Bedste iPad 2022: er iPad Air, mini eller Pro den bedste til dig?

Der er så mange iPad-modeller derude, og det kan være en virkelig skræmmende opgave at holde styr på, hvilken der er den bedste. Vælger du en basis-model, en Air, mini eller måske en Pro-model? Og hvilken størrelse leder du efter? Eller generation? Der er så mange forskellige tablets at inkludere i anmeldelsen.

Og udvalget vokser også konstant. De seneste tilføjelser er sidste års iPad 10.2 (2021) og iPad mini (2021).

Den bedste iPad-model skal passe til dine behov og dit budget. Vil du have noget superkraftigt til arbejde og underholdning, såsom iPad Pro 12.9? Eller måske vil du hellere tage fat i noget bærbart og kompakt som en iPad mini (2019)?

I oversigten herunder finder du alle de bedste muligheder med specifikationer og en kort oversigt over hver model. Dette giver dig mulighed for nemt at se, hvilken af ​​modellerne, der har de funktioner, du leder efter.

Men selvom der kan være en iPad til ethvert behov, leder du muligvis ikke efter et Apple-produkt. Så kan du tage et kig på vores oversigter over de bedste tablets, de bedste Android tablets eller de bedste billige tablets.

Bedste iPad-modeller 2022: hvilken iPad bør du vælge?

1. iPad Pro 12.9 (2021) Den beste iPad-en Specifikationer Vægt: 682 g Mål: 280,6 x 214,9 x 6,4 mm OS: iPadOS 14 Skærm: 12,9" Opløsning: 2048 x 2732 pixels Prosessor: Apple M1 Lagerplads: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB microSD-kortlæser: Nej Batterilevetid: Op til 10 timer Bagsidekamera: 12 MP + 10 MP + LiDAR Frontkamera: 12 MP Grunde til at købe + Super kraftfuld + Fantastisk skærm Grunde til at lade være - Den dyreste iPad-model - Få farvemuligheder

iPad Pro 12.9 (2021) er en meget stor, meget kraftfuld og ret dyr tablet. Det gælder alle 12,9-tommer iPad-modeller, men når det kommer til den rå power, er denne model steget til et nyt niveau. Her er den tidligere mobilchip skiftet ud med Apple M1, som også er at finde i de bedste MacBook- og iMac-computere.

Det betyder, at enheden har masser af muskler, hvilket er perfekt til opgaver som videoredigering, grafisk design eller avancerede spil.

Derudover kan iPad Pro 12.9 (2021) prale af en super mini LED-skærm på 2048 x 2732. Dette er den første iPad-model, der har taget denne skærmteknologi til sig, hvilket giver en meget lysstærk skærm med fantastiske kontraster. Dette imponerede os meget i vores test.

Ellers får du 10 timers batterilevetid, et premium ydre skal i aluminium (typisk for iPad), op til 2 TB lagerplads og understøttelse af Magic Keyboard og Apple Pencil 2, så dette er langt mere end blot en produktionsenhed.

Læs vores anmeldelse af iPad Pro 12.9 (2021)

2. iPad 10.2 (2021) Den bedste iPad-basismodel Specifikationer Vægt: 487 g Mål: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm OS: iPadOS 15 Skærm: 10,2" Opløsning: 1620 x 2160 pixels Prosessor: A13 Bionic RAM: Ikke oplyst Lagerplads: 64 GB/256 GB microSD-kortlæser: Nej Batterilevetid: Op til 10 timer Bagsidekamera: 8 MP Frontkamera: 12 MP Grunde til at købe + Meget for pengene + Opgraderet selfiekamera Grunde til at lade være - Eneste iPad uden Face ID - Understøtter ikke nyere tilbehør

iPad 10.2 (2021) var den bedste basismodel af iPad, da den kom i 2021, og det er uden tvivl også den bedste basismodel i skrivende stund. Det repræsenterer ikke en særlig stor opgradering fra forgængeren fra 2020, men det nye 12 MP selfie-kamera gør enheden bedre egnet til videoopkald, mens True Tone-skærmen bidrager til mere behagelig brug i forskellige typer miljøer, hvor skærmen automatisk tilpasser sig til baggrundsbelysningen. Dette gør iPad 10.2 (2021) til en fornøjelse at bruge udendørs.

Vi mener dog, at iPad Air 4 (2020) er bedre egnet til tegning og lyd, men til de mest basale tabletopgaver gør iPad 10.2 (2021) et beundringsværdigt godt arbejde.

