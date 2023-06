Anmeldelse: OnePlus Pad - genopfinder flagskibsdræberen i tablet-format

OnePlus Pad er en virkelig god tablet i et lækkert format til video. Og det lykkes OnePlus at gøre det samme på tablet-markedet, som firmaet har gjort med mobiler: De kommer med en tablet med imponerende funktioner i en smart pakke til en lavere pris: Du får mere skærm, mere batteri og flottere design, end mange af Android-konkurrenterne kan tilbyde. Nogle af de vigtigste funktioner for OnePlus-ejere er dog ikke ført ud i livet, og det kan blive afgørende for, om OnePlus her har skabt et økosystem, der kan konkurrere med Apple, eller om de bare har lavet en flot grøn tablet til en god pris.

OnePlus Pad: Anmeldelsen kort

OnePlus Pad er ny på banen som tablet-producent. Men du får samme tilgang til tablet, som virksomheden har til smartphones: Stor skærm, smart design, aggressive priser - og det er sundt for et tablet marked, der virker som om det er gået lidt i stå.

Hvis valget mellem Android og Apple ikke betyder noget for dig, er OnePlus Pad en fantastisk underholdningstablet og den perfekte skærm til have med rundt i boligen til de fleste behov.

Det er ikke den mest kraftfulde tablet, du kan købe, så den vil ikke være en god erstatning for en bærbar computer på samme måde som en iPad Air. Den er også dyrere end de bedste billige Amazon Fire-tablets, som man giver små børn på bagsædet til lange bilture.

OnePlus Pad er fantastisk at bruge derhjemme (Image credit: Future / Philip Berne)

OnePlus Pad er fremragende til underholdningsbrug, til at surfe på nettet og til at være din yndlingsskærm til hverdagsopgaver. Skærmen er fantastisk, og højttalerne er spiller højt og tydeligt nok til du kan se film og føle, at du får god lyd for pengene. Designet er solidt og meget stilfuldt end andre tablets til denne pris. Det havde været rart med andre farvemuligheder, men vi kan faktisk rigtig godt lide den i grøn.

OnePlus Pad er endnu bedre, hvis du har en OnePlus-telefon som OnePlus 11, men det er ikke et krav. Selv iPhone-ejere vil måske vælge Pad'en på grund af dens større skærm i forhold til en iPad 10.9 (2022), især på grund af dens enestående udseende. OnePlus har en vinder med denne tablet, og forhåbentlig vil andre tablet producenter kunne se, hvad der er vigtigt i en tablet og måske også, hvor prisniveauet for en god tablet bør ligge.

OnePlus Pad: Pris og tilgængelighed

Tilgængelig fra 18. maj

OnePlus Pad kan sammen med ekstratilbehør erhverves hos Proshop, Telia og Call me til følgende priser:

OnePlus Pad – 3.999 kr.

OnePlus Magnetic Keyboard – 1.159 kr.

OnePlus Stylo-pen – 769 kr.

OnePlus Folio Case – 459 kr.

OnePlus 80W SuperVooc oplader – 309 kr.

OnePlus-telefoner plejer altid at være et godt køb sammenlignet med de store flagskibsmærker, og deres første tablet - OnePlus Pad - er heldigvis ingen undtagelse. Med en pris på 3.999 kr. er den 500 kr. billigere end basismodellen af iPad 10.9. der koster 4.499 kr.

Samsungs basismodel Galaxy Tab S8 er en del dyrere og har en startpris på 6.999 kr. OnePlus Pad koster præcis det samme som Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE, der lige nu er til salg hos Samsung.

Der findes kun én OnePlus Pad-konfiguration med 128 GB lagerplads og 8 GB RAM. Du kan finde mere end et dusin iPad-varianter og utallige Samsung Galaxy Tab-familier, men OnePlus gør tingene emeget enkle med dere første tablet, ligesom de gjorde med deres seneste flagskibstelefon (læs vores OnePlus 11-anmeldelse her). Der vil ikke være en Plus- eller en Pro-model, og du kan ikke få mere lagerplads eller mere RAM.

