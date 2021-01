Den bedste iPhone i 2021

At vælge den bedste iPhone afhænger af dit budget, behov og smag. Takket være udvalget i Apples sortiment kan du finde dig en rigtig god iPhone, der modtager softwareopdateringer i mindst fire år, eller du kan vælge at opgradere hvert år.

Hvis du er klar til at købe nu, er det selvfølgelig værd at se nærmere på de nyeste modeller iPhone 12 og iPhone 12 Pro, men det er også værd at huske, at ældre modeller som iPhone 11 og iPhone XR stadig også kan være virkelig gode køb.

Modellerne spreder sig over en ret forskellige prisklasser, og det hænger bl.a. sammen med en række funktioner og designs, du kan vælge imellem, så som en lille skærm på iPhone SE og den største nogensinde i en iPhone 12 Pro Max.

Nedenfor har vi rangeret alle de modeller, Apple har til salg lige nu. Vi synes personligt, at iPhone 12 er det bedste valg for de fleste, men det er jo ikke sikkert, at det gælder for dig. Derfor vil du måske have gavn af at læse hele vores liste.

1. iPhone 12 Størst iPhone valuta for pengene Vægt: 164 g | Mål: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm | OS: iOS 14 | Skærm: 6,1" | Opløsning: 1170 x 2532 | CPU: A14 Bionic | RAM: 4 GB | Lagerplads: 64 GB / 128 GB / 256 GB | Batteri: Ukendt | Kamera: 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 12 MP OLED-skærm med fantastiske farver Fremtidssikret med 5G Kameraerne er ikke voldsomt forbedret Batterilevetiden er kun ok

iPhone 12 koster mere end iPhone 11, men vi tilgiver prisstigningen med tanke på det store udvalg af nye funktioner, der kan vise sig uhyre nyttige i fremtiden.

Funktionerne inkluderer 5G-support, og MagSafe-forbindelse osv. Det giver dig bl.a. mulighed for at forbinde tilbehør såsom opladere og covers magnetisk.

Kameraet ligner lidt forårsmodellen, og batterilevetiden er kun ok, men tæller dog stadig med som en opgradering.

Med hensyn til designet henter iPhone 12 inspiration fra iPhone 4 og 5, og det oplever vi som en god ting. Den har også en virkelig god OLED-skærm.

Læs hele vores test af iPhone 12

2. iPhone 12 mini Ligesom modellen ovenfor, bare mindre Vægt: 135 g | Mål: 131,5 mm x 64,2 mm x 7,4 mm | OS: iOS 14 | Skærm: 5,4" | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: A14 Bionic | RAM: 4 GB | Lagerplads: 64 GB/128 GB/256 GB | Batteri: Ukendt | Bagsidekamera: 12 MP + 12 MP | Frontsidekamera: 12 MP Det mindre format tager sig godt ud Fantastisk skærm 64 GB er simpelthen for lidt lagerplads Batteri-kapaciteten er ok, ikke mere

Apple har for første gang lanceret en iPhone mini. Det er næsten nøjagtigt den samme model som iPhone 12, bare mindre.

Der er en række små forskelle, når det kommer til specifikationerne. For eksempel er den trådløse opladning mærkbart langsommere på iPhone 12 mini, men retfærdigvis skal det nævnes, at du også får specifikationer i topklasse, så som det kraftfulde kamera på bagsiden og support til 5G og MagSafe.

Designet gør det nemt at betjene telefonen med blot den ene hånd, så hvis du har længtes efter en mindre iPhone-model med de samme kraftige specifikationer, som de andre Apple-modeller kan tilbyde, er iPhone 12 mini meget vel noget for dig.

Som på iPhone 12 er skærmen også fantastisk på denne telefon. Du vil muligvis ikke ligefrem elske batteriets levetid, da det ikke er alverden på iPhone 12 mini, men hvis det er det allervigtigste for dig, vil du nok finde bedre egnede modeller nedenfor.

Læs vores test af iPhone 12 mini

3. iPhone 12 Pro Et super godt iPhone-køb Vægt: 189 g | Mål: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm | OS: iOS 14 | Skærm: 6,1" | Opløsning: 1170 x 2532 | CPU: A14 Bionic | RAM: 6 GB | Lagerplads: 128 GB / 256 GB / 512 GB | Batteri: Ukendt | Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 12 MP Bredt udvalg i farver Knivskarp og farverig skærm Der medfølger ikke oplader Der kan stadig ikke gøres særlig brug af 5G

iPhone 12 Pro er en mere avanceret version af iPhone 12, og derfor kan det ikke overraske, at den derfor også er dyrere.

