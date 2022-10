Anmeldelse: iPad Pro 12.9 (2022)

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

iPad Pro 12.9 (2022): Kort gennemgang

iPad Pro 12.9 (2022) er Apples største og dristigste iPad nogensinde. Den har et nyt M2-chipsæt, der leverer mere kraft, end 99 % af os nogensinde får brug for.

Den tidligere iPad Pro blev allerede betragtet som den bedste tablet (Åbner i nyt vindue) i verden, og det bygger den nye 12,9 tommer iPad Pro (2022) videre på. Du får stadig den fantastiske mini-LED-skærm med fantastisk HDR-kontrast og en opdateringshastighed på 120Hz, men nu kan den også registrere Apple Pencil 2nd Gen, når den svæver over skærmen. Det giver mulighed for nye interaktioner, samtidig med at det hjælper med præcision for kunstnere eller dem, der bruger den til noter.

Du får stadig den avancerede kraft, som du får med i bærbar computere, men nu er den blevet endnu hurtigere og har fået mere egnet grafik samt hurtigere hukommelsesadgang til avancerede apps. På trods af alt det har den stadig et supertyndt og let design.

Derudover er der ikke sket så mange andre ændringer. Den leveres med iPadOS 16.1 (Åbner i nyt vindue), men det gør alle nyere iPads, så det er ikke grund nok til at opgradere fra sidste års model (Åbner i nyt vindue). Med mindre selvfølgelig at du er en seriøs digital kunstner. Hvis du ejer en iPad der er ældre end 2021-modellen, er det dog en betydelig større opgradering, da du så får mini-LED-skærm og den kraftfulde M2-processor.

Er det den bedste iPad (Åbner i nyt vindue) på markedet i dag? Med hensyn til ren ydeevne, ja. Skærmen er bedre og større end nogen anden iPad. Men nu hvor iPad Air (2022) (Åbner i nyt vindue) får den kraftfulde Apple M1-chip, bliver iPad Pro skubbet mere og mere mod at være blive et nicheprodukt. Derudover er den steget gevaldigt i pris i nogle lande. Det er ikke den iPad, vi vil anbefale til de fleste almindelige brugere, men når det kommer til ren power, findes der i øjeblikket ingen anden tablet, der kan hamle op med Apple iPad Pro 12,9 (2022).

Pris og lanceringsdato

Lanceret den 26 October, 2022

Priserne starter 10.999 kr.

Startprisen for den nye iPad Pro 12,9 starter fra 10.999 kr. - og det giver dig kun 128 GB lagerplads og ingen trådløs 5G-understøttelse.

Det er meget lidt lagerplads for en 'Pro'-model, men hvis du vil have mere kapacitet eller tilføje 5G til ultrahurtig trådløs forbindelse, skal du dykke lidt dybere i lommen.

Pro-modellen fås med 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB og 2 TB lagerplads. Her kan du se og sammenligne priserne i Danmark, USA og Storbritannien:

Prisliste for iPad Pro 12.9 (2022) Konfiguration Pris i Danmark Pris i USA Pris i Storbritannien 128GB, Wi-Fi 10.999 kr. 1,099 US-dollars 1,249 pund 256GB, Wi-Fi 11.999 kr. 1,199 US-dollars 1,369 pund 512GB, Wi-Fi 13.999 kr. 1,399 US-dollars 1,599 pund 1TB, Wi-Fi 17.999 kr. 1,799 US-dollars 2,049 pund 2TB, Wi-Fi 21.999 kr. 2,199 US-dollars 2,499 pund 128GB, 5G 12.499 kr. 1,299 US-dollars 1,449 pund 256GB, 5G 13.499 kr. 1,399 US-dollars 1,569 pund 512GB, 5G 15.499 kr. 1,599 US-dollars 1,799 pund 1TB, 5G 19.499 kr. 1,999 US-dollars 2,249 pund 2TB, 5G 23.499 kr. 2,399 US-dollars 2,699 pund

I USA er startprisen den samme som sidste års model, og det føles rimeligt i betragtning af at der ikke er sket de vilde opgraderinger siden 2021-modellen.

