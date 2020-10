Anmeldelse: iPhone 12

Det er nemt at få tanken om, at iPhone 12 bare er "mere af det samme" - især når den lille, iPhone 12 mini er på trapperne. Men 5G bliver rullet ud i et hastigt tempo og tilføjelsen af MagSafe kan være banebrydende. Når man lægger det sammen med forbedret design og skærm, bliver iPhone 12 mere og mere nyttig, jo længere man har den. Men prisen er højere end på sidste års iPhone 11, og af miljømæssige hensyn medfølger der ikke en oplader. Det skal du måske have med i regnestykket. However, it’s more expensive than last year’s iPhone 11, and it doesn’t come with a charger in the box; yes, there are environmental benefits to this, but you may need to factor buying a new charger into the cost of your new iPhone on top of the higher price.

Anmeldelsen på to minutter

iPhone 12 har fået et nyk opad på prisen i forhold til iPhone 11. Til gengæld er den forbedret: OLED-skærm, en lidt bedre kamera, nyt design og de helt store: 5G og MagSafe.

5G giver telefonen en hurtigere og mere stabil forbindelse. 5G-netværket er ikke fuld udbygget endnu, men når dækningen er der, går det virkelig stærkt. Vi fik uden problemer 200 Mbit/s. men der er stadig mange steder, selv i storbyer, uden 5G-dækning.

Mange har den samme mobil i tre eller fire år, så det er en funktion, der bare bliver mere og mere nyttig som tiden går. iPhone 12 kan også forbinde til et stort udvalg af 5G-frekvenser, hvilket betyder, at hvis der er en 5G-signal, hvor du er, bør du kunne oprette forbindelse til det.

Den nye funktion ved iPhone, MagSafe et virkelig interessant. Den magnetiske forbindelsesteknologi giver dig ikke kun mulighed for at sætte ting på din telefon, såsom en oplader eller cover. Den kan også fortælle, hvad der er tilsluttet via en speciel chip .

MagSafe gør det muligt at oplade hurtigere og mere nøjagtigt. Og der kommer et helt nyt udvalg af tilbehør som et tegnebog-klip-on), men ligesom 5G bliver mere nyttigt over tid, er vi ret sikre på, at MagSafe-tilbehøret bliver markant forbedret når tredjepartsproducenter får fat i teknologien. Der er virkelig fede ting som spilcontrollere, fotoprintere og enorme ekstra batterier på vej.

iPhonen kan yde endnu mere. A14 Bionic-chipsættet er det mest kraftfulde i nogen smartphone, og benchmarks viser det. Lagerpladsen starter ved 64 GB og det er lidt nærigt. Hvis du er fuld med at tage billeder og videoer i fuld opløsning, er det ikke ret meget plads at gøre med.

IPhone 12-designet er blevet finjusteret med firkantede kanter, der minder meget om fortidens iPhone 4 og iPhone 5, og en ny Ceramic Shield-front, der tilsyneladende er fire gange sværere at knuse end iPhone 11 (ikke at vi havde lyst til at teste det).

Skærmen er også blevet opgraderet: det er nu en OLED-skærm, den samme teknologi, der bruges på iPhone 12 Pro. Den giver rige farver og dybe sort samt ægte HDR. Det lyder som en lille ting, men måske ville den lækre 120Hz displayteknologi også have været en velsignelse her; dog får du stadig en skarp og farverig oplevelse på iPhone 12.

Kameramæssigt får du igen 12MP duoen fra vidvinkel og og ultravidvinkel Førstnævnte er endnu bedre i svagt lys i år, og begge kan nu bruges med Night Mode. Det kan forbedre dine billeder på en måde, der virkelig er forbløffende; det er dog også tilgængeligt på iPhone 11, og vi ville gerne have set det opgraderet i 2020.

Videofunktionerne, inklusive muligheden for at optage i Dolby Vision i 4K, lyder imponerende, men for de fleste vil dette være en sjældent anvendt funktion. Når det er sagt, er resultatet bestemt værd at se på og dele.

