Når man først kigger på iPhone 12 Pro, kan det virke som en telefon, der ikke helt ved, hvilket ben den skal stå på. Med de samme dimensioner og chipset som iPhone 12 kan man måske hurtigt komme til at spekulere på, om Pro er de ekstra penge værd - specielt når iPhone 12 Pro Max endda har en bedre kamerasensor og (sandsynligvis!) længere batteritid. 12 Pro har dog flere opgraderinger, som sagtens kan være nyttige. Som standard har den bl.a. 128 GB lagerplads og så kommer den i mere dæmpede farver, der giver den er premium-look. Den kan siges at være den mere modne udgave af de første to af iPhone 12-model, som lanceres, og så har den lidt ekstra power til dem af jer derude, der virkelig udnytter jeres telefon til det yderste.

Vi har været fuldt fokuseret på anmeldelse af iPhone 12 og har derfor ikke gennemført alle vores batteritest af iPhone 12 Pro endnu. Derfor har hos TechRadar valgt ikke at give den score endnu, før vi helt kan give vores garanti. Som du kan læse mere om nedenfor, har vi har dog brugt den nye iPhone 12 Pro en hel del, og vi opdaterer denne anmeldelse med en score, så snart vi er sikre på vores resultater.

Når du har læst denne artikel, vil du vide, hvad iPhone 12 Pro kan byde på, og hvor den passer ind i Apples nyeste iPhone-serie. Mens designet måske ligner det fra sidste år (men med nye, flade kanter i stedet for de seneste års afrundede), så kommer denne med 5G-forbindelse og den interessante MagSafe-teknologi, der giver mulighed for clip-on-tilbehør.

Telefonens styrke har fået en opgradering, kameraerne er også forbedret, og den kommer som udgangspunkt med iOS 14. Men det er nok? Imponerer den nok til, at man vælger denne i forhold til den lignende og billigere iPhone 12?

iPhone 12 Pro: Priser og frigivelsesdato

IPhone 12 Pro og dens lancering blev annonceret sammen med iPhone 12, iPhone 12 mini og iPhone 12 Pro Max den 13. oktober 2020. Først havde vi egentlig forventet, at telefonerne blev afsløret ved Apple-eventet i september, da det ville have været traditionen tro, så blev mobilerne afsløret en måned. Det skyldes sandsynligvis coronavirusudbruddets indvirkning på både produktions- og leveringsplaner.

Frigivelsesdatoen for iPhone 12 Pro er 23. oktober, og forudbestillinger er live nu hos Apple og flere danske forhandlere. Du kan få fat på denne telefon før Pro Max, som først udkommer den 13. november.

IPhone 12 Pro-prisen starter ved omkring 8900 DKK for en model på 128 GB. Og så er der et minimumslagertilbud på både iPhone 11 Pro og basismodellen på den nye iPhone 12, hvor du kan finde interessante priser på henholdsvis 256 GB- og 512 GB-modellen.

Design

IPhone 12 Pro-designet adskiller sig fra sidste års iPhone 11 Pro. Som alle mobiltelefoner i iPhone 12-serien har den flade sider med skarpe 90 graders kanter.

Det er svært at fortælle, om dette er noget, der primært er funktionelt - hvilket vi snakker mere om nedenfor - eller bare en ændring af selve designet, fordi det skal understrege, at dette er en ny iPhone og en opgradering i forhold til sidste års model.

Faktisk er det ret vigtigt, fordi iPhone 12 Pro ellers er i samme størrelse som Pro fra 2019, og mange købere leder efter noget, som i skriger: "Hey, se på mig! Ny iPhone!" Så design af det nye iPad Pro-udvalg er et smart træk.

Det er også heller ikke bekræftet, om det fladere design giver mulighed for bedre 5G-signalstyrke. Og det er, selvom Apple gerne vil have, at den nye iPhone-kollektion har været meget opsat på, at denne serie skulle være synonym med denne nye, hurtige forbindelsesstandard og har gjort en masse, der skulle hjælpe på det område.

