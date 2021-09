Anmeldelse: iPad 10.2 (2021)

IPad 10.2 (2021) er dette års tablet med den bedste værdi fra Apple. Den er hurtigere end sin forgænger, den er nem at bruge, og den har et opgraderet selfie-kamera, der gør videoopkald glattere end nogensinde før. Det er småt med andre opgraderinger, f.eks. Inklusion af True Tone-teknologi, der justerer skærmen, så den passer til dine omgivelser, men for dem, der ønsker en overkommelig tablet og ikke har brug for den mest up-to-date teknologi, er den et glimrende køb.

Anmeldelsen på to minutter

Umiddelbart ser Apples nyeste iPad ikke ud til at tilbyde meget af en opgradering i forhold til Apple iPad (2020). Den har de samme tykke top- og bundkanter og bruger Touch ID frem for Apples Face ID til at låse den op. Men for dem, der ønsker nogle af funktionerne i Apples dyrere tablets uden disse tablets pris, er den nye iPad fremragende værdi for pengene.

Den nye iPad kan bruges med Apple Pencil og Smart Keyboard (sælges separat) på de tidspunkter, hvor du har brug for en mere bærbar computer-oplevelse, og den kommer med iPadOS 15,som er den nyeste version af Apples dedikerede tablet-OS, med en lang række multitasking-funktioner, for ikke at nævne adgang til de tusindvis af apps og spil, der findes i App Store. Og alt dette får man for betydeligt mindre end både den nye iPad Mini, Apples mest kompakte tablet, og Apple iPad Air 4, det midterste barn i iPad -serien.

Under the hood, there are some upgrades that make the iPad (9th generation) feel like a step up from the iPad 8, even if it’s a small step. You can choose from 64GB or 256GB variants, which is double the 32GB and 128GB capacities the previous model offered. The chipset has been upgraded too, to Apple’s A13 Bionic processor, which Apple claims is 20% faster than the A12 Bionic.

The 10.2-inch screen gets the True Tone technology found on every other iPad in the range, which automatically adjusts the colors and brightness to suit the ambient light to ensure the display is clear and easy to see, no matter where you’re using the iPad.

In a nod to the unprecedented times we’ve all recently experienced, and the attendant Zoom boom, the front-facing selfie camera has been boosted to 12MP. It also features the handy Center Stage feature, which debuted on the iPad Pro (2021), which pans and zooms the camera automatically to ensure that you’re always in frame during video calls.

The new iPad has the same 10-hour battery life as its predecessor, and there’s a 20W fast charger in the box, which when used with the bundled USB-C-to-Lightning cable ensures it’s quick to juice up the slate. iPadOS 15 adds to the slick experience, bringing features including easier-to-use multitasking features, along with the ability to place widgets anywhere on the screen.

However, the new iPad 10.2 (2021) isn’t perfect. As well as not offering Face ID, it lacks the recalibrating speakers found on Apple’s other tablets, while those looking for a laptop-style experience that includes the trackpad and clickable keys of the Apple Magic Keyboard will have to look to the more expensive iPad Air, as the iPad 10.2 (2021) only works with first-generation accessories.

With prices starting from $329 / £319 / AU$499, the new iPad 10.2 is best suited to anyone purchasing their first iPad, or looking to replace an older iPad that isn’t compatible with iPadOS 15.

(Image credit: TechRadar)

iPad (2021) lanceringsdato og pris

Vejledende pris: 2.799 kroner for 64 GB lagerplads i wi-fi

Apple iPad 10.2 (2021) er at finde i handlen fra den 24. september. Den kan forudbestilles hos bl.a. Apple, og vi forventer, at se andre forhandlere tilbyde den snart.

Apple iPad 10.2 (2021)-priserne starter ved 2.799 kr. for wi-fi-modellen med 64 GB lagerplads, mens prisen for 256 GB ryger op på 4.099 kr.

Hvis du også vil have mobilnetforbindelse (LTE), så du kan oprette forbindelse til internettet, når der ikke er wi-fi til rådighed, koster 64 GB-modellen 3.899 kr., og modellen med 256 GB koster 5.199 kr.