Den har en ekstra kamerasensor i form af LiDAR, der gør det lettere for mobilen at finde ud af, hvad det er, den ser på - og den kan bl.a. registrere ansigter i svagt lys mere effektivt.

12 Pro har også flere RAM - 6 i stedet for 4 GB - og det gør bare alting bedre og hurtigere.

Ud over det er lighederne med iPhone 12 mange, og iPhone 12 Pro er derfor bedst egnet til dem, der ønsker lidt ekstra, og er villige til at betale for det.

Læs hele vores test af iPhone 12 Pro

4. iPhone 12 Pro Max Den bedste - og største - iPhone Vægt: 228 g | Mål: 160,8 mm x 78,1 mm x 7,4 mm | OS: iOS 14 | Skærm: 6,7" | Opløsning: 1284 x 2778 | CPU: A14 Bionic | RAM: 6 GB | Lagerplads: 128 GB/256 GB/512 GB | Batteri: Ukendt | Bagsidekamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP | Frontkamera: 12 MP Lang batteritid Kraftigt bagsidekamera Kan føles FOR stor Voldsomt dyr!

Leder du efter den bedste iPhone, der kan købes for penge? Så skal du have fat i iPhone 12 Pro Max. Og vi elsker alt, hvad den kan. Det kan alt det, dens tre mindre søskende kan - og lidt til. Så alt er bare endnu bedre med iPhone 12 Pro Max.

Men hvorfor ligger den så ikke øverst på listen over de bedste iPhone-modeller? Tja, fordi der er tale om en meget, meget dyr mobiltelefon, og en telefon i denne størrelse er i øvrigt heller ikke egnet for alle.

Så hvis du er okay med at betale, hvad den koster, og med at skulle håndtere en kæmpe 6,7-tommer skærm, så er iPhone 12 Pro Max-modellen et perfekt valg. Den har mange funktioner til fælles med iPhone 12 Pro, men der medfølger nogle ekstra fordele.

iPhone 12 Pro Max har en bedre batterikapacitet end de andre mobiltelefoner på denne liste, og du vil også opdage, at den har et lidt mere kraftfuldt kamera på bagsiden - også sammenlignet med iPhone 12 Pro.

Ergo: Hvis du vil have det bedste af det bedste, så må du også betale for det.

Læs vores test af iPhone 12 Pro Max

5. iPhone 11 Den bedste iPhone til prisen Vægt: 194g | Mål: 150.9 x 75.7 x 8.3mm | OS: iOS 13 | Skærm: 6.1 tommer | Opløsning: 828 x 1792 | CPU: A13 Bionic | RAM: 4GB | Lagerplads: 64/128/256GB | Batteri: Ukendt | Kamera: 12MP+12MP | Frontkamera: 12MP God værdi til prisen Hurtig til en lav pris VIdvinkel er bedre end telefoto Kun LCD-skærm Glasbagsiden tiltrækker fingeraftryk

iPhone 11 er ikke den bedste Apple-telefon, men den overgår iPhone XR 'budget-flagskibet' på flere måder og ser ud til at blive den fremtrædende telefon i sin generation, når vi ser på værdien alene. Den har ikke noget teleobjektiv, men som med Samsung Galaxy S10e, dækker en kobling af hoved- og ultravidvinkellinser de fleste fotobehov. Selvom den ikke har fået en OLED-skærm, muliggør dens LCD-skærm generationens laveste batteriforbrug. Og så har den fået flere RAM - op til 4 GB mod sin forgængers 3 GB.

Tilføj iOS 13 og alle de nye tweaks, der kommer i iPhone 11-serien, og denne telefon er en lækker fotomaskine - og alt sammen til 699 dollars - den billigste iPhone siden iPhone 8.

Læs vores anmeldelse: iPhone 11

6. iPhone 11 Pro Næsten bedst men for dyr Vægt: 188g | Mål: 144 x 71.4 x 8.1mm | OS: iOS 13 | Skærm: 5.8-inch | Opløsning: 1125 x 2436 | CPU: A13 Bionic | RAM: 4GB | Lagerplads: 64/256/512GB | Batteri: 3,046mAh | Kamera: 12MP+12MP+12MP | Frontkamera: 12MP Night mode giver gode billeder Masser af kræfter Designet er ikke opdateret Super dyr

iPhone 11 Pro er en mere avanceret smartphone end iPhone 11, men det er ikke den bedste iPhone bare fordi prisen er højere.

Ja, den mindre skærm er en-hånd-venlig, skærmens kvalitet er en bonus, og det er Apples mest overkommelige model med tre bagsidekameraer, så det er alt i alt en anstændig telefon - det er derfor, den er på vores andenplads på listen over vores de bedste iPhones!

