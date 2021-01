De bedste iPad-tilbud 2021

Hvis du er på jagt efter de bedste iPad-tilbud i denne uge, så hjælper vores praktiske guide dig med at finde de laveste priser på nettet. Og hvis det ikke, så dækker vi også hver eneste Apple-tablet, der i øjeblikket er tilgængelig. Hvis du stadig er i tvivl om , hvorvidt du skal købe den nye iPad Air 4 eller tage vælge en deal på den ældre iPad Pro, så hjælper vi dig. For at hjælpe dig i din søgen efter det bedste iPad-tilbud giver vi dig også en detaljeret specifikation af hver model samt nogle upartiske oplysninger om, hvad du kan forvente. Og endnu vigtigere: hvad du skal betale, når du finder den rigtige deal på en iPad.

Når alt kommer til alt, er det et godt tidspunkt at lede, da vi nu har to helt nye enheder at lege med - den nye iPad Air 4 og den nye iPad 10.2. De er begge to rigtig gode valg, men måske er det endnu bedre nyheder for iPad-tilbudjægere, at vi nu ser nogle faavorable prisreduktioner på ældre enheder - særligt iPad Pro-tilbud.

Når det er sagt, så ser vi også nogle frække små prisnedsættelser på de nyere enheder. Den nye 2020 iPad 10.2 er for nylig blevet set helt ned til 2.499 kr. Selvfølgelig er det en begrænset rabat på 300 kr., men i betragtning af at dette er helt ny teknologi - det er en ret god deal.

Det er ikke set endnu, men måske kommer der også prisnedsættelser på den helt nye iPad Air 4 Vi krydser fingre og håber, der snart dukker deals op på denne model.

Vi glæder os også til at følge med i de mange deals op til juleaften. iPads vil uden tvivl være en populære julegave i Danmark, og vi kommer til at følge med her på siden.

Vi har nemlig samlet alle de bedste billige iPad-tilbud lige her og sammenligner priserne nedenfor for hver model, der stadig er bredt tilgængelig. Du finder hele spektret af iPad-, Air-, Mini- og iPad Pro-tilbud lige nedenfor.

iPad-priser

(Image credit: Apple)

De bedste iPad-priser Den nyeste iPad og mest værdi for pengene Vægt: 490 g | Dimensioner: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm | OS: iPadOS | Skærm: 10,2" | Opløsning: 2160 x 1620 pixels | CPU: A12 Bionic med Neural Engine | Lagerkapacitet: 32/128 GB | microSD slot: Nej | Batteri: Op til 10 timer | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP 3.599 kr. Se tilbud hos Komplett Forbedret processor Samme pris som tidligere model Stadig ikke Face ID Understøtter kun første generation Apple Pencil

Apples september-event bød på store nyheder i iPad-verdenen. Flagskibsenheden i 2020 har samme prisniveau som sin forgænger i 2019, men har en processorkraft der er helt op til 40 % hurtigere end tidligere modeller. Det betyder, at du får masser af værdi for pengene her, og vi vil generelt foreslå, at de, der køber i den billigere ende af spektret, går efter denne model. Når det er sagt, tilbyder 2019-modellen den samme 10,2" skærm (men processoren er dog en ældre A10 Fusion uden Neural Engine). 2019-modellen vil sandsynligvis falde i pris nu, hvor 8. generation er klar.

2020-modellen koster fra 2.799 kr. for 32 GB lagerplads i wi-fi-versionen, mens 128 GB kommer til at koste dig 3.599 kr. Vi har dog allerede set deals, hvor du kan få den nyeste model til 2.499 kr.

