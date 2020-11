Anmeldelse: iPhone 12 Pro Max

Hvis du leder efter den bedste iPhone på markedet, så kig efter iPhone 12 Pro Max: Den er kraftig, har den længste batteritid på en iPhone, som vi har testet i 2020, og kameraet er i absolut topklasse. Du skal dog være klar på at bære rundt på den ekstra vægt, da der også er den største iPhone nogensinde, og prisen er heller ikke så lille endda, men vi tilføjer en ekstra halv stjerne til alle de iPhone-fans, som bare vil have det bedste, Apple kan byde på. iPhone 12 Pro Max formår at gøre det helt godt.

Sammenfatning af anmeldelsen

IPhone 12 Pro Max er den største iPhone, Apple nogensinde har produceret, og så er det også de bedste. Det kan du dog være, at du kun er enig i det, hvis du ikke har noget imod at betale mindst 9699 kroner for privilegiet at eje det eller ikke har noget imod at skulle løbe rundt med en kæmpe telefon, som du skal igennem dagens gøremål.

Designet af 12 Pro Max afspejler det, som vi har så ved iPhone 12 i 2020: Der er en ny ramme med flade sider, der ser mere industriel ud, og som er lidt mindre behagelig at holde ved end sidste års model.

Dog mener vi, at den kommer i et utroligt premium-udseende med mere afdæmpede farver, og vi er vilde med den skinnende metalkant rundt om kanten (på trods af, at det er en ægte magnet for fingeraftryk).

iPhone 12 Pro Max er faktisk kun meget lidt større end sidste års 11 Pro Max, men på trods af det er rammen omkring OLED-skærmen stadig blevet mindre, så Apple kunne øge skærmstørrelsen til 6,7 tommer - og det i sig selv er ret overbevisende grund til at gå ud og få fingrene i den nye iPhone.

Billederne er tydeligere og mere synlige på den større skærm, og du kan se mere af websites, som du browser i hverdagen. Og som et apparat til at se film på er det den bedste iPhone nogensinde! Det er en af de bedste skærme på markedet, der med lethed kan vise farverige scener og mere subtile nuancer.

En af de helt store funktioner på iPhone 12 Pro Max er kameraets styrke: Der er tre kameraer, der alle er opgraderet med bedre billedprocessor. Selvom kameraerne stikker mere ud bag på telefonen end på de seneste iPhone-modeller, er den primære 12MP-sensor opgraderet til at opfange meget mere lys. Der er også forbedringer, når det kommer til billedbehandlingen, og nogle af de billede, som vi tog i vores test, var virkelig imponerende.

Det skal dog siges, at 12 Pro Max ikke altid lå meget højere end iPhone 12 Pro's kameraevne i vores tests, og det var egentlig lidt overraskende. Billederne var alt i alt klarere og lysere på 12 Pro Max, men det var ikke meget.

Hvis du er vild med filmproduktion, er det uden tvivl værd at tage et kig på 12 Pro Max: Den kommer med intet mindre end Dolby Vision-optagelse med 4K-opløsning og 60 billeder i sekundet! Hvis du laver film eller videoer online, og er på udkig efter en telefon, der kan optage optagelser i høj kvalitet, så skuffer 12 Pro Max dig helt sikkert ikke.

HDR får også dine film til at se bedre ud, da det giver både forbedret lysstyrke og farve. Det kan til tider se lidt kunstigt ud, og klip tager mere lagerplads på din telefon. Det er ikke en funktion, som de fleste behøver at opgradere deres telefon for.

Der er ingen USB-C på denne iPhone - hvis der var én, som ville have haft det, så var det nok den førende iPhone 12 Pro Max. (Image credit: TechRadar)

12 Pro Max starter ved 128 GB lagerplads, og det må være det absolutte minimum, da vi tænker, da kameraet hurtigt kan fylde den plads op. Og da telefonen har 5G, kan du downloade indhold hurtigere, som gør det let at fylde din telefon op med film og musik også.

5G bliver fremtidens mobilforbindelse, men det er ikke i sig selv en grund til at købe iPhone 12 Pro Max... endnu! Mange lande og steder i verden har endnu ikke 5G-dækning, så det er ikke en funktion, som de fleste brugere for meget ud af på nuværende tidspunkt. Man kan dog forvente, at mulighederne for tilslutte sig 5G-netværket kun blive mere udbredt i løbet af de næste par år, og derfor er købet af en 5G iPhone også en sikring om, at du snart kan få glæde af den nyeste teknologis hastigheder

Og 5G giver for det meste bare hurtigere hastigheder lige nu (selvom det er hurtigere end endda wi-fi for de fleste), så det er måske ikke noget, som du får og føler, at du manger i dit liv lige nu.

Apple har også tilføjet den innovative MagSafe-teknologi til iPhone 12 Pro Max, som gør dig i stad til magnetisk at klippe opladere, etuier og tilbehør til din nye iPhone. Det, synes vi, er en super tilføjelse, og der dukker hele tiden mere og mere tilbehør op. MagSafe bliver kun bedre, efterhånden som tiden går, og med en iPhone 12 Pro Max sikrer du dig, at du i fremtiden kan bruge alt det nyeste tilbehør, der kommer.

