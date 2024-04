Nye Google Pixel 9-billeder lækket - sammen med prisen på Pixel 8a

Google Pixel 9 forventes at blive lanceret omkring oktober, og der er netop dukket nye lækkede billeder op, som viser flagskibstelefonen fra alle vinkler - og samtidig har vi også fået oplyst en mulig pris for Google Pixel 8a.

Lad os først tage et kig på billederne, som kommer fra den russiske hjemmeside Rozetked (via Android Police). På billederne kan man se, hvordan det aflange kameramodul på bagsiden er blevet forvandlet til en kamera ø. Hjørnerne er mere afrundede, og siderne er fladere, sammenlignet med Google Pixel 8.

Som altid med lækager skal vi tage alt dette med et gran salt, indtil det er officielt bekræftet, men den enhed, der vises her, matcher Uofficielle billeder der tidligere har været vist på nettet.

Selvom det opdaterede design måske ikke falder i alles smag, er det stadig nemt at se, at det er en Pixel-telefon, takket være den brede kamera ø. Du kan også se USB-C-porten, de sædvanlige tænd/sluk- og lydstyrkeknapper og et SIM-slot i bunden af enheden.

En dyrere telefon i mellemklassen

Google Pixel 7a blev lanceret i maj 2023. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Dernæst kommer prislækagen for Pixel 8a, som kommer via PassionateGeekz (og Notebookcheck). Dette er en mindre kendt kilde, så vi anbefaler igen, at du tager disse oplysninger med et gran salt.

Ifølge oplysninger er prisen i Canada for 128 GB-versionen af Pixel 8a 708,99 canadiske dollars, mens 256 GB-versionen koster 792,99 canadiske dollars - hvilket understøtter tidligere rygter om, at prisen på mellemklassetelefonen vil stige i år.

Google bruger selvfølgelig ikke standard valutaomregninger til sine globale priser, men som reference svarer det til omkring 3.620 kroner for den billigere variant og 4.100 kroner den dyre.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig for at modtage daglige nyheder, anmeldelser, meninger, analyser, tilbud og mere fra teknologiens verden. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Pixel 8a vil højst sandsynligt blive præsenteret på Google I/O 2024-eventet den 14 maj.