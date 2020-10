Ny iPad 10.2 (2020)

Den nye iPad 2020 har en stor værdi som en helt ny iPad, selvom den kun er en beskeden opgradering i forhold til sidste års model. Den kommer med et hurtigere chipsæt og en 20 W hurtig oplader. Oven i det medfølger understøttelse af tidligere års funktioner som Apple Pencil og Smart Keyboard. Det bedste ved det hele er prisen, som ikke ændrer sig fra år til år. Det gør denne til den bedste iPad til dem, der ikke har brug for Apples allerbedste iPad rent teknologisk.

Anmeldelse på to minutter

Den nye iPad 2020 er Apples bedste version til dato af deres entry-level iPad. Selv om der ikke er meget nyt i forhold til sidste års iPad 2019, spiller den en vigtig rolle, da iPad Air er blevet endnu dyrere. Derfor er det den nemmeste iPad for os at anbefale til den gennemsnitlige bruger.

Værdi – ikke kun pris – er den vigtigste grund til at købe en 10,2" iPad 2020, fordi den deler en masse funktioner med dyrere iPads. Dette omfatter bl.a. adgang til de samme spil og apps, kompatibilitet med Apple Pencil og Smart Keyboard og understøttelse af iPadOS 14.

Den står i skarp kontrast til den nye (men endnu ikke tilgængelige) iPad Air 4, som har fået opdateret designet, er blevet udstyret med en kunstner-venlige 10,9" lamineret skærm, og har en overlegen performance. Alt dette synes fristende, men prisforskellen mellem entry-level og mellemniveauet inden for iPads er blevet endnu større end i de foregående år. Så selvom den nye iPad 2020 ligner et relativt uinspirerende tilbud, har den dog stor værdi.

Der er et par nye tilføjelser, der gør, at det, der teknisk set er en 'iPad 8', er mere end blot en nyt opkog. I kassen medfølger er en 20 W strømforsyning til hurtig opladning via en USB-C-til-Lightning kabel, mens det hele kører på et A12 Bionic chipset, som giver det hele et godt skub. Denne iPad bør føles ny i flere år fremover.

Understøttelse af Apples Smart Keyboard og Apple Pencil (sælges separat) øger også værdien ved en iPad 2020. Det samme gør den fantastiske batterilevetid på 10 timer. Og så er der operativsystemet. iPadOS 14 er en enestående softwareopdatering, der fortjener anerkendelse. Med de nye funktioner – Scribble i særdeleshed – bliver Apples pen hele ekstrabetalingen værd.

I kolonnonen over 'kompromiser' finder vi, at lagringspladsen starter ved en sølle 32 GB. Du skal købe 128 GB modellen, hvis du ønsker at gemme og redigere fotos og videoer. Men det er stadig svært ikke at blive imponeret over denne "basic" iPad, hvis iPad Pro eller iPad Air er uden for dit budget.

Dit syn på den nye iPad 10.2 (2020) vil afhænge af, hvor tæt du har fulgt iPad-udviklingen gennem årene. Apple-fans vil beklage det faktum, at den billigste iPad ikke har fået nogen større opgradering, bortset fra et mere kraftfuldt og effektivt chipset.

Men selv om det er rimeligt at længes efter nye, revolutionerende ændringer, når det kommer til flagskibet iPad Pro-serien, som i nogle tilfælde koster over 10.000 kr., er den nye iPad 10.2 designet til mindre krævende brugere.

Dette er en iPad for dem, der ikke har købt en iPad i et stykke tid, og som ønsker at få en (relativt) billig opgradering, eller dem, der skal købe deres første iPad. Apples mål er at sikre, at disse mennesker køber den nyeste model. Det er derfor, de får førnævnte hurtigere chipset og inkluderer en hurtig oplader – så går kunderne ikke efter en ældre model, som er sat til salg hos en anden forhandler.