Læs vores anmeldelse af iPad 10.2 (2021)

3. iPad Pro 11 (2021) Den bedste 11-tommersudgav af iPad Specifikationer Vægt: 466 g Mål: 247.6 x 178.5 x 5.9mm OS: iPadOS 14 Skærm: 11" Opløsning: 1668 x 2388 pixels Prosessor: Apple M1 Lagerplads: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB microSD-kortlæser: Nej Batterilevetid: Op til 10 timer Bagsidekamera: 12 MP + 10 MP Frontkamera: 12 MP Grunde til at købe + Ydeevne som en stationær maskine + God batterikapacitet Grunde til at lade være - iPadOS udnytter ikke M1's fulde kraft - Ikke Mini LED display

iPad Pro 11 (2021) er en kraftfuld og dyr tablet, og den er et godt alternativ for alle, da vi har de mest kraftfulde specifikationer i en kompakt og bærbar indpakning. Det skal nævnes, at denne tablet ikke har en Mini LED-skærm som iPad Pro 12.9 (2021) – hvilket betyder en solid kvalitetsforringelse i forhold til den.

I skuffelsen over dette, og den konstante irritation over Apples begrænsende iPad-software, må vi stadig sige, at iPad Pro 11 (2021) er en fremragende tablet med en stor, skarp og fleksibel skærm og masser af kraft, som den trækker fra sin super processor M1.

Denne tablet har en batterilevetid på omkring 10 timer, hvilket er typisk for tablets fra Apple, men den er stadig ret god. Denne model kommer med en lagerplads på op til 2 TB. Der er så meget, at det burde være nok for langt de fleste af os.

Her får du et elegant design og mulighed for at tilslutte flere typer tilbehør, såsom Apple Pencil og Magic Keyboard. Det er således en tablet, der burde passe til de fleste – men for mange af os er det måske lidt meget af det gode?

Læs vores anmeldelse af iPad Pro 11 (2021) (på engelsk)

4. iPad Air 4 (2020) Den bedste iPad-model for studerende Specifikationer Vægt: 458 g Mål: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm OS: iPadOS 14 Skærm: 10,9" Opløsning: 1640 x 2360 pixels Prosessor: A14 Bionic Lagerplads: 64 GB/256 GB microSD-kortlæser: Nej Batterilevetid: Op til 10 timer Bagsidekamera: 12 MP Frontkamera: 7 MP Grunde til at købe + Fuld skærm + Masser af kraft Grunde til at lade være - 64 GB lagerplads er i underkanten - Dyrere end den forrige generation

iPad Air 4 (2020) er næsten som en iPad Pro, men den er stadig langt billigere end alle de nyere Pro-modeller. Dette er således et fristende køb – også for mere krævende brugere.

iPad Air 4 (2020) ligner også en iPad Pro med fuld skærm. Og ligesom iPad Pro understøtter denne model både Smart Keyboard og anden generation af Apple Pencil.

Takket være sin A14 Bionic-chip kan den også tilbyde solide mængder processorkraft. Dette er den samme processorchip, som du finder i iPhone 12, og den er nyere end den processor, du finder i iPad Pro (2020). Her finder du også fire kraftige højttalere, en ordentlig skærm på 10,9 tommer (men med 60 Hz opdateringshastighed) og god batterikapacitet.

iPad Air 4 kommer også i en lang række farver, hvilket ikke ligefrem er reglen, når det kommer til nyere iPad-modeller.

Læs vores anmeldelse af iPad Air 4 (2020)

5. iPad mini (2021) Den bedste lille iPad-model Specifikationer Vægt: 293 g Mål: 195,4 x 134,8 x 6,3 mm OS: iPadOS 15 Skærm: 8,3" Opløsning: 1488 x 2266 pixels Prosessor: A15 Bionic Lagerplads: 64 GB/256 GB microSD-kortlæser: Nej Batterilevetid: Op til 10 timer Bagsidekamera: 12 MP Frontkamera: 12 MP Grunde til at købe + Stilfuldt og kompakt design + Masser af kraft Grunde til at lade være - Batterikapaciteten kunne have været bedre - Begrænset 5G-kapacitet

iPad mini (2021) er et godt valg, hvis du ønsker en mindre, lettere og mere bærbar tablet end de fleste andre iPad-modeller.

