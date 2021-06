De bedste Samsung-telefoner i 2021

Når det kommer til den bedste Samsung smartphone, er der mange forskellige at vælge imellem. I den seneste tid har lanceringen af Samsung Galaxy S21-serien ført til, at standardmodellen, Samsung Galaxy S21 Plus og Samsung Galaxy S21 Ultra alle er kommet med på vores rangliste.

Der er en god chance for, at vi vil ændre denne liste i fremtiden, da Samsung har mange telefoner i vente i 2021. Til at begynde med forventer vi Samsung Galaxy Z Fold 3, Samsung Galaxy Z Flip 3 og Samsung Galaxy S21 FE. Hvis du ikke kan vente på disse, er der dog masser af andre topmuligheder - herunder tidligere flagskibe.

Samsung tilbyder nu en ideel smartphone til næsten alle og ethvert budget. Udvalget omfatter flagskibe som Samsung Galaxy S20 Plus og Samsung Galaxy Note 20 Ultra, avancerede foldbare smartphones som Samsung Galaxy Z Fold 2 og mere prisvenlige modeller som Samsung Galaxy S10e.

Du kan finde alle disse og mange flere på vores liste, rangeret fra bedst til værst. Du skal dog ikke bare købe den bedst vurderede model, da du måske vil opdage, at en af de andre passer bedre til dig. Alle disse smartphones kan varmt anbefales, og for hver enhed har vi medtaget en oversigt og en liste over specifikationer.

Hvis du er på udkig efter en ny Samsung-telefon, så læs videre for at få en omfattende guide. Sørg for at kigge tilbage ofte, da 2021 ser ud til at blive et stort år for Samsung-telefoner.

Flere links i denne artikel henviser til artikler skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på at få lavet danske versioner af disse.

Bedste Samsung-telefoner 2021

Samsung Galaxy S21 Ultra er Samsungs topflagskib i 2021, og det er en rigtig god telefon. For første gang har Samsung tilbudt S Pen-understøttelse på en S-række telefoner. Det betyder, at du som ekstraudstyr kan få Galaxy Note-rækkens bedste funktion.

Men selv uden det er dette en fantastisk telefon med et strålende kamera med fire linser, der kan give 10x optisk zoom. I vores anmeldelse kaldte vi det faktisk det bedste kamerazoom på nogen lettilgængelig Android-telefon.

Samsung Galaxy S21 Ultra ser også fantastisk ud med en glat Gorilla Glass-bagside, der har et mat finish. Den ser bedre ud end den reflekterende Galaxy S20-serie. Rundt om fronten er en buet kant-til-kant-skærm på 6,8 tommer.

Og når vi nu taler om skærmen, får du for første gang på en Samsung-telefon både en QHD+-opløsning og en opdateringshastighed på 120 Hz på samme tid. Og da det er en highend Samsung-skærm, er det en af de bedste, der findes.

Der er selvfølgelig også masser af power, og selvom den naturligvis er meget dyr, har den faktisk en billigere startpris end Samsung Galaxy S20 Ultra havde ved lanceringen.

Læs den fulde anmeldelse: Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 er den mest grundlæggende og prisvenlige af Galaxy S21-serien, men den har meget andet at byde på end den relativt lave pris.

Kameraet med tre objektiver er alsidigt og indeholder de tre kerneobjektiver, som vi forventer af en premium-smartphone: Et hovedobjektiv, et teleobjektiv og et ultravidvinkelobjektiv.

Der er også highend power, solid batterilevetid og en AMOLED-skærm med en opdateringsfrekvens på 120 Hz. Med sine 6,2 tommer er den også en del mere kompakt end resten af S21-serien, så den er ideel, hvis du ikke ønsker en stor telefon.

Og udover at være den billigste i serien, er Samsung Galaxy S21 faktisk et prisfald i forhold til sin forgænger, så den er lidt af et røverkøb - selvom skærmopløsningen er blevet sænket til Full HD+, og bagsiden af telefonen er "Glasstic" i stedet for ægte glas.

Læs den fulde anmeldelse: Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Plus er måske den mindst interessante af de tre Samsung Galaxy S21-modeller - den har ikke Galaxy S21 Ultras overskud og koster en del mere end Samsung Galaxy S21, men det er stadig en topmobil.