Ud over den store skærm er batteritiden på iPhone 12 Pro Max en af de helt store grunde til, at du bør skifte. Den har det største batteri i hele den nye serie af iPhone 12-modeller. Vi kunne let komme igennem en dag med vores test, og selv på de dage, hvor batteriet virkelig kom på arbejde, så kom vi helt hen imod 19.30 om aftenen, før vi skulle finde opladeren frem. Hvis du har læst vores iPhone 12 Pro-anmeldelse og har bekymringer om, hvorvidt den ville holde længe nok, så anbefaler vi, at du i steder vælge Max.

Hvis du vil have det bedste af alt i én Apple-smartphone, så må det være iPhone 12 Pro Max. Den store og lyse skærm, det forbedrede kamera, den længere batteritid og den fantastiske hardware gør det til en overbevisende smartphone. Hvis du tænker, at størrelsen ikke er et problem (og din tegnebog kan klare den højere pris), så bør du gå efter denne model.

Men hvis Pro Max føles som en smartphone, der måske kan lidt mere, end du har brug for, eller overstiger dit budget, så har iPhone 12 Pro lignende funktioner og ydeevne til mindre (dog uden den forlængede batteritid!) - og forskellen mellen kvaliteten på de to kameraer er ikke så stor, som vi forventede.

iPhone 12 Pro Max: Priser og frigivelsesdato

IPhone-kassen er slankere nu, fordi opladningsblokken og hovedtelefonerne ikke længere er inkluderet (Image credit: TechRadar)

I en meddelelse den 13. oktober bekræftede Apple, at iPhone 12 Pro Max ville komme et par uger efter lanceringen. Så selvom både iPhone 12 og iPhone 12 Pro kom på markedet den 23. oktober, valgte de vente med iPhone 12 mini og iPhone 12 Pro Max til et senere tidspunkt.

Der blev åbnet op for forudbestilling på iPhone 12 Pro Max den 6. november, og du kan købe telefonen fra 13. november. Også i Danmark! Men hvis du har set dig lun på den, skal du nok bestille i gode tid - Apple har nemlig være ude og sige, at den kun er i begrænset antal i en overskuelig fremtiden, så du skal nok slå til hurtigt.

Prisen på iPhone 12 Pro Max kommer til at starte ved omkring 9699 kroner for 128 GB lager, hvilket stiger til 10.599 kr. for 256 GB og 12 399 for 512 GB. Og desværre er det nok usandsynligt at forvente, at det kommer et Black Friday iPhone-tilbud så hurtigt efter lanceringen.

Design

IPhone 12 Pro Max er en del større end 12 Pro (Image credit: TechRadar)

IPhone 12 Pro Max er stor. Det er den største iPhone, som Apple nogensinde har produceret - også hvis det kun drejer sig om nogle få millimeter. Men da Phone 12 og 12 Pro Max også har de nye firkantede kanter, som man så på det brutale, industrielle design i den nye iPad Pro-serie, føles den også større i hånden.

Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting - hvis du ikke køber 12 Pro Max, fordi du bare ikke vil have en stor iPhone, så går du glip af noget.

De mere skarpe kanter betyder, at telefonen ikke er så behagelig at holde ved som den mere afrundede iPhone 11 Pro Max med buede sider, der bare føles blødere mod håndfladen.

En af de vigtigste designfunktioner ved Pro Max i år er de mere 'modne' farver, den kommer i. Denn ydre side er et skinnende rustfrit stålbånd, og dette, forsiden og bagsiden på telefonen, kommer nu i grafit, guld, sølv og stillehavsblå.

Den skinnende ydre kant ser flot ud, men den har det også med at få fingeraftryk overalt, så du skal gøre dig klar på at pudse den af hele tiden, hvis du gerne vil holde premium-looket.

Når man kigger på prisklassen, ville man også forvente en telefon, der ser dyr ud, og det mener vi, at iPhone 12 Pro Max bestemt lever op til. Især i den gyldne farve.

Overordnet set er designet af 12 Pro Max bare en større version af iPhone 12 og 12 Pro, og på trods af størrelsen passer den stadig godt i hånden. Det er nemt at trykke på knappen til Siri/Skærmlås til venstre og lydstyrketasterne til højre.

Der er dog én stor forskel: Opsætningen af tre kameraer på bagsiden af 12 Pro Max stikker noget længere ud end på iPhone 12 og 12 Pro, da den har en større sensor nedenunder, som trækker mere lys ind (i sektionen om kameraet vender vi tilbage til, om det er det værd, men - spoileralarm - det er slet ikke dårligt).

Kamaet på 12 Pro Max (til højre) buler lidt mere ud, og selvom det ser ikke meget større ud end 12 Pro her, så gør det en verden til forskel (Image credit: TechRadar)

Dette betyder, at hvis du lægger iPhone 12 Pro Max ned på et bord, rokker den faktisk fra side til side, hvis du forsøger at skrive eller trykke på skærmen - måske en af den slags ting, man kommer til at sidde og lege med, når tankerne lige ryger et andet sted hen. Men når det så er sagt, er det faktisk ret mærkbart, og det vil nok få de fleste til at overveje et cover - bare for at få bagsiden "fladet ud".

