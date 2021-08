To minutters anmeldelse

Samsung Galaxy Watch 4 er en efterfølger til et af vores foretrukne smartwatches nogensinde, og det er første gang i lang tid, at vi har set virksomheden omfavne Wear OS -software. Det er dog ikke dit typiske Wear OS -ur; det hedder One UI Watch 3, og det er bygget af Samsung med Googles hjælp.

På papiret er den samlede opgradering begrænset, men Watch 4 er velegnet til alle, der leder efter et smartwatch i topklasse, der kan spore træning samt tilbyde en masse andre smarte funktioner, som mange alternative håndledsagere ikke kan.

Når det er sagt, er Galaxy Watch 4's kompatibilitet ikke lige så varieret som tidligere Samsung ure. Hvis du ejer en iPhone, fungerer dette ikke med Watch 4, og selvom den er kompatibel med alle moderne Android telefoner, skal du eje en Samsung smartphone for at få adgang til nogle funktioner, såsom blodtryk eller EKG målinger.

Det vil sandsynligvis være en skuffelse for mange, da Samsungs tidligere smartwatches er nogle af de bedste med hensyn til kompatibilitet. Vi vil stadig sige, at Watch 4 er værd at have, hvis du ejer en ikke-Samsung Android-telefon, men du skal være opmærksom på, at der er begrænsninger.

Der er en virtuel roterende ramme - en funktion, der vender tilbage fra Samsung Galaxy Watch Active 2 - som sammen med to knapper i højre side giver mulighed for let navigation rundt i smartwatchens menuer. Nogle savner måske den fysiske roterende ramme fra Galaxy Watch 4, men dette er et godt alternativ.

Fitnessfunktionerne her er ikke meget anderledes end det, vi har set før, men der er et nyt værktøj, der giver dig en grov ide om din kropsfedtprocent. Vi har oplevet, at GPS, pulsmåling og andre fitnessfunktioner er gennemtænkt på Galaxy Watch 4.

Batterilevetiden er ikke en kæmpe bekymring med Galaxy Watch 4, men det er ikke den bedste batterilevetid, vi nogensinde har set i et smartwatch. Det varer op til omkring to dage med normal til intensiv brug og omkring tre dage, hvis du ikke træner eller bruger krævende funktioner som GPS.

Galaxy Watch 4, der blev introduceret samtidigt med Samsung Galaxy Z Fold 3 og Galaxy Z Flip 3, får selskab af Samsung Galaxy Watch 4 Classic - du bør tage et kig på dette smartwatch, hvis du vil have en fysisk roterende ramme, hvilket er den store forskel mellem de to.

Hvad angår Galaxy Watch 4, er dette smartwatch et godt valg for alle, der ejer en Galaxy smartphone. Hvis du ejer en anden Android telefon, er det stadig et værdigt valg til dit næste smartwatch, men der er forbehold omkring funktionerne nævnt ovenfor.

Samsung Galaxy Watch 4 udgivelsesdato og pris

Samsung Galaxy Watch 4 fås nu, og der findes to størrelser. Det mindre 40mm version koster 2698 kr. med Bluetooth + 4G, mens det større 44mm koster 2998 kr. Dette er langt billigere end Galaxy Watch 3, men det skyldes, at denne enhed stort set er en erstatning for Galaxy Watch Active 2.

Hvis du vil have et større smartwatch med en fysisk roterende ramme, bør du vælge Galaxy Watch 4 Classic. Det er en separat produktlinje i år, selvom mange af specifikationerne i disse to enheder er ens.

Galaxy Watch 4 Classic 42mm koster 3199 kr. med Bluetooth og 4G, og det større 46mm model koster 3399 kr.

Design og display

Samsung Galaxy Watch 4 er et slankt smartwatch med et design, der sidder behageligt på dit håndled. Hvis du leder efter noget, der er lidt mere fyldigt, eller du gerne vil have en roterende ramme, bør du vælge Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

For dem, der leder efter et slankere design, tilbyder Galaxy Watch 4 det, dog med to knapper i højre kant og lidt andet der forringer dets slanke udseende. Den fås i to modeller, et med et 40 mm urskive og et andet med 44 mm.

Begge modeller er lavet af aluminium. Dimensionerne på 40 mm modellen er 40,4 x 39,3 x 9,8 mm med en vægt på 25,9 g, mens 44 mm er 44,4 x 43,3 x 9,8 mm og vejer 30,3 g.

