Anmeldelse: Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 3 (og Galaxy Z Flip Fold 3) er den første foldbare telefon, som vi rent faktisk vil anbefale til de folk, der normalt kalder sig 'first movers', men som alligevel var tilbageholdende med at købe sidste års Z Fold 2, der var mere skrøbelig end den nye version. De vil sandsynligvis være positive, fordi Z Fold 3 nu både er vandtæt og understøtter S-Pen, uden at det er gået ud over designet eller kameraet. Der er stadig tale om en dyr mobil, så den er nok ikke til den helt almindelige forbruger, men prisen er dog lidt lavere end forgængerne. Dermed er den perfekt til den forbruger, der har ønsket sig en foldbar mobil end sine forgængere, hvilket gør det ideelt for dem, der har ønsket sig en foldbar mobil, men som har ventet på, at den blev mere robust og billigere.

Anmeldelsen kort

Samsung Galaxy Z Fold 3 er designet til at overbevise dig om, at tredje gang er lykkens gang, når det gælder foldbare telefoner, og når der nu ikke kommer en Galaxy Note 21 i år, er der et stort pres på Samsung for at komme med en S-Pen mobil, der kan booste produktiviteten.

Den gode nyhed er, at vi har testet Galaxy Fold 3 fuldt ud i næsten to uger nu, og sammen med Galaxy Z Flip 3, er Fold 3 de første foldbare mobiler, som vi uden tøven vil anbefale til jer first movers, der sprang over de tidligere versioner af Samsungs foldbare mobiler.

En af de vigtigste funktioner er selvfølgelig, at kunne folde telefonen op og i, uden at det få løse hængsler eller skader på skærmen. Så i vores test, har vi sørget for at telefonen er blevet foldet rigtig mange gange. Heldigvis er det intet problem. For Z Fold 3 føles virkelig robust og holdbar, og vi var på intet tidspunkt nervøse over at folde den op og i. Telefonen føles stærkere end sine to forgængere: den er vandtæt denne gang.

Understøttelse af S Pen giver perfekt mening på en skærm i denne størrelse, og det som forbrugerne har efterspurgt til de to første Fold-modeller. Der er mere mere plads at skrive på her, end på nogen af Galaxy Note-telefonerne, men uden at telefonen fylder så meget som en traditionel tablet. Når den er foldet, fylder Galaxy Z Fold 3 ikke meget og kan ligge i lommen.

Det kan ændre den måde, du bruger din telefon på i hverdagen, især hvis du også køber en S Pen og et cover med plads til S Pen. Det er lidt ærgerligt, at pennen skal købes separat og ikke kan gemmes i telefonen, og det er helt sikkert noget, som vil irritere de mange Note-brugere. Men med S Pen får man en noget større og mere brugbar stylus end Note-versionen.

Kameraerne er gode, men ikke på niveau med Galaxy S21 eller Galaxy S21 Ultra: Du får kameraer med Samsungs traditionelt høje kvalitet, men du må klare dig uden optisk zoom, som i Samsung Galaxy S21 Ultra var på 10 x optisk zoom. Til gengæld har Samsung lavet et under-skærmen kamera, som delvist lykkes med at fjerne det sorte kamerahul på skærmen. Men da under-screen kameraet er på 4 MP er kvaliteten ikke helt på niveau med andre selfie kameraer på tidens topmodeller.

Det store salgsargument for Galaxy Fold 3 er dens lidt billigere pris sammenlignet med Galaxy Z Fold 2. Det var måske berettiget, at nogle brugere var skeptiske over for de to tidligere versioner. Men med den kvalitet, den lavere pris og vandtæthed, der er kommet i Z Fold 3, er der ingen grund til at vente længere med at købe en foldbar mobil.

Samsung Galaxy Z Fold 3 pris og tilgængelighed

The Samsung Galaxy Z Fold 3 er landet og kan købes hos Samsung og de fleste forhandlere.

Prisen begynder ved 14.199 kr. for en model med 256 GB lagerplads, og hvis du vil have endnu mere plads kan du købe modellen med 512 GB lagerplads til 14.899 kr. Her er prisforskellen i vores øjne så lav, at du bør gå efter 512 GB versionen.

Galaxy Z Fold 3 er billigere end Z Fold 2 ved lanceringen, men generelt er de foldbare telefoner stadig en del dyrere end ikke-foldbare topmodeller. Galaxy Z Flip 3 ligger dog noget tættere på traditionelle topmodeller med en startpris på 8.199 kr.

i Danmark får du Begge telefoner giver dig fire måneders gratis Youtube Premium med i købet. Endnu mere interessant er det, at du lige nu også får et Fold-cover med en pen og en 25W vægadapter til en værdi af 649 kr. gratis. Det er dog et tidsbegrænset tilbud, hvor Samsung dog ikke skriver noget om, hvor længe tilbuddet gælder. Samsung giver i øvrigt op til 750 kr. for din brugte mobil i bytte frem til den 3. oktober 2021.