Der er lagerplads nok til at downloade adskillige serieafsnit og film. (Image credit: Peter Hoffmann)

Du får 128 GB lagerplads, og der er ikke mulighed for at udvide lagerpladsen. Så hvis du har et stort behov for lagerplads, til f.eks. at gemme redigerede videoklip eller andre tunge filer, så skal du måske vælge en anden tablet. Men til underholdning på f.eks. togturen er der masser af plads. Vi havde ingen problemer med få plads til vores downloadede tv-serier og spil. Dette er hverken et produktivitets- eller kreativitetskraftværk, så jeg vil alligevel ikke redigere store videofiler eller gemme tonsvis af data om bord. OnePlus har virkelig formået at skabe en tablet, der er perfekt til underholdning til en virkelig god pris, og den bliver svær at slå i sin prisklasse.

Værdi for pengene: 5 / 5

OnePlus Pad: Specifikationer

Swipe to scroll horizontally Pris 3.999 kroner Operativsystem Oxygen OS m/ Android 13 Chipset MediaTek Dimensity 9000 Hukommelse (RAM) 8GB (LPDDR5) Lagerplads 128GB (UFS 3.1) kan ikke udvides Skærm 11.61-inch 7:5 (2800 x 2000) IPS LCD Vægt 552g Batteri 9,510mAh Opladning 67W SUPERVOOC Kameraer 13MP main, 8MP front

Med OnePlus får du altid en enhed, der er imponer på nogle områder, og som går på kompromis på andre for at holde prisen nede. Men som bruger er det ikke nemt at se, hvor kompromiserne eller besparelserne er. Processoren er kraftig nok til at spille spil, og det er kun ved rigtig krævende opgaver, vi mærker at processoren kommer på overarbejde. De fleste opgaver, vi bruger en tablet til i hverdagen, kræver ikke superkraftige processorer. De fleste vil nok også hellere fotografere med mobilen end en stor tablet, så vi har ikke behov for at kameraet er på niveau med det i Galaxy S23 Ultra. Så ja, der er skåret nogle steder, men det er ikke noget, som går ud over fornøjelsen ved denne tablet.

Der er ingen tvivl om, at skærmen er en af de vigtigste ting på en tablet, og her gør OnePlus Pad det virkelig godt - især til prisen. Den 11,61 tommer store IPS LCD-skærm er større og samtidig mere skarp end alle konkurrenterne i prisklassen. iPad 10.9 og Samsung Galaxy Tab S8 kan ikke følg med her, og kvaliteten på skærmen er tættere på den nyeste 11-tommer iPad Pro, som koster 7.999 kroner - altså dobbelt så meget som OnePlus Pad.

OnePlus-fans nikker utvivlsomt med, for I ved, hvad der gør OnePlus fantastisk. Du får et par flagskibsdræbende specifikationer til en god pris. Det er ingen overraskelse, at OnePlus Pad også har et større batteri end konkurrenterne, med meget hurtigere opladning ved 67W, sammenlignet med de små opladningshastigheder, som Samsung og Apple nøjes med (henholdsvis 45W og 30W).

OnePlus Pad er tynd og lækker. (Image credit: Peter Hoffmann)

Når det gælder chipsættet er OnePlus Pad til gengæld bagud i forhold til Apple og Samsung. OnePlus bruger MediaTek Dimensity 9000 fra slutningen af 2021. Samsungs Galaxy Tab S8-familie bruger Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-chipsættet, der findes i deres 2022-flagskib Galaxy S22-telefoner. På samme måde bruger Apple premium Bionic-chips fra iPhone-serien i sin basismodel af iPad, og M1 desktop-class chips fra i iPad Air.

Det betyder, at OnePlus Pad - i modsætning til de dyre konkurrenter - ikke vil være en god erstatning for en bærbar computer. Den kører heller ikke lige så hurtigt som de bedste OnePlus-telefoner.

Alt i alt er ydeevnen ikke inspirerende. Du kan spille dine foretrukne Android-spil, men du vil ikke se grafikken i højeste opløsning køre problemfrit, hvilket er en skam på sådan en blændende skærm. Heldigvis ser film fantastiske ud. OnePlus understøtter Dolby Vision HDR-standarden, som Netflix foretrækker, så selv blæksort sci-fi-rumindhold så vidunderligt ud (ja, selv på en LCD).

Der er masser af plads på OnePlus Pads skærm (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Pad: Skærm

Stor og smuk 11,61-tommers IPS LCD-skærm

Højere pixeltæthed (derfor skarpere) end nogen iPad eller Galaxy Tab

Op til 144Hz opdateringshastighed på visse apps og funktioner

OnePlus ser ud til at have ramt den bedst mulige skærm til prisen. Den har flere pixels pr. tomme end selv iPads, inklusive iPad Pro. Kun E Ink-enheder som en Kindle Scribe tilbyder større skarphed.

