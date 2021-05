Det her er telefonen at anskaffe sig, hvis du bare vil have en ny iPhone, der kan holde i nogle år, men ikke har lyst til at betale alverden for den. iPhone SE 2020 præsterer gennemsnitligt, men giver ikke ydeevne i topklassen: et godt kamera, nok kraft, en fremragende App Store at plyndre for apps og en lettere iPhone end tidligere modeller er, hvad du kan forvente. Batterilevetiden og skærmen kunne være bedre, manglende indgang til høretelefoner er en ommer, men – til prisen – er det her en af de bedste iPhones, Apple nogensinde har lavet.

Den korte anmeldelse

iPhone SE 2020 er bygget omkring ét mål: at lancere en ny iPhone til en lavere pris end nogensinde før, og det kommer den fint i mål med. For bare 3.700 DKK kan du have en helt ny håndholdt fra Apple, og det er endda en af de bedste iPhones nogensinde lavet, der koster halvdelen af prisen for en ny flagskibstelefon.

Designet på telefonen vil være familiært for enhver, der har brugt en iPhone for nylig. Medmindre du ikke har holdt en håndholdt fra Apple i hånden siden 2013, har du set denne 4.7-tommer telefon før. Den har en skærm, der dækker fra top til bund og en hjemmeknap med en fingerprintsskanner indbygget.

Det er ikke den nyeste smartphone fra Apple – den hæder tilfalder iPhone 12 serien, der indeholder iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max. Du kan finde anmeldelser af dem alle ved at klikke på navnene, men de er alle sammen dyrere og mere eksklusive enheder end SE’eren.

iPhone SE (2020) bliver betragtet som den ’mindre’ iPhone, og den vejer både mindre og er nemmere at få plads til i lommen end noget fra iPhone 11-serien – selvom iPhone 12 mini er marginalt mindre (på trods af at have en større skærm).

SE er lykkeligvis vandafvisende, men har dog nogle mangler: den har ikke et jackstick til høretelefoner i bunden, og fordi teknologien i skærmen er en smule forældet (da den kommer fra iPhone 8), kan den lide under skarpt lys, når du prøver at se en video eller lignende.

Apple har ganske rigtigt holdt sig til det samme design som på iPhone 8, men indmaden er markant forbedret. A13-Bionic chippen tilføjer fart på stort set alle parametre og forbedrer virkelig ydeevnen sammenlignet med de ældre 4.7-tommer modeller. Det er ikke helt på samme niveau som iPhone 12 serien, men det er ikke langt fra, og med den nyeste variant af silikone i iPhone SE er den sikret at have flere års iOS opdateringer til gode.

iPhone SE kan nu køre iOS 14 og får helt sikkert også iOS 15, når det udkommer

Chippen har også forbedret kameraets ydeevne på trods af, at der ikke er nogen mærkbar forandring i specifikationerne hos sensoren siden iPhone 8 (der er blot en enkelt linse på iPhone SE 2020). Den tager udmærkede, lyse fotoer, der vil tilfredsstille de fleste, selvom farve reproduktionen og klarheden ikke helt kan måle sig med den, man for eksempel finder på iPhone 11 Pro Max, for ikke at snakke om iPhone 12 Pro Max.

Portræt funktionen fungerer ikke så godt som på telefoner, der har en anden, dybdemålene sensor, der kan give mere præcise effekter, og resultatet er nogle til tider underligt udseende kanter omkring motivet. Men i det store hele, og særligt til prisen, tager kameraet imponerende billeder i de fleste scenarier.

Batterilevetiden er nok en af de største udfordringer, vi stødte på under vores tid med iPhone SE 2020. Den kommer ikke til at vare en hel dag, medmindre du er en meget spartansk bruger. Taget i betragtning af de mange batteri-hungrende apps tilgængelig på App Store, der vil få mest muligt ud af den kraft, A13-chippen giver telefonen, havde vi gerne set et batteri, der kunne holde en hel dag – også til den lavere pris.

Lad dog ikke det tage noget fra det faktum, at iPhone SE 2020 følger dens forgængere ved at give en ny iPhone uden de store kompromisser for en mindre pris, end du kunne forvente.

