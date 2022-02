Det er endnu for tidligt at komme med en dom over Samsung Galaxy S22 Plus, men vi kan lide, hvad vi ser, og det tror vi også, at du vil gøre. Det er et godt design og ligger godt i hånden. Skærmen er stor og farverig og reagerer hurtigt. Forside og bagside og sammensætningen af kameraer og funktioner virker velfungerende. Der er ikke sparet på noget, men det er ikke den vildeste mobil i S22-serien: Der skal vi nok se nærmere på S22 Ultra.

Allerede nu, på dette tidlige tidspunkt, kan vi sige, at af Samsung Galaxy S22-trioen af telefoner er Galaxy S22 Plus 5G en telefon, der giver dig rigtig meget for pengene.

Med en skærm på 6,6 tommer lægger den sig imellem den altdominerende Samsung Galaxy S22 Ultra på 6,8 tommer og den lille Galaxy S22 på 6,1 tommer (som også har lidt færre funktioner).

Hver af de nye Android-telefoner har sine højdepunkter (især Ultras 10X optiske zoom og fuldt integrerede S-Pen), men ingen af dem ændrer radikalt på det stil, som Samsung kom med sidste år med S21-serien. Men hvorfor også pille ved noget, som fungerer godt og brugerne kan lide.

TechRadar har fået et tidligt kig på hele Galaxy S22-serien (inklusive den genrebrydende Ultra). Der var ikke tid til at gå i dybden med de sjove eller skjulte funktioner, men det var mere end nok til en rigelig forsmag. Vi vender tilbage med en fuld anmeldelse snart.

I forbindelse med denne tidlige hands-on vil vi fokusere på S22 Plus. Men bortset fra dimensionerne og et lille sæt af specifikationer under motorhjelmen gælder det, der gælder for S22 Plus, også for den mindre Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 Plus pris og lanceringsdato

Samsung Galaxy S22 Plus kommer i to versioner: 8 GB/128 GB 8 GB/256 GB. Farverne hedder Phantom Black, Phantom White, Pink Gold og Grøn.

Forudbestilling begynder den 9. februar, og enhederne lander i butikkerne den 25. februar.

Priserne:

Samsung Galaxy S22+ (128 GB) vejledende pris 8.299 kr.

Samsung Galaxy S22+ (256 GB) vejledende pris fra 8.699 kr.

Design

Samsung Galaxy S22 Plus i en frisk grøn farve. (Image credit: Peter Hoffmann)

De afrundede kanter på bagsiden af glas- og aluminiumchassiset, som stadig er der på S21, er nu væk. Forsiden og bagsiden af Galaxy S22 Plus (og S22) - fremstillet af Gorilla Glass Victus Plus - er stort set flade, og kameramodulet, der huser telefonens tre kameraer, er stort set uændret fra sidste år, og nu føles den som en helt naturlig del af Galaxy S-serien.

Imellem for- og bagsiden sidder der en "Armour aluminium"-ramme sin et skinnende metalbånd hele vejen rundt. Det minder lidt om nogle af de tidligere telefoner i Galaxy S-serien, men takket være den flade for- og bagside virker det alligevel meget moderne.

Telefonen føles som kvalitet og ligger godt i hånden. Det kan skyldes, at Samsung har gjort telefonen en lille smule mindre i forhold til Galaxy S21 Plus, der målte 161,5 x 75,6 x 7,8 mm. Her måler Galaxy S22 Plus 157,4 x 75,8 x 7,8 mm. Det gør telefonen tyndere, kortere og en lille smule bredere - og med 196 gram har telefonen også tabt seks gram.

Ellers er der ikke sket nogen revolution i designet: Lydstyrke- og tænd/sluk-knapperne sidder stort set de samme steder som før. Der er en tydelig udskæring langs den ene kant i metalrammen til antennen, og i den nederste kant er der en højttalerrist (den er stereohøjttalere), USB-C-opladningsporten og SIM-bakken.

Galaxy S22 Plus er IP68-klassificeret, så den kan klare nedsænkning i en meters vand og støv i lange baner uden at tage skade.

Skærm

Her de tre telefoner ved siden af hinanden. Fra venstre Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S22 Plus og Galaxy S22. (Image credit: Peter Hoffmann)

Med 2340 x 1080 har AMOLED-skærmen lidt færre pixels end S21 Plus, men der er ingen nævneværdig forskel i pixeltæthed. I stedet for en fast 120hz opdateringsfrekvens, som den der findes på S21, understøtter Galaxy S22 Plus nu en variabel frekvens fra 10hz til 120hz. Det betyder, at skærmen kun opdaterer med en højere hastighed, når det er nødvendigt (til spil, videoer, hurtig scrolling på hjemmesider) og kan sænke opdateringsfrekvensen, når du f.eks. bare læser tekst på en statisk skærm. Den åbenlyse fordel her er bedre batterilevetid.

Vi har ikke testet, hvad den variable frekvens betyder for den daglige brugsoplevelse men det kommer. Vi kan dog afsløre, at skærmen er lys, farverig og skarp, og vi oplevede glidende bevægelser, når vi bevæger os rundt i de forskellige Samsung One UI 4.1-skærme og menuer.

Under skærmen er der en fingeraftrykslæser, som nu er blevet større en på tidligere Galaxy-telefoner, og det skal gøre både registrering af fingeraftryk og den efterfølgende aflæsning nemmere og også hurtigere end nogensinde før. Det tager under 30 sekunder at registrere et fingeraftryk.

