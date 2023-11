Black Friday-tilbud: Store rabatter på espressomaskiner!

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de bedste rabatter og tilbud fra dette års Black Friday, kan du tjekke vores hovedartikel, hvor vi løbende samler de bedste tilbud fra årets store udsalg. Black Friday 2023: Alle de bedste tilbud

Dette års Black Friday er i fuld gang, og der dukker gode rabatter op overalt. Vi arbejder hårdt på at finde og samle alle de bedste rabatter og tilbud på tech-gadgets fra dette års store udsalg, og vi har allerede set nogle gode Black Friday-tilbud på tv'er, smartwatches, airfryers og meget mere.

Hvis du har overvejet at købe en ny espressomaskine, er Black Friday et godt tidspunkt at gøre det på. De bedste espressomaskiner på markedet er normalt meget dyre, især fra populære mærker som Sage og Philips, men vi har fundet nogle gode tilbud på modeller fra disse mærker og andre. Vi har samlet alle tilbuddene nedenfor, som omfatter modeller i forskellige prisklasser fra mærker som Sage, Philips, Siemens og Nescafé. Alle rabatter giver dig de laveste priser nogensinde på alle modeller, så hvis du har ønsket at købe en ny espressomaskine, er det nu det perfekte tidspunkt at gøre det.

Black Friday: Superdeals på espressomaskiner

Laveste pris DELONGHI Dinamica Plus| 5.749:- 4.444:- hos WhiteAway

Spar 1.305 kroner: En fuldautomatisk espressomaskine som selv klarer hele bryggeprocessen. Du vælger bare indstillinger og så venter på den gode kop kaffe. Der

medfølger en mælkeskummer, så du kan lave lækre cappuccinoer.

Laveste pris nogen... Sage the Barista Express Impress | 6.999:- 4.990:- hos Kitchenone

Få 29% rabat: Denne luksuriøse espressomaskine fra det berømte mærke Sage har fået en stor rabat under Black Friday. Hvis du bestiller den nu, får du 19% rabat, hvilket er den laveste pris nogensinde på espressomaskinen.

Philips Series 2200 | 2.475:- 1999:- hos Power

Få 476 kr. rabat: Denne populære espressomaskine fra Philips er ganske billig og kan købes endnu billigere under Black Friday. Hvis du bestiller den nu, ´sparer du 476 kr.

Vild rabat på en v... Crem One 2B VP PID espressomaskine | 15.999:- 10.495:- hos Elgiganten

Spar 5.504 kroner: Dette er en seriøs espressomaskine til det lille kontor eller seriøse espressoentusiaster. Den er umulig at overse og er virkelig flot at se på.

Superdeal Nespresso Sage Creatista Pro | 5.899:- 3.999:- hos Kitchenone

Spar 1.900 kroner: Er du til kapselkaffe og vil gerne have en maskine ud over det sædvanlige? Så er Nespresso Sage Creatista Pro måske noget for dig. Du sparer lige nu 1.900 kr. på maskinen.

DeLonghi Dedica Arte | 1.999,95:- 1799,95:- hos Imerco

Spar 200 kr.: Denne stilfulde espressomaskine fra det populære mærke DeLonghi fås med en lille, men god rabat lige nu under Black Friday-udsalget.