Det kan altid blive bedre, f-eks. med OLED-teknologi - med de næsten uendelige kontraster og mættede farver - men et fantastisk IPS LCD-panel som OnePlus Pad har, er tæt på. Du kan finde OLED på Samsung Galaxy Tab S8 Plus og bedre, men Apple holder fast i den samme IPS-teknologi til sin iPad Air, og iPad Pro 12.9 (2022) bruger meget avanceret mini-LED-teknologi. OnePlus Pad ser lige så lysstærk ud som iPad Air, selv i direkte sollys.

Der er masser af muligheder for at finjustere skærmen (Image credit: Future / Philip Berne)

OnePlus siger, at Pad-skærmen kan opdatere med variable hastigheder på op til 144 Hz, men det dækker tilsyneladende ikke alle apps. Med småt står der, at der er en whitelist for apps, der kan bruge de hurtigste hastigheder, formentlig inklusive Oxygen OS-brugergrænsefladen, da den ser virkelig flot og glidende ud på denne skærm.

Der er enkelte gange, hvor billedhastigheden så ud til at hakke - mest under gaming - men det var sandsynligvis et præstationsproblem og ikke et problem med opdateringshastigheden. Hvis du vil spare på strømmen, kan du skrue ned for opdateringshastigheden til kun 60 Hz, blandt mange andre indstillinger. Der er også masser af muligheder for at forbedre video eller holde dine øjne mere komfortable om natten.

Skærm: 4 / 5

Metallet er børstet i et radialt mønster rundt om kameraet. (Image credit: Future / Philip Berne)

OnePlus Pad: Design

Unikt look med centreret kamera og børstet metalfinish

Kun Halo Green, som på en måde matcher OnePlus 11

Den ser godt ud, men nogle mærkelige kanter gør det mindre behageligt

OnePlus lancerer ikke bare en tablet, de fuldender et økosystem af produkter, og visuelt minder OnePlus Pad meget om de andre store OnePlus-produkter fra det seneste år: OnePlus 11 og OnePlus Buds Pro 2. Det vil sige, hvis du har købt disse produkter i 'Eternal Green' (telefonen) eller 'Arbor Green' (høretelefonerne). Begge disse enheder findes også i sort, men OnePlus er gået all-inn på grøn med OnePlus Pad.

Det magnetiske tastatur er virkelig lækkert at skrive på. (Image credit: Peter Hoffmann)

Den grønne farve er meget smuk og unik blandt tablets, men den matcher ikke helt på tværs af produktkategorier. OnePlus 11 er af blankt (eller let tekstureret) glas og glat, mens OnePlus Pad er af børstet metal i et cirkulært mønster, der stråler rundt om kameraet.

Det store sorte kamera på bagsiden ligner ikke andre tablets og sidder øverst i midten af tabletten, hvis du holder den i liggende retning. OnePlus siger, at det at have kameraet centreret hjælper dig med at tage billeder og holder dine fingre væk fra linsen. Det er ærgerligt, at Hasselblad ikke er involveret, ligesom i OnePlus 11 (og nogle af virksomhedens tidligere telefoner), men det ville nok have gjort denne tablet væsentligt dyrere.

OnePlus Pad har flotte buede kanter og føles meget slank. Det skal siges, at portene til de fire højttalere har forholdsvis skarpe kanter, som man ind imellem godt kan mærke, når man samler tabletten op. Det er ikke generende, men det undrer os, at OnePlus ikke har sørget for at gøre de skarpe kanter lidt blødere. Tabletten har en flad side i toppen, hvor man kan lægge sin pen til opladning. Når man f.eks. spiller spil, hvor man holder tabletten på højkant, kan man tydeligt mærke den flade side, og det kan være generende over længere tid.

Til vores test fik vi medsendt både Pad, stylus og det magnetiske tastatur. Selv om tabletten er slank og lækker, så brugte vi den meget af tiden med tastatur-coveret på. For med en vægt på lidt over 500 gram er den for tung at holde i længere perioder ad gangen. Så regn med også at skulle købe et cover med stand for at få det optimale ud af tabletten.