Selvom den ikke rammer nye højder i forhold til kraft eller ydeevne, gør den mere end op for det, ved at være den billigste iPhone, Apple nogensinde har produceret, mens den stadig indeholder forfinet og brugbar hardware. Alt dette gør den nye iPhone SE til et virkelig godt valgt for dem på et budget, eller dem der bare gerne vil have en nem indgang til Apples økosystem.

Pris og udgivelsesdato

Den billigste iPhone nogensinde til 3.700 DKK

Først udgivet d. 24. april 2020

Tilgængelig overalt

iPhone SE har nu været tilgængelig i godt et år med en udgivelsesdato på d. 24. april 2020, hvor man kunne forudbestille den en uge inden.

Det var først rygtet, at den skulle hedde iPhone SE 2, men Apple valgte at holde sig til iPhone SE som det officielle navn til telefonen fra 2020. Den bliver dog ikke nævnt som iPhone SE 2020 på Apples egen hjemmeside – det er bare vores måde at adskille den fra modellen fra 2016.

Prisen starter på 3.700, og basismodellen kommer med 64GB lagringsplads, mens man kan betale mere for modeller med 128GB eller 256GB. Førstnævnte kan findes til 4.200, og modellen med mest plads kan findes til 5.100.

Design og skærm

Et meget familiært (læs: gammelt) design

Retina HD-skærm er fin, omend en smule mørk

iPhone SE 2020 findes i sort, hvid eller rød

iPhone SE har præcis det samme design og skærm som iPhone 8 fra 2017. Ved at genbruge dette design og skærmens hardware, kunne Apple holde prisen så lav, som de har gjort, da de ikke har haft brug for at investere i en helt ny produktionsproces.

Det føles dog som om, iPhoneverdenen har bevæget sig videre på de tre år – nu er 4.7-tommer skærmen med sin klodsede kant i toppen og bunden noget, der hører fortiden til.

På denne periode har iPhone-serien bevæget sig videre til et skærmdesign, der fylder hele fronten af telefonen – bortset fra en lille udskæring i toppen, ser man næsten ingen kant. Det aluminium der bruges indvendigt i telefonen, er dog af højere kvalitet, resulterende i en lidt tungere telefon.

Så ved at vende tilbage til sit iPhone 8 design giver Apple os en lettere telefon og lukker på den måde hullet mellem den ældre iPhone SE og den enorme (men imponerende) iPhone 11 Pro Max.

Det første du bemærker, når du samler den nye iPhone SE op, er da også dens lette vægt. Hvis man kommer fra en mindre telefon fra 2016/17, er det ikke sikkert, man mærker en forskel, men det kunne have været betydeligt værre, da mobilerne fra de nyere iPhones er en hel del tungere.

At genbruge iPhone 8s design kan måske virke som et arkaisk valg til en ny iPhone, men det giver faktisk god mening i iPhone SE 2020. For dem der er ligeglade med de nyeste funktioner, kan dette familiære design være mere tiltrækkende.

Man kan mistænke, at selv hvis Apple havde rebooted den originale iPhone SEs design med den mindre 4-tommer skærm og klikbare hjemknap (den nye iPhone SE 2020 har en haptisk knap, der ikke bevæger sig), ville den stadig have solgt godt. Den større 4.7-tommer LCD skærm er dog mere brugbar til nutidens apps, der gør god brug af den forlængede skærm.

En ting mange vil savne, er 3,5mm jackstikket. Vi har nu sørget over tabet i mange måner, men da den originale iPhone SE (eller andre billigere telefoner, der er 2-3 år gamle, som du muligvis opgraderer fra) havde denne funktion, kan vi se, at det stadig er grund til forfærdelse blandt forbrugere.

Telefonkøbere har muligvis accepteret tabet nu (stort set ingen nye håndholdte bliver lanceret med jackstick i disse dage), men det kan stadig være lidt af et chok for dem, der bruger telefoner fra år tilbage, på trods af en overflod af ægte trådløse høretelefoner.

Apple inkluderer deres EarPods i iPhone SE boksen, der bruger telefonens Lightning indgang i stedet for 3,5mm jackstickket, men dem der allerede har et par kablede høretelefoner, de er glade for, bliver nødt til at bruge 89 DKK på en omformer.

