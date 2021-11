iPhone 14 udgivelsesdato rygter, pris, tidlige leaks og hvad vi ved indtil videre

iPhone 13 er først for nylig udkommet, men vi har allerede hørt en del om iPhone 14, Apples flagskibstelefon, der forventes i slutningen af 2022, med leaks der afslører mulige specifikationer og endda uofficielle gengivelser af telefonen.

Derfor har vi et overraskende klart billede af, hvilken form iPhone 14-serien kan tage - selvom vi så langt fra lanceringen er ekstra skeptiske, da der er masser af tid tilbage, hvor tingene kan ændre sig.

Nedenfor finder du alt, hvad vi har hørt indtil videre, inklusive detaljer om den potentielle udgivelsesdato og pris. Og så snart vi hører noget andet om iPhone 14, tilføjer vi det til denne artikel, så sørg for at vende tilbage her snart, da rygterne allerede ruller ind med en overraskende hurtig hastighed.

Latest news iPhone 14 bruger muligvis den samme chipset fremstillingsproces som iPhone 13 - så strømmen får muligvis ikke et stort løft.

iPhone 14: direkte til sagen

Hvad er det? Efterfølgeren til den nye iPhone 13

Efterfølgeren til den nye iPhone 13 Hvornår udkommer den? Sandsynligvis i september 2022

Sandsynligvis i september 2022 Hvor meget vil den koste? Sandsynligvis fra omkring 6000.-

iPhone 14 udgivelsesdato og pris

Der er ingen nyheder om, hvornår iPhone 14 vil blive frigivet endnu, men vi kan antage et meget godt gæt på dette, da Apple har tendens til at annoncere nye modeller omkring samme tid hvert år, normalt ved en særlig begivenhed.

iPhone 13 blev afsløret den 14. september 2021 og blev sendt den 24. september. Selvom vi sandsynligvis ikke vil se iPhone 14 på de nøjagtige datoer i 2022, har Apple en tendens til at afsløre de nye modeller på enten den første eller anden tirsdag i september, hvilket ville betyde enten 6. september eller 13. september næste år.

Så kan man normalt forudbestille den nye iPhone fredagen i den uge, hvilket betyder den 9. eller 16. september, og de sendes den følgende fredag, altså den 16. eller 23. september.

Af og til vil Apple annoncere telefonerne den første eller anden onsdag i stedet, men omkring disse datoer virker det alligevel meget sandsynligt. iPhone 12-serien var en undtagelse fra dette og landede i oktober 2020, men det var takket være forsinkelser og forsyningsproblemer forårsaget af Covid-19.

Hvad angår prisen, er der heller ingen nyheder der, men iPhone 13 starter ved 6000.- så bliv ikke overrasket, hvis iPhone 14 har en lignende startpris.

Prisen kan svare til iPhone 13's (Image credit: Apple)

Design og display

Den største nyhed om iPhone 14s design kommer fra et stort leak, som inkluderer uofficielle gengivelser af iPhone 14 Pro Max.

Du kan se en af disse nedenfor, og den inkluderer et hulkamera i stedet for et hak, hvor Face ID-komponenterne formodentlig er under skærmen. Den har heller ikke rigtig et kamerabump, hvor linserne sidder næsten fladt på bagsiden - en ting, der tilsyneladende opnås ved at gøre telefonen tykkere.

Bagsiden er et halvblankt glas, lydstyrkeknapperne er vist runde, og det har tilsyneladende titanium sider i stedet for rustfrit stål som på iPhone 13 Pro Max. Du kan også se, at der stadig er et tredobbelt kamera og en Lightning port.

Farverne vist her er ikke officielle (selvom kilden hævder at have set en rosa guld model), og det er også værd at bemærke, at dette design menes kun at gælde for Pro modellerne, med iPhone 14 (og iPhone 14 Max hvis der er en), der sandsynligvis stadig har et hak. Det er i øjeblikket ikke klart, hvilke om nogen af de andre designdetaljer her, der kunne gøres til standardmodellerne.

(Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Vi ville selvfølgelig tage dette med en stor portion salt, især da det kommer fra Jon Prosser, som har en blandet track record, og som en anden kilde har sagt, vil iPhone 14 Pro-serien stadig have et hak (omend en mindre) - evt. samt et hul.

Men Prosser har ofte ret, og både Mark Gurman og Ming-Chi Kuo (to leakers med fremragende track records for Apple information) har siden sagt, at hakket vil blive erstattet med et punch-hole kamera.

Kuo hævder desuden, at der vil være to 6,1-tommer iPhone 14-modeller (en standard og en Pro), og to 6,7-tommer (en Pro Max og en Max).

Vi har også hørt lignende om designet fra en anden kilde (Ross Young). Young har talt om, at der har været Face ID under display i iPhone 14 Pro-serien siden juni 2021, men ser ikke ud til at være lige så sikker på, at det vil ske som Prosser, og tilføjede i september, at under-display Face ID stadig arbejdes på og ikke er endeligt endnu – men siger, at det tilsyneladende er nemmere at opnå end et in-screen kamera.

