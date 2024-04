Google Pixel 9 og Pixel Fold 2 kan matche iPhone 15 med satellitforbindelse

Google Pixel 9 og Pixel 9 Pro kan være på vej til at få to store opgraderinger, som vil hjælpe dem til bedre at kunne konkurrere med de bedste smartphones, inklusive de bedste iPhones.

Begge disse forbedringer vil blive muliggjort af et nyt modem, hvilket måske ikke lyder så spændende, men lad os forklare. Ifølge en "Google-insider", som har talt med Android Authority vil Pixel 9-serien have et nyt Samsung Modem 5400, og det vil tilsyneladende tilføje understøttelse af satellitforbindelse.

Det vil formentlig give dig mulighed for at sende sms'er (men ikke ringe), når der ikke er noget signal, og der siges også at være en "Satellite Gateway"-app, som giver mulighed for hurtig og nem kommunikation med nødtjenester.

I stedet for at skulle skrive lange beskeder vil du kunne besvare et sæt grundlæggende spørgsmål, hvoraf nogle har multiple choice-svar, så systemet hurtigt kan indsnævre, hvad din nødsituation er. Mulige spørgsmål omfatter tilsyneladende ting som "Hvad er der sket?" og "Hvad brænder?".

Præcis hvilke netværk, der vil blive understøttet, og om funktionen vil være tilgængelig for alle Pixel-brugere, er stadig uklart, men vi håber, at den vil være tilgængelig globalt.

Det kan være en potentielt livreddende funktion, og det er noget, som iPhone 15-serien allerede tilbyder, så tilføjelsen af satellitkommunikation i nødsituationer kan hjælpe Google med at konkurrere med Apple.

Dette nye modem kan også forbedre den generelle forbindelse på Pixel 9-serien, hvilket er bemærkelsesværdigt, fordi Pixel-brugere har rapporteret om adskillige netværksproblemer i årenes løb, så enhver forbedring af stabilitet og pålidelighed ville være velkommen.

Kommer til flere kommende enheder

Dette nye modem - sammen med dets satellitkommunikationsfunktioner - vil tilsyneladende ikke være eksklusivt for Pixel 9-serien. Kilden hævder, at det vil komme til alle mobilaktiverede enheder, der har et Tensor G4-chipsæt, og nævner specifikt den næste generation af Pixel Fold og en fremtidig 5G-tablet, som tilsyneladende har kodenavnet "Clementine".

Den "næste generation af Pixel Fold" er sandsynligvis Pixel Fold 2, men Pixel 9-serien vil tilsyneladende være de første enheder, der får Tensor G4, hvilket betyder, at uanset hvilken foldbar enhed det er, vil den blive lanceret senere eller sammen med Pixel 9-serien.

Det er bemærkelsesværdigt, fordi den originale Google Pixel Fold blev sat til salg i juni, og hvis Fold 2 lander et år senere, vil den lande før Pixel 9 (som forventes at udkomme i oktober).

Vi har tidligere hørt, at Pixel Fold 2 kunne lande sammen med Pixel 9, så denne lækage giver troværdighed til den påstand. Enten det, eller også bliver vi nødt til at vente til Pixel Fold 3 for at se satellitkommunikation i den produktlinje.

Hvad angår den unavngivne tablet, kunne det være Pixel Tablet 2, men igen kan den komme for tidligt til at drage fordel af modemopgraderingen, så det kunne være en lignende historie der, og vi må måske vente på Pixel Tablet 3.