Skærmen på iPhone SE 2020 er ikke den mest funktionsrige, men den er ganske fin. Taget i betragtning af forbrugeren, telefonen sigter efter at ramme – dem der vil have en ny iPhone, men ikke gider bruge en stor mængde penge på en – er der ikke rigtig en forventning om en fancy OLED-skærm.

Resolutionen på skærmen er ikke af den højeste kvalitet (den er betydeligt mindre skarp end nyere iPhones og endda en række af billige Android telefoner), men det er ikke noget, der springer i øjnene konstant.

Den eneste ting vi gerne så forbedret, er lysstyrken på skærmen. I årene siden lanceringen af iPhone 8, er farven og livligheden på telefoners skærme forbedret betydeligt, og de virker lysere på grundindstillingerne. Tvinger man lysstyrken op, resulterer det i en stærk og negativ effekt på batteriets levetid.

Lysstyrken bliver nødt til at blive forøget lidt for ofte – man kommer ikke udenom det faktum, at det er en ældre skærm, der sidder på iPhone SE 2020, og der var mere end et par situationer, hvor vi blev nødt til at skærme telefonen fra det omgivende lys, før vi overhovedet kunne se, hvad der foregik på skærmen. Noget der ikke er et problem med de nyere iPhones.

A13 Bionic chip

Meget kraftigere end iPhone 8

Får apps til at åbne hurtigt

Formår endda til tider at konkurrere med iPhone 11 Pro

Den store ændring ved den nye iPhone SE 2020 (og vi bruger ikke kursiven uden grund), er den opgraderede motor fra iPhone 8. Mens det eksterne design er noget nær identisk, har Apple opgraderet det indvendige med en forbedret chip i fokus.

Den ekstra kraft er designet til at gøre den nye iPhone SE i stand til at konkurrere med iPhone 11-serien i forhold til fart, når man bladrer gennem apps eller redigerer billeder og videoer, og den forbedrer også kameraets ydeevne (takket være den forbedrede kraft fra den nye chip).

Apple ser ud til at have implementeret nogle seriøse forbedringer i forhold til ydeevne, mens de har formået at holde omkostningerne på telefonen nede, og det indtryk har været gennemgående med vores tid med iPhone SE. Den matchede iPhone 11 Pro Max på fart, da den skulle eksportere en iMovie fil og formåede faktisk at komprimere en 1080p video fil på fire et halvt minuts længde med næsten identisk fart.

Vi sammenlignede den med den ældre iPhone 8 Plus i en lignende test, og når den skulle komprimere og eksportere en film til en mindre størrelse, klarede den nye iPhone SE 2020 opgaven så meget hurtigere.

Hvis du har tænkt dig at presse telefonen til dens yderste, så er iPhone 11 Pro stadig bedre egnet til at håndtere grafisk intensive opgaver, men selv da vi spillede mere krævende spil som Pascal’s Wager, følte vi ikke, at iPhone SE 2020 mistede ydeevne. Den gennemsnitlige bruger vil ikke mærke nogen stor forskel, medmindre man bevidst forsøger at presse SE 2020 til det yderste.

Selvfølgelig slår den nyere iPhone 12-serie den på alle parametre, takket være en endnu nyere A14-Bionic chip, men iPhone SE 2020 er ikke langt bagud. Hvad der er interessant, er den måde, Apple har ’vinklet’ iPhone SE i forhold til kraft. Vores benchmark-tests viste, at den nyeste iPhone ikke helt har den samme rå kraft eller fart som iPhone 11-serien, hvilket må betyde, at Apple har valgt at balancere kraft med batteriets ydeevne.

Disse testscorer så en næsten identisk enkelt-kerne (for mindre krævende opgaver) score på 1300 for iPhone SE og 3100 for en multi-kerne test. Det er mindre end de 3500, iPhone 11 Pro fik, men ikke langt fra den standard iPhone 11. Alle de tests vi foretog, malede et lignende billede og beviste, at iPhone SE 2020 ikke besidder den rå kraft, man finder hos Pro-serien – måske designet til at give mest mulig juice fra batteriet.