(Image credit: Future)

Ny iPad 2020 pris og frigivelsesdato

Den nye IPad (2020) fås fra 2.799 kr. for 32 GB lagringsplads, men priserne stiger ganske noget, hvis du vil have 128 GB lagringsplads eller forbindelse til mobilnet eller begge dele. 128 GB-varianten uden adgang til mobilnet koster 3.599 kr.

Det er en overkommelig pris, især når du sammenligner den med prisen på en iPad fra iPad Pro-serien eller den nye iPad Air 4, der starter ved 4.999 kr., og som først lige er lanceret. Forvent derfor ikke en masse rabatter over Black Friday.

Frigivelsesdatoen for iPad 10.2 (2020) var fredag den 18. september, så hvis du vil købe en, kan du gøre det lige nu. Du kan købe den direkte fra Apple eller fra større forhandlere.

(Image credit: Future)

Design

Den nye iPad er ikke ny med hensyn til design. Faktisk både ligner og føles den næsten præcis som en iPad fra 2019. Det er nu heller ikke dårligt. Designet sælges nok til denne pris, selv om det kan føles lidt gammelt i forhold til Air og Pro iPads.

Der er en 10,2" skærm – mere om det i skærmafsnittet nedenfor – med tykke kanter hele vejen rundt. Den øverste kant huser selfiekameraet, mens hjem-knappen med en indbygget Touch ID-sensor findes på den nederste kant.

Dette føles ikke så top-end som iPad Pros Face ID biometrisk sikkerhed, men det fungerer stadig godt og giver dig mulighed for at låse din iPad med et tryk med en finger. Vi oplevede, at fingeraftryksscanneren fungerede hurtigt, og den var præcis ved vores test.

Der er dog nogle klare kompromisser med hensyn til design, som der er andre steder. Denne iPad har to højttalere, men de er begge placeret i bunden og vender i samme retning. De er funktionelle, men ikke særligt imponerende som stereohøjttalere. Ligeledes føles Lightning-stikket i bunden temmelig gammelt, når nu den nye iPad Air og iPad Pro begge bruger USB-C, ligesom en "rigtig" computer. Anvendelsen af USB-C er med til at sikre kompatibilitet med flere aktiviteter.

Air og Pro understøtter også det mere laptop-agtige Magic Keyboard med pegefelt og klikbare taster, i stedet for det mere almindelige Smart Keyboard. Men hvis du leder efter en iPad, der giver dig mulighed for at indtaste tekst, læse håndskrift, udarbejde digitale skitser og interagere med en mus, så er det alt sammen noget, den nye iPad 10.2 kan.

Du kan vælge mellem farverne sølv, space gray eller guld, som er de samme muligheder, vi har set de seneste par år. Du bliver nødt til at købe Air, hvis du vil have de nye farver himmelblå, grøn eller rosaguld. Med hensyn til dimensioner, så måler den nye iPad 250,6 x 174,1 x 7,5 mm, og wi-fi-versionen vejer 490 g, mens mobilnet-varianten er lidt tungere med 495 g.

Selve designet på den nye iPad er ikke bemærkelsesværdigt, og det føles en smule gammelt på et par måder. I betragtning af prisen på denne tablet er det ikke en stor overraskelse, at Apple har bevaret det samme udseende endnu et år – og du bliver sandsynligvis ikke.

(Image credit: Future)

Skærm

Som titlen på denne anmeldelse antyder, har den nye iPad en 10,2" skærm.

Det lader til, at Apple har besluttet, at dette er den optimale skærmstørrelse for deres mest overkommelige tablet, efter at størrelsen gik fra 9,2"til 10,2" i 2019-generationen. Du får en skærm, der er en beskeden halv tomme større, hvis du opgraderer fra en almindelig iPad 2018 eller tidligere.

Apple har også øget lysstyrken til 500 nits, hvilket var synligt, da vi sammenlignede denne iPad til sidste års version. Du lægger måske ikke mærke til det, hvis du ikke sammenligner de to side om side, men det er en nyttig opgradering, hvis man benytter en iPad udendørs i dagtimerne.

