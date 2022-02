Samsung Galaxy S22 Ultra ser ud til at lykkes med at skabe en vellykket telefon, der forbinder Galaxy Note og Galaxy S-telefonerne i én og samme mobil. Der vil næppe være behov for en Galaxy Note foreløbigt. Specifikationerne er imponerende, S Pen er indbygget i telefonen, og med opgraderinger af både kameraer og chipsæt er der virkelig meget at holde af i denne mobil. Prisen er bemærkelsesværdigt høj, men hvis du er ude efter en stor telefon med en stylus, vil dette sandsynligvis være det bedste valg i 2022.

Samsung Galaxy S22 Ultra ligner ikke meget et medlem af Galaxy S-familien, og det er fordi Samsung har medtaget mange af de features, der gjorde Galaxy Note-serien så populær, i designet af denne nye telefon.

Telefonen kombinerer alt det, der har gjort Galaxy S-serien og Galaxy Note-serien fantastisk populære, men dens udseende er udelukkende Note-serien. Mens de helt nye Samsung Galaxy S22 og Galaxy S22 Plus kun marginalt adskiller sig fra forgængerne på designet, så er der sket store ting fra S21 Ultra til den nye version.

I 2021 sprang Samsung sin Galaxy Note-serie over, og selvom selskabet ikke har bekræftet, at produktlinjen er væk for altid, er S22 Ultra nok det sidste søm i Note-kisten. Både S Pen-stylusen og det firkantede design fra Galaxy Note-serien er med i Galaxy S22 Ultra, og hvis du leder efter en smartphone i topklasse med en stylus i 2022, får du nok svært ved at finde noget bedre.

Samsung Galaxy S22 Ultra pris og tilgængelighed

Bagsiden ligner børstet metal, men det er altså Corning Gorilla Glass Victus + (Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung Galaxy S22 Ultra kan forudbestilles nu hos Samsung fra 9. februar. Den kommer i butikkerne den 25. februar. Den hører til blandt topmodellerne, og det gælder bestemt også prisen.

Priserne på de forskellige modeller:

Galaxy S22 Ultra (128 GB/8 GB) vejledende pris fra 9.899 kroner.

Galaxy S22 Ultra (256 GB/12 GB) vejledende pris fra 10.699 kroner.

Galaxy S22 Ultra (512 GB/12 Gb) vejledende pris fra 11.499 kroner.

Galaxy S22 Ultra (1TB/12 GB), vejledende pris fra 12.799 kroner.

Kan forudbestilles fra i dag hos Samsung.

S Pen giver helt nye muligheder for S-serien og kan gemmes af vejen i bunden af mobilen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Design og skærm

Galaxy S22 Ultra har et mere firkantet design end resten af S22-serien. Kanterne i top og bund og siderne er lige og flade og skærmen buer lidt langs kanterne, og det hele virker ret firkantet set i forhold til Galaxy S22 eller Galaxy S22 Plus.

Det flade kameramodul er dropppet her. I stedet introducerer Samsung individuelle kameraelementer, der sidder ved siden af hinanden på bagsiden. Bagsiden af telefonen er lavet af metal med en børstet finish, der sikrer, at den føles førsteklasses at røre ved.

Du har fire farvemuligheder: Phantom Black, Phantom White, Burgundy eller Grøn.

Det er vigtigt at nævne her er, at Galaxy S22 Ultra er en stor telefon. Hvis du har mindre hænder, vil vi anbefale, at du lige afprøver, hvordan en ligger i din ånd, inden ud investerer i den.

Den mål er 77,9 x 163,3 x 8,9 mm, hvilket betyder, at den er en anelse tykkere end tidligere Galaxy Note-telefoner, og den har en vis vægt på 229 g.

Den indbyggede S Pen-stylus kan gemmes af vejen i bunden af telefonen, hvilket er en nyhed for Galaxy S-serien. 2021s Galaxy S21 Ultra var kompatibel med en S Pen, men stylussen kunne ikke gemmes af vejen i mobilen.

Skærmen på S22 Ultra er bemærkelsesværdigt stor på 6,8 tommer med en Quad HD Plus-opløsning. Den bruger AMOLED-teknologi og har en variabel opdateringshastighed fra 1 Hz op til 120 Hz - det betyder, at du får et mere jævnt billede, når du spiller og scroller gennem sociale mediefeeds, og at opdateringsfrekvensen sænkes, når du f.eks. læser tekst eller kigger på et foto for at spare på batteriet

Vi har ikke brugt telefonen længe nok til at give en endelig vurdering af skærmen, men det er vores oplevelse, at den er skarp, detaljeret og meget lysstærk. Størrelsen på skærmen vil helt sikkert tiltale alle, der ønsker meget plads til multitasking eller til at se video.

Der er en fingeraftryksscanner indbygget under skærmen, men den har vi ikke kunnet teste, så det må vente til vores endelige anmeldelse.

Kamera

Kameramodulet er væk, så objektiverne stikker frem hver for sig. (Image credit: Peter Hoffmann)

På papiret er kameraopsætningen på S22 Ultra bemærkelsesværdigt lig den på S21 Ultra. Det har et 108 MP f/2.2 hovedkamera med et 85-graders vidvinkelkamera og et 12 MP f/2.2 ultravidvinkelkamera med et 120-graders synsfelt.