På trods af sin beskedne størrelse mangler iPad mini (2021) ikke processorkraft. Vi er virkelig imponerede over præstationen. Designet er moderne og minimalistisk, uden hjemknap. Tabletten understøtter også 5G - en nyttig opgradering.

Noget, der ikke imponerede os så meget, var batterikapaciteten. Den er helt i orden, men den er ikke i nærheden af ​​den, du får med de allerbedste tablets fra Apple. Men ønsker du en premium iPad i et kompakt format, er det denne model, du vælger.

Læs vores anmeldelse af iPad mini (2021)

6. iPad 10.2 (2020) Den bedste af de ældre rimelige iPad-modeller Specifikationer Vægt: 490 g Mål: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm OS: iPadOS 14 Skærm: 10,2" Opløsning: 1620 x 2160 pixels Prosessor: A12 Bionic RAM: 3 GB Lagerplads: 32 GB/128 GB microSD-kortlæser: Nej Batterilevetid: Op til 10 timer Bagsidekamera: 8 MP Frontkamera: 1,2 MP Grunde til at købe + Meget for pengene + God ydelse Grunde til at lade være - Kun lidt er ændret - Selfiekamera på kun 1,2 MP

Da den kom, var iPad 10.2 (2020) ikke en voldsomt spændende opgradering. Forbedringen fra 2019-udgaven af ​​iPad 10.2 var moderat, men det var alligevel en forbedring. Dermed er der stadig tale om en god iPad 10.2 – også selvom den hverken er den nyeste eller den bedste længere.

Dens A12 Bionic-processor er hurtigere end forgængeren, og tabletten kommer med en 20 W oplader, der sikrer en god opladningshastighed.

iPad 10.2 (2020) har ellers alle de gode funktioner du forventer, herunder understøttelse af Apple Pencil og Smart Keyboard, udover at batterikapaciteten er solid. Selfie-kameraet overbeviser ikke, og lagerkapaciteten er beskeden. Men vælger du modellen med 128 GB, har du en god og alsidig tablet.

Læs vores anmeldelse af iPad 10.2 (2020)

7. iPad Air 3 (2019) Den bedste rimelige model for studerende Specifikationer Vægt: 456 g Mål: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm OS: iPadOS 14 Skærm: 10,5" Opløsning: 1668 x 2224 pixels Prosessor: A12 Bionic Lagerplads: 64 GB/256 GB microSD-kortlæser: Nej Bagsidekamera: 8 MP Frontkamera: 7 MP Grunde til at købe + Flot lamineret skærm + Billigste iPad, der kan bruge Smart Keyboard Grunde til at lade være - Bruger kun 1. gen. Apple blyant - Traditionelt design, der ikke overbeviser

iPad Air 3 har en skærm på 10,5 tommer, og der er et godt kompromis mellem basis-modellerne og de kraftige, men dyre modeller i iPad Pro-serien.

Dette er en af de billigste iPad-modeller, der er kompatibel med Apples Smart Keyboard-cover. På denne måde behøver du ikke at rode med ustabile Bluetooth-tilsluttede tastaturer for at få lavet noget ordentligt arbejde med denne sag.

Indeni finder du Apples A12-chip, et lån fra iPhone XS. Hastigheden er ganske anstændig. Med denne tablet kan de studerende tage noter og korrespondere via e-mail, men de kreative blandt os vil ikke kunne lide, at man kun kan bruge den første generation af Apple Pencil.

Læs vores anmeldelse af iPad Air 3 (2019)

8. iPad Pro 12.9 (2020) Bedst blandt de ældre flagskibe Specifikationer Vægt: 641 g Mål: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm OS: iPadOS 14 Skærm: 12,9" Opløsning: 2048 x 2732 pixels Prosessor: Apple A12Z Bionic Lagerplads: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB microSD-kortlæser: Nej Batterilevetid: Op til 10 timer Bagsidekamera: 12 MP + 10 MP + LiDAR Frontkamera: 7 MP Grunde til at købe + Elegant design + Kraftig ydelse Grunde til at lade være - Stadig ret dyr - Ikke længere den hurtigste i denne prisklasse

iPad Pro 12.9 (2020) er blandt de største, bedste og mest kraftfulde tablets du kan få – men den er ikke den bedste, for den er blevet overgået af iPad Pro 12.9 (2021).

Når en tablet kan prale af meget kraft og en fantastisk skærm, er prisen ofte høj – og alt dette gælder for iPad Pro 12.9 (2020).

