Nu begynder verden største teknologi-messe - CES 2025

By the Numbers * Hvornår: 7. - 10. januar

* Hvor: Las Vegas, Nevada

* Mere info: www.ces.tech

CES 2025, verdens største teknologi-event, åbner officielt 7. januar. Vi forventer en kæmpe messe sprængfyldt med nyheder og lanceringer af mobiler-, wearables, computere, gaming-produkter, sundheds-, skønheds-, fødevare- og fitnessteknologi og meget mere.

Hvis der er en rød tråd, der løber gennem mange af de nye lanceringer, vil det nok være kunstig intelligens (AI). Selvfølgelig vil der også være et messeområde, som er dedikeret til AI, men det bliver nok virkelig svært at finde et produkt eller en kategori, som ikke kommer med en eller flere nyheder, der handler om generativ AI-funktioner. Med det tema i tankerne vil CES 2025 også se på vores ændrede energibehov (AI skal bruge meget energi), og hvordan teknologien vil sikre en mere bæredygtig fremtid.

Forvent banebrydende bilteknologi, personlige el-scootere, menneskelignende robotter, spiludstyr og masser af nye, sjove, underlige og overraskende gadgets. Vi ved godt, at der er meget at holde styr på. Men bare rolig. Vi holder dig orienteret om alle de tidlige annonceringer, og TechRadars journalister er på plads i Las Vegas fra den 5. januar, hvor pressen får en særlig forhåndsvisning af nogle af de bedste CES 2025-produkter og største lanceringer. Tjek vores engelske kollegers løbende opdaterede CES 2025-nyhedsartikel for at se alle de nyeste lanceringer og nyheder fra messen.

