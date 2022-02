Den nye standard topmodel Galaxy S22 minder meget om forgængeren, men har med sine buede blanke ramme lidt af et retro-look set i forhold til forgængeren. Telefonen har også fået lidt mindre skærm og et mindre batteri. Det er ikke tilfældet for S22 Ultra, og vi har også hands-on anmeldelser af denne telefon og S22 Plus, men i denne artikel er der fokus på på standardmodellen.

Den nye standard topmodel Galaxy S22 minder meget om forgængeren, men har med sine buede blanke ramme lidt af et retro-look set i forhold til forgængeren. Telefonen har også fået lidt mindre skærm og et mindre batteri. Det er ikke tilfældet for S22 Ultra, og vi har også hands-on anmeldelser af denne telefon og S22 Plus, men i denne artikel er der fokus på på standardmodellen.

Samsung Galaxy S22-serien er endelig kommet, og S22 er standardmodellen i den nyeste generation af de sydkoreanske flagskibe.

Det er for tidligt at komme med en endelig dom, men generelt ser det ikke ud til at der er sket de vilde forandringer i forhold til forgængeren.

En af de største forskelle mellem S22 og dens forgænger er kameraopsætningen på bagsiden. Her har hovedkameraet fået en højere opløsning, men teleobjektivet er blevet nedgraderet lidt. Det gør dog ikke næppe store forskel for den samlede fotooplevelse.

Telefonen ligger godt i hånden (Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung Galaxy S22 pris og lanceringsdato

Samsung Galaxy S22 kommer i to versioner: 8 GB/128 GB 8 GB/256 GB. Farverne hedder Phantom Black, Phantom White, Pink Gold og Grøn.

Forudbestilling begynder den 9. februar, og enhederne lander i butikkerne den 25. februar.

Priserne:

Samsung Galaxy S22 (128 GB/8 GB) vejledende pris 6.699 kr.

Samsung Galaxy S22 (256 GB/8 GB) vejledende pris fra 7.099 kr.

Den blanke aluminumsramme giver telefonen et retro-look (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Kameramodulet ligner sig selv, men virker lidt mindre. (Image credit: Peter Hoffmann)

Galaxy S22 har en skærm på 6,1 tommer - det er 0,1 tommer mindre end forgængeren, en forskel, der er så lille, at du ikke ville kunne se det uden at sammenligne enhederne side om side. Telefonen er udstyret med en AMOLED 2X skærm med en FHD+-opløsning, variabel 10 Hz- 120 Hz opdateringshastighed og 240 Hz touch-inputrate.

Hvis du kender Samsung-telefoner, ved du, at de har gode og flotte skærme, og skærmen på S22 er ingen undtagelse med farver, der ser lyse og kraftige ud, dyb sort og en maksimal lysstyrke på 1300 nits.

Designmæssigt ligner S22 sin forgænger - S21 - ret meget med samme kameramodul, manglende 3,5 mm hovedtelefonstik og den fladkantede front. En lille ændring er, at bagsiden af telefonen er lavet af glas og ikke plastik som tidligere, hvilket får telefonen til at føles lidt mere premium, men også lidt tungere i hånden...

Du kan købe telefonen i Phantom Black, Phantom White, Pink Gold eller Grøn.

Det er en relativt lille enhed, både sammenlignet med sine søskende og med Android-telefonmarkedet i det hele taget. Derfor vil den være et godt valg for folk, der gerne vil have mulighed for at bruge deres telefon med én hånd. Den er et behageligt alternativ til nogle af de store smartphones, der fylder butikshylderne i disse dage.

Kameraer og batterilevetid

Her de tre telefoner ved siden af hinanden. Fra venstre Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S22 Plus og Galaxy S22. (Image credit: Peter Hoffmann)

Mens Samsung Galaxy S22 har det samme 10 MP frontkamera og 12 MP ultravidvinkelkamera som sin forgænger, er hoved- og telekameraerne... anderledes. Ikke bedre, ikke dårligere, bare anderledes.

Hovedkameraet har fået en opgradering fra en 12MP-sensor til 50MP og et bedre sensordesign, og det skulle gøre standardfotos lysere og mere farverige. Telekameraet er faldet fra 64MP til 10MP, dog med en bedre optisk zoom på 3x - S21 havde kun en 1,1x optisk zoom.