Priserne er meget lig dem, vi så på sidste års modeller, men man får større lagerplads for pengene.

(Image credit: TechRadar)

Design

Samme udformning som tidligere iPad 10.2-modeller

Touch ID, men ingen biometrisk sikkerhed

Kompatibel med Apple Pencil (1. generation) og Smart Keyboard

Udvendigt er den nye iPad 10.2 identisk med iPad 10.2 (2020). Den måler 25,06 x 17,41 x 0,75 cm og har den samme 10,2-tommer skærm som sidste års model med den tykkere top og bundkant. Den øverste kant huser et 12 MP frontkamera, mens bundkanten har hjem-knappen med indbygget Touch ID-sensor.

Selvom designet ser lidt dateret ud i forhold til resten af ​​iPad-serien, føles det stadig som en robust enhed, hvilket i betragtning af prisen er fornemt. Der er heller ikke noget Face ID, så du er afhængig af Touch ID, og ​​vi fandt ud af, at fingeraftryksscanneren var hurtig til at registrere vores fingeraftryk og låse tabletten op.

Med en vægt på 187 g er wi-fi-modellen kun 3 g lettere end sidste års iPad 10.2, mens wi-fi + cellular-versionen er 3 g tungere end forgængeren med sine 498 g. Den fås kun i to farver: sølv og grå - så hvis du er ude efter den guldfarve, der var en mulighed for iPad 10.2 (2020), må du kigge langt efter den. Hvis du vil have et dristigere look, skal du se på iPad mini (2021), der byder på lyserøde og lilla toner sammen med space grey og stjerneskær.

IPad 10.2 (2020) er også den eneste iPad, der stadig har et Lightning-port frem for en USB-C-port. Denne sidderfindes i bunden af ​​iPad sammen med to højttalere; Mens de to højttalere på iPad mini kalibreres, så lyden passer til tabletens orientering, kan iPad 10.2's højttalere ikke gøre dette, hvilket betyder, at lyden ikke er så imponerende, selvom den da kan høres.

Tabletten er kompatibel med Apple Pencil (1. generation), og vi fandt ud af, at notering og skitsering på tabletten fungerede godt. For at oplade Apple Pencilskal du enten tilslutte den til tabletens Lightning-port eller bruge den medfølgende adapter med et Lightning-kabel, mens Apple Pencil (2. generation) tilbyder problemfri magnetisk opladning fra tabletten.

IPad 10.2 fungerer også med Apples Smart Keyboard, så du kan bruge denne tablet mere som en bærbar computer. Selvom tilbehøret mangler de klikbare taster og pegefeltet, der findes på Magic Keyboard, så får du en lettere skriveoplevelse med tastaturet tilsluttet.

(Image credit: TechRadar)

Skærm

10,2 tommer display

2160 x 1620 opløsning

True Tone-teknologi

Som navnet røber, har iPad 10.2 (2021) en skærm på 10,2 tommer. Apple øgede først skærmstørrelsen på sin entry-level iPad i 2019, og den ekstra halve tomme er blevet normen for Apples prismæssigt mest overkommelige tablet.

Skærmen har en opløsning på 2160 x 1620 og en lysstyrke på 500 nits, hvilket er det samme som forgængeren. Selvom det ikke er noget, der minder om Apples Liquid Retina-displayteknologi, der tilbyder lysere farver og en antireflekterende belægning, kommer iPad 10.2 (2021) med Apples True Tone-teknologi. Det er første gang, Apple har inkluderet dette på sin billigste tablet .

Denne teknologi justerer automatisk skærmen, så den passer til belysningen i dine omgivelser, så det er lettere at se skærmen. Når du bruger iPad udendørs i dagtimerne, bliver skærmen automatisk f.eks. lysere - og under vores test fandt vi, at dette var en velkommen opgradering.