Som nævnt er dette den største iPhone, Apple nogensinde har lavet, med dimensioner på 160,8 mm x 78,1 mm x 7,4 mm. Selvom den er tyndere end sidste års 11 Pro Max, føles den faktisk en smule større i hånden på grund af de skarpere kanter.

Gør dig også klar på et eventuelt irritationsmoment før dit køb: Apple har taget oplader og høretelefoner ud af kassen. Du får nu kun et opladningskabel ved købet, og det er et USB-C til Lightning snarere end det standard USB-A til Lightning-kabel, som Apple har inkluderet i kassen i årevis.

USB-C-kablet oplader iPhone hurtigere - men du skal gå ud og købe en blok til opladning fra Apple for overhovedet at kunne bruge den.

Det giver ikke, at Apple gør det her. De siger, at der for at reducere elektronisk affald, da de fleste af os allerede har opladere og hovedtelefoner. Selvom det måske er sandt, så har de færreste mennesker den rigtige blok til at kunne bruge lige netop dette kabel - det ville have givet langt mere mening at gøre dette, havde Apple leveret denne opladningskabel i et par år.

Hvis du ikke har den rigtige oplader, eller hvis du aldrig har haft en iPhone før, skal du lægge omkostningerne til for en ny opladningsblok oven i den allerede høje pris på 12 Pro Max.

Hvad har vi lært? Hvis du vil have en stor iPhone og alle de tilhørende fordele, så vil du elske designet på denne større model, men du vil bestemt ikke kunne nå rundt på hele skærmen med din tommelfinger.

Skærm

Skærmkvaliteten er identisk på 12 Pro og Pro Max. Og det her billede fik os til at grine (Image credit: TechRadar)

IPhone 12 Pro Max har den største skærm af alle iPhone, der er produceret indtil nu - og det er sig selv en god grund til opgradere til denne smartphone.

Den nye teknologi, som blev introduceret med 11 Pro og Pro Max, ses også i alle modellerne i iPhone 12-seriens OLED-skærme - og når det kommer op i denne størrelse, gør det også en forskel. Apple kalder dette en 'Super XDR OLED-skærm', og for os dødelige oversættes det til en klar, lys og skarp skærm med fremragende farvegengivelse..

Det er en reel opgradering for alle, der måske har en af de tidligere iPhones. Skærmen her er forbavsende god, og billederne kommer spækket med farver og detaljer.

På grund af de tyndere kanter om den nye iPhone 12 Pro Max-skærm kan skærmen strække sig længere til enhedens kanter. Derfor får du her en 6,7-tommer skærm sammenlignet med en skærm på 6,5-tommer på 11 Pro Max - og det ser knald godt ud. Når man ser den ekstra skærmplads ved siden af sidste års telefon, så kan det virkelig mærkes, og du oplever en følelse af fordybelse, når du ser film eller mere.

Når det kommer til lysstyrke, er der ikke nogen vilde forbedringer. Det er et meget lig det OLED-panel, som vi så på 11 Pro og 11 Pro Max. Det er dog knivskarpt, så streamet eller downloadet indhold ser dynamisk ud på den større skærm, med høje kontrastforhold, der gør ting som blockbuster actionfilm og naturdokumentarer utroligt absorberende at se på.

Visninger fra forskellige vinkler på OLED-skærmen er fremragende (Image credit: TechRadar)

Apple har tilføjet Ceramic Shield-glas på forsiden af iPhone 12 Pro Max, som det har gjort med andre modeller i iPhone 12-serien. Dette design skulle gøre det 4x mindre sandsynligt, at den går i stykker, hvis du skulle tabe den.

Vi har ikke testet denne påstand i vores gennemgang. Tildels, fordi vi ikke bare tilfældigt vil se, om vi kan smadre en dyr mobiltelefon kun for sjov. Men Apple hævder også, at iPhone 12-serien er modstandsdygtig over for ridser takket være en proces, der omhandler dobbelt ionbytning.

Det er ikke noget, som vi kan bekræfte gennem vores brug. Som med iPhone 11 Pro Max sidste år begyndte små skrammer og ridser at vises på enheden tidligt i vores test. Det var ikke super tydligt ved almindeligt brug, men når skærmen var slukket, kunne du tydeligt se små rifter og skrammer - og vi har selvfølgelig hverken lagt telefonen i en lomme med barberblade (eller nøgler og løse mønter for den sags skyld).

Hvis du tor, at du kan slippe afsted med ikke at købe et cover, når du opgraderer, så må vi sige, at hårdførheden ved iPhone 12 Pro Max bestemt er bedre. Det ser dog ud til, at du stadig ville kunne se tegn på slid, hvis du ikke sørger for at beskytte den.

Kamera

Kameraet med tre 12 MP fungerer godt - det er det bedste af alle iPhones (Image credit: TechRadar)

Den største grund til at opgradere til iPhone 12 Pro Max sidder bag på telefonen: Det er kameraudstyret. Her finder du tre 12MP-kameraer - standard bred, ultrabred og 2,5x telezoom - og de er blevet opgraderet fra sidste år, med nattilstand tilgængelig for den ultrabrede sensor og hovedkameraet.

Mens du måske tror, at der ikke er megen forskel mellem 12 Pro Max og 12 Pro, har Apple sat sig at gøre Pro Max til det eneste rigtige valg, hvis du vil have den bedste kameraoplevelse på en iPhone.