Rent praktisk vil disse ændringer ikke betyde meget for de fleste brugere. Billederne ser stadig lyse og levende ud - og ind imellem måske for farverige - og sammen skaber ultravidvinkel- og telekameraet et bredt udvalg af muligheder for fotos.

Kameraappen indeholder igen de forskellige fototilstande, der har vist sig så nyttige for Samsung-fotografer, som f.eks. enkeltoptagelse og Dual View, men da der ikke er kommet nye fototilstande til i 2022-telefonerne, vil oplevelsen af kameraet nok ikke virker radikalt anderledes end i de tidligere telefoner.

Der var meget begrænset mulighed for at teste kameraerne i forbindelse med vores hands-on med de nye telefoner, men da det er rigtig vigtigt for mobilkøber, er det selvfølgelig noget, vi vil teste meget grundigt i vores anmeldelse.

Batterikapaciteten er overraskende lille med 3.700 mAh, hvilket er en nedjustering på 300 mAh i forhold til sidste års model, og vi må håbe, at Samsung har indført nogle optimeringer for at sikre, at batterilevetiden ikke bliver ringere. Igen noget, vi ikke kunne nå teste, da vi fik lov at se telefonen hos Samsung.

Telefonen er kompatibel med en 25 W oplader, hvilket ikke er synderligt imponerende, når man sammenligner med nogle af konkurrenterne lige nu. Men takket være telefonens mindre batteri skulle opladningen være hurtigere end på S21. Der er også trådløs og omvendt trådløs opladning, men de er med samme hastigheder som på den tidligere version af mobilen på henholdsvis 15W og 4,5W.

Specifikationer, ydeevne og software

Samsung Galaxy S22 Plus (Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung holder fast i sin politik med to chipsæt i S22-serien: Hvis du bor i USA eller Asien, får du en telefon med Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mens folk i Europa og resten af verden får Samsungs egen Exynos 2200.

Exynos-chippen er marginalt mindre kraftfuld end Snapdragon-chippen, men de fleste brugere vil ikke rigtig mærke forskellen. Begge er top-end processorer, der giver dig masser af saft til spil, videoredigering eller AI-opgaver.

Begge chips er i denne mobil parret med 8 GB RAM og enten 128 GB eller 256 GB lagerplads, afhængigt af hvilken version du vælger, og begge modeller har 5G-understøttelse.

Softwaren her er Samsungs One UI 4, som brugere af mærkets enheder vil være bekendt med, og den er lagt over Android 12.

Det føltes ret hurtigt at navigere i styresystemet, men der var tale om spritnye telefoner, så det er også noget, vi først kan teste over en lidt længere periode, når vi har fyldt den op med alle vores apps til sociale medier og streaming samt spil i forbindelse med den endelige anmeldelse.

Hvis du kunne lide designet på S21, vil du nok være ret begejstret for S22 (Image credit: Samsung )

Første indtryk

Samsung Galaxy S22 har ikke umiddelbart nogle store opgraderinger i forhold til sidste års model. Så hvis du har en nyere Samsung-telefon, vil du næppe falde bagover. Men hvis du har en lidt ældre Samsung mobil, så kan det bestemt godt betale sig at kigge nærmere på denne telefon. Exynos 2200 chipsættet i denne telefon er også spritnyt, så vi ved faktisk ikke, hvordan det vil påvirke brugeroplevelsen. Men chippen er - lige som Snapdragon 8 Gen 1 - hypet til at give store fremskridt inden for strømstyring, hvilket skal give et meget laver strømforbrug og længere batterilevetid, uden at gå ud over hastigheden.

For nogle vil opdateringerne ikke være store nok, og her kan det måske bedre betale sig at købe en S21, der er faldet væsentligt i pris. Samtidig kommer der mange nye flagskibsmodeller her i begyndelsen af 2022, så pris og funktioner på telefoner som Xiaomi 12, OnePlus 10, Oppo Find X5 og Realme GT 2 kan blive afgørende for, om Samsung Galaxy S22 frister brugerne.