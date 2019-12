De bedste lavpris-telefoner i 2019: vores oversigt over de mest prisvenlige mobiltelefoner

Hvis du er på udkig efter en lavpris-telefon, så er du heldig, da vi har de bedste billige smartphones linet op lige her.

1. Moto G5

Den bedste billige mobil på markedet lige nu

Weight: 160g | Mål: 155.2 x 73.4 x 8mm | Styresystem: Android 9 | Skærm: 6.21 tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 710 | RAM: 3GB | Lagerplads: 32/64GB | Batteri: 3,400mAh | Bagkamera: 13MP + 2MP | Frontkamera: 8/16MP

Lækkert design til en god pris

Masser af lagerplads

Kun én højttaler

Mangler NFC

Huawei P Smart 2019 er den bedste billige mobil på markedet lige nu, og det har den været et stykke tid.

Den har et OK kamera, masser af lagerplads, glimrende batteritid såvel som en skærm og et design, der er betydeligt bedre, end prisen antyder.

Der er meget lidt forskel på denne Huawei P Smart og Honor 10 Lite, faktisk er næsten magen til hinanden, men P Smart er i toppen af denne liste på grund af det bedre design.

Læs hele anmeldelsen: Huawei P Smart (2019)

2. Honor 10 Lite

En værdig nummer to på denne liste

Vægt: 162g | Mål: 154.8 x 73.6 x 8mm | Styresystem: Android 9 | Skærm: 6.21-tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 710 | RAM: 3GB | Lagerplads: 32/64GB | Batteri: 3,400mAh | Bagkmera: 13MP + 2MP | Frontkamera: 24MP

Førsteklasses udseende

God skærm

Langsom når der loades

Uddateret MicroUSB-port

Det er lidt uheldigt for Honor 10 Lite, at den kun befinder sig på andenpladsen på vores liste over de bedste, billigste mobiler. Den burde faktisk også være nummer 1, da den jo stort set er magen til P Smart (2019).

Hvis duer meget på Snatchat eller tager mange selfies, så er Honor 10 Lite helt perfekt til dig.

Og hvis du nu tænker: Jamen, er der ikke en Honor 20 Lite på markedet, så har du ganske ret. Men eftersom der er meget lidt forskel på de to, bortset fra prisen, så holder vi fast i denne Honer 10 Lite lidt endnu.

Læs hele anmeldelsen: Honor 10 Lite

3. Moto G7 Power

Bedste mobil for batterislugerne

Vægt: 193g | Mål: 159.4 x 76 x 9.3mm | tyresystem: Android 9 | Skærm: 6.2-tommer | Opløsning: 720 x 1570 | CPU: Snapdragon 632 | RAM: 3/4GB | Lagerplads: 32/64GB | Batteri: 5,000mAh | Bagkmera: 12MP | Frontkamera: 8MP

Kæmpestort batteri

God gaming ydelse

Firkantet design

Wi-Fi kan drille

Når det handler om batteritid, så er denne budget-smartphone sagen, idet Moto G7 Power kommer med et kæmpe 5.000mAh batteri.

Den er desværre også temmelig stor, men for dem, som vil have en smartphone, der kan holde op til to dage (Og måske lidt mere), så er Moto G7 Power det rette valg.

Moto G8 Power burde være lige på trapoperne, Ganske som G8 Plu, så denne model ser ud til snart at blive overhalet af sin efterfølger.

Læs hele anmeldelsen: Moto G7 Power

4. Realme 3 Pro

Realme 3 Pro imponerer for en billig mobil

Vægt: 172g | Mål: 156.8 x 74.2 x 8.3mm | Styresystem: Android 9 | Skærm: 6.3-tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 710 | RAM: 4/6GB | Lagerplads: 64/128GB | Batteri: 4,045mAh | Bagkamera: 16MP + 5MP | Frontkamera: 25MP

Godt kamera

God skærm, hurtig opladning

Rodet software

Ingen NFC eller USB-C

Med et lækkert og robust design sammen med en klar og god skærm, rimelige højttalere, gode specifikationer og en kraftfuld processor, er denne Realme 3 Pro på forunderlig vis i en klasse for sig selv.

Selv om softwaren ikke imponerer vild, så er der heller ingen indlysende mangler. I dette prisniveau er kameraet absolut godkendt, det samme gør sig gældende for den hurtige opladning og generelle robusthed.

Læs hele anmeldelsen: Realme 3 Pro

5. Xiaomi Redmi Note 7

Glimrende mix af features til en god pris

Vægt: 186g | Mål: 159.2 x 75.2 x 8.1mm | Styresystem: Android 9 | Skærm: 6.3-tommer | Opløsning: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 660 | RAM: 3/4GB | Lagerplads: 32/64/128GB | Batteri: 4,000mAh | Bagkamera: 48MP + 5MP | Frontkamera: 13MP

Meget lang batteritid

Lækker stor skærm

Mangelfuld software

Kamera kunne være bedre

Xiaomi kan være stolte af deres Redmi Note 7. Den giver baghjul til en del af producenter af smartphones.

Det er svært at finde en mobil i dette prisleje, der kan matche Redmi Note 7, og så længe du kan finde dig i mobilens software, der har et par mangler, samt det faktum, at den hele tiden forsøger at få dig til at benytte dens services, så vil du være glad for dette køb.