Du kan se noget lignende på iPhone 11 vs iPhone 11 Pro – mindre forskelle i testscorer, muligvis i et forsøg på at gøre hver mobil skræddersyet til forskellige forbrugere. Dem der er interesserede i Pro-modellen vil have mest mulig kraft, som også er grunden til, der er et større batteri for at kompensere, mens den mere ’almene’ forbruger vil være fint tilfreds med en balancegang – den nye iPhone SE har også 3GB RAM, fremfor de 4GB man finder hos iPhone 11 og iPhone 12, sandsynligvis i et forsøg på at minimere omkostningerne.

Vi oplevede ikke de store forsinkelser under vores tid med den nye iPhone SE – bortset fra på kameraet, hvor telefonen tog et sekund eller to om at processere hvert billede, vi tog. I det store billede er det ikke noget kæmpe problem, men hvis du med det samme vil tjekke et billede ud, du lige har taget, kan det sløre oplevelsen en smule.

Det er svært at vide, hvad man ellers skal sige om den opgraderede chip (der kommer til at have en indflydelse på ydeevnen af nogle apps i fremtiden), men baseret på sammenligningerne med de andre modeller, kan vi ikke klandre kraften på den nye, billigere iPhone. iPhone SE kommer med iOS 13.4 som standard, men den har fået talrige opdateringer siden da, inklusive en større opdatering til iOS 14. Da denne anmeldelse blev skrevet, var den seneste tilgængelige version af telefonen iOS 14.4.

Kamera

12MP enkelt sensor med avanceret processering af billeder

Gode billeder, men ikke førende på markedet

Bred vifte af muligheder for at optage video

Efter vores mening er den primære funktion for iPhone SE – og derfor også det primære fokus for denne anmeldelse – kameraet på telefonen, og hvor godt det præsterer på dag til dag basis. Da der her er tale om ’gammel’ hardware, har Apple satset på, at man kunne forbedre fotokvaliteten ved at bruge processering af billederne ved hjælp af A13-chippen.

Spoiler: satset har vist sig at være dét værd. Den nye iPhone SE kan ofte stå på lige fod med iPhone 11 Pro Max, når det kommer til general snapping af billeder, og den støder kun på problemer inden for bestemte områder. Det forklarer vi mere af senere, men vi har sammenlignet iPhone SE 2020 med iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max og iPhone 8 Plus, og den klarer det fortrinligt.

Før vi går mere i detaljen med kameraets præstation, tager vi lige et kig på hardwaren. iPhone SE bruger mere eller mindre det samme sæt linser og antal af megapixel, som man ser på iPhone 8, med et 12MP kamera, en seks-elements linse og safirglas beskyttelse for ekstra styrke.

Vi ved ikke præcis, hvilken sensor der bliver brugt – Apple ville ikke bekræfte, om de havde opgraderet hardwaren der eller ej – men det samme 12MP kamera og f/1,8 blænde er at finde her, så det lader til, ændringerne er begrænsede. Apple har dog beholdt de samme hardware specifikationer ved den ’normale’ bredvinkel linse på iPhone-serien siden iPhone 8, men stærkt forbedret kvaliteten af billederne. Det tyder på, at processoren gør størstedelen af det tunge arbejde.

Så hvor stor en forskel gør det, at iPhone SE har fået den samme A13-chip med den forbedrede processering af billedkvaliteten? Det korte svar er: en hel del. Sætter man for eksempel billeder taget med iPhone SE 2020 ved siden af billeder taget med iPhone 8 Plus, kan man med det samme se en forbedret skarphed, mere præcis farvereproduktion og et overordnet ’bedre’ billede, uanset om det er taget under lyse eller mørke forhold.

Apples ’justering’ af billeder fra den nye iPhone SE – den måde den tror, et billede bør se ud – er interessant. Processeringen ser ud til at følge i fodsporene på iPhone 11-serien, hvor den foretrækker et køligere billede.

Billede 1 af 9 Billede 2 af 9 Billede 3 af 9 Billede 4 af 9 Billede 5 af 9 Billede 6 af 9 Billede 7 af 9 Billede 8 af 9 Billede 9 af 9

Det resulterer i billeder, der ser mindre varme ud sammenlignet med dem, man finder hos en iPhone XS fra 2018 der, i vores optik, er mere visuelt appellerende, men processeringen formår dog at give billeder med gode niveauer af skarphed og klarhed. I en direkte sammenligning med iPhone 11 Pro Max, den mest funktionspakkede telefon, Apple har lavet, klarer iPhone SE sig ikke helt lige så godt. Men det er forståeligt, prisen taget i betragtning. Det er tydeligt, at SE har en tendens mod overeksponering i visse scenarier, hvor noget af farven og livligheden går tabt i enkelte billeder.