Den har en meget større skærm end sin billigere søskende på 6,7 tommer, og den har en bagside i glas, hvor standard Galaxy S21 nøjes med plastik. Den har også et større batteri på 4.800 mAh - selvom det med den større skærm er nødvendigt med ekstra batterikraft.

Ellers ligner telefonerne meget hinanden, men det er ikke nogen dårlig ting, da den har et topend chipset, masser af RAM, et godt kamera med tre objektiver, en fingeraftryksscanner i skærmen og et stilfuldt design.

Den er bestemt dyr, især i betragtning af at skærmen kun er på 1080 x 2400, og at den mangler et microSD-kortslot. Det betyder, at du måske skal punge ud for en 256 GB-model, men det er mindre klager over en ellers fremragende telefon.

Læs den fulde anmeldelse: Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy Note 20 Ultra er et bæst af en mobil med en bæst af en pris. Dog har den de specifikationer, der passer til. Med et 108MP hovedkamera, et 12MP periskopisk kamera og et 12MP ultra-wide kamera. Skærmen er en massiv 6,9-tommer 1440 x 3088 AMOLED-skærm med 496 pixels pr. tomme og en opdateringshastighed på op til 120 Hz.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra er et bæst af en mobil med en bæst af en pris. Dog har den de specifikationer, der passer til. Med et 108MP hovedkamera, et 12MP periskopisk kamera og et 12MP ultra-wide kamera. Skærmen er en massiv 6,9-tommer 1440 x 3088 AMOLED-skærm med 496 pixels pr. tomme og en opdateringshastighed på op til 120 Hz.

Men Samsung Galaxy Note 20 Ultra stopper ikke her. Den skiller sig også ud fra konkurrenterne takket være sin S Pen stylus, så du kan kradse på skærmen, synkronisere stemmeoptagelser med dine håndskrevne noter og meget mere.

Derudover har telefonen selvfølgelig også topklasse power, herunder 12 GB RAM og enten et Snapdragon 865 Plus- eller Exynos 990-chipsæt. Hvilken du får afhænger af, hvor du befinder dig i verden, men de er begge kraftfulde.

Der er også 5G, masser af lagerplads, et førsteklasses design, en fingeraftryksscanner i skærmen og et stort batteri. Dette er en telefon, der næsten har det hele - selvom opladningen kunne være hurtigere, og det er lidt skuffende, at du ikke kan have både en opdateringshastighed på 120 Hz og en QHD+-opløsning på samme tid.

Den største sten i skoen er dog ganske enkelt prisen, men hvis du har pengene og vil have alt det, som Note 20 Ultra tilbyder, så er det et fantastisk valg.

Læs den fulde anmeldelse: Samsung Galaxy Note 20 Ultra (på engelsk)

Samsung Galaxy S20 Plus lå i toppen af denne liste i hele 2020 og er kun blevet slået længere ned nu, hvor S21-serien er kommet.

Så det er ikke overraskende, at dette er en helt fantastisk telefon. Designet er ikke massivt ændret i forhold til Galaxy S10 Plus, men de fleste andre elementer er blevet opgraderet. Skærmen har nu en silkeblød 120 Hz opdateringshastighed, den et kraftigere chipset, og kameraerne har fået et stort løft.

Den mest spændende linse er dens 64MP-telelelinse, der muliggør en 3x hybrid optisk zoom, men der er også 12MP-hoved- og 12MP ultravidvinkelobjektiver samt en dybdesensor.

Læg dertil et massivt 4.500 mAh-batteri, 5G-understøttelse og alle de ting, du forventer af et Samsung-flagskib - såsom vandtæthed og en fingeraftryksscanner i skærmen - og Samsung Galaxy S20 Plus er helt klart en af de allerbedste telefoner.

Læs den fulde anmeldelse: Samsung Galaxy S20 Plus (på engelsk)

Selvom den er lidt mindre spændende end Samsung Galaxy S20 Plus og S20 Ultra, har standard Galaxy S20 en lavere pris og en mere lommevenlig størrelse.

Med sine 6,2 tommer er den stadig langt fra en lille telefon. Den har en QHD+-opløsning, en opdateringsfrekvens på 120 Hz og en af de bedste AMOLED-skærme.