Men i Danmark er prisen steget, og nogle steder temmelig meget. Startprisen for den tidligere model var 8.999 kr., og det er altså en prisstigning på mere end 20% i Danmark.

Denne prisstigning gælder dog ikke kun for Danmark, så det kommer måske ikke som den helt store overraskelse, men man fristes til at tro at den nye iPad Pro er mere egnet til virksomheder og selvstændige, der kan trække investeringen fra i skat, og ikke til den almindelige bruger, der bare vil have en lidt større skærm.

Til sammenligning starter prisen for 11-tommer iPad Pro-modellen fra 7.999 kr. (her får du dog ingen mini-LED-skærm), og prisen for iPad Air (2022) (Åbner i nyt vindue) starter fra 5.999 kr.

iPad Pro 12.9 (2022) (Image credit: Future)

Design

Designet er det samme

Elegant og høj kvalitet

Uheldig placering af Face ID-kameraet

iPad Pro 12.9 ligner stort set sin forgænger (og modellen før den). Den får stadig kun i space grey eller sølv. Du får altså ingen af de sjove farver, som du kan vælge med en iPad Air eller den nye iPad 10.2 (2022) (Åbner i nyt vindue).

Det er selvfølgelig stadig et meget flot design. Det store overfladeareal og det slanke design gør, at den føles ultratynd at holde i hænderne (i hvert fald når du bruger den uden cover). Det er den samme elegante og kvalitetsrige finish, som Apple er kendt for.

Rammen er ret tynd, selvom den er tykkere end rammen på iPhone 14 (Åbner i nyt vindue), men det er helt fint for os, da det ikke er en dårlig ting at have en lille kant at holde om på så stor en tablet.

De flade sider og retvinklede kanter ser ud til, at de er ubehagelige at holde om, men det er slet ikke, tilfældet takket være de let afrundede hjørner.

På den ene langside er der et lille ovalt område, hvor Apple Pencil 2nd Gen kan fastgøres magnetisk, når den skal oplades. Det er også på denne side, at du finder lydstyrkeknapperne. På en af de kortere sider finder du en USB-C-port til opladning samt to små huller til stereohøjttalerne.

På den anden korte side er knappen til vågeblus (selvom den kan vækkes ved at trykke på skærmen), og yderligere to højttalergitre.

Oppe i toppen på forsiden sidder frontkameraet, som inkluderer Face ID-systemet, som for os er en af de største designfejl på iPads. Man bruger ofte iPad Pro i landskabstilstand, og det betyder, at man tit dækker kameraet med sin hånd eller arm, når man vil låse skærmen op, mens man holder tabletten, eller når man bruger berøringsskærmen.

Det fungerer fantastisk, når iPad'en er i en holder på skrivebordet som fx Magic Keyboard-etuiet, men derudover er placeringen af frontkameraet ret upraktisk. Apple valgte at flytte kameraet på den nye og billigere iPad 10.2 (2022) for at forbedre oplevelsen i landskabstilstand, men af uforklarlige årsager valgte de at beholde placeringen på den mere avancerede tablet.

På bagsiden af iPad'en sidder kamerasamlingen, som er lav nok til, at iPad’en ligger fladt og godt på bordet, når du tegner eller skriver på den. Det er også på bagsiden, at du finder Smart Connector, som bruges til at tilslutte kompatible tastaturer.

Som altid er Apples Magic Keyboard det mest oplagte valg, hvis altså du ikke har noget imod at bruge en lille formue på et det. Magic Keyboard er ekstremt lækkert at skrive på, og holder iPad'en stabil i forskellige vinkler. Vores erfaring er desværre, at tastaturet nemt får ridser og skrammer udenpå, når det ligger i tasken, så med tiden det kan ende med at se knapt så eksklusivt ud.

Magic Keyboard er dog ret tykt og tungt, så det gør faktisk din iPad dobbelt så tyk og tung. Tilsammen svarer den samlede vægt faktisk til, at bære rundt på en MacBook Air (M2, 2022) (Åbner i nyt vindue) i tasken.