Young hævder også, at iPhone 14 vil have en 6,06-tommer 1170 x 2532 OLED skærm med en 60Hz opdateringshastighed og 460 pixels. iPhone 14 Pro vil tilsyneladende have lignende skærmspecifikationer, men med en 120Hz variabel opdateringshastighed.

iPhone 14 Pro Max siges at have en 6,68-tommer 1284 x 2778 OLED skærm med en 120Hz opdateringshastighed og 458 pixels. Der kommer tilsyneladende også en iPhone 14 Max (der erstatter mini) med stort set de samme skærmspecifikationer, men en 60Hz opdateringshastighed.

En anden kilde har også antydet, at de to billigere modeller vil sidde fast med 60Hz skærme, ligesom i det nuværende udvalg.

Andre steder har vi hørt, at Pro-modellerne kunne bruge en titanium alloy til deres stel, der matcher lækagen ovenfor. Dette ville sandsynligvis være stærkere end de materialer, der bruges i nuværende modeller, og denne kilde hævder også, at der vil være en iPhone 14 Max i stedet for en iPhone 14 mini.

Et leak har også antydet, at alle fire iPhone 14 modeller kunne have 120Hz skærme, men dette er et ret gammelt rygte og er i modstrid med et ovenfor, så vi er ikke overbevist om dette.

Og der er også patent på en teknologi, der kan gøre iPhone skærmen stærkere uden at gøre den tykkere. Det ville være en god tilføjelse, men patenter bliver ofte ikke til noget, så regn ikke med at se dette.

Kamera og batteri

På kamerafronten viser de uofficielle gengivelser ovenfor iPhone 14 Pro Max med et tredobbelt kamera, og en anden kilde peger faktisk også på, at telefonen (og iPhone 14 Pro og iPhone 14 Max) har et tredobbelt kamera. I mellemtiden vil iPhone 14 tilsyneladende holde sig til to linser.

Så det lyder ikke som meget forandring i forhold til iPhone 13 serien, selvom specifikationerne for linserne og sensorerne meget vel kan variere.

Faktisk har Ming-Chi Kuo (en analytiker med en stor track record for Apple information) hævdet, at iPhone 14 Pro og Pro Max hver vil have et 48 MP hovedkamera, op fra 12 MP på de nuværende modeller. Dette ville tilsyneladende være i stand til at optage 8K video, og det er noget, han for nylig har gentaget.

The iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

Der er også rygter om et periskop kamera på vej (til optisk zoom med lang rækkevidde), og vi har endda set et patent, der understøtter disse påstande. De fleste kilder tyder dog på, at dette er længere ude - sandsynligvis lander det på iPhone 15 eller nyere.

Med hensyn til batteriet lyder det til, at der kan være forbedringer der, hvor en kilde siger, at det vil være større i de næste modeller, og en anden siger, at telefonerne vil være tykkere - hvilket kunne give plads til et større batteri.

Når det er tid til at oplade, bruger du muligvis en MagSafe oplader i stedet for Lightning porten baseret på ét patent, selvom især tidlige uofficielle gengivelser viser Lightning porten intakt.

Vi bliver overrasket, hvis Apple droppede Lightning-porten på iPhone 14, men en ny EU plan kan betyde, at dens dage er talte.

Specifikationer og funktioner

En ting, som vi er næsten sikre på, er, at iPhone 14-serien vil have et nyt chipset, sandsynligvis kaldet A16 eller A16 Bionic. Ifølge Ross Young ville dette blive lavet på en 4nm-proces, hvilket tyder på, at det kunne være et rimeligt løft på 5nm A15 Bionic i iPhone 13-serien.

Faktisk kunne processen endda flyttes ned til 3nm, ifølge DigiTimes (via MacRumors).

Når det er sagt, har vi for nylig hørt, at en 5nm proces kunne bruges igen, da TSMC (firmaet, der producerer chipsettet) tilsyneladende kæmper for at skifte til en 3nm (eller 4nm) proces.

Ud over det regner nogle kilder med, at vi kunne se Touch ID under displayet på iPhone 14, selvom Mark Gurman (en leaker med en god track record for Apple-information) har sagt, at selvom Apple tilsyneladende har testet dette, er virksomheden nu all-in på Face ID, så det lyder som om, at dette sandsynligvis ikke vil ske – og hvis det sker, vil det sandsynligvis være lige så godt som Face ID i stedet for.

En anden kilde har også sagt, at Face ID under display ikke vil ske, så dette ser meget usandsynligt ud.

Hvad iPhone 14-serien dog med sikkerhed vil inkludere, er 5G-understøttelse, mens et patent antyder, at den også kan have en ny form for 3D Touch, som ville bruge haptisk feedback til at gøre interaktioner mere intuitive. Men som med alle patenter ville vi ikke regne med, at der kommer noget ud af dette.

Pro-modellerne af iPhone 13 øgede den maksimale mængde internt lager, du kunne købe, fra 512 MB til 1 TB, og vi hører, at iPhone 14 Pro-telefonerne kunne fordoble det igen - helt til 2 TB.