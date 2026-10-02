Billige mobiltelefoner kan snart være fortid

En rapport anslår, at produktionen af prisvenlige smartphones kan falde med 40 % inden 2030.

Stigende omkostninger til RAM og processorchips, drevet af boomet inden for datacentre til kunstig intelligens, er centrale faktorer i prognosen.

Derudover bliver produktserier i det billigere prissegment mindre rentable, da telefoner med minimale specifikationer fravælges til fordel for enheder, der er egnet til mobil medieproduktion.

Det er måske på tide at begynde at spare op til din næste telefon. Ny forskning tyder på, at den stigende efterspørgsel efter RAM, processorer og SoC’er (system-on-chip) presser priserne opad. Boomet inden for datacentre til kunstig intelligens har ført til prisstigninger i hele elektronikindustrien de seneste år, og nu ser det ud til, at prisvenlige smartphones går en usikker fremtid i møde – eller i det mindste kan blive svære at få fat i et stykke tid.

Prognoser fra Counterpoint Research anslår, at antallet af smartphones i prisklassen under 200 dollar (ca. 1.300 kroner) kan falde med 40 % inden 2030 – hvilket svarer til et fald i markedet på 230 millioner enheder.

Mellemklassen og premiumsegmentet bliver ramt mindre hårdt, men personer med lave indkomster – især i fattigere lande – kan få sværere ved at komme på nettet.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Et kraftigt fald

Counterpoint Researchs undersøgelse tyder på, at mobiltelefonmarkedet vil ændre sig markant: Når komponenterne bliver dyrere, giver det mere mening for producenterne at lave telefoner med bedre specifikationer og højere priser.

Dette »strukturelle chok« kan spores tilbage til den nuværende nedgang og vil formentlig føre til, at mange beholder deres telefoner længere (selvom de, der har råd til det, vil opgradere). Både forbrugere og producenter kan ende med at skifte telefoner sjældnere ud, og det kan komme markedet for renoverede mobiltelefoner til gode. Forsikringsordninger for mobiltelefoner kan ligeledes føre til længere abonnementsperioder, hvilket yderligere understøtter markedet for renoverede mobiltelefoner og udbuddet af ældre modeller.

I de seneste år har premium-mobiltelefoner drevet markedet, og data tyder på, at denne tendens vil fortsætte. Prognosen antyder ikke, at budgetmobiltelefoner vil forsvinde helt, men der kan opstå nye muligheder inden for markedet for brugte mobiltelefoner, dumbphones (som Commodore Callback) og endda niche-/gør-det-selv-løsninger.

Bliver det sværere at komme på nettet?

Flere premium-telefoner og mere avancerede mellemklasse-modeller lyder umiddelbart positivt. Det betyder imidlertid, at det kan blive sværere at få adgang til mobilt internet i regioner, hvor prisvenlige telefoner er afgørende for kommunikation og internetadgang.

Vil du have flere Pro-nyheder? Tilmeld dig vores nyhedsbrev Tilmeld dig til TechRadar Pro-nyhedsbrevet for at få alle de bedste nyheder, synspunkter, funktioner og vejledninger, som din virksomhed har brug for for at få succes! Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

»Smartphonemarkedet vil rette sig op igen målt i antal enheder, men lavprissegmentet vil ikke vende tilbage til sin tidligere position,« siger Yang Wang, senioranalytiker hos Counterpoint Research. Han påpeger, at markedets samlede størrelse vil være omtrent den samme, men at værdien vil være anderledes.

»Fokus skifter nu mod mere avancerede modeller i mellemklassen og premiumprodukter, selvom de dyrere segmenter ikke kan kompensere for hele tabet i volumen,« tilføjer Wang. »Der er også en større risiko forbundet med forbindelsesmulighederne, da manglen på nye, prisoverkommelige smartphones kan gøre det sværere for førstegangsbrugere i markeder med lavere indkomstniveau at komme på nettet.«

Counterpoint Research understreger, at de forventer, at smartphone-markedet vil være tilbage på 2025-niveauet med hensyn til volumen inden 2030, men med et langt mindre lavprissegment.

Counterpoint Research forventer, at smartphonemarkedet er tilbage på 2025-niveau målt i antal enheder inden 2030, men stadig med langt færre mobiltelefoner i lavprissegmentet end i dag.

Følg TechRadar på Google News og tilføj os som en foretrukken kilde, så du kan få vores ekspertnyheder, anmeldelser og analyser direkte i dit nyhedsfeed.