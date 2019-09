Den nye iPad for 2019 kom som en overraskelse – vi forventede ikke, at Apple ville genopfriske sin billigste tablet, men hvad vi nu har fået giver en bedre ydelse og bedre skærm til en god pris.

Den nye iPad 2019 er netop NY. Den nye iPad i 2019 har én primær funktion: en større skærm. Ved at øge skærmstørrelsen til 10.2 tommer uden at gøre enheden større, eller dyrere, har Apple netop gjort sin billigste iPad langt mere attraktiv.

Den blev lanceret samtidig med iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max og Apple Watch 5 under firmaets event d. 10. september.

Den er nu også lavet af 100% genbrugt aluminium, har flere pixels at kigge på og kan nu benytte Apples smart keyboard – så hvor er ulemperne? VI har prøvet enheden af, for at finde ud af det.

Ny iPad lanceringsdato og pris

(Image credit: TechRadar)

Den nye iPad kan købes fra d. 30. september, men du kan allerede nu forudbestille den fra Apples hjemmeside.

Prisen på den nye iPad starter på 2.999 kroner. Det er en ganske fin pris og i samme prislejde som 2018-modellen, til trods for at denne nye model er hurtigere og har en større skærm.

Vil du have modellen med 128GB skal du af med 3.799 kroner for WiFi-versionen og 4.899 hvis du også vil have mobildataadgang. Smart keyboard og Apple Pencil (fungerer kun med 1. generation) skal købes til som ekstraudstyr. De er dog ikke nødvendige, men nyttige hvis du vil have mest muligt ud af iPadOS.

iPadOS

(Image credit: TechRadar)

En af de primære grunde til at købe den nye iPad 10.2 er det nye iPad-operativsystem. Det har fået navnet iPadOS og er i realiteten en afart af iOS 13-platformen, som ligger på Apples smartphones, men endelig er tilpasset og mere relevant for en større skærm.

Hvad betyder det så i praksis? Jo, du får en home-skærm, som kan håndtere widgets, samt evnen til at placere flere apps i vinduer på skærmen. Du kan tilslutte eksterne drev og SD-kort (hvis du er lidt kreativ med tilgængelighedsindstillingerne) og du kan sågar tilslutte en mus. Det forbedrer virkelig oplevelsen på den nye iPad – med en curser på skærmen, i stedet for din finger, kan du nu se mere af skærmen på samme tid, og har et større 10.2-tommer skærmareal at lege med, som nok skal vise sig nyttig, når du arbejder.

Smart Connector og Pencil

(Image credit: TechRadar)

En af de primære nye ting ved den nye iPad i 2019 er, at den er blevet udstyret med Smart Connector – dette havde den forrige tablet ikke, hvilket var underligt, da den især var optimeret til undervisning og skolebrug. Apples Smart Keyboard er lidt dyrt, men det er behageligt at bruge, til trods for den begrænsede vandring på tasterne. Gummioverfladen er rar at røre ved og magneterne holder den fæstnet til iPad - det er solidt og velkonstrueret.

Understøttelsen af Pencil er ikke ny, men stadig en velkommen funktion. Den fungerer helt som forventet, regerer med det samme og kommer virkelig til sin ret i iPadOS, hvor du nu kan lave endnu mere med din tablet.

(Image credit: TechRadar)

Eksempelvis kan du nu tage et screenshot med et swipe op med Pencil, og kan let tilføje kommentarer direkte på skærmen.

Tegne og skrive-værktøjerne er også blevet udvidet, ligesom det grafiske udtryk er forbedret og ser mere professionelt ud (hvilket bør appellere til børn i alle aldre).

Pencil-understøttelse er en god ting, selvom tilbehøret er lidt dyrt. Vi oplevede, at pennene reagerede prompte og vi kunne let tage noter, selvom vi er i tvivl om hvor effektiv den er, hvis der skal skrives meget. Fordi der er tale om første generation af Pencil, skal denne stadig oplades via Lightning-porten i bunden af enheden. Det er lige så dumt, som det var, da Pencil først blev introduceret, og man kan let komme til at ødelægge port eller pen, hvis man ikke er forsigtig.

Design og batterilevetid

(Image credit: TechRadar)

Designet på den nye iPad er stort set identisk med sidste generation. Her er en forholdsvis bred kant omkring skærmen, Touch ID-fingeraftryksklæser i bunden af skærmen og afrundede hjørner.

Enheden er lavet af metal og du kan vælg imellem farverne sølv, grå eller guld.

Vi venter med at kommentere på batterilevetiden til vi har haft den i hænderne i over en længere periode, men Apple hævder, at den kan surfe på nettet i omkring 10 timer, før den skal lades op igen.

(Image credit: TechRadar)

Tidlig dom

(Image credit: TechRadar)

Ser vi bort fra den nye skærm og evnen til at benytte Apples Smart Keyboard, er iPad 10.2 blot en genopfrisket udgave af Apples budget-model fra sidste år. Den føles stadig behagelig i hånden og designet er afbalanceret. Skærmen er god at kigge på, men er ikke noget ud over det sædvandlige, og Pencil og tastaturunderstøttelse vil nok tiltrække nye kunder til iPad-familien.

Her er ikke tale om de vildeste opdateringer, men til prisen er den bestem værd at overveje.