Et bestemt billede tvang os til at nedjustere massivt på eksponeringen af et naturskud taget under dække af en skov. På trods af de mørkere forhold, var billedet alt for lyst – det virkede som om, kameraet på iPhone SE prøvede for meget på at kompensere. Vi oplevede ofte, at billederne på søgeren var lysere end i virkeligheden, hvilket betød, at vi ofte måtte justere på eksponeringen. Når det så er sagt, var der i en direkte sammenligning med den bedste iPhone på markedet, ikke den kæmpe kløft i forskellen af kvaliteten, som prisskiltet antyder. Du får ikke ting som nattemode (som er forrygende og værd at undersøge, hvis du overvejer en iPhone 11) eller den ekstra ultrabrede linse og 2x zoom kameraer.

I forhold til kvaliteten af billeder, er forskellene minimale, men de kan stadig ses. Ikke alle tricks er blevet implementeret lige succesfuldt med over i den nye SE. For eksempel er målingen af dybden på iPhone SE ikke lige så stærk, da den tidligere nævnte dybdesensor er fraværende. Det betyder, at portræt mode ikke altid formår at genkende kanterne af dit motiv, og det kan sløre baggrunden, når du sigter på mennesker og ikke på objekter.

Kameraet slører kun til tider omkring kanten af dit motiv, hvilket resulterer i, at hvis man bruger mere end én smart effekt, såsom Stage Light Mono, ser det underligt ud, hvor dele af håret mangler i siderne. Det er ikke forfærdeligt, men det er ikke nemt at få de godt udseende billeder, Apple bruger i deres promovering af telefonen.

Billede 1 af 2 iPhone SE kamera test - Den overordnede lyshed er bundet til den nedre del af billedet. Billede 2 af 2 iPhone 11 Pro Max test - Statuen bliver det primære fokus takket være en bedre grad af lysregulering

Enhver telefon, der algoritmisk kan udregne et subjekt alene ved hjælp af maskinlæring, er ganske imponerende, men der er en kæmpe forskel i kvaliteten af portrætmode billeder taget med en telefon, der har to kameraer sammenlignet med en telefon, der kun har en enkelt sensor. Detaljerne ved lav belysning er heller ikke så robuste, og farvereproduktionen er en del bagud i forhold til den enorme iPhone 11 Pro Max.

Men når du overvejer den relative pris på telefonerne og det faktum, at den nye iPhone SE kun koster en tredjedel af 11 Pro Max, er det nemt at tilgive de mindre mangler, og i stedet være imponeret over, at Apple har formået at forbedre tingene så markant, ved bare at smide en ny motor i, hvad der i mange henseende er en gammel håndholdt.

Billede 1 af 14 iPhone SE test - farverne på billedet ser en smule matte ud (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 14 iPhone 11 Pro Max test - meget mere livlige farver (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 14 iPhone SE test - Et klart, farvefuld billede i skumring (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 14 iPhone 11 Pro Max test - Rigere farver (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 14 iPhone SE test - Træet på højre hånd har mistet nogle detaljer (Image credit: TechRadar) Billede 6 af 14 iPhone 11 Pro Max test - Pro Max viser mere skarphed (Image credit: TechRadar) Billede 7 af 14 iPhone SE test - Gode farver og vinkler i godt fokus (Image credit: TechRadar) Billede 8 af 14 iPhone 11 Pro Max test - Af en eller anden grund blæser Pro gennem de mørkere, rigere farver (Image credit: TechRadar) Billede 9 af 14 iPhone SE test - Et godt, stærkt landskabsbillede (Image credit: TechRadar) Billede 10 af 14 iPhone 11 Pro Max test - Kun en lille smule forbedring i skyggerne (Image credit: TechRadar) Billede 11 af 14 iPhone SE test - Skyggerne mister en smule detaljegrad (Image credit: TechRadar) Billede 12 af 14 iPhone 11 Pro Max test - Pro Max formår at forbedre manglerne ved skyggerne (Image credit: TechRadar) Billede 13 af 14 iPhone SE test - Svært at vælge mellem de to billeder (Image credit: TechRadar) Billede 14 af 14 iPhone 11 Pro Max test - Noir effekten er god på begge telefoner

Frontkameraet, et 7MP af slagsen, har også fået bedre evner: du kan tage billeder med den tidligere nævnte portrætfunktion, hvor baggrunden bliver sløret, og du kan fængsle verden med kun dit henrivende udseende.