Hvad du ikke får, er Apples fancy Liquid Retina-skærm og fuldt laminerede skærm, som ses på dyrere iPads. Selvom iPad 2020 har en helt fin opløsning på 2160 x 1620, er opdateringshastigheden kun 60 Hz i stedet for 120 Hz, og LED-skærmen er ikke presset op mod det øverste glas.

Der er et mærkbart mellemrum imellem skærmen og glasset, og det betyder i særdeleshed, at iPad Airs 10,9" og Pros 11" og 12,9" er bedre muligheder for alle, der er seriøse med hensyn til skitsetegning med Apple Pencil. Det er dog noget, som dem, der leder efter en grundlæggende billig iPad, sandsynligvis ikke bemærker.

(Image credit: Future)

Specifikationer, performance og kamera

IPad 10.2 har et opgraderet chipsæt sammenlignet med de seneste to iPad-modeller med Apples A12 Bionic-processor. Det er ikke Apples nyeste, da dette chipset først debuterede i iPhone XS og iPhone XR smartphone, men det er en solid opdatering af den seneste iPad- generations A10 Fusion chipset.

Hvad betyder det for dig? Det betyder forbedret performance på denne nyeste iPad, selv om det ikke er en gamechanger. Denne tablet vil ikke være så hurtig som en iPad Air 4, som kan blære sig med det nye A14 Bionic chipset, og heller ikke så hurtig som en af de nyeste iPhone-modeller.

Når det er sagt, vurderede vi, at den nye iPad er hurtig nok til alt, hvad vi havde brug at kunne. Apps blev indlæst hurtigt, og vi oplevede ikke nogen reduktion af hastigheden, i det tidsrum vi brugte sammen med tabletten.

Hvis du ønsker at multitaske – noget iPadOS nu giver dig mulighed for – kan du opleve, at din iPad bliver lidt langsommere. Du vil dog stadig være i stand til at gøre alt det, du ønsker. Det menes også, at tabletten har 3 GB RAM, selv om Apple endnu ikke officielt har bekræftet den oplysning.

Du kan vælge mellem 32 GB eller 128 GB lagringsplads, og der er ingen understøttelse af microSD. Uanset hvilken mulighed du vælger, vil det derfor være den lagringsplads, du har til hele tablettens levetid. Hvis du har tænkt dig at downloade mange apps og ikke vil løbe tør for plads, anbefaler vi, at du vælger 128 GB-varianten.

Dem, der er på udkig efter mere plads, bliver igen nødt til at se nærmere på iPad Pro-serien, hvor man kan få 256 GB, 512 GB og endda 1 TB modeller. Den nye iPad Air fås med 64 GB eller 256 GB lagringsplads.

Kameraet vil aldrig være det egentlige højdepunkt på en tablet, og det ved Apple. Kameraet er derfor ikke opgraderet, og du får det samme som i den seneste generation af tabletten havde.

Dette får ikke adgang fotografering på et niveau, der minder om iPhone, men det er dog godt nok til fx videostreaming, at tage billeder til en app på din tablet eller et hurtigt billede, når du kun har din tablet i nærheden.

Apple har på bagsiden valgt et 8 MP-kamera med en blændeåbning på f/2,4. Billederne, der tages med det, synes skarpe og med stærke farver, men du bliver ikke blæst omkuld af det, du ser, hvis du allerede har et relativt godt telefonkamera.

På forsiden finder du et 1,2 MP-kamera, som vi godt kunne have ønsket, at Apple havde forbedret til denne generation af tabletter. Det er nu engang sådan, at vi alle benytter videoopkald mere og mere, og det ville have været et fornuftigt tidspunkt for Apple at forbedre deres selfie-shooter.

Når det er sagt, er det stadig godt nok til forskellige videoopkald, selv om det ikke vil være så godt som et egentlig webcam.