Batteritiden er kun gennemsnit på den nye iPhone 12. Bruger du den meget, kan den klare omkring 17-18 timer på en opladning. Bruger du den ikke så meget, kan den også klare natten, ikke så godt som sidste års model.

IPhone 12 føles fyldt med potentiale - men Apple stoler på i stor udstrækning på for at gøre den til en succes. Vi har brug for en bred udrulning af 5G (danske mobilselskaber er i gang.) Derudover skal andre producenter hurtigt i gang med MagSafe-tilbehør for virkelig at gøre den nye telefon til et tiltalende køb. Hvis vi ser bort fra de to punkter, føles iPhone 12 ikke meget anderledes end iPhone 11. Opgraderingerne af designet og skærmen er fine, men man sidder ikke tilbage med et indtryk af, at den er mere værd end beløbet på prismærket, som det var tilfældet med iPhone 11.

Frigivelsesdato og pris

iPhone 12 kan bestilles hos de fleste danske mobilselskaber. Abonnementerne kan sammensættes på et vælg af forskellige måder. Prisen for 64 GB-udgaven af mobilen ligger de fleste steder omkring 5.500 - 6.800 kr.

Der åbnes for forudbestillinger af den billigere, mindre og på mange områder tilsvarende iPhone 12 mini den 6. november. Indtil da er priserne ikke offentliggjort hos mobilselskaberne.

Design

Hvad betyder 'forhøjet' for dig? Hvis nogen siger, at designet af noget er forhøjet, betyder det så, at siderne er flade og mere 'industrielle'?

Nå, hvis du svarer er ja, har du allerede en ide om designet af den nye iPhone 12. I størrelse og form svarer den til iPhone 11 fra 2019 (den er faktisk et par millimeter kortere og tyndere). Den største forskel er netop kanterne, som har 90 graders vinkeler i stedet for buede som tidligere.

Derfor føles iPhone 12 skarpere at holde i hånden. Telefonens kanter hviler ikke så tæt i dine håndflader. Hvis du har haft iPhones i en del år, bliver du straks mindet om følelsen af at bruge en iPhone 4 eller 5, som begge havde lignende kvadratiske sider.

Det er en interessant designændring fra Apple, og man spekulerer på, om det er gjort for at kunne give et 5G-signal. Det er også designet sådan for at fordoble chancen for, at bagsiden overlever et fald, selvom der er brugt samme glas som på iPhone 11.

Fronten på iPhone 12 er beskyttet af et Ceramic Shield. Apple hævder, at det beskytter skærmen fire gange bedre mod at blive knust, hvis mobilen tabes. Holdbarhed er tydeligvis et stort salgsargument i år.

Det betyder dog ikke, at du nu kan klare dig uden cover eller skærmbeskytter. Den er ikke uknuselig eller uimodtagelig overfor ridser. Fire gange mindre risiko for at blive knust betyder, at det stadig kan knække af det 'rigtige' (eller gentagne) fald. Frontskærmen kan stadig blive ridset over tid, hvis du har skarpe genstande lommen. Hvis du vil beskytte din iPhone bør du bruge et cover eller skærmbeskytter

Hvis du kan lide følelsen af en 'nøgen' telefon, løber du stadig risikoen for brud, omend en reduceret.

IP68-godkendelsen er blevet forbedret, så iPhone 12 kan nedsænkes ned til seks meters vand i 30 minutter, før indersiden bliver våd. Lidt mere jordnært betyder det, at risikoen for en vandskade er mindre.

En af de mest omstridte ændringer vediPhone 12 drejer sig egentlig ikke om selve telefonen, men hvad der følger med den. Oplader og EarPods medfølger ikke. Apple fremhæver de miljømæssige fordele ved ikke at give flere millioner af mennesker mere rod i skufferne med noget, de allerede har. (derudover fremhæves, at hver sending kan bestå af flere telefoner, fordi indpakningen fylder mindre).