Vi har testet begge modeller, og vi fandt, at de begge har en behagelig pasform uden at tynge vores håndled. Galaxy Watch 4 er behageligt at have på hele dagen, selvom 44 mm versionen måske ikke er den bedste pasform at have på om natten til søvnsporing.

Skærmene på begge Galaxy Watch 4 modeller ser lyse ud, og vi fandt dem lette at læse. Opløsningen er også imponerende, 40 mm uret har en opløsning på 396 x 396 og 44 mm modellen forhøjer dette med en opløsning på 450 x 450. Det er 330 pixels pr. Tomme for begge modeller.

En unik egenskab ved Galaxy Watch 4 sammenlignet med andre smartwatches er dens 'virtuelle' roterende bezel -funktion. Der er ingen fysisk roterende ramme - som tidligere nævnt, bør du kigge på Watch 4 Classic, hvis det er en funktion, du ønsker - men du kan køre fingeren rundt om skærmens sorte ramme for at rotere gennem menuer og få adgang til forskellige funktioner.

Hver model er også IP68 vand- og støvbestandig, hvilket betyder, at du kan tage dem i vand op til fem meter dybt. Dog skal vi nævne et ord om det medfølgende urbånd - det er lavet af et nyt materiale, der muligvis ikke kan håndtere intense træninger særlig godt, da det efterlod et slags udslæt på vores håndled.

Det kan være en god idé at investere i et urbånd fremstillet af et andet materiale, hvis du regelmæssigt bærer dit ur i fitnesscentret.

Farver varierer også mellem modellerne. 40mm Watch 4 kommer i sort, guld og sølv, mens 44mm modellen kommer i sort, grøn og sølv. Alle disse er relativt dæmpede farver, så du kan eventuelt købe en anden rem, hvis du ønsker en federe nuance på dit håndled.

Performance og software

Watch 4 har Samsungs eget Exynos W920 chipset og 1,5 GB RAM. I hele vores testtid har vi fundet ud af, at dette var nok strøm til at køre en række forskellige apps uden afmatning. Det er faktisk et af de hurtigste smartwatches, vi nogensinde har brugt.

Denne hastighed er måske ikke lige så mærkbar, som den ville være på en smartphone eller en bærbar computer, men den er mærkbar sammenlignet med andre smartwatches, og den giver dig mulighed for at bruge en række forskellige apps, mens GPS funktionerne kører samtidigt.

Der er 16 GB lagerplads på begge modeller af Galaxy Watch 4. Vi fandt ud af, at omkring 8 GB af dette blev optaget af OS og forudindlæste apps, hvilket efterlader dig det samme tilbage til dine egne apps og musik.

Dens software er det punkt, hvor Galaxy Watch 4 skinner. Samsung bruger ikke sin egen Tizen wearables software her og omfavner i stedet Googles Wear OS, dog med sit eget spin.

Du er tilgivet, hvis du bliver forvirret her. Tizen har været fokus for Samsungs softwareindsats i de seneste år, og softwaren, der kører på Galaxy Watch 4, ligner denne.

Men i stedet er dette Wear OS 3, men med Samsungs egen One UI Watch 3. Det indeholder en række forskellige Samsung apps, som du vil være vant til, hvis du har haft et Galaxy Watch før, men dette er primært Wear OS.

Det betyder, at du har adgang til Google Play Butik, og selvom Wear OS ikke er den bedst understøttede platform apps -mæssigt, har du flere/mange flere muligheder end du har på Tizen. Designet føles i mellemtiden stadig tydeligt Samsung.

Softwaren på Galaxy Watch 4 ser godt ud og fungerer problemfrit, plus du finder alle de tilgængelige apps i Google Play Butik klar og ventende. Dette er en bedre løsning end Tizen, men det beholder alle de fordele, der gjorde Tizen software fantastisk.

Fitness

Samsung Galaxy Watch 4 leveres med en lang række sundheds- og fitnessfunktioner, herunder GPS til sporing af løb, en optisk pulssensor og EKG understøttelse.

De store fitnessændringer kommer i form af en ny 3-i-1 BioActive Sensor, der gør det muligt for uret at overvåge puls, iltindhold i blodet og kropssammensætning. Den sidste på listen er den eneste nye funktion, men det er første gang, sensorerne er blevet kombineret.

Samsung siger, at dets værktøjer til måling af kropssammensætning giver dig mulighed for at se vigtige fitness metrik, såsom skeletmuskelmasse og kropsfedtprocent. Disse scanninger er lette at køre, selvom du skal forblive stille, for at de kan fungere.

