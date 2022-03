Anmeldelse: iPhone SE (2022)

iPhone SE (2022) er hurtigere og bedre end sin forgænger og til den mest attraktive pris, der i øjeblikket findes for en ny 5G iPhone. Men hvis du leder efter en bedre iPhone med større skærme, bedre kameraer og en større liste over moderne specifikationer, er den nye SE måske ikke noget for dig.

iPhone SE (2022) er hurtigere og bedre end sin forgænger og til den mest attraktive pris, der i øjeblikket findes for en ny 5G iPhone. Men hvis du leder efter en bedre iPhone med større skærme, bedre kameraer og en større liste over moderne specifikationer, er den nye SE måske ikke noget for dig.

To minutters gennemgang

Hvis du kan lide, at din iPhone er billig og retro, kan Apples iPhone SE 2022 udgave være den perfekte telefon til dig.

Den beholder SE-seriens designsprog solidt forankret i 2017 – det var året Apple lancerede iPhone 8, hvis design Apple brugte til 2020's SE 2, og har holdt fast i med denne nye telefon.

I 2020 tog Apple deres chassis og opgraderede CPU'en til A13 Bionic, bagside kameraet til et 12 MP bredt kamera og introducerede 'monocular depth estimation,' som forbedrede Portræt-funktionen på begge kameraer. Det var et smart AI-infunsed trick, der virkede godt på ansigter, men ikke så meget andet.

Alle de ting, du elskede ved iPhone SE (2020), forbliver i iPhone SE (2022). Der er ingen ændring af den tynde og lette krop, ingen genindførelse af 3,5 mm hovedtelefonstikket, ingen fjernelse af Touch ID. Liquid Retina skærmen er uberørt. Kameraerne - et 12 MP på bagsiden og 7 MP på forsiden - er også de samme.

Forskellen, og den er større, end du tror, er det nye A15 Bionic, det samme Apple Silicon, som du finder i Apples iPhone 13-serie. Det er en kraftfuld mobil CPU, der - til dato - slår selv Qualcomms seneste Snapdragon 8 Gen 1 CPU (i Geekbench scores).

Det er en masse kraft og frihøjde til en lille 4,7-tommer skærm smartphone, der ikke engang har en dybdesensor på fronten. Alligevel er A15 Bionic klar til alt, lige fra at optage og redigere 4K-videoer til at spille intense actionspil som Call of Duty og PUBG.

A15 er et system på en chip, hvilket betyder, at grafikbehandlingen er integreret, og det betyder igen bedre billedbehandling. Selvom den stadig har det samme kamera som sin forgænger, er iPhone SE (2022) i stand til timelapse natfotografering (selvom du skal bruge et stativ).

Der er dog uundgåeligt grænser for, hvad der tilbydes her sammenlignet med Apples flagskibstelefoner. Alle A15 Bionic-sporting iPhone 13 telefoner understøtter det nye Cinematic mode video (bokeh-effekt), men der er ingen sådan videokontrol på den nye iPhone SE.

Apropos ting, der mangler i denne nye telefon. iPhone SE (2022) følger Apples nye pakkestrategi: Ikke flere opladere eller høretelefoner i æsken.

Fra et miljømæssigt perspektiv giver det meget mening. Det er dog uheldigt, at prisen er steget, samtidig med at Apple trak dette tilbehør fra pakken. Når man tager højde for inflation, kan prisen dog betragtes som nogenlunde den samme, som den var for to år siden. Vi forventer ikke, at dette argument holder med alt.

Batterilevetiden er 12 timer, hvilket er bemærkelsesværdigt i betragtning af den mere kraftfulde CPU og 5G-forbindelse, men det er stadig ikke i samme liga som iPhone 13-familien.

Det er svært helhjertet at anbefale iPhone SE 2022, når du kun skal bruge lidt mere for en iPhone 13 mini, som har en større og lysere Super Retina XDR OLED-skærm, et andet kamera, Face ID og et mere frisk design.