Det må man nemlig sige, at denne nye iPhone opnår. Sensoren er større indeni (takket være de større dimensioner), og det resulterer i et kamera, der kan absorbere mere lys og tage lysere, klarere billeder. Med sådan et kamera kan man næsten ikke finde en grund til at skulle have et separat kamera.

Selvom 12 Pro Max ikke er lille, kan du godt holde en i en hånd, når du tager et billede (Image credit: TechRadar)

Resultatet er simpelt: Hvis du leder efter en iPhone, som du kan tage fantastiske billeder med, så behøver du ikke se længere end 12 Pro Max.

Apple har gjort et stort nummer ud af 'beregningsmæssig fotografering' (computational photography), hvor chipsættet i iPhone 12-serien er intelligent nok til at vide, hvad det ser på og ændre billedet i henhold til det. Deep Fusion, der debuterede sidste år på Apples iPhones, analyserer billeder, pixel for pixel, for at skabe det bedst mulige resultat efter optagelse.

Den nye Smart HDR 3-funktion ser efter forskellige scener, når billedet tages, tager flere eksponeringer og sætter dem sammen på en intelligent måde, som giver dig det bedste billede. Nattilstand, som kræver, at telefonen holdes stille i varierende tid (afhængigt af forholdene) kan gøre en mørk, dyster indstilling til en rig og levende scene.

Billede 1 af 10 Dette nærbillede billede indeholder klarhed, men er lidt udvasket (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 10 Et tæt makroskud fejler på den naturlige side snarere end tung mætning (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 10 Mangfoldigheden af farver og teksturer her imponerer (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 10 Med en kraftig baggrundsbelysning er forgrundsbladene stadig synlige, da Smart HDR 3 udfører sin magi (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 10 Vi ville have mere fra Smart HDR her med detaljer mistet fra bladene (Image credit: TechRadar) Billede 6 af 10 Her er forgrunden lysere - vi havde håbet på en bedre blanding i det tidligere billede (Image credit: TechRadar) Billede 7 af 10 Det samme her - fantastisk definition af himmel, men træet er mørkt (Image credit: TechRadar) Billede 8 af 10 Men lys op i forgrunden, og baggrunden går tabt (Image credit: TechRadar) Billede 9 af 10 IPhone 12 Pro Max kan beskære digitalt, når du forventer at bruge telezoom, som kan tilføje støj, mens den er lys (Image credit: TechRadar) Billede 10 af 10 Det ultrabrede linse har god farveoptagelse (Image credit: TechRadar)

Der er helt klart en opgradering i sammenligning med iPhone 11 Pro Max fra sidste år, især i svagt lys. Beskæring af billeder taget på mørkere steder viser, at der er mindre støj, og det samlede billede ser mere levende ud.

Smart HDR finder i år flere elementer i billedet til at styrke og forbedre, og som et resultat tog vi flere billeder, som vi gerne ville lægge på væggen med eller uden redigering - det er altid et godt tegn.

Vi brugte timevis på at tage billeder med iPhone 12 Pro Max ved siden af iPhone 12 Pro og iPhone 11 Pro Max. Flere ting blev virkelig klare under denne sammenligning.

For det første giver iPhone 12 Pro Maxs større sensor helt sikkert mere lys i forhold til iPhone 11 Pro Max, og livskraften, klarheden og detaljerne i hvert billede er et rigtigt skridt fremad.

Billede 1 af 3 Hovedsensoren tog dette fantastiske billede med klar kontrast og farver (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 12 Pro fik mere af tågen med i det fjerne (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 11 Pro Max virkede lidt mere dæmpet i farverne (Image credit: TechRadar)

Billede 1 af 6 Under blandede lysforhold klarer 12 Pro Max sig bedst i forhold til hudfarver og lysniveauer (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 6 12 Pro-versionen (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 6 11 Pro Max viste stadig en god hudfarve (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 6 IPhone 12 Pro Max gør et godt stykke arbejde med at adskille forgrunden og baggrunden her (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 6 Slørringseffekten er lidt hårdere på 12 Pro-serien end før (Image credit: TechRadar) Billede 6 af 6 Den er automatisk mindre kraftfuldt på 11 Pro Max (Image credit: TechRadar)

På trods af at Pro Max har en større sensor end iPhone 12 Pro, synes vi, at resultatet mellem de to telefoner ikke var super stort, og det overraskede os meget.

Billede 1 af 3 Blanding af belysning på 12 Pro Max er kraftig og rig (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 Men det er næsten identisk for 12 Pro (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 11 Pro Max er mørkere, som forventet, men du kan argumentere for, at det tager et bedre 'kunstnerisk' billede (Image credit: TechRadar)

Billede 1 af 4 Dette er et billede ved skumring taget med 12 Pro Max - lysstyrken er god (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 4 På 11 Pro Max kan du se, hvordan den ældre sensor kæmper for at få så meget lys ind (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 4 Dette er 12 Pro max med nattilstand aktiveret (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 4 Og på 11 Pro Max - mørkere, men uden tvivl lidt mere farverig, som med butiksfronten (Image credit: TechRadar)

Billede 1 af 3 65 mm-sensoren på 12 Pro Max giver mulighed for en tættere optisk zoom (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 12 Pro har stadig klarhed... (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 ...men avancerer ikke så meget fra 11 Pro Max i denne lysere scene (Image credit: TechRadar)