Design: 4/5

iPad Pro 12.9 (2022) (Image credit: Future)

Skærm og Apple Pencil

2732x2048 12,9-tommer mini-LED-skærm

Maksimal HDR-lysstyrke:1600nits; fuldskærmslysstyrke: 1000nits

Ny Svævefunktion til Apple Pencil 2nd Gen

Mini-LED-skærmen på iPad Pro 12,9-tommer er unik. Apple kalder det en XDR-skærm, hvilket antyder, at det fungerer som en HDR-skærm (high dynamic range), bare bedre. Og hvis vi skal være helt ærlige, så lever skærmen helt klart op til navnet sammenlignet med andre tablet- (og langt de fleste) laptop-skærme.

XDR-skærmen er et lyst og knivskarpt (2732x2048 opløsning, 264 pixels pr. tomme) mesterværk, der leverer smukke og nøjagtige farver (med DCI-P3-understøttelse) og blændende lysstyrke i HDR-applikationer. Men endnu vigtigere er de fantastiske sorte toner i alle applikationer på trods af den anvendte skærmteknologi.

Fordelen ved mini-LED er, at den bruger et tæt, tyndt lag af små lysdioder direkte bag LCD-panelet. Disse små lys er grupperet i dæmpningszoner, som hver især kan dæmpe sit lys, så mørke de toner kommer til sin ret. De sorte toner er kulsorte i stedet for den dybe grå farve, som man tit får på mindre avancerede LCD-skærme. Der er 2.596 dæmpningszoner på iPad Pro, og det betyder, at den er i stand til at leverer virkelig fantastiske kontraster.

Skærmen på iPad Pro er så tæt på OLED, som du kan komme uden egentlig at bruge OLED. Den er dog i stand til at blive meget lysere end selv de bedste OLED-tv'er (Åbner i nyt vindue) (for ikke at nævne de bedste OLED-tabletskærme. Skærmen har en maksimal HDR-lysstyrke på 1600nits og 1000nits i fuldskærmslysstyrke i HDR-applikationer.

Til sammenligning når Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (Åbner i nyt vindue) op på 600nits. Dens OLED-skærm er meget levende, men iPad Pro formår at levere samme dybde i den mørkere ende, men det er den ekstra lysstyrke der virkelig forbedrer den samlede klarhed.

Det bemærker man især, når man ser Dolby Vision HDR-videoer. Film får en ekstra dimension, når der kan vises et så bredt dynamisk område, men nu kan enhver app udnytte dette niveau af HDR-lysstyrke fra iPad’en. Hvis du åbner et billede i Affinity Photo, får du en lysstyrke som vi aldrig før har oplevet.

I ikke-HDR-apps begrænser iPad Pro sig til en lysstyrke på 600 nits. Det er fornuftigt nok med hensyn til batterilevetiden, men som nævnt ovenfor, er den måde, som iPad’en håndterer de mørke toner på, forbedret i alle apps - ikke kun i HDR. Alle elementer i alt lige fra SDR-video til skriveapps og i den generelle grænseflade ser virkelig sorte ud. Det gør også, at de lysere elementer fremhæves endnu mere ved siden af de sorte toner.

Og ja, det er selvfølgelig en stor skærm sammenlignet med de andre iPads. Den større skærm er praktisk når det gælder alt lige fra grafiske apps til videoafspilning og meget mere.

Skærmen er fuldt lamineret med anti-reflekterende belægning, men selvom Apple har gjort en ihærdig indsat, opfanger den stadig refleksioner som punktlyskilder.

iPad Pro 12.9 (2022) (Image credit: Future)

Skærmens anden store funktion er naturligvis understøttelsen af Apple Pencil support. Den understøtter anden generations Apple Pencil, som kan fastgøres magnetisk på siden af iPad'en. Her kan den også oplades trådløst, så den altid er klar til brug. Det er et fantastisk design, som vi langsomt begynder at se på ikke-Pro iPads som Air-serien.

Selve Apple Pencil er nøjagtig og har en praktisk hældnings- og trykføling (selvom sidstnævnte ikke er usædvanlig sammenlignet med en grafikker-tablet). Det er dog stadig lidt svært at få den hårde plastikspids til at glide glat henover skærmen.