Alligevel er der stadig noget charmerende ved udseendet og følelsen af Apples aldrende iPhone-design. Og at få al den ydeevne og 5G for denne telefons pris er heller ikke noget at nyse af.

For Apple-tilhængere kan mærket sætte dagsordenen for pris og muligheder i sine iPhones, i sikker viden om, at de ikke behøver at konkurrere mod Androids.

iPhone SE (2022) fører denne tradition videre i for det meste fin form. De ændrer dog intet æstetisk ved den sidste model, men bygger videre på den med Apples nyeste chip- og mobilforbindelse teknologi – om dette så er nok for dig, er en personlig beslutning.

Men hvis du leder efter en ny iPhone, der tilbyder og koster mere, så tillad os at henvise dig til iPhone 13-serien, som omfatter selve iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max.

iPhone SE pris og tilgængelighed

Apple iPhone SE 2022 back (Image credit: Future)

iPhone SE (2022) har fået en prisstigning i forhold til sin forgænger til 3.999 kroner, men den kvalificerer sig stadig som Apples billigste 5G-telefon. iPhone 13 mini starter ved omkring 6.000 kroner.

Det er dog mere end lidt frustrerende, at Apple insisterer på at tilbyde en telefon med kun 64 GB lagerplads til at starte med. Telefonen optager video i op til 4K, 60 fps. Hvor skal alle de filer gemmes? Apples iPhone 13-linje starter nu ved 128 GB over hele linjen. Det er den standard, Apple burde have fulgt her. Problemet forværres, fordi iPhone SE (2022) topper ved 256 GB lagerplads for 5.399 kroner, selvom der også er en 128GB mulighed for 4.499.

Hvis du overvejer en 256 GB iPhone SE til den pris, så bør du virkelig begynde at tænke på en af iPhone 13-modellerne.

Den tidligere iPhone SE startede ved en lavere pris, og selvom det ikke er for meget at bede om lidt mere for en 5G-telefon med den nyeste processor, vil forbrugerne bemærke, at emballagen er en smule mindre og lettere. Miljøet vil takke Apple, men nogle forbrugere kan være kede af, at der ikke længere er kablede høretelefoner og en oplader inkluderet med enheden. Det er det samme for iPhone 13-serien, men udeladelsen kan stadig gøre ondt for budgetbevidste iPhone-forbrugere, som nu skal købe tilbehøret separat.

Forudbestillinger til telefonen startede den 11. marts, og enheden kommer til salg den 18. marts.

Apple iPhone SE 2022 Liquid Retina Display (Image credit: Future)

Design

Du har set dette design før

Fysisk Touch ID-knap

Let og super behagelig at holde

Der er velkendt og så er der velkendt. Apples iPhone SE (2022) er så slidt et look, at vi instinktivt tog det til os, selvom vi ved, at det ikke er et look, der er 'in' lige nu.

Designet af aluminium er glat og rent. Vores testmodel var i farven Midnight, der så sort ud indendørs, men det blå skinner igennem i sollys.

Glasbagsiden og fronten er perfekt glatte, og det er næsten attraktivt usædvanligt at se et enkelt relativt lille 12 MP wide-angle kamera på bagsiden i denne tidsalder med stadig voksende kamerablokke. Linsedækslets afstand fra bagpladen kan måles til en millimeter (måske to).

Der er næsten ingen kanter på telefonen, som har en størrelse på 67,3 mm bredde, 138,4 mm længde og 7,3 mm dybde. Nogle mennesker klager over de skarpe kanter på iPhone 13 og den nye Samsung Galaxy S22-linje, men du vil ikke finde det problem her. Langs venstre kant finder du knapperne til lydstyrke samt ring/lydløs, og til højre er tænd/sluk knappen og dit SIM slot (som også understøtter eSIM). Den nederste kant har højttalergitre, mikrofon og Lightning port.

Apple iPhone SE 2022 long edge (Image credit: Future)

iPhone SE (2022) har det velkendte 1344 x 750 pixel Liquid Retina Display, som ser godt ud alene, men bogstaveligt talt blegner i forhold til for eksempel iPhone 13 minis 5,4-tommer kant-til-kant Super Retina XDR-skærm OLED-skærm.