Billede 1 af 3 Vidvinkelobjektivet giver os nogle fantastiske detaljer bare med et hurtigt billede (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 Denne detalje matches af 12 Pro (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 Men du mister lidt af definitionen med 11 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Billede 1 af 3 Dette er et makrobillede med 12 Pro Max - farverigt, og strukturer er gode (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 12 Pro opnår et lignende resultat (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 11 Pro Max er mørkere, men har igen god farvegengivelse (Image credit: TechRadar)

Det er klart, at 12 Pro Max er bedre end sidste års Pro Max, og praktisk talt hvert eneste billede viser en klar lysstyrke, skarphed og general kvalitetsopgradering. Hvis du sammenligner med telefoner som iPhone 7 Plus, så er kraften gemt i kameraet her i 2020 forbløffende.

Hvis du skifter mellem de tre kameraer, fra bred til fuld zoom, vises lille ændring i billedkvaliteten mellem hvert, og det er en anden opgradering fra sidste år. Billeder fra telezoomen ser lidt udvasket ud, men den overordnede konsistens mellem de tre er imponerende.

Billede 1 af 11 12 Pro Max ultrabred (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 11 12 Pro Max bred (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 11 12 Pro Max 2.5x telephoto (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 11 At full digital zoom - the fur is still clear and defined (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 11 The ultra-wide sensor on the 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Billede 6 af 11 The wide sensor (Image credit: TechRadar) Billede 7 af 11 The 2.5x zoom lens - the colors are a little washed out, and exposure is up with the f/2.2 sensor (Image credit: TechRadar) Billede 8 af 11 At full digital zoom, things get grainy and washed out - but it must be noted this is from really far away (Image credit: TechRadar) Billede 9 af 11 Ultra-wide (Image credit: TechRadar) Billede 10 af 11 Wide (Image credit: TechRadar) Billede 11 af 11 2.5x telephoto zoom (Image credit: TechRadar)

Apple har også reduceret det ultrabrede kameras forvrængning af rammens kanter, så hjørnerne ser mindre 'bøjede' ud på flade billeder. Det gør dig mere villig til at bruge det bredere kamera, da du stadig kan få et anstændigt billede, som du gerne vil bruge online.

Billede 1 af 3 Rettheden på den ultrabrede sensor på 12 Pro Max viser, at Apple har forbedret forvrængning (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 Den samme kvalitet findes på 12 Pro (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 Du kan se bøjning i kanterne af 11 Pro Max - dette kan ske på 12 Pro Max, men er ikke så udtalt (Image credit: TechRadar)

En af de vigtigste ting, som Apple taler om, når det kommer til Smart HDR 3, er de måder, hvor det med kunstigt intelligens kan fortolke et billede og finde ud af, hvad der er himmel, objektet i forgrunden, og hvilke lysniveauer der er behov for. Det virker ikke altid perfekt. Mens billeder af mennesker vises tydeligt mod en lysere baggrund, kan ting som planter forblive lidt mørke, mens himlen er godt udsat.

Vi er stadig forelsket i redigeringsmulighederne på iPhone, hvis du gerne vil forbedre dine billeders udseende. De indbyggede filtre har en god vifte af muligheder, og efterredigering kan virkelig tilføje lidt ekstra til dine billeder. Det er den type ting, som vi elsker at lege rundt med.

Billede 1 af 5 De følgende billede bruger alle indbyggede redigeringsfiltre for at vise, hvad der kan gøres med et par tweaks og brug af filtre (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 5 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 5 (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 5 Vi kan især godt lide, hvordan det brune blad springer op i dette 'Dramatic warm'-filter (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 5 (Image credit: TechRadar)

LiDAR-sensoren på iPhone 12 Pro og Pro Max er stadig teknologi, der er i sin spæde alder på en smartphone, men det giver muligheden for at tage portrætter i nattilstand, og effekterne er klare og langt mere levende. Sensoren bør også forbedre hastigheden for automatisk fokus, men ærligt talt har vi aldrig rigtig haft et problem med hastigheden der.

Vi fandt ud af, at billeder i hurtig bevægelse i svagt lys var svære at tage. Et eksempel på det kan fx være en, som hopper. Men det er ikke rigtig en overraskelse, selvom vi håbede, at LiDAR ville hjælpe her.

Når vi taler om nattilstand, så er der et punkt, hvor iPhone 12 Pro Max virkelig gør det godt: Eksponeringen er bedre afbalanceret i år. Nattilstand kan arbejde i op til 30 sekunder, før mørke scener og billeder virkelig bliver lysere, når belysningen er virkelig lav, og kameraet er i et stativ. Her kunne vi se, at mange af de smukke detaljer ikke gik til spilde.

