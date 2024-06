De bedste kameramobiler i 2024: Her er vores favoritter lige nu

De bedste kameramobiler i 2024 fokuserer på kvalitet, ikke specifikationer. Samsung trak sig fra sit 10X-zoomkamera, Apple holdt tingene enkle på de billigere iPhone-modeller, og Google sætter stadig sin lid til AI-magi for at forbedre sin Pixel-serie. I år handler det ikke om flere megapixels og mere zoom, men om at finde nye måder at tage bedre billeder på.

Den bedste kameratelefon er som at bære rundt på et af de bedste kameraer med en hel taske fuld af objektiver. Det er derfor, vi foretrækker Galaxy S24 Ultra. Samsung har i år gjort store forbedringer i billedkvaliteten i alle scenarier. Specifikationerne ser ud til at være et skridt tilbage i forhold til sidste års Galaxy S23 Ultra, men tro os, denne telefon tager billeder af højere kvalitet i alle situationer, selv i de lange zoomoptagelser.

Hvis du ikke har råd til de bedste Samsung-mobiler, er der masser af billige telefoner, der kan tage fantastiske fotos. Den billigste telefon på vores liste lige nu er Pixel 7a. Den koster kun omkring 5.500 kroner, og selv om den har været på markedet i et stykke tid, producerer den stadig fremragende billeder, der er perfekte til sociale medier og lignende.

Vi glemmer selvfølgelig ikke Apple og alle de bedste iPhones. Vi elsker iPhone 15 Pro Max for dens kvalitet og rækkevidde, og dens hovedkamera tager billeder, der kan konkurrere med det bedste, du får fra Samsung. Den kan ikke helt matche Samsung med hensyn til alsidighed i objektiver og fototilstande, men med et 5X zoomobjektiv kommer de tættere på hvert år.

Vi har også en masse andre modeller fra andre producenter, herunder vindere som OnePlus 12. Læs videre for at se alle vores foretrukne bedste kameratelefoner, og sørg for at komme tilbage regelmæssigt, da vi forventer at se en masse spændende nye tilføjelser i løbet af året.

Bedste kameramobil - Hurtigt overblik

Velkommen til vores quick-liste, hvor vi giver dig et hurtigt overblik over de bedste kameratelefoner lige nu. Her får du et kig på designet, en kort beskrivelse af, hvorfor vi kan lide telefonen, den vigtige bedømmelse, og hvor du kan købe den. Rul længere ned for at læse mere om detaljerne i hver mobil.

Bedste kameramobiler - bedst i test lige nu

Samsung Galaxy S24 Ultra har de absolut bedste kameraer på markedet. (Image credit: Future / Philip Berne)

1. Samsung Galaxy S24 Ultra - bedst i test De mest kraftfulde kameraer på markedet. Our expert review: Specifikationer Lanceret: Januar 2024 Vægt: 232 gram Mål: 162,3 x 79,0 x 8,6 mm OS: Android 14 / One UI 6; 7 års opdateringer Skærmstørrelse: 6,8 tommer CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy RAM: 12GB Lagerplads: 256GB/512GB/1TB Batteri: 5.000 mAh Bagkamera: 200 MP f/1,7 vidvinkel, 12 MP f/2,2 ultravidvinkel, 50 MP f/3,4 periskop (5x), 10 MP f/2,4 telefoto (3x) Frontkamera: 12MP f/2.2 Dagens bedste tilbud Læs mere hos Føniks Computer (256GB) Læs mere hos Computersalg DK Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Bedre ydeevne og batterilevetid end nogensinde før + Fantastiske kameraer forbedrer fotokvaliteten i forhold til sidste år + Titaniumramme og holdbart Gorilla Armour-glas Grunde til at lade være - Stor og tung - titanium hjalp ikke på det - Mange nye og gode funktioner er skjult under forfærdelige menuer - AI-funktioner er ofte unødvendige og giver dårlig performance

Samsung Galaxy S24 Ultra - Fotoeksempler

Galaxy S24 Ultra beholder titlen som vores bedste kameramobil på grund af sin alsidighed, men Samsung har også taget skridt til at forbedre billedkvaliteten over hele linjen, hvilket gør denne mobil til et godt valg til enhver fotosituation. Billeder fra Galaxy S24 Ultra ser mere naturlige ud end billeder, vi har taget med tidligere Samsung-mobiler, og selv billeder taget med iPhone 15 Pro kan se kolde og livløse ud i sammenligning.

Hovedsensoren på 200 MP er der stadig, og denne gang er den blevet væsentligt forbedret med bedre farver og et større dynamisk område end tidligere. Den slørede baggrund i billederne ser mere naturlig ud end digitaliseret, og kameraet var meget konsekvent i sine resultater.