En buet kant er rar, men de store huller til højttalere kan mærkes. (Image credit: Future / Philip Berne)

Design: 3/5

OnePlus Pad: Software

OnePlus-telefonens forbindelsesfunktioner er ikke tilgængelige ved lanceringen

Multi-window og pop-ups fungerer godt

OxygenOS føles tungt på en tablet

Du får nogle særlige fordele, hvis du har en nyere OnePlus mobil, når du køber OnePlus Pad. Ved at logge ind på samme OnePlus-konto, kan du forbinde mobil og tablet, så du får følgende muligheder:

Delt copy/paste

Skærmdeling af telefonen på Pad

Deling af filer

Delte notifikationer

Når du f.eks. kopierer noget tekst på mobilen, bliver teksten automatisk sent til udklipsholderen på tabletten, så du kan indsætte den der. På samme måde kan du dele filer og modtage notifikationer fra mobilen på din tablet. Det skulle også være muligt, automatisk at overføre fotos fra mobilen til OnePlus Pad. Dén funktion kunne vi ikke få til at fungere. Og vi var nødt til at skanne en QR-kode hver gang vi ville oprette forbindelse imellem tablet og mobil. Det er ret bøvlet, og betyder, at vi ikke brugte de funktioner ret meget. Dét skal OnePlus have fikset, hvis brugerne for alvor skal have nogen fordel ud af at have enheder fra OnePlus. Til den pris, er det dog næppe den afgørende faktor for at købe denne tablet, medmindre du virkelig har brug for at kopiere frem og tilbage hele tiden.

Der er nogle standardfunktioner med flere vinduer, herunder muligheden for at swipe ned med to fingre og dele det, du kigger på. Du kan endda gøre en app endnu mindre, så den ses som et pop-up-vindue, der stadig fungerer normalt.

Disse side-om-side-funktioner fungerer fint. Samsung er bedre til at håndtere swipes og bevægelser, der ændrer vinduesstørrelsen, men Samsung opfandt jo også nærmest multi-window-funktionerne på mobile enheder.

OnePlus Pad har et enkelt og pænt design (Image credit: Peter Hoffmann)

Selvom jeg normalt godt kan lide OnePlus' OxygenOS, synes jeg, at det er lidt tungt til en tablet. På en telefon kan jeg godt lide muligheden for at tilpasse hver millimeter af oplevelsen; det får telefonen til at føles mere personlig. På en tablet føles disse funktioner bare som rod.

En tablet bruger jeg næsten udelukkende til netsurf og til at streame serier og film eller spille lidt Asfalt 9, surfe på nettet eller spille Marvel Snap. Overgangene på startskærmen og pop-up-funktionerne med hjælpebolde er fantastiske på en mindre telefon, som man kan holde i hånden, men på en tablet føles de fjollede og lidt overflødige.

Software: 3 / 5

OnePlus Pad: Ydelse

MediaTek Dimensity 9000 var udmærket sidste år

Chipsættet kan ikke altid følge med skærmens hurtige opdateringshastighed

Selvom OnePlus Pad ligner og føles som en flagskibstablet, er den prissat til at konkurrere med Apples og Samsungs billigere tablets. Derfor kan vi leve med, at ydeevnen ikke matcherden, som Snapdragon 8 Gen 2-chipsættet på en Samsung S23 eller en OnePlus 11-smartphone leverer. Det ville dog have været rart med lidt mere power.

For når vi afvikler mere avancerede fotoredigeringsopgaver, kan OnePlus Pad ikke følge med. F.eks. er man nødt til at trykke og swipe på effektskyderne i Lightroom flere gange, før appen fanger vores input handlinger. At skrive i Google Docs var meget bedre, og tastaturet er et kvalitetstilbehør, der er værd at overveje; især hvis du kan lide den matchende farve.

OnePlushar sendt et anmeldereksemplar med et matchende tastaturcover og OnePlus Stylo. Magnetic Keyboard til 1.159 kr. er jeg vild med. Det beskytter tabletten og er faktisk også ret lækkert at skrive på, og så lader det automatisk op via OnePlus Pad. Stylus-pennen til 769 kr. er jeg til gengæld knap så pjattet med. Den er for dyr, og sidder ikke særlig godt magnetisk fast på tabletten. Så hvis jeg åbner tastatur-coveret for hurtigt flyver penne ud i lokalet. Det virker fjollet.