En anden ny tilføjelse er det "keramiske skjold" på forsiden, der erstatter glasset fra iPhone 11. Apple har samarbejdet med Corning om at skabe en struktur, som der ikke bare skal være glas, men snarere en "nanokrystallinsk" struktur, der har fire gange styrken fra sidste års skærm, og som dermed gør det sværere at smadre din nye iPhone.

Bagsiden på iPhone 12 Pro er stadig i det samme glas, som man så det i 2019, men også her skulle det nye kantdesign eftersigende gøre det dobbelt så modstandsdygtigt som den tidligere model, hvis du skulle gå hen og tabe den.

Vær opmærksom på, at Apple ikke siger, at disse iPhone ikke kan gå i stykker. De siger kun, at de er mere robuste. Samtidig er IP68-klassificeringen også forbedret, så din iPhone 12 Pro kan sænkes dybere end før, og det betyder, at den er gået hen og blevet endnu mere vandafvisende (selvfølgelig ikke helt vandtæt).

Hvis iPhone 12 Pro lander på den forkerte måde, kan den altså stadig gå i stykker. Vi så selv, at vores første enhed fik en revne i glasset på bagsiden, efter den landte fra bordhøjde og fladt ned på et betonunderlag.

Så hvis du tror, at du kan klare dig uden etui og/eller skærmbeskytter, så kan du godt tro om igen. Den nye iPhone 12 Pro kan stadig gå hen og blive ridset af skarpe genstande eller ødelagt på trods af større grad af beskyttelse (især på frontskærmen) end iPhone 11-serien.

De fladere kanter på denne 6,1-tommers telefonskærm gør det lettere at trykke på knapperne på siderne, da de føles mindre indvaderende. Det er ikke, fordi telefonen er mere behagelig at holde end sidste års iPhone 11 Pro, men den er en smule mere brugervenlig.

Og så er det værd at tjekke de nye farver: iPhone 12 Pro kommer i grafit, sølv, guld og stillehavsblå, som er mere afdæmpede og, tja, men kan vel kalde det professionelt udseende, end de mere udtalte muligheder, som man finder hos iPhone 12.

En af de andre store nyheder er, at de har udeladt både en oplader og EarPods fra kassen. Apple siger selv, at det vil have en enorm påvirkning på miljøet (og der kan måske være noget om snakken). De mener ikke, at der er behov for at inkludere en oplader, da de fleste har en et eller andet sted.

I princippet er det sandt - vi har alle vores skuffe med opladere og anden elektronik. Og hvis dit Lightning-kabel stadig fungerer fint, har du intet at bekymre dig om.

Men hvis du havde brug for et nyt Lightning-kabel og forventede at få den sammen med den nye iPhone - eller hvis dette er din første iPhone - skal du i stedet ud og købe en ny opladningsblok, da kablet i 12 Pro-kassen er USB-C til Lightning. Det er en nyere type forbindelse, og relativt få mennesker har i øjeblikket en oplader med en USB-C-port.

Vi forstår, at Apple forsøger at reducere miljøpåvirkningen af sine produkter, så an masse opladere ikke bliver produceret uden at blive brugt - men det havde givet mere mening, at Apple valgte at gøre dette, når USB-C-opladere var mere udbredte. Det kan godt føles som et forsøg på, at få folk skal gå ud og opgradere til den hurtigere opladningsoplevelse, som en 20W USB-C-opladningsblok til ca. 180 kroner tilbyder.

Skærm

IPhone 12 Pro har mere eller mindre den samme OLED-skærmteknologi som sidste års model. Den store ændring er skærmstørrelsen, der går fra 5,8 tommer til 6,1 tommer, uden der tilføjes til telefonens faktiske størrelse.

Den har derfor samme størrelse som skærmen på iPhone 12, og det er temmelig overraskende. Vi havde forventet, at Apple ville gøre mere for at adskille disse to modeller, da de overordnet set deler samme design, og en lidt større skærm ville have været en god og nem måde at gøre det på.