Når du køber hos Samsung, optjener du samtidig såkaldte "Samsung Rewards" point, som du kan bruge til at få rabat på andre Samsung køb.

Hvis du er blevet nysgerrig kan du faktisk også prøve telefonen i 30 dage. Samsung kalder det "30 dages åbent køb", hvor du har fuld fortrydelsesret.

Design

Samsung Galaxy Z Fold 3 bevarer det forgængerens design, hvor den åbnes som en bog. Du får også den lidt smalle cover-skærm på 6,2 tommer på ydersyden. Når du folder telefonen ud, er der til gengæld masser af plads på den 7,6 tommer store skærm på indersiden.

De to skærme og en hængsel-mekanisme, gør det muligt at åbne og lukke mobilen igen og igen. Og selv om Fold designet ikke er nyt, så oplevede vi i testperioden, at de fleste mennesker lige kigger en ekstra gang, når vi foldede telefonen ud. For én ting er at vide, at deres findes foldbare mobiler, det er noget andet, når du ser det i virkeligheden. Der er høj wow-faktor i at kunne trække en telefon op af lommen og folde den ud og afsløre det 7,6-tommer tabletlignende display, og du viser også, at du ligger helt foran foran på teknologi-kurven. Så hvis du mangler et blikfang eller en icebreaker i samtalen, så er Galaxy Fold 3 et godt bud.

Samsung har foretaget nogle forbedringer af hængslet, blandt andet med mere holdbare materialer end i tidligere modeller. Faktisk påstår Samsung, at Z Fold 3 er 80% stærkere end forgængerne; og helt sikkert er der en mærkbar forskel, når du folder enheden ud, især hvis du opgraderer fra første generation Fold.

Den er mere robust end Fold 2, og Samsungs Ultra Thin Glass føles mere fast og ikke så blødt som tidligere. Det gør en kæmpe forskel for telefonens "feel", med en skærm der nu føles langt mere som glas end blød plast. Du er med andre ord langt tættere på følelsen af samme kvalitetsglas som andre mobiler, hvilket er fedt, uanset om du spiller spil eller scroller igennem endeløse Instagram- og TikTok-videoer.

Z Fold 3 designet er unikt, selv om det ikke altid er lige praktisk. Du skal vænne dig til, at du betaler en høj pris for at putte den tykkeste smartphone på markedet i din lomme. For der er mange topmobiler, der er tyndere, lettere og billigere uden at ydelsen er dårligere. Fold 3 er dog en smule lettere end Z Fold 2 med en vægt på 271g sammenlignet med 282g hos forgængeren.

En af de helt virkeligt vigtige og gode funktioner i Z Fold 3 er vandtæthed. Uanset om mobilen er foldbar eller ej, så gør det en stor forskel at vide, at du kan tage den med uden at skulle gå i panik, hvis regnen pludseligt begynder at styrte ned. I vores test havde telefonen ingen problemer med at blive nedsænket i vand, og vi kunne endda åbne og lukke den under vand uden efterfølgende problemer. Det kræver overvindelse at putte en så dyr telefon i vand - selv om der er tale om et testeksemplar - men nogen skal jo gøre det.

Telefonen har en IPX8-rating betyder, at den godt nok er vandtæt, men den er ikke støvtæt. Det vil sige, at du stadig skal holde mobilen fra strand og mudder. Selv om der er en smule afstand imellem de to skærme, når mobilen er foldet, så vil sandkorn kunne skade skærmen, hvis der er nok af dem. Det vil sandsynligvis være en udfordring for de fleste foldbare mobiler, der kommer på markedet i nærmeste fremtid.

Skærm

Samsungs tablet-lignende 7,6-tommer skærm med en 120Hz opdateringshastighed er uden tvivl den bedste undskyldning for at købe Fold 3.

Det brede billedformat på 24,5: 9 giver et virkelig godt overblik, uanset om du læser e -bøger og surfe på internettet på mobilen. Det er endda muligt at arbejde med regneark og bevare overblikket på en helt anden måde end med en normal mobil. Så der er ingen tvivl om at Fold 3 vil give helt nye muligheder for produktivitet sammenlignet med traditionelle mobiler.

