Der er en hemmelig Chihuahua gemt i alle Samsung-telefoner

Tit synes udviklere, at det er sjovt til tilføje overraskelser og andet skjult til deres kode. Hvis du har en Android-telefon, kender du måske allerede den klassike, hvor du går ind i indstillingerne og trykke flere gange på Android-versionen for at få et sjovt billede frem, der viser netop denne version af Android.

Men vidste du, at alle Samsung-telefoner også kommer med et skjult billede af en lille hund? Nærmere bestemt en chihuahua. Synes du det lyder mærkelig, skal du være velkommen til at tjekke det selv!

Sådan ser den ud og kan findes i både nye og gamle telefoner:

Sådan finder du chihuahuaen på din Samsung-telefon

Hvis du sætter dig for at finde den lille hund på din Samsung-telefon, skal du først gå ind i telefonens diagnostiske tilstand. Det er ikke farligt og kan heller ikke ødelægge telefonen – men grafisk ser det ikke så godt ud, som det gør normalt på telefonen.

I vores eksempel bruger vi en Samsung Galaxy Z Fold 2 (Åbner i nyt vindue), men det fungerer på alle slags Samsung-telefoner. Faktisk får skærmen her hunden til at se noget aflang ud.

Sådan finder du chihuahuaen:

Gå ind i telefonappen, og indtast *#0*# på tastaturet Telefonen går nu ind i diagnoseværktøjet, og forskellige valg og tests vises. Vælg Sensor, hvorefter der vises en del oplysninger. Øverst i højre hjørne er der en lidt utydlig knap kaldet "image test", tryk på den. TADAAA! Hold nu bare pause resten af dagen, og nyd din nye ubrugelige viden.

Image 1 of 5 Gå ind i telefonappen og indtast *#0*# (Image credit: Daniel Hessel) Telefonen går nu ind i diagnoseværktøjet, og du får en masse forskellige valg. Vælg "Sensor" (Image credit: Daniel Hessel) I øverste højre hjørne er der en lidt utydelig knap kaldet "image test", tryk på den (Image credit: Daniel Hessel) TADAAA! Hold nu bare pause resten af dagen, og nyd din nye ubrugelige viden. (Image credit: Daniel Hessel) Bonusbillede, da vi alligevel bruger en foldbar telefon. Hunden ser mindre klemt ud med Galaxy Fold 2 i udfoldet tilstand (Image credit: Daniel Hessel)

Hvorfor er der et skjult billede af en chihuahua i min telefon?

Vi ved faktisk ikke helt, hvem der har taget billedet af den lille hund, eller hvorfor opløsningen skal være så dårlig og ude af proportioner. Og ja – hvorfor overhovedet lige netop dette billede i første omgang? Vi bliver nok ikke klogere på lige netop det.

Men grunden til, at billedet er der overhovedet – ligegyldt umotiv – er nok lidt lettere at forstå.

Du skulle gå i diagnostisk tilstand. En forholdsvis skjult tilstand, som normalt kun skal bruges af reparatører og andre professionelle, når de skal tjekke, om din telefon fungerer korrekt. Her finder du forskellige værktøjer til at teste touchskærmen, sikre dig, at alle pixel på skærmen vises og meget andet. Derfra er vores bud, at der skal et generisk billede til, før man kan tjekke, hvordan skærmen opfører sig.

Via: Lifehacker (Åbner i nyt vindue)

Læs også: Anmeldelse: Samsung Galaxy Z Fold 3 (Åbner i nyt vindue)

Læs også: Anmeldelse: Samsung Galaxy Z Fold 4 (Åbner i nyt vindue)