Billede 1 af 10 Her er 30 sekunders nattilstand på 12 Pro Max - det er sådan en mørk scene om natten, og dette er utroligt (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 10 30 sekunders nattilstand på 12 Pro (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 10 Og på 11 Pro Max - sammenlign med, hvordan himlen er mindre klar her (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 10 Dette er nattilstand på automatisk niveau - 5 sekunders optagelse på 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 10 En lignende præstation på 12 Pro (Image credit: TechRadar) Billede 6 af 10 Igen, lidt tåget rundt om himlen på 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Billede 7 af 10 Teleobjektivet på 12 Pro Max frembringer stadig detaljerne (Image credit: TechRadar) Billede 8 af 10 11 Pro Maxs teleobjektiv er faktisk mere farverigt i resultatet (Image credit: TechRadar) Billede 9 af 10 Her er en tilskæring af den ultrabrede sensor på 12 Pro Max i nattilstand - meget mere støj (Image credit: TechRadar) Billede 10 af 10 Der er dog ikke meget forskel med 12 Pro (Image credit: TechRadar)

Du kan forvente, at hvis du vil bruge zoomobjektivet i nattilstand, at det faktisk ville bruge det teleobjektiv. Vi fandt dog ud af, at iPhone stadig bruger hovedsensoren med lavere blænde og beskærer billedet digitalt i stedet for at bruge den optiske zoom med nattilstand. Det er designet til at få det bedste billede, og hovedsensoren er bedre til at absorbere lys (f/1.6 over f/2.2), men resultaterne har også mere digital støj.

Selfie-portrættilstanden ved hjælp af det forreste kamera og har eksisteret i årevis på iPhone og er designet til at tilføje en sløring til baggrunden af dine billeder for et mere professionelt look, men den kan stadig ikke finde ud af det, hvis nogle af dine hår stritter lidt for meget til siden. Det ødelægger virkelig effekten, da de fleste af os ikke har bare har smukt og perfekt hår konstant. Eller nogensinde for den sags skyld.

Billede 1 af 3 Selfies med blandet lys kan se godt ud ved hjælp af den bagudvendte portrættilstand (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 Dog forsvinder løsfaren hår stadig på det frontvendte kamera, selv i godt lys (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 Her er det originale billede - håret virker ret let at se mod himlen (Image credit: TechRadar)

Det skal dog siges, at de bagudvendte kameraer giver en meget vildere ydeevne og er især imponerende, når det handler om blandede lysforhold med naturlige hudfarver og god evne til at frembringe detaljer i svagt lys.

Den optiske billedestabilisering, hvor hele sensoren bevæger sig for at reducere rystelse, er fremragende, og hvis du kombinerer den med den nye mulighed for at optage i Dolby Vision (en kraftfuld form for HDR-optagelse, der gør forskellen mellem de mørkere og lysere elementer i video mere udtalte) kan du lave nogle virkelig klare og levende film.

Videoerne optaget i Dolby Vision ser lysere ud, men de kan godt være overeksponere i nogle områder - hvis du foretrækker, at dine film ser lidt mere naturlige ud, kan det være en god idé at slå dem fra. Det kan også være godt til at gemme lagerplads på din telefon, da iPhone 12 Pro Maxs evne til at optage film i 4K HDR med 60 billeder i sekundet tager en del data.

Der er ingen tvivl om, at iPhone 12 Pro Max har det bedste kamera, som Apple nogensinde har puttet i en af ​​sine smartphones, men afstanden mellem den og standard 12 Pro er ikke så voldsom, som vi havde forventet. Vi fik de bedste billeder i testen fra Pro Max med lysere og mere farverige billeder, men det viser også, at computational photography er en stor del af processen her - og at du kan få den på både Pro 12 og Pro Max.

5G, MagSafe og ydeevne

Med 5G og MagSafe har 12 Pro Max en række fremtidssikrede funktioner. (Image credit: TechRadar)

Kameraet er efter vores mening noget af det vigtigste på iPhone 12 Pro Max, men de største ændringer kommer i form af 5G og MagSafe, der føjes til hele iPhone 12-serien.

Vi har faktisk allerede skrevet ret dybdegående om det i anmeldelsen af iPhone 12 og iPhone 12 Pro, og det ser ud til, at disse nye funktioner opfører sig på præcis sammen måde på 12 Pro Max.

Vi går ikke helt så meget i dybden med dem her, men hvis du gerne vil vide mere - og være sikker på, at du får det hele med - bør du tjekke de andre. Her får du lige en opsummering af det vigtigste på iPhone 12 Pro Max.

5G

Apple var i et dilemma med 5G. Skulle man vente, indtil teknologien er moden og godt implementeret over hele verden, så de fleste af kunderne kunne oprette forbindelse til dette ultrahurtige netværk med lav latenstid? Men hvis man gør det, kan man ikke have så meget input til, hvordan teknologien implementeres, og så skulle der måske i sidste ende bruges mere tid på at tilpasse telefonerne i den anden ende.

Hvis er man nolge af de første, sætter 5G på alle nye telefoner, driver udviklingen i den retning, som man vil have, og får folk hypede om denne nye teknologi... selvom det ikke er noget, mange mennesker kan bruge, takket være 5G-infrastrukturen, der er langt fra udbredt?

Vores hastighedstest viste utrolige førsteklasses downloadhastigheder - men det er når 5G er udbredt, at dette kommer til sin ret. (Image credit: TechRadar)

Apple gik efter sidstnævnte valg, og som et resultat er det svært at sige, om 5G er en vigtig grund til at købe iPhone 12 Pro Max. Hastighedstest viste, at du kan få svimlende downloadhastigheder med 400 Mbps i og omkring London. Downloads af store apps og medier var meget hurtigere end før, men man kan ikke ligefrem sige, at det var en kamp på 4G - det gik bare hurtigere med 5G.