Forgængerne havde den, og Fold 3 har den også - en fold på midten. Kører du fingeren hen over midten, vil du ikke være i tvivl om, at der er en fold. Den er dog mærkbart mindre, end hos forgængerne. Den er faktisk kun synlig, når skærmen er slukket. Når skærmen er tændt, er den fuldstændig usynlig. Og da den ikke ligger et sted, du normalt rører med fingeren, bliver den aldrig et problem. Den store AMOLED-skærm giver langt flere fordele end ulemper: Når vi spiller, fylder vores fingre ikke hele skærmen og dækker over spillet. Det er mulig at være flere om at se YouTube videoer, uden at skulle se dem på skift.

Cover-skærmen bliv udvidet fra 4,2 til 6,2 tommer, da Z Fold 2 blev lanceret i 2020 på grund af overvældende feedback på Z Fold 1. Den størrelse har den også på Fold 3, og det er stadig en smule smalt, men det er fint til hurtigt at tjekke mails eller skrive en kort besked. Opdateringshastigheden på skærmen er på 120 Hz, så både cover-skærm og den indvendige skærm nu har samme hurtige opdatering.

S Pen

Galaxy Z Fold 3 er komaptible med Samsungs S Pen, så du kan bruge Fold 3 på samme måde som Galaxy Note-mobiler. Her følger penne dog ikke med (selv om du kan få den gratis med et cover i en periode), så vi har ikke lavet en anmeldelse af penne med mobilen. Samsung har dog lanceret en S Pen Fold edition, som er en mere simpel version af S Pen. Samtidig er de kommet med S Pen Pro med Bluetooth og USB-C opladning.

Kameraer

Samsung Galaxy Z Fold 3-kameraerne er gode, men ikke banebrydende; du vil enten være tilfreds med de fint detaljerede fotos og video eller skuffet over, at der ikke er sket ret meget siden sidste års lancering af Z Fold 2. Det kommer selvfølgelig an på, hvor vigtig kameraet er for dig mobilkøb.

Kameraerne minder om dem, der sad i Fold 2: et 12MP f/1.8 hovedkamera, et 12MP f/2.2 ultrabredt kamera og et 12MP f/2.4 telekamera, der er i stand til 2x optisk zoom. Du får optisk billedstabilisering i både tele- og ultrabredde kameraer på Z Fold 3.

Samsung er kendt for deres gode billedbehandling og resultaterne får du også her. Skarpe og lysstærke fotos i levende farver og virkelig gode fotos i lav belysning. Det skal siges, at billederne ikke er helt så detaljerede som med S21 Ultra eller iPhone Pro Max, som kom frem for et års tid siden. Men det er kun noget, du bemærker, hvis du sammenligner billederne side om side. Så langt de fleste vil være begejstrede for billedkvaliteten her.

Z Fold 3 har standard 2x optisk zoom, som lidt begrænset, når Samsung i løbet af de sidste 18 måneder har fablet non-stop om sine Space Zoom-kameraer i S21 Ultra og Note 20 Ultra eller hvis du sammenligner med Xiaomi 11 Ultra. Ja, zoom på 100 eller 120 x er lidt i overkanten, men 10 x eller 30 x zoom er ret smart, og det er Z Fold 3 ikke i nærheden af på trods af sin høje pris.

Men Samsung kan nogle tricks og et af dem er et kamera under skærmen. Det er selfie kameraet på inder skærmen, der kan prale med denne nye funktion. Det en funktion, hvor kameaet er skjult under skærmen, og kun er synligt, når du tager selfies. Dermed får du hele den 7,6 tommer store hovedskærm på Galaxy Z Fold 3 uden hul til kameraet. Selv om du godt kan se, hvor kameraet sidder, hvis du kigger lidt nærmere på skærmen, så glemmer du det hurtigt, når du bruger telefonen. Vi er rigtig glade for den funktion.

Selv om det er en fed funktion, så kommer du som bruger til at betale noget af prisen. Kameraet - et 4MP f/1.8 - tager mærkbart mindre skarpe billeder end f.eks. det 10MP f/2.2 selfie cameradu finder på cover-skærmen.

Og det er ærgerligt, for den tablet-lignende skærm ville ellers være fantastisk at kunne bruge som skærm til dine videokonferencer. Men det er altså ikke oplagt at bruge telefonens ringeste kamera til professionel brug.

Billedeksempler

Specifikationer, software og ydelse

Galaxy Fold 3 kører på Qualcomm Snapdragon 888-chipsættet, og det giver rigeligt med power og fart til at udnytte de multi-tasking muligheder, som Galaxy Z Fold 3 byder på.