Der er også to telekameraer, der begge er 10MP. Det betyder, at Space Zoom-funktionen er vendt tilbage på denne mobil, som giver mulighed for digital zoom på op til 100x. I vores test er 100x zoom stadig brugbar, men det er svært at få et skarpt billede, når du holder telefonen i en hånd, og resultaterne er ikke særligt brugbare.

Det betyder dog, at kameraets andre zoomfunktioner er nyttige, især fordi det betyder, at du nemt kan zoome på niveauerne op til 100x. De 10 X optiske zoom fungerer til gengæld overraskende godt.

Billede 1 af 3 Her er et foto af tårnet på Københavns Rådhus med 10 x zoom (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 2 af 3 Her er samme foto taget med det normale kamera - uden zoom (Image credit: Peter Hoffmann) Billede 3 af 3 Den grønne firkant viser det område, der er fotograferet på første foto. Imponerende! (Image credit: Peter Hoffmann)

Vi har endnu ikke testet kameraerne fuldt ud, men vi vil få et bedre indtryk af deres muligheder, når vi vender tilbage med vores fulde anmeldelse.

Der er også nye nattilstandsfunktioner, som virksomheden kalder Advanced Nightography. Den bruger selskabets nye 2,4um pixel-sensor, som fanger mere lys end tidligere kameraer fra selskabet. Vi har endnu ikke testet denne funktion , så kom tilbage og læse vores endelige anmeldelse for at blive klogere.

På forsiden af S22 Ultra finder du et 40 MP frontkamera, som leverede skarpe fotos, da vi tog nogle test-skud.

Ydelse og batterilevetid

Her de tre nye Galaxy S22-mobiler ved siden af hinanden (Image credit: Peter Hoffmann)

Der er forskellige varianter af chipsættet i Galaxy S22 Ultra alt afhængig af, hvor i verden du bor. Hvis du bor i USA, får du et Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-chipsæt i telefonen, mens de i resten af verden er udstyret med Samsungs eget Exynos 2200-chipsæt.

Begge chipsæt er nye på markedet og noget af det mest avancerede inden for mobile processorer. Så vi forventer at se fremragende ydelse og hastigheder. Benchmarking-lækager har antydet, at begge chips kun vil tilbyde mindre forbedringer i forhold til Galaxy S21-serien, men selv hvis det viser sig at være rigtigt, vil telefonen være kraftig nok til at indlæse alle apps, spil og meget mere på et øjeblik.

Hvis du vælger den billigste variant af S22 Ultra, vil den komme med 8 GB RAM, mens de dyrere varianter kommer med 12 GB. Her har Samsung altså droppet den 16 GB RAM-version, som kom med S21 Ultra. Det er nu ret usandsynligt, at du vil kunne bemærke en synderlig stor forskel på disse modeller, men hvis du er på udkig efter den absolut bedste ydelse, bør du måske investere i en af 12 GB-modellerne.

8 GB-modellen leveres med 128 GB lagerplads, mens 12 GB-modellerne har et valg mellem 256 GB, 512 GB eller 1 TB - bemærk, at der ikke er microSD-understøttelse på disse telefoner, så du skal overveje dit behov for lagerkapacitet inden du trykker på Køb-knappen.

Telefonen reagerer lynhurtigt på input fra S Pen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Vi har endnu ikke brugt Galaxy S22 Ultra længe nok til at have nogen som helst ide om batterilevetiden, men vi ved, at batteriet er på 5.000 mAh, hvilket er det samme som i S21 Ultra.

Den telefon havde en udmærket batteritid, men den var ikke den bedste på markedet. Men hvis vi skal gå ud fra forgængerens batterilevetid, vil vi gætte på, at Galaxy S22 Ultra vil kunne holde en hel dag, men nok næppe to dage på én opladning.

Samsung har opgraderet sin hurtigopladningsfunktion, og S22 er kompatibel med ladere op til 45 W. Vi har endnu ikke hørt nogen vurdering af, hvor lang tid det vil tage at oplade denne telefon, men forvent, at det vil være langt hurtigere end 25W-opladningen på Galaxy S22 og Galaxy S22 Plus.

Du får ikke en oplader med i æsken sammen med denne telefon, så du skal købe en 45W-oplader separat eller bruge en du allerede har. S22 Ultra er også kompatibilitet med trådløs opladning på op til 15W.

Første indtryk

The Samsung Galaxy S22 Ultra in two colors (Image credit: Peter Hoffmann)

For alle, der absolut må have S Pen-stylus og har længtes efter at få det ikoniske Galaxy Note-look tilbage, burde Galaxy S22 Ultra være svaret på deres bønner. Den tilbyder alt det, som Samsungs Note-telefoner gjorde, bare med et nyt navn.

Hvis du i øjeblikket ejer en Samsung Galaxy S20 Ultra eller en Galaxy S21 Ultra, er der på papiret ikke meget grund til at opgradere her. Men det nye chipsæt giver ifølge producenten nogle fordele inden for kunstig intelligens, som blandt andet vil løft foto-oplevelsen, give bedre spiloplevelser og forlænge batterilevetiden. Det vil vi kigge nærmere på, når vi anmelder telefonen. Så hvis du er på udkig efter en smartphone i topklasse, der tilbyder en stylusoplevelse sammen med en masse andre gode specifikationer, så er Samsung Galaxy S22 Ultra et rigtig godt bud.