Opdateringshastigheden forbliver 60 Hz, hvor den nyeste iPad Pro er blevet opgraderet til en 120 Hz-skærm, hvilket betyder, at billedet på skærmen opdateres hurtigere for et glattere udseende. Men hvis du leder efter en iPad til en overkommelig pris, eller hvis du ikke bruger timer på at rulle gennem feeds på sociale medier, er det ikke en funktion, du sandsynligvis vil savne.

(Image credit: TechRadar)

Specifikationer, ydeevne og kamera

Opgraderet A13 Bionic processor

Fås med 64 GB eller 256 GB lagerplads

12 MP ultra vidvinkelkamera på forsiden

Apple har givet iPad 10.2 et nyt chipsæt i form af A13 Bionic-processoren, der debuterede i 2019 i iPhone 11 og iPhone 11 Pro. Selvom det ikke er Apples nyeste processor - det er A15 Bionic, som findes i iPhone 13 og iPhone 13 Pro - er det bestemt en solid opgradering i forhold til A12 Bionic i iPad 10.2 (2020).

Ved brug i den virkelige verden er den nyeste iPad en smule hurtigere. Apple hævder, at den er 20 % hurtigere end den tidligere model, selvom den ikke er lige så hurtig som iPad Air 4, der har det nye A14 Bionic-chipsæt, og den heller ikke kommer i nærheden af iPad Pro (2021) og dens M1-chipsæt med hensyn til hastighed.

Når det er sagt oplevede vi under testning af apps, at de hurtigt blev indlæst, og vi kunne nemt multi-taske, uden at vi oplevede nogen forsinkelse. Det menes, at den nye iPad også har 3 GB RAM, selvom Apple endnu ikke officielt har bekræftet dette.

Som vi har nævnt, har begge modeller af iPad 10.2 (2021) dobbeltså meget lagerplads som sidste års tilsvarende. Du kan vælge mellem enten 64 GB eller 256 GB modeller. Desværre er det som sædvanligt sådan, at der som med alle iPads ikke er understøttelse af et micro SD-kort, så du ikke kan udvide lagerpladsen på et senere tidspunkt.

Vi vil anbefale 256 GB-modellen, hvis du planlægger at downloade mange apps, eller hvis du tager mange fotos og videoer. Hvis du vil have endnu mere lagerplads, skal du se på iPad Pro-serien, der findes i 512 GB, 1 TB og 2 TB varianter.

Pandemien har ført til en stigning i brugn af videoopkald, og Apple har erkendt dette ved at opgradere det frontvendte selfie-kamera for første gang i flere år. Tabletten kan nu prale af et 12 MP ultra vidvinkel-frontkamera, og dem vi kontaktede via FaceTime-opkald under vores test, sagde, at billedet fra dette kamera så klart og detaljeret ud.

IPad 10.2 drager også fordel af Center Stage, som er en funktion, der blev introduceret på iPad Pro (2021), og som panorerer og zoomer kameraet automatisk for at sikre, at du altid er i midten af ​​rammen under videoopkald. Det ligner en funktion, der findes på Amazon Echo Show 10, og vi var imponeret over, hvor godt det fungerer og jævnheden i kamerabevegelserne.

På bagsiden af ​​den nye iPad 10.2 har Apple bevaret 8 MP kameraet med f/2.4 blænde, hvilket giver mening, da bagkameraet aldrig bliver det store trækplaster for en tablet. I løbet af vores tid med tabletten fandt vi, at de billeder, vi tog, var skarpe og klare med stærke farver. Vi var ikke forbløffet over kvaliteten, og billederne er bestemt ikke noget, der børr sammenlignes med dem, der er taget på en nylig iPhone. Men hvis du har brug for et kamera til f.eks. produktivitetsapplikationer eller andet, hvor billedkvaliteten ikke er helt afgørende, så er iPad 10.2's kamera ganske glimrende.

(Image credit: TechRadar)

Software

Leveres med iPadOS 15 forudinstalleret

Forbedrede multi-tasking funktioner

Forbedret widget-funktionalitet

Ligesom iPad mini (2021) kommer iPad 10.2 (2021) med iPadOS 15, Apples dedikerede tabletversion af Apples styresystem. Udover at tilbyde mange af de funktioner, der findes i iOS 15, er det designet til at få mest ud af tabletens formfaktor, og som sådan bringer den forbedringer til multitasking.