Det er heller ikke alle, der kan nyde godt af 5G, som det er nu. Det betyder for mange, at det indtil videre er en ret overflødig funktion. Men Apple har gjort forarbejdet, så lige så snart 5G ruller ud, hvor du bor, så er det en bonus, hvis din telefon kan oprette forbindelse med det samme - men det er ikke en super god grund til at opgradere på nuværende tidspunkt. Og ja, så har det jo en indvirkning på batteriets tid.

Magsafe

MagSafe er en god innovation - selvom vi ikke er fans af tegnebogstilbehøret. (Image credit: TechRadar)

Vi er store fans af MagSafe som en innovation fra Apple. Hvis du ikke har hørt om det endnu, er det en magnetring skjult bag på telefoner i iPhone 12-serien, og du kan nemt klippe opladere, etuier og tilbehør på din iPhone - og det giver en sjov række muligheder.

I fremtiden kan du forestille dig snap-on-gaming-controllere, projektorer, øjeblikkelige fotoprintere. Nu, hvor Apple har tilføjet dette til sit sortiment, inspirerer det uden tvivl en række tilbehørsproducenter til at udvide deres produkter her til iPhone. Vi ser allerede nogle nye covers, biludluftningsbeslag og stativtilføjelser, der gør det nemt at udvide funktionaliteten på iPhone.

Da MagSafe har en chip indeni, der kan kommunikere med selve iPhone, kan man stole på, at den forbundede enhed opfører sig, som den skal. Det betyder, at ting som den trådløse MagSafe-oplader, kan levere en hurtigere trådløs opladning, da iPhone 12 ved, at den kommer fra en betroet kilde og beskadiger ikke batteriet.

Vi fik også chancen for at prøve snap-on-tegnebogen, som du kan sætte bag på din telefon, så den giver dig adgang til dine bankkort. Den var lidt for lidt at tage af efter vores smag, og det er ikke ideelt, at du skal fjerne den, hver gang du vil betale for noget - men det er stadig et eksempel på innovation, som går i den rigtige retning.

Rækken af ​​MagSafe-tilbehør vokser allerede, og snart har vi ting som PopSockets, der klikker på magnetisk for at hjælpe dig med at holde din iPhone mere sikker, og magneten er en langt bedre løsning end en fastgjort pude, der mister klæbrighed over tid.

Ligesom 5G er MagSafe en teknologi til fremtiden, men en fremtid, der ser ud til at være tættere på måneder end år.

Ydeevne

Vi stødte ikke på en enkelt app, som iPhone 12 Max ikke kunne håndtere (selvom Spotify fortsatte med at glitche, da vi opgraderede til iOS 14.2). (Image credit: TechRadar)

IPhone 12 Pro Max er den mest kraftfulde iPhone, vi har testet. Den scorede bedst i vores benchmarks, og det er bare med til at bekræfte vores oplevelse. IPhone 12s A14 Bionic-chipsæt er allerede markedsførende, når det kommer til en smartphone-CPU, så 12 Pro Max er uden tvivl den mest powerfulde på markedet.

Det er en meget tæt konkurrence mellem den og den almindelige Pro, der begge har 6 GB RAM og en opgraderet GPU. Du kan forvente, at denne enhed når over ethvert benchmark, når det kommer til multitasking og spil.

Det er dog vigtigt at se ud over de rå tal, da det vigtigste er, hvordan den fungerer på daglig basis - men de fleste smartphones fra brands er i stand til at håndtere næsten enhver app, du kaster efter dem nutildags.

Den forrygende ydeevne i iPhone 12 Pro Max er den slags præstation, man kan forvente af en telefon på dette prisniveau. Og hvis du tænker på alle de ​​apps, der nu kan køres på iPhone, fra redigering af medier til højkvalitetsspil, så er ydeevenen utroligt vigtigt! Og vi har ikke set noget bevis for, at den sænker farten ifølge vores test.

Batteri

Billede 1 af 2 Batteriets levetid på iPhone 12 Pro Max er den bedste af alle 2020-iPhones, men har fået et hit for at tilføje 5G til blandingen. (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 2 (Image credit: TechRadar)

Hvis du vil have en iPhone med den bedste batteritid, er iPhone 12 Pro Max den, du skal gå efter. Den større størrelse betyder, at den har ekstra kapacitet til at lege med, og det resulterer i den bedste ydeevne, vi har set i iPhone 12-serien.

Generelt er batteritiden tæt på iPhone 11 Pro Max, som vi har brugt det sidste år, men det afhænger jo også af, om du bruger den dagligt inden og uden for 5G-området eller sidder mere roligt foran af et skrivebord derhjemme.

Vi kunne ikke rigtigt teste, hvordan batteriet ville agere på den nye iPhone, hvis der var konstant 5G-forbindelser. Men som på iPhone 12 og 12 Pro kunne vi se, at tendensen er, at batteritiden bliver kortere, når vi bruger 5G-hastigheder. Vi oplevede, at en 26-minutters YouTube-test på 5G tog 7% af batteriet, hvor den samme test i 4G-områder kun nåede op på 3% af batteriets levetid.

