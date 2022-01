Samsung har lanceret det nye Exynos 2200 chipset

Efter at være blevet forsinket har Samsung nu officielt præsenteret sit 2022-flagskibs-chipsæt - Exynos 2200. Den nye mobilchip er bygget på den nyeste 4nm-teknologi, og den er fokuseret på spil gennem grafikintegration på pc-niveau med en ny AMD GPU.

Samsung siger, at Exynos 2200-chipsættet er designet med en kraftfuld AMD RNDA Samsung Xclipse GPU, der er baseret på AMD RNDA 2-arkitekturen.

Sammen med de nyeste Arm-baserede CPU-kerner og en opgraderet NPU siger Samsung, at flagskibs-chipsetet vil give brugerne "den ultimative mobile spiloplevelse og forbedret fotografering".

Den nye AMD RDNA 2-grafikarkitektur vil for første gang muliggøre funktioner som hardware-accelereret ray tracing på en smartphone. Det vil sige, at telefonen faktisk kan levere grafik på niveau med en pc med et nyere grafikkort, hvilket må siges at være ret fantastisk.

Rygterne tyder på, at Exynos 2200 vil være i en række Samsung Galaxy S22-modeller, mens andre vil indeholde dens største konkurrent - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Hvilken en vil du få? Det vil sandsynligvis afhænge af, hvor du bor. Rygterne siger, at Exynos 2200 kommer i mobiltelefoner på det amerikanske marked, imens resten af verden - og altså også Danmark - får S22-modeller med Snapdragon 8 Gen 1 chipset.

Exynos 2200 - til gamere og spiludviklere?

Exynos 2200-chipsættet leveres med en octa-core CPU i en tre klynge-struktur, der består af en enkelt Cortex-X2-kerne, tre Cortex-A710-kerner og fire Cortex-A510-kerner. Virksomheden har endnu ikke afsløret de frekvenser, som disse CPU-klynger kører ved.

Den spændende del er den AMD RDNA2-baserede Xclipse 920 GPU, der ligger på et niveau imellem smartphones og spillekonsoller. Samsung-selskabet hævder, at den kan drive 4K-skærme ved 120 Hz og QHD+-skærme ved 144 Hz.

Hvad betyder det egentlig? Det tyder på, at vi vil se nogle fantastiske ydelser inden for spil på Samsungs næste serie af smartphones.

Men det er ikke engang den bedste nyhed. Exynos 2200 er også udstyret med hardware-baseret ray tracing og såkaldt variable-rate shading (VRS). Variable rate shading betyder, at processoren kan justere den regnekraft, der bliver brugt i et billede/en frame. Det vil sige, at processoren kan bruge meget regnekraft på de komplekse dele af en frame og mindre regnekraft på andre dele af samme frame/billede. Det giver spiludviklere mulighed for at bruge mindre regnekraft i områder af billederne, hvor der er færre ændringer, og det betyder et lavere strømforbrug.

Virksomheden siger, at chipsettet understøtter LPDDR5 RAM og UFS 3.1-lagring, og at det giver hurtigere spilindlæsning, jævnere billedhastigheder og hurtig multitasking.

Derudover er den udstyret med en dual-core NPU(Neural Processing Unit), som skal gøre både den kunstige intelligens og fotofunktionerne meget hurtigere og mere pålideligt sammenlignet med enheder med Exynos 2100.

Når det kommer til ISP'en (Image Signal Processor), er der dog ikke ændret meget i Exynos 2200.

Den understøtter 200MP kamerasensorer og kan optage 108MP billeder ved 30fps med 64MP og 32MP samtidig billedoptagelse.

På videofronten kan det nye chipsæt sikre, at telefonen optager i 4K med 120fps og 8K med 30fps i HDR10+-opløsning. Chipsættet kan også afspille 8K-videoer med 60fps og 4K-videoer med 240fps.

Med hensyn til tilslutningsmuligheder har det nye chipset et integreret 5G-modem med understøttelse af mmWave- og sub-6GHz-netværk. Samsung hævder en downloadhastighed på op til 10 Gbps E-UTRAN New Radio mode med både 4G- og 5G-netværk.

På mmWave-netværk får den 7,35 Gbps downloadhastighed og 5,1 Gbps på sub-6GHz-netværk. På LTE-netværk med 8CA kan downloadhastighederne nå op på 3 Gbps, og uploadhastighederne topper med 422 Mbps, hedder det i erklæringen.

Ifølge Samsung er Exynos 2200 allerede i masseproduktion, hvilket er endnu fingerpeg om, at den snart kommer til en Galaxy-telefon i nær dig.