(Image credit: Future)

Software

Denne iPad kommer med iPadOS 14, og det er til dato den bedste tablet-software fra Apple. Det kan være, at iOS kører på din tidligere iPad, og den gode nyhed her er, at iPadOS 14 fungerer på samme måde med et par nye særheder.

Multitasking er langt bedre i iPadOS 14, og den generelle brug er bare bedre i denne software end på Android-enheder. Apps er generelt bedre optimeret til iPad-oplevelsen, og vi nyder en masse af de ekstra funktioner, som Apple har inkluderet.

(Image credit: Future)

Batterilevetid

Den nye iPad 2020 har en lang batterilevetid, og du vil sandsynligvis blive glad for dette, da de fleste ønsker sig en tablet, hvor der går lang til imellem opladninger. Hver iPad-generation har budt på lang batterilevetid, og det er ikke en nyhed for os, når vi konstaterer, at denne iPad holder til omkring 10 timers videoafspilning efter en enkelt opladning.

Vi ved ikke, hvor stort batteriet inde i iPad 10.2 er, men det fungerer godt, og det er sandsynligt, at de har en tørrelse, der miner om det 8,827 mAh, der var inde i den seneste generation.

Der er ingen trådløs opladning – det er endnu ikke almindeligt på tabletter – så du skal bruge et kabel til at oplade den. Her erfarede vi, at den 20W hurtige oplader, som følger med, gjorde arbejdet hurtigt.

Bør jeg købe den nye iPad 2020?

(Image credit: Future)

Køb den, hvis…

Du skal udskifte en ældre iPad – og gøre det billigt

Har du en beskadiget iPad? En, der kører langsomt? Eller en iPad, der ikke er kompatibel med iPadOS 14? Apple tilbyder en fremragende entry-level iPad, der ikke sprænger banken og tilbyder fremragende værdi for pengene.

Du ønsker at kunne oplade din iPad ultrahurtigt

Apples nye iPad omfatter en 20 W strømforsyning og et USB-C-til-Lightning kabel, og det er gode nyheder for alle, der synes, at det tager en e-v-i-g-h-e-d at oplade ældre iPads. Send den gamle 10 W-strømforsyning på genbrugspladsen til fordel for denne genvej til hurtig opladning.

Du overvejer en billig Android tablet

Det er sjældent, at man får god kvalitet, når man køber en billig Android-tablet. Apples enkleste tablet ligger flere niveauer foran entry-level tabletter, der kører Android. Læg ertil, at Apples stabile software er optimeret til en større skærm – alt for mange Android-apps er blot forstørrede telefon-apps.

Køb den ikke, hvis...

Du har en helt fin seneste iPad, der kører iPadOS 14

Bare fordi det er den 'nye' iPad til 2020, betyder det ikke, at den er uhyggeligt meget bedre end en nylig model, som du allerede ejer. Ingen med en iPad 2019 vil kunne se nogen større forskel. En iPad 2018, som kom med understøttelse af Smart Keyboard og Apple Pencil, er også stadig en solid enhed.

Du er seriøst med at tegne eller skitsere på en iPad

Mens denne iPad er Apple Pencil-kompatibel, er iPad Air den absolutte minimum iPad for alle, der ønsker at tegne eller skitsere. Air-serien har en fuldt lamineret skærm, så det føles, som om du skriver direkte på glasset. Denne iPad har derimod et mærkbart mellemrum mellem glas og skærm.

iPad Air 4 ligger inden for dit budget

Det er godt, men hvor den nye iPad er god til pengene, ser den nye iPad Air 4 spektakulær ud til sammenligning, og den har mere kraft og flere funktioner. Den har en 10,9" Liquid Retina skærm med reduceret genskin, TouchID er indbygget i tænd/sluk-knappen på siden, er kompatibel med Apples premium (men pebrede) Magic Keyboard, understøtter til Apple Pencil Gen 2, har hurtigere A14 chip, og den kommer i prangende nye farver.

Først anmeldt: September 2020