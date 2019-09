iPhone 11 er ankommet side om side med iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max, og er den ”overkommelige” model i Apples trio af smartphones for 2019.

iPhone XR fik ikke samme start tilbage i 2018. Den blev lanceret efter flagskibstelefonen, iPhone XS og havde ikke same nye funktioner. Men fordi den var billigere end XS og XS Max, blev den hurtigt den mest populære iPhone i verden – i en grad hvor dette års efterfølger til XR, iPhone 11, kan gå hen og blive den vigtigste telefon i Apples portefølje.

Selvom den ikke helt har de same funktioner som den nye iPhone 11 Pro-duo, skal iPhone 11 nok gå hen og blive populær. Men hvad har den så, som iPhone XR ikke havde? Det har vi set nærmere på.

iPhone 11 kører med det nye iOS 13-styresystem

iPhone 11 lanceringsdato og pris

iPhone 11 lanceret: 10. september

iPhone 11 forudbestilling: 13. september

iPhone 11 salgsdato: 20. september

iPhone 11 pris: starter på 6.299 kroner

iPhone 11 kan officielt købes fra d. 20. september, hvilket er en god nyhed for alle der er interesserede i Apples nye overkommelige iPhone. Sidste års XR kom først i handlen efter XS. Er du allerede klar til at bestille, kan du forudbestille fra d. 13. september.

Prisen for den billigste model med 64GB kommer i Danmark til at ligge på 6.299 kroner. Det er måske ikke et røverkøb, men dog lidt billigere end sidste års XR-model.

Udover 64GB-modellen kan du også få en model med 128GB til 6.799 kroner og en model med 256GB til 7.699 kroner.

iPhone 11 kamera

Ligesom iPhone 11 Pro har den nye iPhone 11 en stor kamerabule på bagsiden, hvor firkanten huser to sensorer (iPhone XR havde kun én).

Det er interessant, at man har valt det firkantede design, da det egentlig ikke er nødvendigt at bruge den ekstra plads – man kunne have benyttet samme design, som ses på iPhone XS.

Men Apple vil tydeligvis signalere fællesskab med de øvrige iPhone 11-modeller, som har samme firkantede kamerabule på bagsiden.

Men nok omkring bulerne – hvad kan den egentlig? Jo, de to sensorer er begge på 12MP. Den ene er en standard linse, imens den anden er en ultravidvinkel-linse, hvilket lader dig få mere med af motivet og giver dig en øjeblikkelig visning af, hvordan dette ser ud:

Du kan stadig tage billeder med slørede baggrunde i portræt-modus, med forbedret maskering, som giver dig portrætter i ”studie-kvalitet”.

Kvaliteten af billederne vi tog var imponerende, selvom vi ikke kunne teste kameraet under svagere belysning, hvilket er den bedste måde at teste nutidens high-end smartphones. Apple roser sin nigh mode i sådanne situationer, og testbillederne vi så, så da også gode ud.

Det frontvendte kamera er også forbedret – sensoren er opgraderet til 12MP, som skulle give dig en bredere vinkel på dine billeder, når du vender telefonen vandret. Du kan også tage slow-motion selfies (som Apple har valgt at kalde Slofies).

iPhone 11 design og skærm

iPhone 11 specifikationer Vægt: 194g

Mål: 150.9 x 75.7 x 8.3mm

OS: iOS 13

Skærmstørrelse: 6.1-tommer

Resolution: 1792 x 828 pixels

CPU: A13 Bionic

Lagerplads: 64/128/256GB

Batteri: 1 time længere end XR

Bagsidekamera: 12MP + 12MP

Frontkamera: 12MP

Vandtæthed: IP68

Hovedtelefonudgang: Nej

Apple har ikke pillet ved opskriften til iPhone XR i forhold til iPhone 11, som har samme tykkere indpakning, sammenlignet med iPhone 11 Pro, og en tykkere kant omkring den 6.1-tommer store LCD (Liquid Retina) skærm. Holder du iPhone 11 Pro og iPhone 11 side om side, ser du tydeligt en stor forskel i designet, hvor sidstnævnte føles markant tykkere, selvom Pro også har en lækkert matteret look.

