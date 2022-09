Apple annoncerer Watch Series 8, Apple Watch Ultra og Apple Watch SE 2

Apple Watch Series 8 er netop blevet præsenteret sammen med Apple Watch Ultra og Apple Watch SE 2 på dette års Apple Event den 7. september.

Her er alle de nye Apple Watch modeller

Først præsenterede Apple den nye Apple Watch Series 8. Det er fyldt med nye funktioner, herunder den meget omtalte hudtemperatur-sensor, som har den dobbelte funktion at forbedre søvnsporing og menstruationssporing. Sensoren kan registrere ændringer på 0,1 grader celsius takket være dens design med to separate sensorer.

Apple siger, at sporing af temperaturændringer kan indikere ægløsning og hjælpe med at give kvinder besked om cyklus-afvigelser, som kan indikere andre sundhedsmæssige lidelser. Apple lægger dog også vægt på, at disse data er fortrolige og krypteret på din enhed med to-faktor-autentifikation.

Crash Detection - registrering af bilulykker - er en ny funktion, der anvender flere bevægelsessensorer som f.eks. et accelerometer, gyroskop, mikrofon, barometer og GPS. Tilsammen registrerer de lyden af sammenstød, G-påvirkning, hurtige bevægelser osv. Tjenesten giver automatisk besked til redningspersonale og dine nødkontakter, hvis du kommer ud for en ulykke.

Apple Watch Series 8 har stadig en batterilevetid på 18 timer hele dagen, mens en ny indstilling - low power mode - der kan give dig op til 36 timers batterilevetid. Uret får også international roaming, som vil være tilgængelig i 30 lande, og vi så Telenor, Yousee og Telia på listen over selskaber, der understøtter denne tjeneste.

Uret fås i fire farver: midnat, starlight, sølv og, produkt rød, samt metallic nuancer af sølv, guld og grafit. Prisen begynder ved 3.899 kroner for GPS-versionen (41mm) og 4.899 kroner for cellular versionen. Uret kan bestilles nu, og Apple begynder at sende ud den 16. september (opens in new tab).

Apple Watch Ultra (Image credit: Apple)

Det næste er ur Apple Watch Ultra, som koster 7.799 kroner. Det er robust og kan tåle temperaturer på -20 grader celsius op til 55 grader. og det er det største Apple Watch nogensinde med en 49 mm titanium urkasse.

Den vigtigste funktion er en ny brugerdefinerbar Action-knap. Ultras Action-knap kan nu starte din træning, skifte mellem løbstrækninger for triatleter og styre den nye dykker app - Oceanic+ til Apple Watch Ultra - imens du svømmer under vandet. Den har en batterilevetid på 36 timer, og så har den en indstilling med lavt strømforbrug, der giver dig op til 60 timers brug på én opladning, så du kan løbe en virkelig lang tur med fuld GPS-dækning.

Den bruger en ny, præcis dobbelt-GPS-løsning, L5, med tilpassede positioneringsalgoritmer, som Apple hævder er "den mest præcise GPS af alle smartwatch på markedet". Det er skræddersyet til eventyr: En urskive til orienterinsløbere i kompas-appen giver dig mulighed for at tilføje waypoints med Action-knappen, BackTrack-funktionen giver dig mulighed for nemt at spore dine rute tilbage til udgangspunktet, og WR100-vandmodstand og den førnævnte dykker-app er perfekt til dykkere. Uret fungerer som en dykkercomputer, der kan bruges perfekt under vandet med Action-knappen og den større digitale krone til at spore dine dyk.

Uret leveres den 23. september og kan forudbestilles her (opens in new tab).

Apples 2. generation af SE-ure (Image credit: Apple)

Endelig er Apple Watch SE 2 kommet, og den er udstyret med mange af de samme funktioner og specifikationer som Watch 8. Til en god pris - 2.399 kroner GPS-modellen (40mm) og 2.899 kroner (40 mm) for cellular-modellen. Du kan bestille nu (opens in new tab), og de udkommer den 16. september. Du kan vælge mellem farverne sølv, midnat og starlight med et aluminiumshus.

Apple Watch SE 2 er ligesom Series 8 vand- og støvtæt og indeholder den nye funktion til registrering af styrt og en sensor til registrering af hudtemperatur.

Skærmen er 30 % større end Watch 3 og 20 % hurtigere end det tidligere Apple Watch SE takket være den nye S8-processor, men ellers har man sparet på ny hardware for at spare på prisen. Det er et godt træk - den nye processor vil give den alle de fantastiske funktioner i watchOS 9, uden at overdreven opdatering af dele driver prisen for meget op.