Kameraer

Samsung Galaxy S22 Plus (Image credit: Samsung)

Skærmen har et lille hul til fronkameraet på 40 MP - hvilket i sig selv er noget af en opgradering fra 10 MP-kameraet i S21 Plus . Begge har det samme synsfelt på 80 grader og en blænde på f/2.2. Desuden bruger kameraet højst sandsynligt pixel-binning-teknologi (hvor fire pixels bliver kombineret til 1) til at omdanne de 40 megapixels og skabe 10 eller 12 MP-billede af høj kvalitet. Vi tog et par selfies med det, herunder et med den opgraderede Portrættilstand, og resultaterne var imponerende (det lykkedes at adskille selv små hår fra bokeh-baggrunden).

På bagsiden af S22 Plus er der tre kameraer: et 12 MP ultravidvinkelkamera med 120 graders synsfelt og f/2.2 blænde, et f/1.8, 50 MP vidvinkelkamera (85 grader) og et f/2.4, 10 MP telekamera med 3 x optisk zoom.

Teleobjektivets 3x optiske zoom er lige så effektiv som den var på S21 Plus. Den har stadig den samme 30X zoom, som bruger en kombination af digital zoom og billedbehandling til at få dig meget, meget tættere på dit motiv. Selvfølgelig blegner disse specifikationer i sammenligning med den nye Samsung Galaxy S22 Ultras 10x optisk zoom og 100X kombinerede zoom, som er virkelig meget zoom.

Frontkameraet på Samsung Galaxy S22 Plus fylder ikke meget i skærmen (Image credit: Peter Hoffmann)

Alt i alt er kameraet en opgradering i forhold til Galaxy S21 Plus, som har 12 MP wide- og ultra-wide-objektiver og et 64 MP, 3x optisk teleobjektiv. Vi bliver nødt til at vente til vi har lavet en rigtig test for at se, hvor godt kameraerne på S22 Plus klarer sig i forhold til deres forgængere.

50MP-kameraet bruger Samsungs nye såkaldte tetra-binning-teknologi til ikke blot at kombinere oplysningerne fra fire pixels ad gangen i én meget klar pixel. Tetra-binning kombinerer også disse billedoplysninger med det oprindelige højopløste billede for at opnå et endnu bedre slutresultat.

Vores korte hands on-oplevelse varede ikke længe nok til at teste kameraet, men de billeder vi tog, så fornuftige ud.

Samsungs nye billedteknologier rummer også noget, som de kalder "Nightography". Ja, det er et helt opdigtet ord, men i praksis kan teknologien betyde store ændringer for billeder taget ved lavt lys, om natten og endda for fotos af nattehimlen. Samsung lover, at du fremover ikke behøver et stativ til dine billeder. Det var ikke muligt at afprøve midt på dagen, da vi så telefonen, men vi ser frem til at tage vores testenhed med ud i den mørke nat.

På videosiden er Samsung Galaxy S22 Plus klar til at optage op til 8K-video med 24 billeder pr. sekund med de bageste kameraer og 4K-video med 60 billeder pr. sekund med det frontvendte kamera. Kameraerne understøtter også portrættilstand til video. Vi glæder os til at sammenligne det med Apples imponerende nye iPhone 13 Cinematic mode-video på iPhone 13.

Ydelse og batterilevetid

I USA har Samsung Galaxy S22 Plus den samme Qualcomm Snapdragon 4nm Octa Core-processor som resten af S22 Plus-serien, som Samsung hævder vil give et mærkbart løft i ydeevne og grafik i forhold til S21-seriens CPU'er. Vi kunne ikke installere noget benchmarking-software og kunne derfor ikke teste disse påstande.

I det meste af verden (bortset fra USA) vil Samsung Galaxy S22 Plus-kunder få telefoner med Samsungs egen Exynos 2200-CPU, som ifølge Samsung leverer samme 4nm-ydelse som den hypede Snapdragon 8 Gen 1-CPU. Begge chips er parret med 8 GB RAM og 128 eller 256 GB lagerplads. Disse specifikationer er uændrede i forhold til S21 Plus, og det er virkelig underligt, at det ikke er muligt enten selv at opgradere med et micro-SD-kort eller at købe en S22 Plus med 512 GB lagerplads.

Hvis du undrer dig over, hvorfor du skal overveje at købe Samsung Galaxy S22 Plus frem for S22, så handler det om et par vigtige specifikationer. Skærmstørrelsen er den ene, men de andre er adgang til hurtigere netværk, såsom WiFi 6E og de nye hotte 5G Ultra-Wideband (UWB)-netværk, som i de kommende år vil blive standard og som med tiden forventes at afløse f.eks. Bluetooth (UWB kan sende langt mere data). S22 har WiFi 6 og ikke UWB.

Der er også batteriet. Med 4.500 mAh har S22 Plus et lidt mindre batteri end S21 Plus (4.800 mAh), men det er større end batteriet på 3.700 mAh, som sidder i S22.

Første indtryk

Alt i alt får vi et meget positivt indtryk af Samsung Galaxy S22 Plus. Designet er flot og telefonen ligger godt i hånden, skærmen er stor, farverig og responsiv, og både for- og bagkameraer ser ud til at rumme nogle gode opgraderinger. Du får altså en gedigen opgradering, hvis du har haft en S21. Det er ikke den ultimative S22-model, for den ære tilfalder uden tvivl S22 Ultra. Men det er bestemt en ambitiøs mobil med mange forbedringer (selv om vi gerne havde set en version med 512 GB lagerplads).

Vi kommer selvfølgelig med en rigtig anmeldelse af Samsungs nye Galaxy S22-serie inden længe.