Der er ingen mulighed for ’slofie’ (slow-motion selfie video) her, og vi ville lyve, hvis vi påstod, vi savnede muligheden – selvom det højst sandsynligt er på grund af, vi får det fysisk dårligt på grund af ordet ’slofie’.

Kvaliteten af billederne er gode – de er skarpe, rene og ser godt ud selv i lav belysning. Apple har brugt sine algoritmer til fotografi rigtig fint her og forbedret kvaliteten af frontkameraet, resulterende i lækre, godt belyste billeder.

Som før vil brugen af portrætmode primært føre til et tætklippet billede med hår, der ser rimelig unaturligt og sløret ud. Standarden af selfies er dog af fin kvalitet.

Når det kommer til video, er den overordnede kraft på iPhone SE 2020 lige så god som alt andet, Apple har at tilbyde i sin række af telefoner: du kan skyde 4K video med op til 60fps.

Muligheden for 60fps bør dog kun bruges under gode lysforhold, da film kommer til at se underlige ud med begrænset lys. Glatheden af optagelserne ser en smule underlige ud – det ser nærmest for glat ud – men det giver et godt resultat under scener med hurtige bevægelser.

Billede 1 af 6 Mindre grad af slør langs hårkanten. Bedømmelse: Nej Billede 2 af 6 Gode evner udendørs til at finde motivet. Bedømmelse: Hot. Billede 3 af 6 'High key light mono' effekten ser ok, omend en smule skarp. Bedømmelse: Nej Billede 4 af 6 'Stage light mono' effekten virkede ofte bedre. Bedømmelse: Hot. Billede 5 af 6 Lampelys og den basale portrætmode fungerer godt, men igen bliver håret tabt. Bedømmelse: Hot. Billede 6 af 6 Hår endnu engang et problem, motivet er fængslende. Bedømmelse: Meget hot.

Batterilevetid

Batteriet varer omkring en dag

Overraskende nok gør den nye chip ikke noget for at forbedre effektiviteten

Hurtig og trådløs opladning kan hjælpe på den mindre kapacitet

Størrelsen på batteriet i iPhone SE er ikke blevet annonceret af Apple (de afslører aldrig denne specifikation), men vi ved dog, at størrelsen på iPhone 8s batteri var 1,821mAh, så vi forventer noget lignende.

Og hvis det viser sig at være tilfældet, er det et potentielt problem, da iPhone 8 ikke just havde fremragende batterilevetid. Den kunne holde omkring en dag ved normal brug, og man var nødt til at have opladeren inden for rækkevidde hen mod slutningen af aftenen.

Den nye iPhone SE burde, i teorien, have et længerevarende batteri, da den har en mere effektiv motor indbygget og iOS 13,4 er bedre til at håndtere drænelsen af batteriet.

Apple har dog udtalt, at batteriet på iPhone SE ”holder cirka lige så længe som på iPhone 8”, hvilket er overraskende og antyder, at du kan forvente at få 2-4 timers mindre batterilevetid i normal brug sammenlignet med iPhone 11 og op til 25 mindre, hvis du blot bruger telefonen til lyd.

I praktisk brug oplevede vi en blandet præstation fra den nye iPhone i forbindelse med batterilevetiden. Den var bestemt ikke i samme klasse som det imponerende batteri på iPhone XR og iPhone 11-serien, og vi oplevede, at vi ofte måtte ty til opladeren hen mod slutningen af aftenen.

På dage med et mindre forbrug, hvor vi ikke brugte telefonen til at tage store mængder fotografier og web browsing, kom vi hen på slutningen af dagen med over 30% tilbage på tanken, og vi så heller ikke så meget dræn af batteriet hen over natten, hvilket antyder, at iPhone SE er rimelig effektiv til at holde på strømmen i standby mode.