Den har en A12Z Bionic-processor, en skarp skærm på 2048 x 2732 pixels, fremragende højttalere, elegant design, anstændig batterikapacitet og understøttelse af tilbehør som Magic Keyboard og Apple Pencil 2.

Dette er en højklasses produktivitetsenhed. Selvom det ville være en overdrivelse kun at bruge den til mobilspil og medieforbrug, håndterer den sådanne ting som en leg. Udover den høje pris har vi ikke meget at klage over – bortset fra at dette ikke længere er den nyeste eller bedste tablet i denne serie. Alligevel er der ikke meget, der adskiller denne model fra efterfølgeren.

Læs vores anmeldelse af iPad Pro 12.9 (2020) (på engelsk)

9. iPad 10.2 (2019) Bedste rimelige iPad Specifikationer Vægt: 483 g Mål: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm OS: iPadOS 14 Skærm: 10,2" Opløsning: 1620 x 2160 pixels Prosessor: A10 Fusion RAM: 3 GB Lagerplads: 32 GB/128 GB microSD-kortlæser: Nej Batterilevetid: 8827 mAh Bagsidekamera: 8 MP Frontkamera: 1,2 MP Grunde til at købe + Lidt større skærm + Fungerer med Smart Keyboard Grunde til at lade være - Marginalt bedre end iPad 9.7 - iPad Air er overlegen til tegning

iPad 10.2 (2019) bragte Apples basistablet et skridt tættere på iPad Pro-serien, da den blev lanceret, og den kan også sammenlignes med nyere iPad Air-modeller. Den fik understøttelse af Smart Keyboard og en lidt større skærm end forgængeren – med en vækst fra 9,7" til 10,2".

2019 iPad 10.2 fik også et godt løft i kraft med en ekstra gigabyte RAM sammenlignet med iPad 9.7 (2018) - men A10-chippen forblev.

Designet er også stort set det samme, altså med brede yderkanter og hjemknap. Ønsker du en elegant tablet fra Apple, er det ikke denne, du skal vælge.

Men den kan tilbyde god batterikapacitet og anstændig ydeevne – til en ganske rimelig pris (efter Apples standarder). Der er meget at holde af her, især hvis du vil have nogle af Apples bedste iPad-funktioner – med et lidt mere begrænset budget.

Læs vores anmeldelse af iPad 10.2 (2019)

10. iPad mini (2019) En lille og rimelig iPad Specifikationer Vægt: 304 g Mål: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm OS: iPadOS 14 Skærm: 7,9" Opløsning: 1536 x 2048 pixels Prosessor: A12 Bionic Lagerplads: 64 GB/256 GB microSD-kortlæser: Nej Batterilevetid: 5124 mAh Bagsidekamera: 8 MP Frontkamera: 7 MP Grunde til at købe + Perfekt bærbar størrelse + Overraskende kraftfulde specifikationer Grunde til at lade være - Brede kanter - Bruger den første generation af Apple Pencil

Nogle gange kan man ønske sig en tablet, der mere ligner en meget stor mobiltelefon. iPad mini (2019) passer til denne beskrivelse. Det er en lille og kompakt enhed med imponerende specifikationer – en hurtig processor og anstændig batterikapacitet.

En af de gode ting ved iPad mini (2019) er, at du kan bruge Apple Pencil til den, så tabletten også fungerer som en lille notesbog i lommen.

iPad mini (2019) er en af de bedste tablets, du får til denne pris. Leder du efter en lille krafthuld enhed i lommeformat, er dette lille bæst et glimrende valg.

Læs vores anmeldelse af iPad mini (2019)

Sådan testede vi iPad-modellerne på denne rangliste

Alle modellerne i denne oversigt har gennemgået en komplet test, og vi har brugt dem alle over længere perioder for at lære dem at kende og finde ud af, hvad de egentlig er i stand til. Med den viden dette har givet os, samt vurderinger af pris og funktioner, samt ydeevne og specifikationer, har vi været i stand til at sammenligne og rangere dem.

Hvad skal jeg kigge efter, når jeg køber en iPad? Tænk over, hvad du egentlig har brug for. Har du brug for en stor skærm og masser af kraft til produktive opgaver? Hvis ja, er en iPad Pro måske noget for dig. Noget mere bærbart? Tag et kig på iPad mini-serien. En basismodel? Her er iPad 10.2 (2021) et godt valg.