Vi testede dog både iPhone XR og XS i mere end en måneds tid sidste år og efter kort tid føltes de ganske ens hvad angik hastighed og fornemmelsen i hånden, så vi tænker ikke, at dette bliver et problem. LCD-skærmen på iPhone XR er tilbage i iPhone 11 for at holde omkostningerne nede sammenlignet med de dyrere OLED-skærme. Den er stadig lysstærk og skarp – og det ser ud til at påvirke batterilevetiden i positiv retning, ligesom iPhone XR sidste år havde den bedste batterilevetid i nogen iPhone vi har testet.

Opløsningen på iPhone 11 er dog lidt lavere end på iPhone 11 Pro – igen noget som kan holde prisen nede – men det er det værd i forhold til den lavere pris. Side om side kan man naturligvis se, at iPhone 11 ikke har samme billedkvalitet som det nyeste flagskib.

Der er dog et punkt, hvor iPhone XR klarede sig bedre end sidste års topmodel: flere farver. Det er igen tilfældet i 2019, hvor iPhone 11 igen lyser op i demoområdet. Du kan vælge imellem sort, hvid, gul, lavendelfarvet og mintgrøn, såvel som standard Product (RED). Udvalget er mere dynamisk og modevenligt end de dyrere modeller.

iPhone 11 batterilevetid og iOS 13

Som de andre nye iPhones er iPhone 11 udstyret med iOS 13, og den billigere model udnytter til fulde de nye funktioner som er at finde i det nye styresystem. Ligesom iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max er den desuden udstyret med den nye A13-chip, selvom vi forventer, at den har mindre RAM, ligesom sidste år – selvom vores Apple demoperson fortalte, at indmaden var fuldstændig den samme.

Op til lanceringen pegede rygter på en lavere ydelse i iPhone 11, så vi forventer, at den under max belastning ikke er helt så hurtig som de dyrere versioner – men Apple siger, at dette er den hurtigste CPU i nogen telefon på markedet, så det kan tænkes, at disse benchmarks ikke var ægte og kun skulle forvirre op til lanceringen.

Dermed ikke sagt, at den kommer til at løbe tør for kræfter. Vores korte tid med telefonen i demoområdet tydede på, at den er rigeligt hurtig uden tegn på hakken eller lignende – men det er svært at teste under disse omstændigheder, så vi må vente, til vi modtager testeksemplarer.

Særligt gaming var imponerende at se på – skygger og detaljer i Pascal’s Wager imponerede meget og spillet blev afviklet helt flydende.

Når det kommer til batterilevetid, har iPhone 11 meget at leve op til. iPhone XR havde den bedste batterilevetid i nogen moderne iPhone og vi forventer at se det samme gentage sig her. Alle forudsætningerne er tilstede: en teoretisk mere effektiv processor, mere strømvenlig skærm og (eftersigende) har man anstrengt sig for at klemme mere ud af batteriet i år. Apple hævder, at vi får en time mere end i iPhone XR, hvilket betyder, at man har måttet effektivisere indmaden.

Desværre får vi ikke nogen hurtigoplader med i kassen til iPhone 11, som det er tilfældet med iPhone 11 Pro – igen kan det handle om at holde prisen nede. Det kunne dog være rart, hvis det alligevel havde været med, så vi ikke behøvede bekymre os så meget om strømforbruget. Du kan selvfølgelig også oplade telefonen trådløst, så har du en oplader hjemme og på arbejdet, bør du fint kunne holde strøm hele dagen – så måske er det slet ikke så galt alligevel.

Vi kommer naturligvis til at køre grundige tests for at fastlægge hvor lang batterilefvetid vi får i iPhone 11.

Tidlig dom

iPhone XR blev Apples storsællert i 2018. Den fik masser af ros i vores anmeldelse og selvom den ikke var nær så kraftig som flagskibet XS, stjal den alligevel opmærksomheden på grund af sin lavere pris og høje værdi som ny tilføjelse til iPhone-universet. Nu satser iPhone 11 på at gøre den tricket efter – selvom der ikke er mange nye tilføjelser.

Ser vi bort fra det forbedrede kamera, er det primært processorkraften, der er opgraderet. VI må derfor vente med at se, om iPhone 11 er så meget hurtigere end sidste års model. Men lad os gå tilbage til udgangspunktet. iPhone 11 er på nuværende tidspunkt den billigste iPhone i årevis og mange vil blive tiltrukket af netop den lavere pris. Den er ikke den kraftigste smartphone på markedet, men har nogle gode funktioner, en god pris og så er det en iPhone.