Men fordi prisen ofte er en bekymring for de fleste mennesker, når de leder efter en ny smartphone, kan den store prisstigning være med til at afskrække mange, som vælger iPhone 11 i stedet.

Læs vores anmeldelse: iPhone 11 Pro

7. iPhone 11 Pro Max Stor telefon, bedste telefon, højeste pris Vægt: 226g | Mål: 158 x 77.8 x 8.1mm | OS: iOS 13 | Skærm: 6.5-inch | Opløsning: 1242 x 2688 | CPU: A13 Bionic | RAM: 4GB | Lagerplads: 64/256/512GB | Batteri: Unknown | Kamera: 12MP+12MP+12MP | Frontkamera: 12MP Tre kameraer Hurtigste iPhone på markedet Endnu større batteri Dyr Stort set uændret design

iPhone 11 Pro Max er ikke kun et forvirrende skift i navngivningen - det er den største, hurtigste, kraftigste iPhone på markedet. Det er også den dyreste med en startpris på 1.099 dollars, som kun stiger, hvis du udvider lagerpladsen.

Ikke meget er ændret fra iPhone XS Max, bortset fra den opgraderede kamerapakke - men når det er sagt, er et vidvinkelobjektiv også en stor opgradering. Fotosoftwaren er også blevet opgraderet, og det er langt nemmere at skifte mellem zoomniveauer end i andre telefoner.

Batteriniveauet er ifølge Apple forbedret til svimlende 4 timer i forhold til iPhone XS Max. Og hvis du kan komme dig over de underlige design af triple-lens bagkamera-blokken, er dette den mest kraftfulde iPhone du kan få.

Læs anmeldelsen af: iPhone 11 Pro Max

8. iPhone SE Det bedste valg til dem, som vil have en billigere iPhone Vægt: 148g | Mål: 138.4 x 67.3 x 7.3mm | OS: iOS 13 | Skærm: 4.7 tommer | Opløsning: 750 x 1334 | CPU: A13 Bionic | RAM: 3GB | Lagerplads: 64/128/256GB | Batteri: 1,821mAh | Kamera: 12MP | Frontkamera: 7MP Billigste iPhone Lav vægt Batteriet kunne være bedre Gammel skærmteknologi

Den nye iPhone SE, der blev afsløret i april 2020, kan måske ligne en ældre iPhone, men den har mange fordele i forhold til resten af serien. Den vigtigste årsag til, at du måske ønsker at købe den, er at det er den billigste iPhone, du kan købe fra Apple lige nu.

Den er udstyret med samme design som iPhone 8, men har opgraderet hardware som eksempelvis et A13 Bionic-chipsæt, der er det samme, som vi har set med de tre telefoner ovenover på denne liste.

Den har Touch ID-fingeraftryksscanner, hvilket er noget, vi ikke har set på de nyeste iPhones. Kameraet er godt, men kan ikke konkurrere med de allerbedste iPhones, ligesom den har en gennemsnitlig batterilevetid.

Generelt set, hvis du leder efter et billigere alternativ til de dyrere modeller, vil du elske iPhone SE.

Læs hele anmdelelsen: iPhone SE

9. iPhone XS Endnu en mulighed, hvis du vil have noget kompakt Vægt: 174g | Mål: 143.6 x 70.9 x 7.7mm | OS: iOS 12 | Skærm: 5.8 tommer | Opløsning: 1125 x 2436 | CPU: A12 Bionic | RAM: 4GB | Lagerplads: 64/256/512GB | Batteri: 2,659mAh | Kamera: 12MP+12MP | Frontkamera: 7MP Smart HDR Lettere håndtering med én hånd vs Max Batteri ikke det bedste Stadig ganske dyr

Tro det eller ej, iPhone XS var engang Apples bedste 'lille' telefon. Den har en 5,8-tommer skærm, så den er mere en-hånd-venlig end mange af de større telefoner på denne liste, men den har stadig en kraftig indmad.

IPhone XS er måske lidt ældre nu, men den har et Smart HDR-kompatibelt 12MP-kamera, forbedret TrueDepth-frontvendt kamera og et hurtigt A12 Bionic-chipsæt, nøjagtigt som den større iPhone XS Max.

I teorien er der her tale om en iPhone XS Max i en mindre formfaktor. Det har et mindre batteri end Max og indlysende nok en mindre skærm, men du vil stadig kunne tage de samme fantastiske fotos og videoer med denne enhed og spille de samme spil.

Dertil er den er billigere, end den plejede at være, da den stadig var den nyeste og bedste iPhone.