OLED-teknologi giver dig en af de bedste skærme. Den er i stand til at vise dybe sorte, livelige hvide og et stort udvalg af farver - og det gælder især, når du ser HDR-optagelser.

Når vi kiggede på filmklip med eksplosioner, ser det altid godt ud i HDR, da de lyse ildkugler er helt klare, mens ansigter eller andre mørke genstande i nærheden stadig er synlige.

Når det er sagt, så er vi ikke helt overbeviste om, at HDR faktisk er nødvendig på en telefon. Noget af det Netflix-indhold, vi så, og som ikke var HDR, så også strålende ud, mens få af de film, dom vi fandt på iTunes (som automatisk opgraderes til HDR gratis), kunne fremstå lidt for mørkt..

Uanset hvad, så er iPhone 12 Pro-skærmen en af de bedste derude. Det handler om fotografering af høj kvalitet til Instagram eller bare at kunne nyde dine hjemmefilm, som kan fanges i det avancerede Dolby Vision-format med 4K-opløsning og 60 billeder i sekundet.

Det ville have været rart at se 120 Hz-displayteknologi endelige finde sin vej til iPhone med Pro og Pro Max. Denne højere opdateringshastighed gør, at det ser og føles meget mere flydende, når du browser rundt på din telefon. Og når man ser, hvor mange af de bedste Android-telefoner, som har denne funktion nu, er det en skam, at den stadig mangler fra Apples topmodeller i 2020.

5G-forbindelse

5G har været en vanskelig funktion at gennemgå og anmelde, da nogle mennesker vil mene, at det er strålende, og andre ikke ville kunne bruge det fuldt ud, hvis overhovedet.

Hvis du køber en telefon fra det nye iPhone-udvalg, får du 5G-forbindelse som standard, og det, synes vi, er fremragende valg. Apple smugler den nyeste tilslutningsteknologi ind din næste telefon, uanset om du vil have det eller ej.

Når det fungerer, som det skal, så skaber det en helt ny oplevelse. Downloadning af en lydbog på 110 MB tog os kun 30 sekunder, og da vores 4G-telefon ikke kunne oprette forbindelse til Spotify pga. netværksbelastning midt inde i en by, kunne vi med det samme oprette forbindelse og starte streaming over 5G på iPhone 12 Pro (det sidste afprøvede vi i Storbritannien og ikke i Danmark).

5G kan virke prangende, og det er svært ikke at blive blændet af løfter om hastigheder på 200 Mbps, når du er på farten, men det er faktisk en virkelig praktisk og robust teknologi. Det giver dig mulighed for problemfrit at oprette forbindelse til internettet i overfyldte miljøer. Hvis du nogensinde har prøvet at surfe på nettet ved en sportsbegivenhed eller uploade et billede under en koncert, så kommer du til at sætte stor pris på, at du let kan gøre dette over en 5G-forbindelse.

Sådan lyder det i det mindste i teorien. Selvom iPhone 12 Pro kan oprette forbindelse til et stort udvalg af forskellige 5G-netværk i lande som USA, så er der stadig mange andre lande, som endnu ikke har tilgængelige 5G-netværk.

Vi var selv nødt til at skifte by for at afprøve 5G-hastigheder. Så hvis du ikke har 5G derhjemme eller på arbejde på nuværende tidspunkt, så kan det stadig godt være en god idé at vente til 5G-netværket er mere udbredt herhjemme i Danmark.

MagSafe

Vi har set mange gange, hvordan Apple sjældent opfinder en ny teknologi selv. De plejer at tage eksisterende teknologi og sætte deres eget stempel på det (og så ser det ud til, at hele verden tror, Apple faktisk opfandt det).

Det ser også ud til at være tilfældet med MagSafe. Det er et sæt magneter på bagsiden af iPhone 12 Pro opkaldt efter den magnetiske strømforsyning, der kom med MacBooks af ældre udgaver. Denne sikre magnet ville hoppe ud, hvis du kom til at rive fat i strømledningen, i stedet for at hive din laptop ned på gulvet.