Den smarte nye svævefunktion er tilsyneladende takket være en co-processor i M2-chippen. Den grundlæggende funktion er nok ikke noget nyt for alle, der har brugt en grafisk tablet. Det betyder i bund og grund at iPad’en kan fornemme og reagere, når du holder blyanten tæt på skærmen. I en billedbehandlingsapp som fx Serif Affinity Photo, viser funktionen sig som en prik under pennen, så du kan se præcis, hvor din Apple Pencil vil ramme på skærmen. ProCreate har en smart funktion, hvor du kan ændre størrelsen på din pensel og endda se farveblandingsresultater, mens du svæver, før du begynder at tegne.

Når du navigerer gennem menuerne i iPadOS med pennen fremhæves eller forstørres menupunkterne, når du holder blyanten over dem. Det fungerer lidt på samme måde, som når du fører musemarkøren hen over dem, når du bruger Magic Keyboard.

En anden fin detalje er, at kontekstmenuer åbner automatisk, når du fører pennen hen over dem. Det gælder bl.a. menuen Undertekster i Apple TV-appen.

Din oplevelse med disse funktioner afhænger naturligvis af de apps, du bruger. Det er ikke alle apps, der tilbyder disse nye Apple Pencil-funktioner, og det er muligt, at dine mest brugte apps ikke har noget nyt at tilbyde. Uanset hvad, kan vi hilse at sige at funktionen fungerer efter hensigten.

Skærm og Apple Pencil: 5/5

iPad Pro 12.9 (2022) (Image credit: Future)

Specifikationer, ydeevne og kamera

Ny kraftfuld Apple M2-chip

Stort set ingen forsinkelse

Gode Kameraer, men ingen særlig opgradering

M2-chippen er naturligvis den største opgradering, og den er noget af et bæst. Den indeholder en otte-core CPU med fire højhastighedskerner og fire energieffektive kerner.

Det er parret med 8 GB RAM i 128 GB-, 256 GB- og 512 GB-versionerne og 16 GB RAM i 1TB- og 2TB-versionerne. Derudover er der en 10-core GPU med en hukommelsesbåndbredde på hele 100 GB/s.

Som vi nævnte i vores anmeldelser af MacBook Air M2 (Åbner i nyt vindue) og 13-tommer MacBook Pro M2 (Åbner i nyt vindue), er det ufattelig meget power, og Apple har valgt at bruge det fuldt ud i iPad Pro (2022) uden at spare på noget for at få det presset ned i en tablet.

Den fungerer som en desktop-processor med en Geekbench 5-score på 1884 i single-core test og 8518 i multi-core test. Vi har aldrig set noget lignende i en tablet før. Om Microsoft Surface Pro 9 (Åbner i nyt vindue)'s Intel-chips kommer til at give Apple stærk konkurrence, må tiden vise.

Det er dog de færreste af os, der kommer tæt på at udnytte alt, hvad M2'en har at byde på. Det er klart, at den er lynhurtig til at håndtere iPadOS generelt. Apps åbner hurtigere end nogensinde, og softwaren fungerede fremragende og hurtigt uden forsinkelser under hele vores test.

Det lod ikke til at M2 havde nogen som helst problemer med at klare alt, hvad vi bad den om, på trods af at vi arbejdede med enorme RAW-fotos i Serif Affinity Photo og bad LumaFusion om at håndtere flere spor af 4K-videoer med farveændringer. Ethvert filter, du anvender i Affinity Photo, implementeres øjeblikkeligt, selv med 8K-billeder.

I vores test brugte vi 1TB-modellen som har 16GB RAM, og det er muligt, at professionelle, som vælger en af modellerne med 8GB RAM (som nogen måske vil mene er lidt i underkanten) måske vil støde ind i problemer hen ad vejen. 128 GB er desuden også meget lille for en 'pro ‘-model, især med prisen taget i betragtning.

Men det samme gjaldt med M1-modellerne. Det lader til at gå langsommere end forventet med at introducere apps, der virkelig udnytter denne kraft. Det lader til at DaVinci Resolve og Octane faktisk er nogle af det første optimerede apps, men de var ikke tilgængelige under vores test. Det er utroligt, at allerede eksisterende apps stadig har begrænsninger. GarageBand er fx begrænset til 32 spor. På en M2-Mac er grænsen 256 spor. Det er lækkert at Apple at blive ved med at introducere nye chips, men det er faktisk ikke på det område, der er brug for forbedringer.

