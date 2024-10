OnePlus 13 kan få vilde specifikationer

Vi har nu set de fleste af årets store telefonlanceringer, men der er mindst én bemærkelsesværdig enhed tilbage, nemlig OnePlus 13 - og lækager tyder på, at den kan blive et af højdepunkterne i slutningen af 2024.

Faktisk er der en god chance for, at den vil overgå dette års bedste Android-telefoner på mindst to områder. Det første er batterilevetiden, hvor leaker Yogesh Brar er den seneste til at hævde, at OnePlus 13 vil have et kæmpe batteri på 6.000 mAh.

Til sammenligning har Samsung Galaxy S24 Ultra et batteri på 5.000 mAh, Google Pixel 9 Pro XL et batteri på 5.060 mAh og OnePlus 12 et batteri på 5.400 mAh. Det vil sige, at OnePlus 13 overgår både sin forgænger og de største og bedste konkurrenter med hensyn til batterikapacitet.

OnePlus 13 is looking good with the updated battery and charging setup6,000mAh + 100W (wired) + 50W (wireless)October 1, 2024

Selvfølgelig betyder et større batteri ikke nødvendigvis bedre batterilevetid, men det bidrager helt sikkert til det, og den samme kilde hævder, at OnePlus 13 vil understøtte 100W kablet opladning og 50W trådløs opladning, så den også kan oplades hurtigt.

Vi har tidligere hørt præcis den samme information om batteriet og opladningen til OnePlus 13 fra en anden kilde, så der er en god chance for, at dette læk er korrekt.

Flere kræfter end konkurrenterne

Nogle andre specifikationer er også tidligere blevet lækket, herunder sandsynligheden for, at OnePlus 13 vil have en Snapdragon 8 Gen 4-chipset. Dette chipsæt er ikke engang blevet annonceret endnu og ville være en generation foran det, der sidder i Samsung Galaxy S24 Ultra. Så OnePlus 13 kan desuden være betydeligt mere kraftfuld end de fleste andre Android-telefoner, der er lanceret i 2024.

Oprindeligt forventede vi ikke at se OnePlus 13 før i januar, men OnePlus bekræftede for nylig, at deres næste flagskibstelefon kan lande så tidligt som oktober.

Her går vi ud fra, at de taler om OnePlus 13, men det er værd at bemærke, at OnePlus ofte lancerer deres telefoner i Kina først. Så der går nok mindst en måned fra en kinesisk lancering, inden telefonen bliver udgivet globalt. Dermed skal vi nok vente til november eller begyndelsen af december, inden vi ser en OnePlus 13. Men det vil ikke være dårligt, hvis telefonen når at lande inden julehandlen.