Samsung Galaxy S20 har også et imponerende kamera-setup, med en 64 MP-telesensor i spidsen, som får selskab af en 12 MP-hoved- og en 12 MP ultravidvinkel-sensor - så den går kun glip af S20 Plus' dybdesensor.

Samsung Galaxy S20 fås også i en 5G-variant, har et stort batteri på 4.000 mAh og topklasse power takket være enten et Snapdragon 865- eller Exynos 990-chipsæt (afhængigt af hvor i verden du køber den).

Læs den fulde anmeldelse: Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Fan Edition er i bund og grund en Samsung Galaxy S20 Lite, men den har mange af Galaxy S20's bedste egenskaber.

Højdepunkterne er dens skærm, kamera og chipset. Du får en 6,5 tommer 1080 x 2400 Super AMOLED-skærm med 1080 x 2400 og silkeblød 120 Hz opdateringsfrekvens.

Kameraet har tre linser, der består af en 12 MP hovedknipser, en 12 MP ultravidvinkel og en 8 MP telelinse, hvilket sikrer, at alle de vigtigste fotografiske baser er dækket. I vores anmeldelse fandt vi også, at disse linser klarede sig godt.

Endelig er chipsættet enten Snapdragon 865 eller Exynos 990 - førstnævnte er det, du får med 5G-versionen af telefonen, mens sidstnævnte følger med 4G-modellen, men begge er highend. Dens bygning kunne være bedre og prisen er måske lidt voldsom, men ellers er Samsung Galaxy S20 Fan Edition virkelig en fanpleaser.

Læs den fulde anmeldelse: Samsung Galaxy S20 Fan Edition (på engelsk)

Samsung Galaxy Note 20 er mindre spændende end Note 20 Ultra. Faktisk er den med sin plastikryg og FHD+-skærm ikke så luksuriøs, som man kunne forvente af en mobil i Note-serien. Men den er stadig værd at overveje, hvis du vil have en telefon med S Pen til en forholdsvis overkommelig pris.

Og denne telefon har mere end blot S Pen at byde på. Samsung Galaxy Note 20 har også highend power takket være dens Snapdragon 865 Plus- eller Exynos 990-chipsæt (afhængigt af region) og 8 GB RAM. Desuden giver kameraet med tre objektiver (12 MP hoved-, 64 MP tele- og 12 MP ultravidtsensor) mulighed for alsidig fotografering.

På trods af de mindre specifikationer er dette stadig langt fra et overkommeligt tilbud, men hvis du ikke kan strække dig til Note 20 Ultra, og du vil have noget nyere end Note 10, så er det stadig et godt valg.

Læs den fulde anmeldelse: Samsung Galaxy Note 20 (på engelsk)

Samsung Galaxy Z Fold 2 er i skrivende stund mærkets hidtil bedste foldbare mobil, der forbedrer den oprindelige Galaxy Fold og tilbyder en mere førsteklasses oplevelse end Samsung Galaxy Z Flip.

Dette er virkelig en tablet og en telefon i ét, og den ser og føles tilpas futuristisk, samtidig med at den også har en meget større (og derfor mere brugbar) Cover Display end sin forgænger. Samsung Galaxy Z Fold 2 er også fuld af kraft og har den samme opdateringshastighed på 120 Hz som andre premium-telefoner fra Samsung.

Den mangler dog Samsungs bedste kameraer, og derfor kan vi ikke rangere den højere. Men hvis Samsung kan rette dette problem, så har de måske et mesterværk på hånden.

Læs den fulde anmeldelse: Samsung Galaxy Z Fold 2 (på engelsk)

Samsung Galaxy A52 5G er et solidt og pålideligt valg for en mobil i mellemklassen. Med en skærm med høj opdateringshastighed og et bedre bagkamera end andre i A-serien vil du sætte pris på, hvad den kan.

Og så er der selvfølgelig 5G-forbindelse til en god pris samt et solidt design, der måske føles lidt billigt, men som også føles robust og brugbart.

Det vigtigste højdepunkt her er Super AMOLED-skærmen, der ser fantastisk ud, især når du ser videoer, så streaming-fans bør tage den her til overvejelse.

Læs den fulde anmeldelse: Samsung Galaxy A52 5G (på engelsk)