"Som led i vores bestræbelser på at nå vores miljømål, medfølger der ikke strømadapter og EarPods til iPhone 12 og iPhone 12 mini. Brug din nuværende Apple-strømforsyning og hovedtelefoner, eller køb dette tilbehør separat."

Nogenlunde sådan står der på Apples nye iPhone-site. Det giver mening bortset fra ordet "nuværende". Til iPhone 12 medfølger nemlig et lightning til USB-C-kabel og ikke USB-A, som ellers har været standarden hos Apple gennem årene. Så du kan risikere at skulle bruge et gammelt kabel og oplader, og dermed få langsommere opladning.

Skærm

Skærmen på iPhone 12 er et stort skridt fremad for en telefon i den her prisklasse. Sidste år besluttede Apple, at lækre OLED-skærme med høj kontrast var forbeholdt de, dem, der var villige til at punge ud for Pro. i år er Super Retina XDR-skærmen at finde på billigere iPhone 12.

Forskellen er mærkbar, især når det kommer til at se fotos, videoer og film i HDR. Du ser måske ikke den forskel, når du bare er på nettet. Men uanset om du ser på kunstneriske fotos på Twitter, afprøver HDR-indhold fra iTunes eller bare streamer Netflix, giver OLED-opgraderingen et stort spring i billedkvalitet.

Til dagligt betyder det flere øjeblikke, hvor indholdet virkelig betager dig. Mange kan ikke se HDR på Netflix (pga. abonnementet), men også mere almindelige videoer overrasker.

iPhone 12 har en opløsning på 2532 x 1170 pixel. Skærmen er skarp og klar og kan ses i alle vinkler. Kanterne er tyndere (selvom telefonens kvadratiske design betyder, at de stadig ser lidt tykke ud), og derfor er iPhone 12 lidt kortere og smallere end 2019-versionen, mens den bibeholder 6,1" skærm.

Tidligere har det været let at kritisere Apple for ikke at bruge den bedste skærmteknologi. Men med iPhone 12 er det svært at sætte sætte sin finger på noget.

Det skulle da lige være, at skærmens opdateringshastighed ikke er 120Hz, som på de nye iPads og nogle Android flagskibe. Det ville kaste mere glans over interaktionen med telefonen, men skarpheden, farvegengivelsen og HDR-niveauerne virker ret fornuftige.

Skærmen er også lys nok. Den kræsne vil bemærke, at den gennemsnitlige lysstyrke på iPhone 11-LCD-skærmen er den samme som OLED'en på iPhone 12. Det kan virke uretfærdigt især på grund af prisforskellen, men vi ønskede os aldrig en lysere skærm; heller ikke i direkte sollys.

Vores eneste egentlige spørgsmål er, om du vil have HDR på en mobilskærm. Ja, farvegengivelsen og kontrasten er glimrende, men i HDR-mode kan nogle af de detaljer blive mindre synlige.

Det er en subjektiv vurdering, der er værd at tage med overvejelserne, før du lader dig lokke af HDR på mobilen.

5G vs MagSafe – hvilken ny funktion er bedst?

Senere i denne anmeldelse vender vi tilbage til de mere nuancerede opgraderinger ved iPhone 12. Men først til to store funktioner ved denne års model, der kan fange din opmærksomhed.

Den dårlige nyhed er, at ingen af dem formentlig vil virke særligt imponerende, hvis du køber den nye iPhone umiddelbart efter frigivelsen.

Den helt store nyhed ved Phone 12 er, at den understøtter 5G - det nye lynhurtige mobilnet, som mobilselskaberne er ved at rulle ud herhjemme. Primært i de store byer. Med 5G kan du downloade og streame hurtigere end nogensinde før. 4G er dog stadig hurtigt nok for de fleste af os, så i øjeblikket er det nok mere 'nice to have' end 'need to have'.

Det er heller ikke uden omkostninger for Apple. Det giver designmæssige begrænsninger og 5G-komponenterne er betydeligt dyrere.

