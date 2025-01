Razer Blade 16 lanceret på CES 2025 - med Nvidia RTX 5090 GPU og uden Intel CPU

Razer Blade 16 afsløret på CES 2025

Leveres med de nyeste Nvidia RTX 50-serie GPU'er til bærbare computere

Første Razer Blade med AMD, ikke Intel

På CES 2025, den store teknologimesse, der i øjeblikket finder sted i Las Vegas, har Razer netop annonceret, hvad de hævder er den tyndeste gaming-laptop, virksomheden nogensinde har lavet: Den nye Razer Blade 16.

De bærbare Razer Blade gaming-bærbare var nogle af de første til at udfordre ideen om, at kraftige gaming-bærbare skal være store og klodsede. I stedet er de tynde, lette og stilfulde, og den nye Blade 16 ser ud til at blive endnu tyndere med et nyt design, der kun er 1,5 centimeter på det tyndeste sted.

Det største problem med ultratynde gaming-laptops er, at de kraftfulde komponenter indeni skal holdes kølige, og det betyder, at de har brug for masser af luftgennemstrømning og blæsere, som ikke passer ind i en smal bærbar.

Men Razer Blade 16 kommer nu med et nyt såkaldt vapor chamber - et lukket kølesystem, som dækker en større del af bundkortet. Det fører varmen væk fra de steder, hvor der ikke er plads til en blæser. Varmen ledes gennem små vandrør hen til blæsere, der så køler rørene og vandet, inden det bliver pumpet tilbage til de varme områder i computeren. Det kommer med et design med to blæsere og 0,05 mm udblæsninger, så komponenterne køles, og den varme luft, der produceres af komponenterne, sendes ud, samtidig med at Razer kan gøre den samlede størrelse på den bærbare computer så tynd som muligt.

Masser af power, minimal størrelse

Det faktum, at den nye Razer Blade 16 er så tynd, er især imponerende, når man tænker på, at den er fyldt med utrolig kraftig hardware. Dette inkluderer en QHD+ 240Hz OLED-skærm plus et helt nyt tastatur (som inkluderer Copilot-tasten, hvis nogen er desperate efter at åbne Windows 11's AI-app).

Vigtigst af alt (for en gaming-laptop) kommer den med Nvidias netop annoncerede RTX 50-serie af GPU'er til bærbare computere med op til en RTX 5090 med 24 GB GDDR7 VRAM og kan trække helt op til 155 W strøm. Det betyder, at du får en utrolig kraftfuld gaming-laptop, der kan køre de allernyeste spil i mange år fremover - og den kan også gøre brug af nye udviklinger som DLSS 4.

Den nye Razer Blade 16 er også et nyt produkt mht. CPU, da den for første gang ikke er drevet af en Intel-processor, men vil være udstyret med AMD Ryzen AI 9 HX 370. Dette er et stort kup for AMD og et stort slag for Intel.

Det betyder ikke nødvendigvis, at Razer er på vej ud af samarbejdet med Intel, og vi vil sandsynligvis også i fremtiden få Razer-produkter med Intel-CPU'er at se. Men denne gang har Razer altså valt en AMD-CPU, der har masser af kraft uden at producere for meget varme. Det giver mening at bruge AMD her, da Intel har kæmpet med at holde sine chips kølige, når de skal levere maksimal ydelse. Det er jo ikke super praktisk, når Razer forsøger at lave verdens tyndeste gaming-bærbare med masser af power.

Den nye Razer Blade 16 ser ud til at blive en ret kraftfuld bærbar, som kan ende blandt de bedste gaming-laptops, når den lanceres i løbet af de næste par måneder (vi ved kun, at den vil være tilgængelig i 1. kvartal 2025)? Du til vi eventuelt får den til anmeldelse med at finde ud af, om den virkelig kan levere varen. Men der er én ting, du kan være sikker på: Det bliver en pokkers dyr bærbar computer. Du må hellere begynde at spare op nu.