Tilføjelsen af Wi-Fi 6E (Åbner i nyt vindue) er en fin detalje for dem, der arbejder i et trådløst miljø med support. Denne nye hurtigere Wi-Fi-variant afskærmer faktisk sin trafik fra resten af netværket for at sikre ensartede og ekstremt hurtige hastigheder. Og ligesom Pro-modellen fra 2021 er der 5G-understøttelse, som kan nå hundredvis af megabits i sekundet, men det afhænger naturligvis af, om 5G eksisterer i dit område.

Kameraet er uændret i forhold til den tidligere model, bortset fra at du nu kan filme ProRes-video for første gang. På bagsiden får du et 12MP vidvinkellinse og et 10MP ultravidvinkellinse, som er parret med en LiDAR-sensor, der kan hjælpe med hurtig autofokus, men den kan også bruges til 3D-scanning i forskellige apps. Bagkameraet er helt fint. Det er høj kvalitet, og det leverer god lysstyrke til billederne, fin kontrast, flotte farver og rimelige detaljer.

Frontkameraet er 12 MP med et ultravidvinkelkamera, der bruges til Apples I fokus-funktion. Det betyder, at kameraet faktisk beskærer i billedet, for at holde dig inden for billedet. Hvis du bevæger dig, kan kameraet følge dig, så længe du er inden for den ultravide visning. Det er en smart og praktisk funktion, og den justerer automatisk, hvis der er mere end én person i billedrammen.

Det forreste kamera inkluderer også Face ID-sensoren, hvilket betyder, at det kan tage billeder i portrættilstand (ligesom det bagerste kamera) samt låse din iPad op.

Bagkameraet er i stand til at filme 4K 60fps-videoer, men i modsætning til nyere iPhones får du ingen Dolby Vision HDR. Frontkameraet er begrænset til 1080p HD-video med op til 60fps. Kvaliteten er god, og kameraet er fantastisk til videoopkald, især hvis du sammenligner det med stort set alle laptop-kameraer. Desværre føles kameraopsætningen ikke helt så ”pro” som iPhone Pro-modellerne.

Specifikationer, ydeevne og kamera: 4.5/5

(Image credit: TechRadar)

Software

Den nye iPad Pro kommer med iPadOS 16.1. Modellen vi brugte til vores anmeldelse var allerede opdateret med alle de nye funktioner som bl.a. Stage Manager.

Stage Manager er en af de største nye funktioner i iPadOS. Funktionen aktiveres under Indstillinger, og det er helt valgfrit, om du vil bruge den eller ej. Stage Manager ser ud til at være et forsøg på at bringe multitasking i vinduerne fra macOS til iPadOS, så du kan ændre størrelsen og flytte hvert enkelt vindue, som du vil, og dermed slippe for begrænsningerne ved Split View eller Slide Over, som iPadOS tidligere brugte (eller stadig bruger, hvis du ikke aktiverer Stage Manager).

Det er en interessant idé, men den fungerer ikke helt optimalt endnu. Først og fremmest er funktionen ikke helt stabil, og der opstår ofte fejl, og det er lidt af en dealbreaker, hvis du bruger din iPad til arbejdsbrug. Derudover kan det virke lidt besværligt at bruge, især hvis du bruger fingrene på skærmen. Det sker nogle gange, at en app åbnes i et vindue, der er for lille, og så bliver man nødt til at ændre størrelsen selv. Der findes en genvej til at justere størrelsen på vinduerne, men hvis man ikke lige ved, hvor man finder den (øverst i vinduet), er det en lidt besværlig proces.