(Image credit: Apple)

De bedste 2019 10,2" iPad-priser Priserne falder nok nu, hvor 2020-modellen er på markedet Vægt: 483 g | Dimensioner: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm | OS: iPadOS | Skærmstørrelse: 10,2" | Opløsning: 1620 x 2160 pixels | CPU: A10 Fusion | Lagerkapacitet: 32/128 GB | microSD slot: Nej | Batteri: Op til 10 timer | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP Nyt iPadOS Større skærm end sidste år Undertøtter Pencil and Smart Keyboard Samme klodsede rammer

Hvis du overvejer at købe en billig iPad, er dette et godt sted at starte. Priserne på en iPad 10,2-tommer fra 2019 starter ved 2.387 kr. for 32 GB-modellen, men hvis du har brug for mere plads, fås 128 GB-versionen til 3.499 kr. det r dog muligt, at du kan få yderligere rabat.hvis du handler på det rigtige tidspunkt,

Dette er de laveste priser på iPads lige nu, og denne 2019-model tilbyder iPad OS, en større skærm end set på tidligere flagskibsmodeller (10,2-tommer) og kompatibilitet med både det officielle Smart Keyboard Case og den første generation Apple Pencil. Dette er den mest populære iPad for tiden grund af den overkommelige pris samt det fremragende udvalg af funktioner.

Når det er sagt, så er 32 GB-versionen lige lovligt lille i betragtning af stigende appstørrelser i disse dage. Hvis du kun er ude efter en billig iPad til streaming, surfing på nettet og til at spille et par spil, er dette absolut den model, du skal gå efter. Men til arbejde eller andet, der kræver større apps som spil eller Adobe-programmer, bør du dog se på enten 128 GB-versionen eller iPad Air eller Pro.

iPad Pro-priser

(Image credit: Apple)

De bedste 11" iPad Pro-priser Den nyeste iPad Pro Vægt: 471 g | Dimensioner: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | OS: iPadOS | Skærmstørrelse: 11" | Opløsning: 2388 x 1668 pixels | CPU: A12X Bionic | lagerkapacitet: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB | microSD slot: Nej | Batteri: 28,65-watt-hour | Bagkamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP 7.799 kr. Se tilbud hos Komplett Understøtter mus og cursor Kraftigere processor Forbedret understøttelse af AR-indhold Få nye funktioner i forhold til billigere, ældre modeller

To år efter, at iPad Pro fik en makeover, er 2020-modellen ankommet med sit eget boost bag skærmen og en håndfuld nye funktioner. Apple har pumpet sin A12Z Bionic-chip ind i denne iPad, hvilket giver den en turbodrevet behandlingshastighed, samtidig med at den også forbedrer lagringsmulighederne. Det betyder helt sikkert en større og mere kraftfuld tablet, men hvis du kun er ude efter disse ekstra funktioner, bør du måske tjekke tilbuddene på nogle ældre iPad Pro.

Mens understøttelse af en mus eller pegefeltet potentielt er det, der trækkre mest ved disse iPad Pro-tilbud, er det vigtigt at huske, at denne særlige funktion også snart vil blive rullet ud til ældre modeller. Hvis du shopper med denne funktion i tankerne, kan du muligvis spare ved at se efter billigere alternativer.

Det seneste iPad-salg bringer denne 2020-model tættere på 2018 i pris, så hvis du ser lagerspecifikationer og priser, der er meget ens, er det det værd at vælge den seneste model.

(Image credit: Apple)

De bedste 12,9" iPad Pro-priser Kraftfuld med en større skærm Vægt: 641 g | Dimensioner: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm | OS: iPadOS | Skærmstørrelse: 12,9" | Opløsning: 2732 x 2048 pixels | CPU: A12X Bionic | Lagerkapacitet: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB | microSD slot: Nej | Betteri: 36.71-watt-hour | Bagkamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP 8.699 kr. Se tilbud hos Dustinhome.dk Den største, nyeste skærm Den hidtil mest kraftfulde iPad hidtil Visse standout-funktioner er snart tilgængelige på ældre modeller

12,9" 2020 iPad Pro er den dyreste iPad på markedet lige nu, og det er der en god grund til. Bag den store skærm gemmer sig kraftfuld teknologier, der skubber teknologien endnu længere. Hvis du er på udkig efter de nyeste funktioner og den fulde iPad Pro-oplevelse, Magic Keyboard og alt andet, kan du ikke gå galt i byen med denne model - hvis du er villig til at betale prisen.

Hvis priserne fra 8.699 kr. er lidt skræmmende, kan du spare mange penge ved at vælge den lidt ældre 2018-model. Med de tidligere frontløberes snarlige understøttelse af mus og markører kan iPad Pro-tilbud nedenfor stadig give meget power til en mere overkommelig pris.

