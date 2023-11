Black Friday-tilbud: Laveste priser på Samsung-, Sony- og LG-tv'er

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de bedste rabatter og tilbud fra dette års Black Friday, kan du tjekke vores hovedartikel, hvor vi løbende samler de bedste tilbud fra årets store udsalg. Black Friday 2023: Alle de bedste tilbud

Vi er næsten halvvejs i november, og de første Black Friday-rabatter er allerede begyndt at dukke op. Vi har fundet nogle rigtig gode tilbud på nogle tv fra store mærker som Samsung, Sony og LG. Tilbuddene gælder nogle af årets topmodeller fra de forskellige producenter og tilbyder de laveste priser nogensinde på hver model.

Nedenfor finder du de fire bedste rabatter, vi har fundet på tv'er indtil videre under dette års Black Friday-festligheder. Vi fortsætter med at holde øje med gode tv-tilbud under hele udsalget og vil opdatere vores store Black Friday-artikel med altuelle rabatter, der dukker op, så husk at tjekke regelmæssigt.

Black Friday-rabatter: Superdeals på TV-apparater

Supergod pris Samsung 43" Neo QLED 2023 | 13.990kr. 7.490kr. hos Proshop

Spar 6.500 kroner: Med dette tidlige Black Friday-tilbud på Samsungs 2023 NEO QLED TV-model får du en kæmpe rabat på næsten halvdelen af den normale pris. Det er en rigtig god rabat for en af årets tv-modeller, og det er den laveste pris nogensinde for tv'et.

Rigtig god pris LG B3 OLED 4K 55" 2023 | 11.990 kr. 8.890 kr. hos Komplett

Spara 3.100 kroner: Et tidligt Black Friday-tilbud hos Komplett giver dig en fin rabat på dette 4K OLED-TV fra LG. Det udkom i 2023 og kostede 14.999 kr. ved lanceringen og har siden været tilgængeligt for omkring 11.990 kr., men nu kan du klikke det hjem med en ny laveste pris på 8.890 kr.