Det er vigtigt, fordi Samsung har taget multi-tasking til et nyt niveau, hvor du kan bruge op til tre åbne apps på skærmen samtidigt. Du kan gemme dine yndlingsapps i app-skuffen, som du åbner ved at trække fra skærmkanten ind mod midten. Så tager du den ønskede app og trækker ind på skærmen, og så åbner den i et vindue ved siden af de allerede åbne apps. Du kan justere størrelsen på de enkelte vinduer efter behov. Det er super smart og gør det nemt at multitaske mellem apps uden at miste overblikket.

Det vil være en vigtig funktion for de brugere, der gerne vil have, at deres telefon kan bruges som en slags mini-pc eller en bærbar computer. At kunne skifte mellem apps uden at skulle tilbage til startskærmen eller åbne/lukke apps føles virkelig rart, og vil give brugerne helt nye muligheder.

Det gør nærmest Galaxy Z Fold 3 til den bedste Android 11 tablet, du kan købe, selv om det godt nok også vil være den dyreste.

Z Fold findes i i to versioner: 256 GB lagerplads med 12 GB RAM, som vil være helt passende for de fleste mennesker, og 512 GB lagerplads med 12 GB RAM. Til sammenligning koster Apples iPhone 13 Pro Max med 512 GB lagerplads 12.399 kr.

Samsung har tidligere produceret mobiler med 1 TB lagerplads, men det er ikke en mulighed her, og der heller er ikke plads til et micro-SD kort til at udvide hukommelsen. -kortplads til at give dig mere lagerplads end 512 GB. Og nu, hvor cloud-lagring er mere og mere udbredt, går producenterne ikke smide mere hukommelse i mobilerne. I hvert fald indtil 4K og 8K videooptagelse bliver mere udbredt.

Batterilevetid

Batteriet i Galaxy Z Fold 3 er på 4.400mAh - lidt mindre end de 4.500 mAh i Z Fold 2.

De krævende brugere - som denne mobil er tænkt til - vil kunne mærke forskellen. For selv om du kan komme igennem det meste af dagen med blandet brug af alle tre skærme, så skal du ikke langt ud på aftenen, inden du begynder at kigge dig om efter opladeren. Tre skærme, en lynhurtig chip og 5G bruger bare en masse strøm.

Galaxy Z Fold 3 har 25 watt hurtigladning lige som forgængeren. Men du behøver ikke kigge i boksen efter laderen, for her finder du kun kablet. Selve opladeren har Samsung droppet. Så er må du bruge den, du allerede har liggende, eller du må ud og investere i en ny. Det er et forsøg på at skære ned på elektronikaffald, som vi ser hos flere producenter, f.eks. Apple med deres iPhone 12-serie, og det skader nok heller ikke, at det giver en mindre æske og billigere forsendelsesomkostninger.

Skal du købe Samsung Galaxy Z Fold 3?

Køb den hvis...

Du gerne vil ligge foran på tech Her er den. Telefonen, du har ventet på, hvis du har ønsket dig en foldbar mobil. De to første versioner var ikke helt klar, men Z Fold 3 er et virkelig godt produkt, som giver mange fordele og masser af power til brugerne.

Du har brug for at skrible noter ned på farten Her får du muligheden for at bruge en S Pen til at tage noter eller tegne på den store skærm, som får selv den største Galaxy Note til at ligne en mini-mobil. Du skal godt nok bruge et etui for at have den ved hånden altid, men det er da en lille pris at betale for altid at have 7,6 tommers lærred lige ved hånden.

Du vil have en stor skærm til video eller gaming Selvfølgelig vil du gerne have så meget plads som muligt til at spille eller se video på. Her får du 7,6 tommer, som viser både spil og videoer i et større format. Du slipper også for at dine fingre dækker for selve spillet, så her er virkelig noget at komme efter for gamere og TikTok eller YouTube fans.



Køb den ikke hvis...

Du vil have den bedste kameramobil fra Samsung Samsung har ikke brugt så meget krudt på at opdatere kameraerne i denne version. Der er stadig tale om et fremragende kamera, der kan måle sig med mange andre topmodeller, men Samsungs bedste kameramobil hedder stadigvæk Galaxy S21 Ultra.

Du stadig ikke tror helt på konceptet med foldbare mobiler Selvom vi gerne vil anbefale Z Fold 3 alle brugere, der ønsker sig en foldbar mobil, så er den på ingen måde en mainstream mobil. Ønsker du bare en helt almindelig mobil, vil Z Fold 3 være både for dyr og for upraktisk til dig.

Du har købet sidste års Z Fold 2 Der er nogle vigtige opdateringer i Z Fold 3 – især S Pen og vandtæthed. Men det er vist ikke nok til at retfærdiggøre to Z Fold køb inden for et års tid. Så du bør nok vente på Z Fold 4, som sandsynligvis vil få en kameraopdatering og S Pen understøttelse på cover-skærmen.

Anmeldt: september 2021