Over skærmen er der et 7 MP FaceTime og selfie-kamera, som sidder ved siden af et bredt, lavt højttalergitter.

Under alt det er Touch ID-hjemmeknappen. Vi har levet med Face ID, altså iPhones uden hjemmeknappen, i så lang tid, at vores genintroduktion var lidt mærkelig. Vi glemte bogstavelig talt, hvordan man bruger en iPhone med en hjemmeknap til at starte med, selvom det var lidt som at cykle, og vi hurtigt kom i tanke om det. Vi blev mindet om, hvor meget vi godt kan lide den måde, knappen føles på, da den læste vores fingeraftryk eller vi trykkede på den. Tiden er ovre for Touch ID-knappen, men den tjener sit formål godt her på iPhone SE.

For hvad det er værd, er Apples Touch ID stadig en af de mest effektive biometriske teknologier, vi nogensinde har brugt. Registrer bare din finger én gang, og din iPhone vil genkende den hver gang, i stort set alle positioner.

Apple iPhone SE Touch ID (Image credit: Future)

iPhone SE (2022) kan også afstå både vand og støv med sin IP67-certificering. Vi tabte (ved et uheld) hele telefonen i vand, og den overlevede.

Som nævnt ovenfor, er der ikke noget 3,5 mm hovedtelefonstik på telefonen, men den har en Lightning port, som du kan tilslutte et par høretelefoner til. De er ikke inkluderet. Telefonen fungerer perfekt med trådløse AirPods, hvis du har dem. Der er også et USB-C til lightning port opladningskabel i kassen.

Skærm

Hvis du opgraderer fra en iPhone 5S, kan iPhone SE's 4,7-tommer skærm føles som en opgradering, men i en verden af skærme i monsterstørrelse, 2.000.000:1 kontrastforhold og adaptive opdateringshastigheder, kan denne føles noget anderledes.

At sammenligne SE's skærm med de bedste skærme derude virkede dog meningsløst - hvis du vil have mere, betaler du mere (på enhver platform og fra enhver producent). Isoleret set ser skærmen dog godt ud - på tværs af en bred vifte af opgaver fra fotografering og video, til web-browsing, gameplay og film, så det hele godt ud.

Apple iPhone SE 2022 side edge with buttons (Image credit: Future)

Skærmen kan være udfordret i direkte sollys, men indendørs er den stadig en vinder.

Jeg har set iPhone 8 telefoner falde på gulvet og knække hurtigere, end du kan nå at sige "skærmbeskyttelse", og du kunne antage, at iPhone SE, som netop deler meget af iPhone 8s DNA, ville have samme tilbøjelighed, men det er ikke sikkert.

Glasset på både forsiden og bagsiden af iPhone SE (2022) er bygget af det samme glas, som er på bagsiden af alle telefoner i iPhone 13-serien. Desværre får SE ikke Apples Ceramic Shield teknologi. Så det kunne være en god ide at investere i et mobilcover alligevel.

Kameraer

12 MP bagside kamera tager dejlige billeder

7MP forside kameraet er heller ikke dårligt

Tak til A15 Bionic

(Image credit: Future)

Vores telefoner er vores kameraer, og der bør ikke spares på dette område. Selvom iPhone SE (2022) kun har to linser, og de ikke er anderledes end dem, der findes på SE 2020, formår den at tage billeder, der er behagelige for øjet, farvenøjagtige og ofte smukke.

Det bagerste 12MP, f/1/8 vidvinkelobjektiv er nu understøttet af A15 Bionics billedbehandling og understøttet af Smart HDR 4 og Deep Fusion (introduceret med A13 Bionic og til stede i den sidste iPhone SE).

Vi har taget telefonen med på gaden og var ikke kun glade for kvaliteten, men også kameraets hastighed. Den har optisk billedstabilisering, hvilket betød, at vi ikke altid behøvede at plante vores fødder og stå stille for at tage et interessant billede (video understøttes også af optisk billedstabilisering).