(Image credit: Apple)

De bedste 11" iPad Pro-priser Fremragende performance til en billigere penge Vægt: 468 g | Dimensionerq: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | OS: iPadOS | Skærmstørrelse: 11" | Opløsning: 2388 x 1668 pixels | CPU: A12X Bionic | Lagerkapacitet: 64 GB/256 GB/512 GB/1 TB | microSD slot: Nej | Batteri: 7,812 mAh | Bagkamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP Utrolig kraftfuld Forbedret skærm og visningsområde Pencil og keyboard-tilbehør er for dyre

2018 iPad Pro markerede den største ændring af skærmen siden den originale model. Kant-til-kant LCD-skærmen opnås ved at afrunde hjørnerne og bruge en flydende retina-skærm svarende til det, der findes i iPhone XR. Apple har formået at skabe en 11-tommers skærm, mens den bevarer chassisstørrelsen fra den tidligere 10,5" takket være en dramatisk reduktion af den omgivende ramme. 120Hz-skærmen leveres nu også med Face ID til oplåsning IPad Pro leveres nu med en moderne USB-C-forbindelse, men har ikke længere en udgang til hovedtelefoner.

A12X bioniske chipsæt gør iPad 2018 Pro utrolig hurtig, og Apple går virkelig efter de professionelle kreative folk med stor vægt på, hvor godt det nye Photoshop til iPad Pro fungerer. Det håndterer ubesværet hundreder af high-res Photoshop-lag uden forsinkelse. Apple hævder også, at iPad Pro er hurtigere end 92 % af andre bærbare pc'er. Så det vil ikke overraske dig, at også denne 11" iPad Pro har en høj pris, der passer til de høje specifikationer. 64 GB-modeller fås til priser, starter ved 6.586 kr.

Du kan dog muligvis finde den sidste generation til lidt mindre i dag. Nu, hvor 2020-modellen er ved at være på hyldern, er der udsigt til gode iPad Pro-tilbud på de ældre modeller.

(Image credit: Apple)

De bedste 12,9" iPad Pro-priser Den bedste iPad til kreative typer på et budget Vægt: 631 g | Dimensioner: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm | OS: iPadOS | Skærmstørrelse: 12,9" | Opløsning: 2732 x 2048 pixels | CPU: A12X Bionic | Lagerkapacitet: 64 GB/256 GB/512 GB/1 TB | microSD slot: Nej | Batteri: 9,720 mAh | Bagkamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP Fremragende til kreative typer Meget kraftfuld der matcher en stor skærm Ret dyr

12,9" iPad Pro fra 2018 nyderogså godt af en større skærm i samme chassis som den nye 11-tommers version, og der ser også spektakulær ud. Ved at fjerne de tidligere gamle rammer holdes skærmstørrelsen på 12,9"tommer, og det betyder faktisk, at den nye iPad Pro er mindre i hånden og lettere end den tidligere version med denne skærmstørrelse. Inden i er der også opgraderet teknologi - ligesom 11"-modellen nævnt ovenfor - og det er en kraftfuld størrelse til kreativt arbejde.

En større skærm gør det endnu nemmere at se dit arbejde, og den nye USB-C-tilslutning gør det også muligt at tilslutte moderne eksterne skærme. De nye iPad Pro understøtter sågar 5K-skærme. Det kommer ikke som en overraskelse, at priserne på en 64 GB 12,9" iPad Pro fra 2018 ikke er helt billig. Priserne starter ved f6.263 kr.

På grund af udgivelsen af 2020-versionen er det dog meget tænkeligt, at den får billigere. Så det er værd at tjekke de seneste priser for at spare penge.

Er iPad Pro-deals pengene værd?

Billigere iPad Pro-tilbud er ved at blive mere og mere almindelige i disse dage. Det skyldes frigivelsen af 2020-modellen, som på mange måder bygger på 2018-versionen, men ikke tilbyder så meget af et power boost. Det betyder, at du stadig kan få fat i en utrolig tablet til endnu lavere priser, da priserne på disse dyre enheder begynder at falde.