Læs hele anmeldelsen: iPhone XS

10. iPhone XS Max iPhone XS Max er stadig en stor og hurtig telefon Vægt: 208g | Mål: 157.5 x 77.4 x 7.7mm | OS: iOS 12 | Skærm: 6.5 tommer | Opløsning: 1242 x 2688 | CPU: A12 Bionic | RAM: 4GB | Lagerplads: 64/256/512GB | Batteri: 3,179mAh | Kamera: 12MP+12MP | Frontkamera: 7MP Stor skærm til film og spil Kameraet er stadig godt for en iPhone Stadig meget dyr Kan være for stor i nogles hænder

Dette var engang den allerbedste iPhone, hvis altså dine hænder og tegnebog var stor nok. Den har en kæmpe 6,5-tommer OLED-skærm med HDR10-understøttelse, der giver ekstra knald på farverne. Det er den perfekte telefon, hvis du vil have en gigantisk skærm, men den er nu blevet erstattet af iPhone 11 Pro Max, som vi har nævnt længere oppe.

Bag den enorme skærm er der et dobbeltobjektiv 12MP-kamera. Apple udstyrede den med Smart HDR og øgede sensorstørrelsen for at indfange større pixels. Lad ikke det statiske 12MP-nummer narre dig. IPhone XS Max har (ligesom XS) dybdesensormuligheder, så du kan justere bokeh (baggrundssløring) under og efter et skud.

TrueDepth-kameraet vender tilbage med hurtigere Face ID-genkendelse, og dine 7MP-selfies får også bedre dybdekontrol og Smart HDR. Denne model er nu billigere end ved sin lancering, så det kan være et godt valg, hvis du vil have kraftige specs, men ikke ønsker den absolut nyeste og dyreste iPhone.

Læs hele anmeldelsen: iPhone XS Max

11. iPhone XR Den bedste iPhone hvis du vil have lang batterilevetid Vægt: 194g | Mål: 150.9 x 75.7 x 8.3mm | OS: iOS 12 | Skærm: 6.1 tommer | Opløsning: 1792 x 828 | CPU: A12 Bionic | RAM: 4GB | Lagerplads: 64/128256GB | Batteri: 2,942mAh | Kamera: 12MP+12MP | Frontkamera: 7MP Godt batteri i en iPhone Lavere pris og sjove farver Nogle apps er ikke helt optimerede Lavere opløsning

IPhone XR er en fantastisk opgradering til den gennemsnitlige forbruger, der ikke ønsker at betale for de dyreste iPhones. Dette var Apples 'billige' iPhone, indtil iPhone SE 2020 blev lanceret.

Den skiller sig blandt andet ud via sine forskellige iPhone XR-farver: blå, hvid, sort, gul, koral, rød. Dette står i stærk kontrast til de meget dæmpede farver på iPhone XS og iPhone XS Max. Alligevel deler de samme specifikationer: Apples A12 Bionic-chipsæt og et 12MP dobbeltobjektivskamera med en enkelt linse på bagsiden.

Du får ikke kameraet med dobbeltobjektiv, som du gør på en dyrere iPhone, så du går glip af teleoptagelser. Men her er stadig Smart HDR, som er den fordel, når du skal tage fantastiske fotos.

Den er billigere, mere farverig, og har en stor 6,1-tommer skærm. Det burde være nok til de fleste, som ikke insisterer på en imponerende OLED-skærm.

Læs hele anmeldelsen: iPhone XR

12. iPhone X Telefonen der ændrede iPhone-serien Vægt: 174g | Mål: 143.6 x 70.9 x 7.7mm | OS: iOS 11 | Skærm: 5.8 tommer | Opløsning: 1125 x 2436 | CPU: A11 Bionic | RAM: 3GB | Lagerplads: 64/256GB | Batteri: 2,716mAh | Kamera: 12MP+12MP | Frontkamera: 7MP Fremragende skærm Kraftig indmad Smart TrueDepth kamera Meget dyr

IPhone X er lige så imponerende, som den er dyr, men hvis du virkelig ønsker en fantastisk moderne iPhone, uden at skulle købe en nyere mode, er det denne, som du skal vælge.

Den har en stor heldækkende skærm, bortset fra kamerahakket øverst, der huser et nyt TrueDepth-kamera. Dette tager done selfies til et nyt niveau og kan også scanne dit ansigt for at lave en iPhone X-eksklusiv Animoji. Hvis du ikke ved, hvad det er endnu, vil du sandsynligvis ikke være interesseret.

IPhone X er Apples 10-års jubilæumssmartphone og har næsten alt, hvad iPhone-brugere har bedt om - et mere fremadsynet design, hurtigere specifikationer og nye funktioner. Du bliver bare nødt til at vænne dig til Face ID i stedet for den nu ikke længere eksisterende fingeraftrykssensor.

Læs anmeldelsen af: iPhone X