Det store spørgsmål er selvfølgelig, om kameraet med 5X zoom på Galaxy S24 Ultra er en nedgradering i forhold til 10X zoom på Galaxy S23 Ultra. Selv om du måske ikke kan se så mange fine detaljer i billederne fra den nyeste Ultra-model, er billederne stadig meget bedre generelt. Støj er reduceret betydeligt, og farverne er forbedret, så de fleste billeder bare ser bedre ud, selv om zoomen ikke rækker helt så langt ud.

Samsung-mobiler udmærker sig ved deres optagefunktioner og -muligheder, og der er masser af fantastiske funktioner og fototilstande på Galaxy S24 Ultra. Madtilstanden får din mad til at se lækker ud, og portrættilstanden gør et fremragende stykke arbejde med at sløre baggrunden bag dit motiv.

Alt i alt er Galaxy S24 Ultra langt den bedste og en af de mest brugervenlige kameratelefoner på markedet. Den kan klare alt, ligesom sin forgænger, og den giver mere ensartede resultater end nogen anden konkurrent.

Læs vores fulde test af Samsung Galaxy S24 Ultra

Bedste kameratelefon - bedste iPhone-kamera

iPhone 15 Pro Max er en mobiltelefon i premiumklassen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

2023 var året, hvor Apple omfavnede zoom med periskopteknologi, der foldede linser og spejle sammen for at give os ægte 5X optisk zoom på iPhone 15 Pro Max. Desværre måtte iPhone 15 Pro nøjes med lidt mindre rækkevidde, men det gør også iPhone 15 Pro Max til det nemmeste valg, hvis du vil have det bedste iPhone-kamera.

Den store iPhone 15 Pro Max får ikke kun bedre zoom, den bruger også en 6-akset stabilisator, som kan bevæge sig i alle retninger for at holde kameraet stabilt, mens du tager billeder eller filmer. Det gør en stor forskel, især når du zoomer helt ind.

Til alle former for fotografering er iPhone 15 Pro Max en stor forbedring i forhold til tidligere iPhone-kameraer og kan måle sig med alle andre mobiltelefoner, du kan købe. Til videooptagelse brillerer iPhone 15 Pro Max virkelig. Den har et dynamisk område og en detaljegrad og kvalitet, som er uovertruffen, især når den optager i Apples ProRes-format med den højeste opløsning og billedfrekvens.

Det er måske ikke helt så alsidigt som Samsungs Galaxy S24 Ultra, og Apple giver os ikke alle de sjove optagefunktioner, som Samsung tilbyder, men iPhone 15 Pro Max er et pålideligt kamera af høj kvalitet, som kan tage fantastiske fotos og video i alle situationer.

Læs vores fulde test af iPhone 15 Pro Max

Bedste kameramobil - bedste AI-kamera

Google Pixel 8 Pro imponerer med sine fotoegenskaber. (Image credit: Google)

Google Pixel 8 Pro - Fotoeksempler

Image 1 of 15 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Hovedkameraet på Pixel 8 Pro er betydeligt bedre end kameraet på Pixel 7 Pro, men forbedringerne kan være svære at forklare. Objektivet på kameraet har en f/1.65-blænde, som er bredere end f/1.9-blænden på sidste års objektiv, og selv om tallet er lavere, er en bredere blænde bedre, fordi den lukker mere lys ind.

F/1.65-objektivet på Pixel 8 Pro er en utrolig præstation, mens f/1.9-blænden på sidste års Pixel 7 Pro langt fra var imponerende. Som du kan se, er tallene forvirrende, så det er en ret svær specifikation at prale af over for masserne. iPhone 15 Pro bruger en f/1.8-linse på sit hovedkamera, som ikke lukker så meget lys ind, men der er selvfølgelig mange andre faktorer, der skal tages i betragtning.

Sammenlignet med iPhone 15 Pro Max så nogle billeder bedre ud, når de blev taget med Pixel 8 Pro, men andre, især natbilleder og billeder i svagt lys, så bedre ud, når de blev taget med iPhone. Det er overraskende, men der er stadig nogle grunde til, at Google kan prale.

Makrofotografering er bedre på Pixel 8 Pro end på iPhone, og du kan stadig komme tættere på dit motiv med Pixel. Pixel 8 Pro håndterede også madbilleder meget bedre end iPhone. Det naturlige look, som iPhone hælder til, kan få retter til at se mindre appetitlige ud, især i dårlig belysning. Så er det bedre at have et kamera, der kan gøre noget ved det.

Når du har taget dine billeder, bliver de sendt til Google Fotos for at blive redigeret, og Google Fotos på Pixel 8-serien er en særlig app. Den har funktioner, som du ikke finder på andre Pixel-mobiler, Android-mobiler, iPhones eller endda på skrivebordet

Læs vores fulde test af Google Pixel 8 Pro

Bedste billige kameramobil