Den statistik, du får, inkluderer en kropsfedtprocent, skeletmuskulatur, fedtmasse, kropsvand og BMI. Det vil også give dig en grov ide om, hvad der er det sunde område at være i for dit køn, vægt og højde.

Det er svært at sige, hvor præcise disse forskellige metrics er, men vi fandt det nyttigt at få i det mindste en grov ide om dem, og du vil kunne spore disse over en periode for at se, om du kan forbedre resultaterne.

Pulsmåleren viste sig at være nøjagtig, og vores resultater stemte overens med målinger foretaget ved hjælp af andre enheder. Pulsmåleren fungerede bedst inden for Samsungs egne apps, men du kan også anvende disse funktioner på tredjeparts Wear OS-værktøjer som Strava og Nike Running Club.

Vi oplevede også, at GPS -funktionerne fungerede godt, da vi tog det med på en løbetur, sammenlignet med andre enheder.

En vigtig ting du bør bemærke, er den begrænsede kompatibilitet af nogle fitnessfunktioner. EKG- og blodtryksovervågningsværktøjerne er kun tilgængelige, når du tilslutter Galaxy Watch 4 til en Samsung smartphone.

Dette er et frustrerende element, og det betyder, at dette ur måske ikke er det bedste valg for dig, hvis du ikke ejer en Samsung telefon. Alternative enheder fra mærker som Garmin tilbyder lignende funktioner, men på enhver telefon.

Batteri

44mm Galaxy Watch 4, som er den model, vi har testet, drives af et 361mAh batteri, og batterilevetiden viste sig at være stærk i vores testtid - vi fandt ud af, at uret varede mindst to dage fra en enkelt opladning, selv ved intensiv brug, og hvis du ikke regelmæssigt bruger fitnessfunktioner, kan du forvente, at uret holder i hele tre dage.

40 mm -versionen leveres med en mindre 247 mAh celle, og vi har endnu ikke kunne teste, hvor godt dette klarer sig. Vores erfaring med tidligere Samsung smartwatches har set en lille forskel i batterilevetiden mellem den mindre og større model, men du skal ikke forvente, at 40 mm varianten er dramatisk anderledes.

Der er en charging pad inkluderet i æsken, hvilket er lidt af en overraskelse, da Samsung har droppet dem i sine smartphones de seneste år. Men her får du kablet, så du skal bare finde en opladningsblok eller tilslutte det direkte til en USB -kompatibel enhed.

Skal du købe Samsung Galaxy Watch 4?

Køb det hvis…

Du ejer en Samsung telefon Nogle af de bedste funktioner i Samsung Galaxy Watch 4 er låst til Samsung telefoner, så hvis du allerede ejer en, kan du få mest muligt ud af dette smartwatch.

Du vil have fantastisk smartwatch software Samsungs Tizen udseende har udviklet sig meget i de seneste år og er blevet kombineret med funktionaliteten i Wear OS - hvilket giver dig adgang til hele Google Play Butiks udvalg af bærbare apps.

Du vil have en solid fitness oplevelse Samsung Galaxy Watch 4 er ikke det mest specielle fitnessur, du kan købe, men det er velegnet til de fleste mennesker med kerneegenskaberne i GPS, en fantastisk pulsmåler og en række andre værktøjer derudover - selvom du skal bruge en Samsung telefon for at bruge nogle funktioner.

Køb det ikke hvis...

Du ejer en iPhone eller ikke-Samsung Android telefon Samsung har droppet supporten til iPhones på Galaxy Watch 4, hvilket er frustrerende for dem, der har en iPhone, men ikke ønsker et Apple Watch. Og som vi har nævnt, er nogle af sundhedsovervågningsfunktionerne ikke kompatible med Android telefoner fra andre mærker.

Du allerede ejer et Samsung Galaxy Watch Hvis du ejer en nylig generation af Galaxy Watch, har du sandsynligvis ikke brug for Galaxy Watch 4. Der er ikke nok, der er nyt her, så det er muligvis ikke noget for dig.

Du vil have en roterende ramme En af de mest spændende og unikke funktioner i Galaxy Watch serien er dens snurrende ramme, og det får du ikke på standard Galaxy Watch 4. Hvis du vil have den fysiske roterende ramme, bør du se på Galaxy Watch 4 Classic .

Først anmeldt: August 2021