Den nye MagSafe fungerer lidt anderledes og sikrer et meget fast greb, når du fastklikker en form for tilbehør. I øjeblikket er dette tilbehør stadig begrænset til covers, en oplader og en tegnebogstilføjelse. MagSafe-tilbehør kan også kommunikere til din iPhone, hvad de er, og det har sine fordele.

Med MagSafe-opladeren justerer magneterne selv telefonen, så den er i midten af opladningspladen, og fordi iPhone 12 Pro ved, at det er en kompatibel oplader, så oplades telefonen med dobbelt så stor trådløs power som sidste år.

Her kan vi igen vende tilbage til pointen om, at Apple mange gange bare sætter sit eget præg på eksisterende teknologi. Mange smartphone-fans vil nemlige kunne huske de magnetiske tilbehør til Essential Phone eller snap-on Moto Mods-serien. Det var banebrydende inden for clip-on-tilbehør: Især for Moto Mods - der nu produceres længere, og som kan findes til salg på Motorolas hjemmeside - endte det aldrig med at blive en enorm succes.

Faktisk er det uretfærdigt. Moto Mods var med til at skabe en masse kreative idéer: clip-on-højttalere, avancerede kameraer og endda en projektor. Mens Motorola ikke var i stand til skalere dette koncept, så kan Apple helt bestemt, og om et par måneder bliver vi sikkert begravet i MagSafe-tilbehør fra tredjepartsproducenter.

Men lidt på samme måde som med 5G føles det som en funktion, der bliver mere relevant i fremtiden, og som skaber mindre begejstret på nuværende tidspunkt. Nu har er det kun smart at købe en iPhone 12 Pro - og nyde fordelene ved MagSafe - hvis du også investerer i en trådløs oplader, der koster 349 kr. og en af



de nyere (og lidt dyrere) covers, der har en MagSafe "passthrough", som tillader dig at lade coveret blive på, men du oplader trådløst. (Vi synes, at der en super funktion og anbefaler brugerne at lade det beskytte cover være på i stedet for at tage den af og på 100 gange).

Brug af MagSafe er super fedt, når du føler opladeren, som klikker på plads. Det er som at sætte Apple Watch 6 til opladning, men med meget stærkere magneter. Men man kan også vente lidt for at se, hvilken type tilbehør kommer på markedet. Hvis markedet for tilbehør vokser hurtigt, kan der være gode grunde til at foretage dette køb og opgradere din telefon.

Kameraer

IPhone 12 Pro-kameraet består af tre forskellige valgmuligheder: Der er en almindelig 'bred' mulighed, en ultrabred sensor og den teleskopiske 2x-zoom for at komme tættere på dine motiver. Det gør også iPhone 12 Pross portrættilstand mere effektiv.

Der er en fjerde sensor her i 2020: iPhone 12 Pro og Pro Max leveres med en LiDAR-scanner, som gør det lettere for iPhone at finde ud af, hvad den har foran sig. Selvom det lyder som om, at du næsten kan scanne hele rum og omarrangere dem øjeblikkeligt (selvom denne teknologi egentlig er mulig nu), er den faktisk bedre til at registrere folks ansigter i svagt lys, så kameraet kan sætte automatisk fokus hurtigt.

Vi tester denne funktion yderligere, når vi har fået flere testere på. Men på den tid, som vi har brugt indtil nu, fandt vi ud af, at fokushastigheden på iPhone 12 Pro-kameraet var lidt bedre end iPhone 12 uden LiDAR.

En anden stor forandring hos kameraet i iPhone 12 Pro og Pro Max i introduktionen af filformatet ProRAW. Hvis du vil vide mere om dette, kan du tjekke vores kamera-editor Mark Wilsons super gode gennemgang.