Selvom der kun er ét objektiv, kan du tage billeder med Portræt-funktion og justere farver og kontrast både før og efter du tager billeder. Tilbage i 2020 var muligheden for at bruge Portræt-funktionen med én linse, og på en billig telefon, en stor ting. Nu er vi en smule frustrerede over, at iPhone SE Portræt-funktion stadig er begrænset til mennesker. Du kan ikke skyde portrætbilleder der slører baggrunden af hunde, planter eller noget andet uden et ansigt.

Billede 1 af 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Apple iPhone SE 2022 Portræt-funktion test Billede 2 af 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Billede 3 af 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Billede 4 af 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kameraet understøtter alle de andre forventede fotostilarter som Pano og TimeLapse. Noget nyt denne gang er Night Timelapse, som du kan bruge med et stativ, selvom der ikke er understøttelse af Night Mode still fotografering.

På videofronten kan iPhone SE skyde helt op til 4K 60fps video. På skærmen ser det godt ud, dog er der åbenbart tabt noget opløsning i 1334x750-skærmen.

Telefonen optager også jævn 1080P, 240 fps i slowmotion. Vi jagtede nogle duer og fik et virkeligt filmisk skud.

Apropos Cinematic, selv med A15 Bionic, er der ingen understøttelse af Cinematic mode video, som du finder på hele iPhone 13-linjen.

Kvaliteten af Portræt-funktion på både bagside og forside kameraet er bedre end hvad vi oplevede på iPhone SE (2020). Det er nu i stand til at opfange små detaljer og omhyggeligt adskille dem fra den slørede baggrund. Vi fandt stort set ingen anomalier, der ødelagde effekten.

Samlet set kan billedkvaliteten på denne prisvenlige telefon stadig konkurrere med telefoner, der koster dobbelt så meget.

Kameraprøver

Billede 1 af 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Billede 2 af 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Billede 3 af 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Billede 4 af 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Billede 5 af 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Billede 6 af 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Billede 7 af 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Billede 8 af 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Billede 9 af 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Billede 10 af 12 (Image credit: Future) Billede 11 af 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Billede 12 af 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ydeevne og specifikationer

iPhone 13 power i en billigere telefon

Chipsættet er strømbesparende

5G er godt

Apples totale kontrol over alle sine produkter gør det nemt at tage en ny komponent fra de nyeste produkter og komme den pænt ind i et design, som de lavede for mere end tre år siden.

A15 Bionic er Apples mest kraftfulde telefonprocessor, men den passer naturligvis ind i iPhone SE's lille ramme. Forestil dig at tage en Volkswagen Beetle og sætte en Ford GT-motor ind i den. Det er lidt det samme.

Dette er ikke en forkrøblet eller formindsket version af Apples chip. Den har den samme 6-core CPU og 4-core GPU samt en 16-core neural engine.

Geekbench 5 numre satte iPhone SE (2022) på lige fod med A15 Bionic i iPhone 13 mini. Det er værd at bemærke, at telefonen nu har næsten 4 GB RAM. Det kan helt sikkert hjælpe på ydeevnen.

Grundlæggende er alt, hvad der er godt eller bedre ved denne telefon (4K-videooptagelse og redigering, spil på konsolniveau, AI-forbedret fotografering), med undtagelse af 5G (anden chip) bedre på grund af A15 Bionic.

iPhone SE (2022) byder SE-linjen velkommen i iPhone 5G-familien. Igen er tilgangen at der ikke skal spares på hverken kraft eller ydeevne.

Apple iPhone SE 2022 playing Netflix over 5G (Image credit: Future)

Vi smuttede et T-Mobile SIM-kort ind i iPhone SE og oplevede straks den søde smag af 160 Mbps downloads (og 170 Mbps udenfor). Dette betød, at vi kunne slukke for WiFi, downloade apps, spille multi-player spil som Call of Duty og streame HD Netflix uden problemer.

Det hele var så sjovt, at det næsten fik os til at glemme alt om den for lille 4,7-tommer skærm.