Potentialet er dog til at få øje på. Under en togtur i London kom vi op på 200 Mbit/s og var 30 sekunder om at downloade en lydbog på 110 MB. På dele af rejsen fik vi også signal på steder, hvor det tidligere har knebet. Vi kan dog ikke med sikkerhed vide, om det skyldes 5G eller iPhonens evne til at kombinere data på flere netværk på samme tid.

5G handler om mere end hastighed. Vi prøvede forgæves at streame musik via Spotify, mens vi har forbundet til 4G i det centrale London. Der var ingen problemer med 5G. Det skyldes, at der både var færre mennesker koblet på, men også en højere kapacitet på 5G-nettet.

Så når vi igen må samles til fodbold og koncerter, bliver det nemmere at få hurtige forbindelser. Lige nu er vi dog stadig et stykke fra en sådan udbredelse af 5G.

Men lige nu er vi stadig et stykke væk fra det - der skal være en bredere implementering af 5G rundt om i verden for at den superhurtige drøm virkelig kan realiseres.

MagSafe

5G har stjålet overskrifterne omkring iPhone 12, men en ny funktion gør den mere interessant at bruge.

Det er MagSafe: den samme magnetiske snap-on-teknologi, som Apple tidligere har brugt på MacBooks til at forbinde strømadapteren. Magneterne sidder cirkel under iPhonens bagside, så tilbehør bare kan klikkes på.

Tilbehøret har en lille chip indeni, som mobilen læser. På den måde kan den registrere, hvad den skal gøre. Omkring frigivelsen er det begrænset til tilbehør fra Apple selv. Men når tredjeparter bliver involveret, kommer nyskabelserne.

Dhar tidligere været forsøg på at bruge magnetisk fastgjort tilbehør til smartphones, især af Essential og Motorola. Motorolas Moto Mods var enormt imponerende. Det var en genial ide at kunne klikke en spilcontroller, ekstra batteri og endda et 5G-modem på telefonen. Men Motorola har slet ikke samme gennemslagskraft som Apple og iPhones, så opbakningen fra tredjepartsproducenter fik aldrig det ellers fortjente gennembrud. Og produktionen blev stoppet.

Moto Mods, giver os en idé om, hvad vi kan håbe, at der kommer til MagSafe: der var en snap-on-spilcontroller, en mini-projektor, en fotoprinter og et helt nyt Hasselblad-kamera tilbehør, der tilføjede en enorm sensor til mobilen. Forestil dig så udviklingen, når det kommer til en af verdens mest populære smartphones.

Ved frigivelsen var det begrænset til en pæn MagSafe-oplader fra Apple med 15 W trådløs opladning (dobbelt så kraftigt som iPhone 11) og nogle covers.

Når opladeren har klikket sig fast, oplever man ikke, at telefonen er gledet lidt og derfor ikke har opladt. Den sidder virkelig fast, og oplader derfor optimalt.

MagSafe-covere er godt tænkt. Mobilen kan genkende farven på coveret, og lyser i samme nuancer. De er dyrere end almindelige covers, til gengæld kan du oplade uden at tage det af. For mange er det et stort plus, der også giver telefonen permanent beskyttelse.

Kamera

Kameraet har umiddelbart ikke fået den store opgradering på iPhone 12, hvis man ser på linserne. Der er stadig det samme vidvinkelkamera (som de fleste nok vil kalde det normale kamera) og kameraet med ultra vidvinkel, hvor zoome ud, når du vil have mere baggrund eller flere mennesker med på billedet

Den samlede kapacitet for kameraerne er dog blevet forbedret. Vidvinklen har 12 MP kombineret med en f / 1,6 blænde. Ifølge Apple giver det bedre billeder i svag belysning sammenlignet med iPhone 11. Og vores test viser det samme.

Det der imponerede os mest ved iPhone 11 var Night mode. Det er også at finde på iPhone 12, denne gang på både vidvinkel og ultra vidvinkel.

I night mode registrerer telefonen, hvornår lysniveauet falder og beder dig om at holde den stille i op til 15 sekunder.