Dybest set ligner det det rå format, som mange fotografer gør brug af, og det bevarer al den billedinformation, der opfanges sensoren, da det giver dig større fleksibilitet, mens du redigerer. Men hvis du ikke ved, hvordan du kan få det meste ud af denne ekstra billedinformation, når du går i gang med behandlingen af dine rå billeder, kan de kommer til at se flade og kedelige ud i sammenligning med JPEG'er, der er en proces i kameraet eller i din telefon.

Apples ProRAW bygger bro over denne kløft, da billeder forbedres med beregninger fra telefonens software, men du kan stadig redigere og forbedre dem i din foretrukne billedredigeringsapp eller tilsyneladende også direkte i selve Fotos.

Vi bruger ordet 'tilsyneladende', fordi ProRAW først lanceres senere i år, på samme måde som med sidste års Deep Fusion-funktion, som af en eller anden grund ikke var tilgængelig ved lancering. Derfor bliver vi nødt til at vente, før vi kan teste funktionen fuldt ud.

Billede 1 af 3 Billede 2 af 3 Billede 3 af 3

Selvom iPhone 12 Pro-kameraer med de samme 12MP-sensorer ikke ser ud til at være så kæmpe opgradering fra sidste års 11 Pro-serie, så er den store nyhed, at du nu kan bruge Night Mode (nattilstand) på alle tre - og ikke kun på det primære kamera.

Night Mode var en virkelig imponerende funktion, da vi så den på iPhone 11 sidste år, og den kan dramatisk gøre ethvert billede lysere - selv dem, der er taget under næsten helt mørklagte forhold. Altså, så længe du er i stand til at holde telefonen stille i 1-15 sekunder (afhængigt af hvor mørkt det er).

Det er virkelig imponerende, når du ser resultaterne: Den kan bogstaveligt talt gøre nat til dag (på telefonskærmen om ikke andet). Men hvis du ryster lidt på hånden, mens du tager et billede, kan det hurtigt komme til at se sløret ud - og det gælder især, når du bruger zoom eller ultrabrede kameraer.

Det primære kamera på iPhone 12 er opgraderet, så den har bedre ydeevne i svagt lys. Med bredere blænde på f/1.6 bliver det gennemsnitlige indendørs billede om natten en smule lysere, og Night Mode-funktionen får et lysere billede at starte ud med.

Billede 1 af 6 Billede 2 af 6 Billede 3 af 6 Billede 4 af 6 Billede 5 af 6 Billede 6 af 6

Nattilstanden Night Mode er også blevet udvidet til det forreste kamera, så du kan tage flottere selfies i mørkere forhold. Du kan også bruge portrættilstand i mørket, hvor Retina Flash (skærmenlys, som gør dit ansigt lysere) dæmpes langsomt for at fange øjeblikket.

Billede 1 af 3 Billede 2 af 3 Billede 3 af 3

Selfie-kameraet er generelt et niveau højere, end hvad vi så sidste år. Det har næsten alle de funktioner, som de bageste sensorer byder på, med ting som Smart HDR 3 til bedre billedbehandling, Dolby Vision-videooptagelse og Deep Fusion-billedforbedring.

En af de mest interessante funktioner, som Apple promoverer for både iPhone 12 Pro og Pro Max, er muligheden for at optage, redigere og se Dolby Vision-indhold i 4K-opløsning med 60 billeder i sekundet. Det er klart med til at give iPhone 12 et boost.

Da vi ikke selv er professionelle filmskabere, kan det være svært at teste for os fuldt ud, men hvis du bare gerne vil have farverige og lækre optagelser, så har du bestemt fundet din model her.

Specifikationer og ydeevne

Eftersom iPhone i et stykke tid har været nogle af de mest powerfulde smartphones i verden, kan man næsten være fristet til at springe over dette punkt for iPhone 12 Pro. Men da det også er grunden til, at mange køber dette mærke, så dykker vi lige lidt ekstra ned i det her.

Telefonen er drevet af A14 Bionic-chipset og ser ud til at komme med 6 GB RAM (hvert fald ifælge vores diagnostik), som muliggør maksimal kapacitet, når du laver ting fx videoredigering på farten.