Dette er dog næppe den mest videnskabelige test, og det kommer vi nok heller ikke til at kunne foreløbig, da 5G endnu ikke er specielt udbredt. Vi vil give det en mere grundig test snart. Resultaterne for, hvordan 5G påvirker batteritiden, ser dog ud til at være den samme på 12 Pro Max som på de andre iPhones.

Apple reducerer dine 5G-hastigheder til tider, når de mener, at du ikke har brug for det, og det er mest, når du ikke bruger telefonen direkte i din hånd (fx ved streaming af lyd eller opdatering af apps) for at spare på batteriet. Du vil dog stadig se et 5G-tegn på enheden, så du vil ikke være opmærksom det, når der spares på batteritiden.

På iPhone 12 og 12 Pro var vores største problem med deres mindre batterier, at de nogle gange havde svært ved at holde hele dagen, især når de ikke var tilsluttet Wi-Fi. IPhone 12 Pro Max har ikke det samme problem, selv når det bruges til mere ressourceintensive opgaver.

Faktisk kæmpede vi hårdt efter at køre batteriet helt i bund den dag, så vi kunne gennemføre vores opladningstest, og det var lidt af en kamp. Rigelige mængder Spotify, streaming af 4K HDR-indhold på YouTube, masser browsing på nettet - og alligevel skulle vi helt frem til kl. 19.30, før batteriet nåede til nulpunktet. Meget imponerende batteritid!

Under mere regelmæssige forhold i blandede Wi-Fi- og 4G-områder, med kamerabrug, Spotify på 90 minutters kørsel og nogle YouTube-test, fandt vi ud af, at vi mistede 60% af batteriet på en 20-timers periode. Det mener vi er helt rimeligt fald i batteri, og det stemmer overens med tidligere Plus/Max iPhone-præstationer, vi har set gennem årene.

Det er overraskende, at Apple ikke gjorde iPhone dybere for at give mulighed for et større batteri - det ville ikke have følt sig så anderledes i hånden. (Image credit: TechRadar)

Hvis du giver op og går ud og køber 20W-opladeren, så får du uden tvivl hurtige opladningstider end det, som vi så i vores test.

Da telefonen var gået helt død for batteri, satte vi den i opladen, og vi så iPhone 12 Pro Max ramte 48% batteri på 30 minutter, hvilket kun er 2% mindre end Apple hævder (og vores var stadig forbundet til et Apple Watch på samme tid, hvilket betyder det måske kunne have været mere). Opladningshastigheden sænkedes derefter ret dramatisk, hvor de sidste 20% tog lang tid at gennemføre.

Apple siger, at iPhone lærer dine opladningsvaner at kende over tid og derfor anvender den sidste smule juice, når den mener, at tiden er rigtig. Det skal eftersigende være for at spare batteriets sunhed, men det betyder, at hvis du vil have så meget strøm på som muligt inden en aften ude i byen, eller du skal pendle hjem, er du oprindeligt lidt begrænset.

Alt i alt: Batteritiden på iPhone 12 Pro Max er måske ikke er så stærk som iPhone-modeller fra tidligere år (og mange rygter tyder på, at batteriet i den nye Pro Max er mindre end sidste års model, så der kan være plads til 5G-modem), er det stadig det bedste af alle de nye iPhones! Hvis det betyder noget for dig, og du kan håndtere størrelsen på denne model, bør du investere i 12 Pro Max som din næste enhed.

Køb den, hvis...

Du vil have den bedste batteritid Mens tilføjelse af 5G helt sikkert har betydet, at iPhones fra 2020 er gået lidt tilbage i batteritiden, har iPhone 12 Pro Max det ekstra, som gør, at du får længere tid mellem opladninger sammenlignet med de mindre 12 modeller.

Du vil have det bedste iPhone-kamera... sådan lige



De billeder, du kan få fra 12 Pro Max, er til tider fantastiske - naturlige og skarpe og forbedres automatisk. Den større sensor kan absorbere mere lys, men det giver ikke en enorm forbedring i forhold til 12 Pro, og det er lidt overraskende.

Du fanatisk ser medier på din iPhone OLED-skærmen på 6,7-tommer er fantastisk, og du vil elske at se film på farten - især hvis du kombinerer iPhone med et par AirPods Pro og får Dolby Atmos-oplevelsen, uanset hvor du er.

Køb den ikke, hvis...

Du vil holde omkostningerne nede Selvom den leveres med mere lagerplads end iPhone 12 (starter ved 128 GB i stedet for 64 GB), er 12 Pro Max stadig ret dyr. Det er en telefon til dem med dybe lommer (bogstaveligt talt).

Du er vild med telefoner, som ligger godt i hånden Dette er et monster af en telefon. Hvis du vil have den ekstra skærm og batteri, vil du elske den. Men hvis du vil have en iPhone, der er nemmere at holde, skal du holde dig væk fra Pro Max.

Du bruger din telefon placeret på et bord Kameraenheden stikker virkelig ud bagfra på 12 Pro Max. Den rykker lidt på bordet, hvis du er typen, der godt kan lide at skrive på telefonen uden at tage den op. Det lyder måske ikke voldsomt, men det er noget, vi hele tiden bed mærke i, da vi gennemik den.

Først gennemgået: November 2020