Resultaterne er virkelig forbløffende. Billeder taget i fuldstændigt mørke ser bogstaveligt talt ud som om, de var taget om dagen. Kameraet skal dog holdes helt stille, ellers bliver billederne mere eller mindre slørede.

De fleste gange, får du dog resultater, du ikke havde troet mulige - også selvom du bevæger mobilen en lillebitte smule. Det fungerer bedst med den almindelge vidvinkel. Her fik vi billeder med chokerende meget lys. Ultravidvinkel gav mere 'mudrede' billeder, fordi det ikke er ligeså godt i svagt lys.

Night mode kan være forbløffende i sin evne til at lysne et næsten sort billede. Men vi havde gerne set en større opgradering i år. I stedet for at bruge det på ultra vidvinkel, ville det have været bedre at gøre resultaterne hurtigere og skarpere.

Ja, nu er vi temmelig kræsne. Men night mode kræver tålmodighed, så det ville have pyntet hvis det var nemmere at bruge.

Som noget nyt har iPhone 12 Smart HDR 3-teknologi, som kan læse bestemte elementer i et billede, f.eks. et billede med meget himmel og så fremhæve noget i forgrunden eller justere lyset nogle steder i billedet. Sammen med primærkameraets f / 1,6 blænde giver det rigtig gode billeder - især ved blandede lys eller farveforhold.

Det fede er, at du kan se, hvordan iPhone forbedrer dine fotos, mens du tager dem. Dine ellers ret så almindelige billeder gøres lysere og skarpere. Det er en ret tung proces, men det løfter dine billeder til nye højder. Vi blev imponeret af detaljegraden i nogle af billederne, uden der blev gået på kompromis med farven og skarpheden (det virker bare lidt langsomt af "den hurtigste chip i en smartphone" at være).

Frontkameraet på 12MP er forbedret. I det store hele fungerer det på samme måde som ultravidvinklen på bagsiden. I vores øjne kunne f / 2,2 blænden være lidt hurtigere. Nogle gange var det svært at bruge night mode, men i det mindste kan det også bruges på frontkameraet.

Vi tog nogle ret gode selfies, men nogle af dem i lav belysning så grynede ud, hvis vi ikke brugte Retina flash'en. Billederne i portrait mode, i lav belysning, var nok de mest imponerende.

Portrait mode på frontkameraet ser ud til at være blevet bedre til at finde hårgrænser. Vi var ikke ude for, at mobilen, i et forsøg på at sløre baggrunden, lavede et sløret rod omkring motivet.

Video har også fået et boost. Apple har gjort meget ud af, at understrege at iPhone 12-serien kan optage video i Dolby Vision og behandle det, før optagelsen vises i HDR-kvalitet på skærmen.

Vi havde det sjovt med at lege med videokvaliteten. Vores konklusion er, at Dolby Vision ikke får "normale" mennesker til at købe iPhone 12.

HDR-forbedrede optagelser er mere klare og farverige, når de ses side om side med ikke HDR-optagelser, men ellers er forskellen ikke så markant.

De HDR-forbedrede resultater er klarere og mere farverige, når de ses side om side med deres ikke-HDR-kolleger, men forskellen er ikke så markeret. Du kan kun optage med 30 fps i 4K, så hvis du vil have mest muligt ud af Dolby Vision skal du opgradere til iPhone 12 Pro eller iPhone 12 Pro Max, som understøtter op til 60 fps.

Omkring kameraet på iPhone 12 sidder man tilbage med indtryk af, at Apple har gjort nok. Ved at forbedre linserne lidt hist og pist, er billederne blevet lidt mere imponerende - især med night mode.

Til gengæld bemærker du sikkert ikke en stor kvalitetsforskel, hvis du skal vælge mellem iPhone 11 og 12. Du får flotte billeder med gode farver, men iPhone 12 Pro og især Pro Max har det bedste kamera lige nu.

Batteritid

Apple ser ud til at fortsætte sin tendens med at give standard-iPhonen god batteritid. Med iPhone 12 er der der færre ture til opladeren.