Dette er mere end nok styrke til at komme igennem stort set enhver slags opgave, selvom det kan føles som om, iPhone 12 tager tid til at behandle billeder, så de bliver helt skarpe og flotte. Det er noget, vi kommenterede på sidste år, og det er overraskende, at det er ikke blevet rettet.

Man kan heller ikke komme uden om den forbedrede lagerplads: iPhone 12 Pro starter ved 128 GB og går op til 512 GB for den dyreste model.

Det føles som en af ​​de mest overbevisende grunde til at bruge lidt flere penge på købe 12 Pro. Mens iPhone 12 nok er en smule billigere, så er der kun 64 GB-modellen, og det er super vigtigt, at du har minimum 128 GB, hvis du havde forestillet dig at skulle lave mange videofiler med høj opløsning.

Batteritid

Batteritiden på iPhone 12 og 12 Pro er noget af et mysterium. Ud fra, hvad vi hører (i øjeblikket ubekræftet), har de nyeste iPhones mindre batterier end den forrige generation.

Der kan måske være noget om snakken, da iPhone 12 Pro overraskende nok holder en time mindre til videoafspilning, hvis man sammenligner med 11 Pro fra 2019.

Når det kommer til generel batteritid, lagde vi mærke til, at vi med let brug (normal brug uden for meget søgning på nettet og spille spil, men bare fotografering og lytte til musik via Spotify), at klokken sagtens kunne gå hen og blive midnat med mere end halvdelen af ​​det resterende batteri tilbage. Vi er ret overbeviste om, at du ville kunne gå to hele dage, før den skal oplades.

Men det er dog kun, hvis du ikke bruger det for meget. Vi er ikke færdige med vores batteritest endnu, men vi fandt ud af, at iPhone 12 til dels opførte sig på samme måde. Vi forventer, at iPhone 12 Pro med den ekstra power vil have en lignende batteriliv - især med det lignende design og specifikationer som iPhone 12.

Der er én ting, som du skal huske på: Hvis du ikke har et gammelt Lightening-kabel og oplader liggende et eller andet sted, bliver du nødt til at gå ud og købe en ny, da iPhone 12 Pro ikke har en i boksen, når du køber den.

Det er ikke verdens ende, da de er gået ned i pris, og du virkelig får en meget hurtigere opladningsoplevelse. Det kan du dog føles en smule skørt, at man selv skal gå ud og betale ekstra for en oplader, når man har betalt så meget for iPhone 12 Pro.

Tidlig vurdering

Ved første øjekast er det måske svært at finde fordelene ved iPhone 12 Pro i sammenligning med iPhone 12. Telefoner ser ens ud udefra, og et kig på specifikationer viser, at de også har en masse tilfælles, når det kommer til indmaden.

Der er dog vigtige områder, som virkelig imponerede os: iPhone 12 Pro-farverne er flotte at se på, og Pacific Blue er en af de pæneste, som vi hidtil har set.

Hvis du graver bare en lille smule dybere, vil du finde telefonen mere overbevisende. Telephoto-zoom er ret nyttig - uden tvivl mere end den ultrabrede sensor. Selvom LiDAR-scanneren stadig er en helt ny teknologi til iPhone, viser det sig allerede at være praktisk, når man optager i svagt lys. Og så er også spørgsmålet om opbevaring og lagerplads: For denne model starter vi ved 128 GB, hvilket er langt mere attraktivt end de 64 GB for den moderne smartphone-bruger.

Hvis du tror, at du får brug for lige den ekstra bit RAM, eller du bare vil sikker på, at du har en af ​​de allerbedste telefoner, som Apple har udgivet, så kan dette sagtens være værd at betale ekstra for.

Vi glæder os til at afslutte den komplette test inden for de næste 24 timer, og vi videregive alle vores opdagelser og fund til dig. Vi skal også have tjekket, om situationen med iPhone 12 Pro Max og dens (sandsynlige) længere battertid og bedre kamerasensor.