I sidste ende er den originale 1. generation iPad Pro ikke meget værd i disse dage. Med priser, der minder om dem på 2018-modellen og specifikationer, der bare ikke følger med, er det bedre at få fat i de senere iPad Pro-tilbud. Der er bare så meget mere værdi for pengene.

Men hvis du skal vælge mellem den nyeste 2020-model og de tidligere 2018-modeller, er der mange grunde til at vælge de billigere og tidligere enheder. De er omtrent lige kraftfulde, de er meget ens fysisk, og hvis du ikke har brug for nogen af de 2020-specifikke funktioner, så er et 2018 iPad Pro-tilbud værd at overveje.

iPad Air-deals

(Image credit: Apple)

De bedste iPad Air 2020-priser Midtimellem Air og Pro Vægt: 458 g | Dimensioner: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm | Skærmstørrelse: 10,9" | Opløsning: 2360 x 1640 pixels | CPU: A14 Bionic med Neural Engine | Lagerkapacitet: 64/256GB | Batteri: 10 timer | Bagkamera: 12 MP wide | Frontkamera: 7 MP 6.019 kr. Se tilbud hos MyTrendyPhone.dk Større skærm Ny placering af fingeraftrykssensor USB-C Dyrere end tidligere modeller

2020 iPad Air er nu endelig på markedet. Den nye iPad Air 4 kan opfylde dine behov , hvis du leder efter en kombination af kraften i en Pro og prisen på en Air, da Apple har udvisket denne linje en smule med dette års model. IPad Air 4 tilbyder specifikationer, der prismæssigt har samme værdi som iPad Pro med forbedringer af skærm og processorkraft, men samtidig har Apple reduceret funktionerne en smule for at holde prisen lav.

Der er ikke nogen FaceID, og skærmen kommer kun op til 10,9 tommer, så du vil bemærke et par forskelle mellem næste generations Air og de aktuelle tilbud på iPad Pro. Du betaler dog væsentligt mindre for denne (starter ved 4.999 kr.), hvilket giver god værdi for pengene for alle, der ønsker at få lidt mere kraft ud af deres tablet.

De bedste 2019 iPad Air-priser Meget kraftfuld og langt billigere end Pro vægt: 456 g | Dimensioner: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | Skærmstørrelse: 10,5" | Opløsning: 2224 x 1668 pixels | CPU: A12 | Lagerkapacitet: 64/256 GB | Batteri: 10 timer | Bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 7 MP 1.895 kr. Se tilbud hos Dustinhome.dk Mere kraftfuld end almindelige iPads Fantastisk skærm Kompatibel med Apple Pencil og smart keyboard

Den nye iPad Air er den første i rækken, vi har set siden iPad Air 2 i 2014. Eftersom vi fik en tynd 10,2-tommer almindelig iPad frigivet for ikke så længe siden, troede vi, at vi ikke ville se navnet igen. Men denne har været ventetiden værd.

Det skyldes, at den betydeligt performanceboost, som gør, at den er tættere på (de langt dyrere) iPad Pro'er end de almindelige iPads. Den nye iPad Air (2019) inkluderer avancerede chipsæt og processorer og understøtter både Apple Pencil og Smart Keyboard.

Priserne på en 2019 iPad Air starter ved 3.427 kr. for standard 64 GB-versionen med priser, der ellers skyder i vejret for de større 256 GB eller mobilnet-versioner. Pixeltætheden på retina-displayet er meget tæt på den, der findes på iPad Pro 11, og du får den samme True Tone-teknologi, som justerer skærmens lysstyrke til de optimale niveauer for dine omgivelser.

iPad Mini-deals

(Image credit: Apple)

De bedte 2019 iPad Mini-priser Lille skærm med masser af power Vægt: 300 g | Dimensioner: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm | Skærmstørrelse: 7,9" | Opløsning: 2048 x 1536 pixels | CPU: A12 | Lagerkapacitet: 64/256 GB | Batteri: 10 timer | bagkamera: 8 MP | Frontkamera: 7 MP 3.806 kr. Se tilbud hos Dustinhome.dk En lys og detaljerig skærm Opgraderet specs indeni Den tykke kant består

iPad Mini 4 fra 2015 fik endelig en opdatering i 2019, simpelthen kaldet iPad Mini.