Det er en dyr kuglepen, tab den ikke. (Image credit: Future / Philip Berne)

Performance: 3 / 5

USB-C porten sidder i siden, hvi du holder tabletten vandret. (Image credit: Future / Philip Berne)

OnePlus Pad: Batteri

Fremragende batterilevetid, når du ser video og surfer

Hurtigere opladning end nogen anden tablet

Kæmpe 9.510 mAh batteri giver lang levetid

Vi ved ikke hvorfor, men af en eller anden grund har producenter af tablets ignoreret muligheden for hurtig opladning - indtil nu. Med 67 W opladning kan OnePlus Pad oplade batteriet fra nul til 100 % på omkring 80 minutter. I betragtning af at batteriet er næsten dobbelt så stort som et gennemsnitligt smartphone-batteri, er det ret imponerende. Det tager næsten dobbelt så lang tid at oplade en iPad, bortset fra den mindste iPad mini.

Selvfølgelig bruger man mest en tablet i hjemmet, hvor man har masser af stikkontakter og overflader til at lægge sin tablet til opladning. Så det er måske ikke helt så vigtigt med hurtig opladning som på en mobil. Men det er stadig rart at have mulighed for hurtig opladning, hvis der er behov for det.

OnePlus Pad har et format, der gør den nem at have med i tasken. (Image credit: Future / Philip Berne)

Det var intet problem at få OnePlus Pad til at holde til omfattende brug på en hel rejsedag. Jeg så timevis af serier, spillede tonsvis af onlinespil ved hjælp af telefonens wi-fi-forbindelse og brugte derefter tabletten til at læse nyheder og scrolle sociale medier. OnePlus lover mere end 12 timers videoafspilning, og det passer meget godt med min oplevelse.

OnePlus inkluderer et USB-A til USB-C ladekabel i æsken, og på hjemmesiden står der, at du får en gratis 65 Watt adapter med som gave. Så opladning bliver altså ikke noget problem.

Batteri: 5 / 5

OnePlus Pad tilbehør

Vi har testet OnePlus Pad med både Magnetic Keyboard og Stylus. Begge dele er ekstraudstyr, så de påvirker ikke bedømmelsen af OnePlus Pad i denne test.

Men når vi nu har det, så kan vi lige så godt sige vores mening, så du kan tage vores erfaringer med i dine overvejelser.

Magnetic Keyboard

Coveret med tastatur er virkelig godt tilbehør, og jeg vil næste gå så vidt at sige, at det er nødvendigt, hvis du vil have mest muligt ud af denne tablet. I hvert fald, hvis du ofte skal skrive noget på tabletten. Her er tastaturet uundværligt. Det er lækkert at skrive på, og det opretter automatisk forbindelse til OnePlus Pad, så snart du magnetisk klikker det på plads. Samtidig oplader tastaturet automatisk, så du aldrig behøver at tænke på, om der er strøm på. Jeg har været ret begejstret for tastaturet i denne tests.

Stylus Pen

Hvis du tager noter med en pen, kan Stylus pennen været et godt køb. Min håndskrift ligner noget, der er løgn, så jeg bruger i højere grad tastaturet. Derfor vil pennen ikke være noget for mig som tilkøb. Men hvis du er vild med at tegne eller skrive i hånden, så kan pennen være perfekt. Den sidder fast på tabletten magnetisk, og det fungerer ikke særligt godt. I hvert fald har jeg flere gange oplevet, at pennen er faldet af, når jeg tager tabletten op fra en taske eller når jeg lukker coveret.

Skal du købe OnePlus Pad?

Swipe to scroll horizontally OnePlus Pad Attributes Notes Rating Værdi Mere til prisen end hos konkurrerende iPads og Samsungs, med mere skærm og batteri, men du kan finde billigere tablets. 5 / 5 Skærm Skarpere end nogen konkurrent. OLED ville være rart, men så vil prisen også være en helt anden. 4 / 5 Design Halogrøn farve og radial børstet metalfinish er cool, men designet er lidt usædvanligt, og det er ikke altid lige behageligt at holde på. 3 / 5 Software Håndterer tabletopgaver meget godt, men der mangler stadig nogle vigtige fordele for OnePlus-ejere 3 / 5 Ydelse Ikke en erstatning for en bærbar computer, men god til underholdning. Hvis du vil have ægte produktivitet og gaming, skal du finde noget andet. 3 / 5 Batteri Fremragende batterilevetid og et af de største tabletbatterier, du kan finde. Hurtig opladning er en god bonus 5 / 5

Køb den, hvis…

Du har en nyere OnePlus-telefon (eller vil købe en) Tablets er bedst, når de samarbejder med din telefon, og selvom Android-tablets og -telefoner spiller fint sammen via Google, lover OnePlus nogle særlige synkroniseringsfunktioner her.

