Synes du, at RAM-krisen har får pc-priserne til at skyde i vejret? Denne mini-pc i massivt guld til 1,7 millioner dollar er i en klasse for sig
Kubb Fanless går efter guldet.
- Kubb har specialfremstillet en mini-pc på bestilling til en kunde i Europa.
- Der er tale om en blæserfri Kubb-model udført i 24-karats guld.
- Værdien angives til 1,7 millioner dollar, hvilket ikke er overraskende, når man tænker på, at kabinettet består af 13 kg massivt guld.
Synes du, at pc'er er blevet for dyre på grund af RAM-krisen? Det har du måske ret i, men selv en topmodel med et RTX 5090-grafikkort er ingenting i forhold til denne blæserløse computer i rent guld.
Pc'en er bygget af Kubb, en europæisk producent af eksklusive mini-pc'er, og blev først omtalt af FanlessTech (via VideoCardz). Denne udgave af Kubb Fanless er en 120 mm firkantet pc uden aktiv køling (blæsere) og dermed fuldstændig lydløs. Den er fremstillet af 24-karats guld i stedet for det aluminium, der normalt bruges i denne model.
Guldversionen, der blev specialfremstillet til en (sandsynligvis velhavende) kunde, vejer angiveligt 13 kg (mere end seks gange vægten af aluminiumskabinettet), men det er prisen, der er mest opsigtsvækkende her: Værdien angives til 1,7 millioner dollar (ca. 11 millioner kroner), hvilket ikke er overraskende, når man tænker på, at kabinettet består af 13 kg massivt guld.
Kubb Fanless fås normalt med op til en Intel Core Ultra X7 358H- eller AMD Ryzen AI 5 340-processor og op til 128 GB DDR5-RAM, men køberen kan sagtens have fået opgraderet specifikationerne ved specialbestillingen.
Er den sin vægt værd i guld?
Det interessante er, som FanlessTech påpeger, at guld faktisk er et godt materiale til en blæserløs pc på grund af dets varmeledende egenskaber. Guld har omkring 30 % bedre varmeledningsevne end aluminium, så her får man en markant forbedret passiv køling – men altså også til en meget høj pris.
Selvom dette ved første øjekast kan virke som en ekstrem luksus, kan man også betragte denne version af Kubb Fanless – udført i rent guld – som en investering, på linje med køb af guldbarrer. Prisen på dette guld er steget kraftigt siden pandemien, og vi går ud fra, at den velhavende køber har tænkt over det – ud over ønsket om at kunne blære sig.
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Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.