Selom du nok bemærker, at designet ikke har ændret sig meget gennem årene, kan du se på den nye version, at der er flere forbedrede specifikationer. Den fantastiske nye retina-skærm har en opløsning på 2048 x 1536, som er ret intens for en 7,9-tommers skærm. Batteriet holder til hele 10 timers websurfing og medieafspilning. Du får det mest opdaterede operativsystem og den helt nye A12 Bionic Chip, der endda overgår den seneste almindelige 9,7-tommer iPad.

Hvis iPads i standardstørrelse er lidt for store til, at du et kan håndtere dem, eller hvis de fylder for meget i din taske, men du virkelig gerne vil have noget større end din telefon til at læse lange tekster på, surfe på nettet eller se videoindhold, så er den nyeste iPad Mini en af ​​de bedste enheder, du kan få.

Priserne er dog den vigtigste faktor, og de starter typisk højt; endnu højere end den bedste 9,7-tommer standard iPad. Den nye iPad Mini (2019) har en startpris på 3.399 kr., men den er set til 3.301kr., hvilket måske ikke er den helt store besparelse.

Tjek flere iPad Mini-deals og udsalg

Hvilken iPad bør jeg købe?

Hvis du leder efter en billig iPad, er 10,2-tommer flagskibsmodellen fra 2019 sandsynligvis dit bedte bud. Denne hverdagstablet leveres med super hurtig teknologi bag skærmen, kompatibilitet med en række tilbehør, der forbedrer både arbejds- og spiloplevelsen. Og så har den en konkurrencedygtig pris, der helt er på niveau med seln en iPad Mini.

Men hvis du vil bruge din tablet til andet end let hverdagssurfing, streaming og et spil i ny og næ, bør du måske se nærmere på en iPad Air. Det skyldes, at iPad på entry level 2019 kun har 32 GB lagerplads, og for den samme pris som 128 GB-versionen kan du nemt finde et godt kompromis med 64 GB og en mere kraftfuld Air-model.

Hvis du er på udkig efter mere lagerplads og et boost i specs, så - sig, hvis du ønsker at spille flere spil eller køre et par Adobe-programmer, er iPad Air din bedste chance. iPad-tilbud på denne model er også lidt mere stabile, hvor de fleste detailhandlere tilbyder faste salgspriser.

Hvis du virkelig har brug for noget, der understøtter kreativitet, spil, mediaredigering eller mere multi-tasking-orienterede arbejdsgange, bør du betale for en iPad Pro. Mens 2020-modellen kun tilbyder nogle få mindre forbedringer, har iPad-tilbud undertiden den samme pris som den tidligere model. Når dette er tilfældet, er det værd at få fat i den nyeste version, men ellers går du ikke glip af det store, hvis du sparer dine penge og vælger et billigt iPad Pro 2018-tilbud.

Hvornår ser man de billigste iPad-priser

Billige iPads på udsalg ser man typisk, når en ny model frigives eller i månederne op til en stor lancering. Det skyldes, at forhandlerne vælget at rydde deres beholdning af ældre produkter. Hold øje med de seneste iPad-nyheder for at slå til på det rigtige tidspunkt, men hvis du ser et tilbud i vores prissammenligningsoversigtkort, der er billigere end de sædvanlige salgspriser, vi har skitseret ovenfor, kan du sandsynligvis allerede spare en hel del.

Bortset fra Apples egen lanceringskalender finder du også masser af billige iPad-tilbud omkring juleudsalget. Dette er hotte produkter på den tid af året, så hvis du handler i december og får øje på en god pris, tøv ikke , da en anden ellers måske kommer dig i forkøbet.

Hvis du er en stor fan af Apple og deres operativsystem, har vi også dækket dette for dig med de nyeste billige MacBook-tilbud.

Og hvis du ønsker virkelig at spendere på din nye tablet, så hvorfor ikke tage et kig på de bedste billige Apple Pencil eller de nyeste Magic Keyboard-tilbud på markedet lige nu.