Læs hele anmeldelsen: Redmi Note 7

6. Moto E6 Plus

Motorolas nyeste budget-mobil

Vægt: 188g | Mål: 158.4 x 75.8 x 9.1mm | Styresystem: Android 9 | Skærm: 6.1-tommer | Opløsning: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4GB | Lagerplads: 64GB | Batteri: 4,000mAh | Bagkamera: 48MP + 16MP + 5MP | Frontkamera: 25MP

Stabil batteritid

Solidt design

Kamera kun lige OK

Går ned en gang imellem

Moto E-serie er traditionelt set Motorolas billigste mobile, og denne Moto E6 Plus kombinerer de fleste nye teknologier fra 2019, inklusive et 48MP kamera og to andre kameraer, med nogle af de tidligere features fra budget-mobilerne.

Man kan for eksempel tage batteriet ud. Hvor tit ser man det i en moderne smartphone?

Selvfølgelig har den manglerne fra budgetmobilerne. Det er ikke så hurtigt og kraftfuld som andre enheder, men det kan man vel heller ikke forlange af en mobil til under 1.000 kroner.

Læs hele anmeldelsen: Moto E6 Plus

7. Moto G7 Play

Motos nye begynder-smartphone er et godt køb

Vægt: 149g | Mål: 147.3 x 71.5 x 8mm | Styresystem: Android 9 | Skærm: 5.7-tommer | Opløsning: 720 x 1512 | CPU: Snapdragon 632 | RAM: 2GB | Lagerplads: 32GB | Batteri: 3000mAh | Bagkamera: 13MP + 2MP | Frontkamera: 8MP

God batterilevetid

Højttaler i front

Gaming lidt ustabil

Ingen NFC til betaling

Til prisen finder du ikke mange andre smartphones i så lækker en indpakning. Den er glimrende bygget, hurtig software, og kameraet er glimrende og kommer med en ordentlig bunke indstillingsmuligheder. Og så holder det en hel dag.

Det er selvfølgeligt skuffende, at den ikke har NFC, men hvis ikke du bliver afskrækket af dette – og den lidt grimme notch – så kan du roligt investere i denne mobil. Du vil ikke blive skuffet.

Læs hele anmeldelsen: Moto G7 Play

8. Moto G6

Den tidligere vinder er stadig et godt køb

Vægt: 167g | Mål: 153.8 x 72.3 x 8.3mm | Styresystem: Android 8 | Skærm: 5.7-tommer | Opløsning: 1080 x 2160 | CPU: Snapdragon 450 | RAM: 3/4GB | Lagerplads: 32/64GB | Batteri: 3,000mAh | Bagkamera: 12MP + 5MP | Frontkamera: 8MP

Flot design til prisen

God klar skærm

Ikke vandtæt

Langsomt kamera

Moto G6 er ikke længere den bedste, billigste smartphone, men den er stadig et godt køb, hvor du får meget for pengene.

Den føles ikke som en af de store flagskibe på markedet, men det har den heller aldrig påstået at være. Moto G6 har masser af solide features, plus en række finurlige kamera-features, hurtig opladning, og alt I alt for man rigtigt meget for pengene.

Motorola har været ledende på markedet for budget-mobiler i et par år, og den rene Android-software kombineret med en vel gennemtænkt mobil, gør, at du stadig får en top smartphone uden at lænse din konto helt.

Læs hele anmeldelsen: Moto G6 review

9. Nokia 4.2

Den billigste Nokia-mobil

Vægt: 161g | Mål: 149 x 71.3 x 8.4mm | Styresystem: Android 9 | Skærm: 5.71-tommer | Opløsning: 720 x 1520 | CPU: Snapdragon 439 | RAM: 3GB | Lagerplads: 32/64GB | Batteri: 3,000mAh | Bagkamera: 13MP + 2MP | Frontkamera: 8MP

Skarpt design

Lækker brugerflade

Svag ydelse

Halvdårlig skærm

Nokia er kendt som producent af glimrende budget-mobiler, men faktisk er det ikke så ofte, at deres produkter kommer under 2.000 kroner, som er den grænse, vi har sat for denne liste. Nokia 4.2 gør, og du får en god mobil, der ikke koster så meget.

Specifikationerne er muligvis til den tynde side, men det er kun at forvente til denne pris. Til gengæd går den ikke på kompromis med kvaliteten.

I bund og grund er Nokia 4.2 en konventionel Android-mobil, og ved første øjekast er den ikke lige til at skele fra en mellem-pris mobil – eller endda en hig-end med samme design.

Læs hele anmeldelsen: Nokia 4.2

10. Xiaomi Redmi 7A

Xiaomis forsøg på en budget-leder

Weight: 165g | Dimensions: 146.3 x 70.4 x 9.6mm | OS: Android 9 | Screen size: 5.45-inch | Resolution: 720 x 1440 | CPU: Snapdragon 439 | RAM: 2/3GB | Storage: 16/32GB | Battery: 4,000mAh | Rear camera: 12MP | Front camera: 5MP

Godt én-hånds design

Eksemplarisk batterilevetid

Halvdårlig software

Ikke RAM nok

Xiaomi har kastet sig over budget-markedet, og denne Redmi 7A (Fra deres brand Redmi) er en af de mere tilgængelige smartphones lige nu.

Der er masser at kunne lide ved Redmi 7A – i betragtning af, at det er en billig mobil – fra det heftige 4.000mAh-batteri til den lille størrelse, hvilket gør den glimrende til betjening med én hånd.

Den er ikke perfekt, og den er lidt langsom, men det er OK til prisen.

Læs hele anmeldelsen: Xiaomi Redmi 7A