Samsung Galaxy Buds Pro er et nyt sæt ægte trådløse, støjreducerende in ear hovedtelefoner, der blev lanceret sammen med Galaxy S21, Galaxy S21 Plus og Galaxy S21 Ultra. Som navnet 'Pro' antyder, er produktet udset til at kunne konkurrere direkte med Apple AirPods Pro.

Vi har haft Samsung Galaxy Buds Pro og her følger vores første indtryk. Den fulde anmeldelse kommer snart.

Prisen er omkring 1.700 kr.

Design

Samsung Galaxy Buds Pro fås i tre farver: sort, sølv og lilla. Farverne matcher det opladningsetui. Det minder lidt om det, der fulgte med til Buds Live. Det gør, at de er lette at tage med sig.

Coveret føles solidt, i modsætning til det, der fulgte med Buds Plus. Et LED-lys på forsiden af etuiet viser, hvor meget strøm, der er tilbage i selve etuiet (grøn, gul og rød). På bagsiden er der en USB-C-port til opladning, som du også kan klare trådløst. Inde i etuiet er der et LED-lys, der viser batteriniveauet for selve earbuds'ene.

(Image credit: Digital Slang)

De er mindre end Galaxy Buds Plus, og de har droppet det bønnelignende udseende ved Buds Live til fordel for noget mere kompakt.

Samsung har gjort den del, der sidder i din øregang, mærkbart mere konveks, mens puderne er justeret med længere, mindre afrundede hætter. Den eneste del, du virkelig ser, når Galaxy Buds Pro er i dit øre, er det blanke, berøringsfølsomme område , og du kan tydeligt se mikrofonerne i hver side.

Resten har en mat finish for en bedre pasform. Samsung leverer tre forskellige par gummiovertræk, fra små til store. De mellemstore hætter er sidder på som standard, og de passer bedst til de fleste brugere. Indtil videre, har de været behagelige at have i ørene, men om de også er det efter timer må du vente til vores fulde anmeldelse med at finde ud af.

(Image credit: Future)

Spækket med funktioner

Samsung Galaxy Buds Pro er udstyret med en række nye funktioner, hvoraf den ene ikke kan ses.

Det er selvfølgelig modstandsdygtigheden overfor vand og støv. Buds Pro er nemlig IPX7-certificeret, det højeste for et par Samsung buds indtil nu. Det betyder, at de kan klare kraftig regn og meget sved , de kan med andre ord tåle fugt uden at gå i stykker.

Derudover sidder der tre mikrofoner og et accelerometer i hver side, der filtrerer uønskede lyde under opkald fra.

(Image credit: Future)

En anden nyttig ny funktion ved Samsung Galaxy Buds Pro er aktiv støjreduktion (ANC). Den fungerer bedre end støjreduktionen i Buds Live.

Foruden forbedret aktiv støjreduktion kan du også justere graden af reduktion via smartphone app'en - så du kan skrue op for mængden af støjreduktion, når du er i støjende omgivelser.

Ambient mode: Bruges når lydene omkring dig skal trænge igennem. Det kan du også justere via app'en.

Men det er måske ikke altid, du vil have fat i mobilen for at finjustere niveauerne. Du kan bare slå dem til, så bliver de justeret automatisk ud fra, hvad der sker omkring dig.

Registrerer de eksempelvis, at du snakker eller der kører en bil forbi dig mens du træner, aktiveres ambient mode. Går du fra et stille til et larmende område, skrues der op for støjreduktionen.

Vi har ikke brugt tid nok på Galaxy Buds Pro til for alvor at bedømme hvordan automatikken fungerer. Det vender vi tilbage til i den fulde anmeldelse.

Har du flere Galaxy-produkter, kan du skifte mellem dem. F.eks. hvis du hører musik via din Tab 7 Plus og får et opkald på din Galaxy S20. Når opkaldet er afsluttet får du igen musikken fra tabletten.

(Image credit: Future)

Lyden

Samsung har valgt 11mm woofer, der laver de lave toner, og en 6,5 mm tweeter til høje toner i Galaxy Buds Pro.

I vores første lyttessession var vi særligt tilfredse med lydenes klarhed. Vi havde en fornemmelse af, at vi tydeligt kunne skelne mellem de forskellige instrumenter i bombastisk musik, og at hverken diskant eller bas var for domminerende.

Sangen Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) lød velafbalanceret og både trommerne var klare.

Henter du app'en Galaxy Wear kan du tilpasse lyden efter din egen smag. Du kan eksempelvis skrue op for bassen. Som noget nyt understøttes Bluetooth 5.1 hvilket vil sige så godt som ingen forsinkelse mellem lyd og billede.

Batteritid

Samsung lover fem timers lytning, hvorefter etuiet kan give yderligere 13 timer, før du skal finde en stikkontakt. Det lyder umiddelbart rimeligt men det er ikke så godt som Buds Plus, som når op på 11 timer til at starte med.

Heldigvis går opladningen stærkt. Efter fem minutter bør der være batteri nok til en times brug. Så skal de bare oplades via USB-C. Trådløs opladning er også muligt, men det går lidt langsommere.

(Image credit: Future)

Tidlig dom

Samsung Galaxy Buds Pro er dyrere end forgængerne. Men du får også flere funktioner. Designet er mere kompakt og behageligt. Støjreduktionen og de automatiske analyser af dine omgivelser, kan være rigtig brugbart. Lyden er også en god oplevelse.