Batteriet bliver drænet med cirka 5% hen over natten alt afhængigt af, hvilke enheder du har forbundet med Bluetooth (vi havde to wearables forbundet, hvilket resulterede i et tab af batteri).

Overordnet var vores oplevelse, at iPhone SE var en tilbagevenden til de ældre 4.7-tommer modeller, hvor det føltes som om, batteriet indeni ikke var stort nok til komfortabelt at få dig gennem dagen – vi havde i hvert fald ikke den samme tillid til denne håndholdte, som vi har for vane at have til de nyere iPhones.

Hvis du dog kommer fra en original iPhone SE eller ældre iPhone model, vil du ikke have noget problem, og du vil muligvis føle en mindre forbedring. Det er bare en skam, at det her føles som en mulighed for at forbedre en ting, som Apple overraskende har glippet.

En måde at lindre dette problem, er ved at investere i en hurtig oplader. Alt med en USB-C PD eller 18W strømudladning (som opladeren der følger med boksen på iPhone 11 Pro og er tilgængelig for 169 DKK) kan oplade telefonen hurtigt – vi snakker fra tomt batteri til over 50% på omkring 30 minutter.

At få batteriet fra dødt til 100% tager omkring en time og 50 minutter, men 5W opladeren der medfølger i boksen, er betydeligt langsommere end det. Vi anbefaler derfor at anskaffe en hurtig iPhone oplader fra enten Apple eller Anker for at imødekomme dit behov for hurtigere opladning.

Du har også muligheden for at købe en trådløs oplader i stedet, da iPhone SE 2020 understøtter Qi-opladning. Anskaf dig en billig trådløs oplader eller to, til hjemmet og til arbejdet, og du vil aldrig have et problem med batteriet igen. Det er ikke ideelt – vi ville langt hellere have en iPhone, der nemt kunne holde en hel dag uden at skulle oplades, men det er af en eller anden grund ikke en mulighed her.

Bør jeg købe iPhone SE 2020?

Køb den hvis...

Du vil have en ny iPhone til en god pris Det her er nemt den bedste prissatte håndholdte fra Apple. Ikke blot er det den billigste model, den kommer også med Touch ID, en kraftfuld motor der gør den hurtigere og mere modtagelig for input, et gedigent kamera - alt dette for den halve pris af en iPhone 11.

Du har tænkt dig at beholde den i nogle år iPhone SE fra 2016 var populær, fordi den tilbød noget usædvanligt på daværende tidspunkt: en ny iPhone for mindre penge end allerede eksisterende modeller, og den tanke er gået i arv til den nye model. Med iPhone SE 2020 er du sikret stadig at få opgradering og sikkerhedsfunktioner i tre til fire år, hvilket vil appellere til mange, der ikke er så bekymret om at få de seneste nye funktioner.

Du vil have en letvægtstelefon Hvis du vil have en ny iPhone, men ikke vil have vægt i din lomme, så er dette (eller iPhone 12 mini) modellen at gå med. Den er lettere (sandsynligvis på grund af det mindre batteri), og det er nemmere at få dine fingrer rundt om den end andre modeller.

Køb den ikke hvis...

Du vil have de bedste billeder fra en iPhone Kameraet på iPhone SE 2020 er godt, men det er ikke det bedste i rækken og har sine mangler i specifikke områder, såsom eksponering og vurderingen af dybde. Det er dog stadig enormt imponerende til prisen, og vil imponere dem, der opgraderer fra ældre telefoner.

Du værdsætter lang batterilevetid Vi er stadig ikke sikre på, hvorfor Apple har valgt at beholde batteriet fra iPhone 8, men det har de. Det er brugbart, men taget i betragtning af de nyere modellers batterilevetid på mere end en dag, havde vi forventet mere her - det er meget 'stereotypisk iPhone batterilevetid'.

Du elsker at se film, når du rejser Skærmen på iPhone 2020 daterer et par år tilbage, da det er den samme, man finder på iPhone 8. Den er ikke fantastisk i skarpt lys, og den mangler skarpheden fra nyere skærme. Højttalerne er dog gode nok til at forbedre filmoplevelsen

Først anmeldt: April 2020