5G er stadig utilgængelig i nogle områder, og dens ydeevne kan være vildt inkonsekvent. På kontoret varierede vores downloadhastigheder fra et sted til et andet med over 60 Mbps.

Nogle steder må vi trøste os med kun LTE-hastigheder. Alligevel er det lidt vildt at have sådan en overkommelig telefon med så imponerende forbindelsesmuligheder

Bortset fra 5G understøttes iPhone SE forbindelserne af Bluetooth 5.0 og 802.1ax med Wi-Fi 6.

Batterilevetid

Batterilevetid er nok til at holde hele dagen

Chipsættets effektivitet hjælper med at opveje for 5G der suger strøm

Trådløs opladning er altid velkommen

(Image credit: Future)

Selvom vi ikke kender størrelsen på iPhone SE-batteriet (Apple annoncerer aldrig mAh), er det et rimeligt bud, at det ikke har ændret sig meget siden iPhone SE (2020). Alligevel forventede vi et alvorligt batterifald fra den mere kraftfulde A15 Bionic og 5G.

Virkeligheden er, at selv med 5G kørende hele dagen og non-stop aktivitet på tværs af en lang række funktioner, fik vi 12 timers batterilevetid. Apple hævder 15 timers videoafspilning (ikke streaming), og det kan vi også godt tro på. Godt arbejde med strømforbrug og styring, Apple.

Når det er tid til at genoplade, kan du gøre det med det medfølgende kabel (find din egen USB-C-strømadapter!) eller ved at placere den på en Qi-kompatibel oplader. Telefonen understøtter ikke Apples nye MagSafe opladere.

I øvrigt er iPhone SE (2022) også afvisende for både vand og støv. Vi tabte hele telefonen i vand, og den overlevede. Vi nævner dette her for at minde dig om, at du aldrig bør tilslutte telefonen lige efter, at den har taget et bad. Lad den tørre i en time eller deromkring, eller brug en trådløs oplader.

Skal jeg købe iPhone SE (2022)?

Apple iPhone SE 2022 (Image credit: Future)

iPhone SE (2022) er en højkvalitets, ekspertudviklet tidsrejsende telefon. Den er hurtigere og bedre forbundet, end den burde være og til den mest attraktive pris, der lige nu er mulig for en ny iPhone med 5G fra Apple.

Men du vil muligvis alligevel ikke købe den. For hvis du kan skaffe blot et par tusinde kroner mere, kan du få en anden iPhone.

Apples iPhone 11-model findes også stadig, og den er kun lidt dyrere end iPhone SE og har en større 6,1-tommer skærm. Desværre er der ingen 5G på dette niveau.

Vores pointe er, at hvis du leder efter en bedre iPhone med større skærme, bedre kameraer og en større liste over moderne specifikationer, er iPhone SE (2022) muligvis ikke noget for dig.

Køb den hvis...

Du vil have nutidens processorer og 5G

En 5G-smartphone, der ikke sparer på ydeevnen, er lige, hvad teknologen har bestilt.

Du hader forandring

Dette er et klassisk design, der, hvis vi skal være ærlige, holder. Selv Touch ID er som at byde en kær gammel ven velkommen hjem. Det er stadig en imponerende teknologisk bedrift.

En stor telefon er ikke dig

Dette er ikke kun Apples tyndeste telefon, den har stort set samme vægt som iPhone 13 mini, men uden kanter. Vi elsker at holde denne enhed.

Køb den ikke hvis...

Du vil have en fantastisk skærm

iPhone SE (2022) har en dejlig 4,7-tommer skærm, der minder os om svundne dage og ikke nødvendigvis på en god måde. Den er for lille og kæmper i direkte sollys. Hvis du vil have en stor og fed skærm, er denne telefon ikke noget for dig.

Du vil have berøringsfri oplåsning

Touch ID betyder, at du skal sætte en finger på knappen for at låse telefonen op. Hvis du vil have FaceID, så tag et kig på iPhone 11.

Du vil have flere linser

Fotograferingen her er god, men begrænset. Ingen zoom, ingen ultrabred, ingen portrætbilleder af din hund.