Muligheden for at bruge to apps på samme tid og manuelt styre, hvor meget af skærmen hver fylder, blev introduceret i iPadOS 14, men funktionen er nu lettere at bruge takket være den nye Multitasking-menu, der vises øverst på enhver app.

Når man tidligere oprettede en delt skærm, skulle den anden app være på startsiden eller i app-docken nederst på skærmen, for at den kunne tilføjes. Takket være tilføjelsen af ​​appbiblioteket, som tidligere kun var tilgængelig i iOS14, er alle dine apps er tilgængelige fra docken, hvilket betyder, at enhver af dem kan bruges til at multitaske.

Andre funktioner omfatter muligheden for at flytte widgets rundt på skærmen, hvor de tidligere var disse åst til et panel i venstre side af startskærmen, og der er også forbedringer af Notes-appen.

Vi fandt ud af, at iPadOS 15 tilbyder en glidende oplevelse på den nye iPad 10.2 - dette er Apples bedste endnu, og det overskygger Android-tabletsoftware.

(Image credit: TechRadar)

Batterilevetid

Holder op til 10 timer mellem opladninger

Tager knap tre timer at genoplade

Leveres med 20 W-oplader

Den nye iPad (2021) holder i op til 10 timer mellem opladninger ifølge Apple. Under testen fandt vi ud af, at dette er korrekt, idet tabletten holdt til omkring 10 timers videoafspilning, før den skulle genoplades. Selvom dette ikke er en forbedring i forhold til den tidligere iteration, er noget af de længste, vi har set på de tablets, vi har testet.

Det tog lige knap tre timer at oplade iPaden fuldt ud ved hjælp af den 20 W hurtigeoplader, der følger med i kassen. Du finder ikke trådløs opladning på nogen i iPad-serien, da funktionen endnu ikke er almindelig på tablets.

Skal jeg købe en iPad (2021)?

Køb den, hvis...

Du vil have en billig iPad Apples iPad på startniveau er enkel at bruge og giver fremragende værdi for pengene. Hvis du har et budget, eller du ønsker at udskifte en ældre iPad, der ikke understøtter iPadOS 15, og ikke har brug for Apples bedste tabletfunktioner, er det denne, du skal købe.

Du foretager mange videoopkald

Med et forbedret kamera foran og den praktiske centerfunktion, der sikrer, at du altid er midt i billedet, gør den nye iPad videoopkald til en fornøjelse. Hvis du regelmæssigt bruger din tablet til at holde kontakten, er iPad 10.2 (2021) et godt valg.

Du bruger ofte din tablet udendørs

Det er første gang, at iPad på startniveau er udstyret med True Tone-teknologi, som automatisk justerer skærmen baseret på omgivende belysning for den bedste visuelle oplevelse.

Køb den ikke, hvis...

Du har allerede iPad 10.2 (2020)

Det forbedrede selfiekamera og True Tone-teknologien er ikke grund nok til at opgradere, hvis du allerede ejer sidste års model - du kan få iPadOS 15 på din nuværende tablet, og bortset fra den ekstra lagerplads er der ikke meget andet, der er nyt her.

Du vil have en iPad til at tegne på

IPad 10.2 (2021) er kompatibel med Apple Pencil (1. generation); men hvis du vil kunne skitsere og tegne på din tablet, er den forbedrede skærm på iPad Air (4. generation) og denne tablets understøttelse af Apple Pencil (2. generation), som er lettere at oplade og gemme og har en betjeningsknap, der kan tilpasses, et meget bedre valg.

Du vil have bedre lyd

Denne iPad har to højttalere, der fungerer helt fint. Men hvis du ønsker bedre lyd, skal du overveje iPad Mini eller iPad Air, afhængigt af dit budget, da de tilbyder højttalere, der automatisk kalibreres baseret på tablettens orientering for en bedre oplevelse, når du spiller eller ser film.

Først anmeldt: September 2021