Som det ser ud i øjeblikket, anbefaler vi, at du bruger Stage Manager med dit Magic Keyboard. Det er forhåbentligt noget, som Apple vil arbejde på at fikse i en senere opdatering, men der er også andre forbedringer, vi håber på at se, som bl.a. muligheden for automatisk at slå Stage Manager til og fra, når man henholdsvis tilslutter og frakobler tastaturet samt support til brug af funktionen på en ekstern skærm. Lige nu føles det i hvert fald ikke, som om funktionen er helt færdigbagt.

iPadOS 16 tilbyder også andre fantastiske funktioner. Du har bl.a. mulighed for at sende planlagte beskeder i Mail-appen og Vejr-appen med de medfølgende valg af vejrwidgets er også ret praktisk. Derudover kan du redigere og fortryde beskeder i iMessages, og det er ret praktisk, uanset om du bruger det til arbejds- eller privatbrug. iPadOS 16 kommer selvfølgelig også med understøttelse af Svævefunktionen til Apple Pencil, som vi nævnte tidligere. Derudover lancerer Apple også snart en interessant ny samarbejdsapp til noter kaldet 'Freeform', men den er desværre ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt.

Integrationen med Apples tjenester og virksomhedens andre enheder er fremragende gennem funktioner som Handoff (der gør det muligt at flytte en opgave, du er i gang med, mellem din iPhone, iPad eller Mac) og Sidecar (som gør, at du kan bruge din iPad Pro til en ekstra skærm til din Mac).

Bortset fra et par problemer hist og her og de nævnte udfordringer i Stage Manager er iPadOS stadig smart, praktisk og pålidelig.

Software: 4/5

iPad Pro 12.9 (2022) med et Magic Keyboard (Image credit: Future)

Batterilevetid

Op til 10 timer (officielt)

Ca. 6 timers HDR-videoafspilning i vores test

Batterilevetiden reduceres drastisk ved intensiv brug

Apple hævder, at iPad Pro (2022) har op til 10 timers batterilevetid til simple opgaver, som fx videoafspilning og browsing på nettet. Normalt stemmer det nogenlunde med virkeligheden, men det var ikke helt tilfældet med den nye iPad Pro 12,9 i vores test.

Da vi streamede en Dolby Vision HDR-film på Apples egen tv-app med maksimal lysstyrke (1000 nits) faldt batteriniveauet med ca. 17% i timen. Det betyder altså ca. 6 timers samlet brug. Da vi testede iPad’en til mere arbejdsrelateret brug, hvor vi havde Google Docs-appen og Safari åbne side om side og brugte Magic Keyboard, faldt batteriet med ca. 11-14% hvert 30. minut, og det giver kun ca. 5 timers samlet brug.

Når der er pres på M2-chippen, lader det til at batteriet falder med ca. 1% i minuttet. Det oplevede vi, da vi kørte vores benchmarks, hvor vi så et fald på 4% på 4 minutter. Det samme var tilfældet, da vi brugte Serif Affinity Photo og forsøgte at presse M2-chippen så meget som muligt. Her oplevede vi et fald på 8% på ca. 10 minutter.

Kan du presse op til 10 timers brug ud af denne iPad? Ja, måske, hvis altså du ikke bruger den til alt for krævende opgaver. Problemet er bare, at de fleste, der vælger at investere i en iPad Pro, ikke vælger den til let brug, så det er helt klart noget, man lige skal være opmærksom på.

Batterilevetid: 3.5/5

Skal jeg købe den?

Køb iPad Pro 12.9 (2022) hvis...

Du vil have den mest effektive tablet, der findes Når vi taler om kapacitet og ydeevne, er iPad Pro helt suveræn. Derudover fungerer den perfekt sammen med Apple Pencil, tastatur og trackpad.





Du vil have den bedste skærm Uanset om du vil se Dolby Vision HDR-videoer eller har brug for skarphed og præcision til din grafisk arbejde, er iPad Pro det absolutte bedste valg.

Køb den ikke hvis…

Du har et stramt budget Er det en af de bedste tablets, du kan købe lige nu? Ja - men den koster også derefter. iPad Air tilbyder langt de fleste funktioner til en meget lavere pris.

Du vil du udskifte din bærbare computer Selvom iPad Pro kan bruges i stedet for en laptop, fungerer iPadOS ikke helt som et desktop-operativsystem som MacOS eller Windows 11. I nogle tilfælde vil en bærbar computer stadig være et bedre valg.

Testet første gang: october 2022