Du vil have en større skærm til en god pris For den samme pris giver OnePlus dig en større, lysere og skarpere skærm end basismodellen af iPad 10.9, og ikke engang iPad Pro kan matche OnePlus Pads pixeltæthed, når det gælder skarphed.

Du vil have en tablet med udholdenhed Batterilevetiden er virkelig god, så hvis du jævnligt pendler langt, så er OnePlus Pad lige dig. Med tastatur-coveret kan du endda få lidt arbejde fra hånden, når du ikke ser film og serier i lange baner.

Køb den ikke, hvis…

Du har en iPhone Hvis du har en iPhone, kan du synkronisere via Google, men du går glip af data delingsfunktionerne og andre synkroniseringsmuligheder, som gør det værd at blive i familien. Det er stadig en fin tablet, du går bare glip af det, du kunne have fået med en iPad.

Du overvejer en tablet i stedet for din bærbare computer Hvis dit job er afhængigt af et par åbne faner i webbrowseren og at se en masse videoer, kan OnePlus håndtere dine behov. Hvis du virkelig har brug for at være produktiv, skal du overveje en iPad Air med en Apple M1-processor i desktop-klassen eller en Galaxy Tab S8 Ultra.

Alternative muligheder

Er du ikke overbevist af OnePlus Pad? Her er et par andre muligheder, du kan overveje:

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 OnePlus Pad Apple iPad 10.9 (2022) Samsung Galaxy Tab S8 Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 Pris 3.999 kr. 4.499 kr. 6.699 kr. 3.799 kr. Base storage 128GB 64GB 128GB 256GB Skærm 11.61-tommer IPS LCD 10.9-tommer TFT LCD 11-tommer TFT LCD 11.2-tommer OLED Chipset MediaTek Dimensity 9000 Apple A14 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 MediaTek Kompanio 1300T Batteri 9,510 mAh 28.6 Wh 8,000mAh 8,200 mAh Opladning 67W 30W 45W 20W Kameraer 13MP Hovedkamera, 8MP front 12MP Hovedkamera, 12MP front 13MP Hovedkamera, 6MP ultra wide, 12MP front 13MP Hovedkamera, 8MP front Styresystem OxygenOS w/ Android 13 iPad OS 16 One UI with Android 13 Android 12

Apple iPad (2022) OnePlus Pad er en fin tablet, men hvis du har en iPhone, så vil du helt sikkert få endnu mere ud af at købe en iPad. Læs vores anmeldelse af Apple iPad (2022)

Samsung Galaxy Tab S8 OnePlus Pad har en fantastisk skærm, men når det gælder chipset, så kan den ikke slå den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, der sidder i Samsungs top-tablet. Her får du masser af power, og du kan også vælge en Tab S8 med flere RAM og lagerplads end Pad kan levere. Læs anmeldelsen af Galaxy Tab S8 (engelsk)

Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 Lenovo P11 Pro Gen 2 har endnu mindre processorkraft end OnePlus Pad, men Lenovo bruger en smuk OLED-skærm med en høj opløsning og en hurtig 120Hz opdateringshastighed. Og så koster den mindre end OnePlus Pad. Læs anmeldelsen af Lenovo P11 Pro Gen 2 T(på engelsk)

Sådan testede vi OnePlus Pad

OnePlus har sendt OnePlus Pad en måneds tid, før denne anmeldelse er offentliggjort, sammen med OnePlus Magnetic Keyboard og OnePlus Stylo. Jeg har brugt tabletten flittigt siden da, mest derhjemme som min personlige tablet, men også som en professionel enhed og på farten til underholdning.

Jeg har set film, spillet spil og surfet meget på nettet på OnePlus Pad, hvor jeg har brugt streamingtjenester og spillet spil som Asphalt 9 og Call of Duty Mobile. Til gaming har jeg brugt både touch controls og tastaturet i Magnetic Keyboard.

Meget af anmeldelsen er skrevet på Pad med Google Docs og Magnetic Keyboard, og nogle af billederne er redigeret på tabletten med Adobe.

I forbindelse med batteritesten brugte jeg tabletten næsten uafbrudt i mindst to dage, indtil den døde, og så opladede jeg den igen for at tjekke opladningshastighed.