Apple har tydeligvis lagt arbejde i et forbedre batteritiden. Hos os var batteritiden mere end tilstrækkelig, især i forhold til batteritiden for iPhones for nogle år tilbage. Den kan sammenlignes med batteritiden på iPhone 11, måske en smule dårligere.

Vi havde f.eks. mere end 50 % tilbage på batteriet ved sengetid, hvis vi ikke havde brugt den så meget. På dage vi brugte den meget, og skiftede mellem 4 og 5G faldt batteritiden til omkring 18 timer på en opladning.

Det er mystisk, at Apple har reduceret batteritiden ved videoafspilning. iPhone 12 giver angiveligt 17 timer. På iPhone 11 var angivelsen 18 timers videoafspilning.

Det er underligt, at Apple har reduceret udholdenheden for videoafspilning på iPhone 12 - med angivelse af, at den vil vare 17 timer i stedet for de 18 timer, der tilbydes af iPhone 11.

I vores videotest, hvor vi afspillede en fuld HD-video i 90 minutter på loop, tabte telefonen kun 8 % af strømmen. Det er på højde med nogle af de bedste batteritider, vi har set på iPhone. I dagligt brug er der ikke de store forbedringer.

Bionic-chipsættet A14 er hjertet i den nye iPhone. Den skulle angiveligt være mere energieffektiv end nogensinde, og stadig være i stand til at levere nogle af markedets bedste resultater.

Apples bagvedliggende motor er forbedret, og det har også forbedret batteritiden år efter år. Transistorerne sidder tættere sammen, og skal derfor bruge mindre energi for at fungere. I princippet kan Apple derfor gøre batteriet mindre, men beholde samme batteritid.

Hvis du primært skal bruge iPhone 12 til at spille spil og surfe på nettet, der det primært det at tænde skærmen, der bruger strøm. Så vil du sandsynligvis få mellem syv og ti timers brug, før du skal finde en oplader. Det er ikke er et forfærdeligt resultat for moderne iPhones (selvom vi stadig længes efter den dag, hvor der uden problemer er batteri nok til 24 timer, uanset hvordan du bruger din iPhone).

Som sædvanlig når det ikke konkurrenternes niveau, men de fleste brugere vil ikke mærke forskel ifht. batteritiden. Den minder om de seneste års modeller, selvom den ikke når helt op på siden af iPhone XR og iPhone 11.

Desuden lever vi jo i en verden med hjemmearbejde lige nu, hvor mobilen ikke bliver brugt på lange pendlerture.

Derfor tager vi færre fotos, lytter til mindre musik på farten og aktiverer bevægelsessensoren inde i iPhonen mindre, hvilket også vil påvirke batteriets levetid.

Når det kommer til opladning, gentager vi, hvad vi skrev tidligere: du skal sandsynligvis købe en oplader til din nye iPhone. Det medfølgende kabel er er USB-C til lightning, hvilket betyder, at du sandsynligvis ikke har en oplader, der fungerer sammen med den.

At skifte sine telefoner til USB-C-kabler, uden den nødvendige oplader, er en mystisk beslutning af Apple. Det er godt at bruge et USB-C-kabel, fordi du får hurtigere opladning af din iPhone, men kun hvis du har den rigtige oplader eller vil betale for den.

Vi testede opladningshastighederne på MagSafe-opladeren (ved hjælp af en 18 W Anker PowerPort Atom PD 1-oplader, da vi ikke havde adgang til Apples 20 W-model). Den klarede en fuld opladning af iPhone 12 på160 minutter.

Efter 20 minutter var telefonen på 28 %, og den var halvt opladet efter en time. En MagSafe-oplader er god at have på skrivebordet eller sengebordet i længere opladningsperioder. Dog er det stadig værd at have lightning til USB-C-kablet. Både det og MagSafe tilsluttes den samme oplader (MagSafe-opladeren også bruger USB-C).

Køb den hvis...

Du har brug for en større skærm

iPhone 12 er billigere, men hvis du vil have en større skærm er dette modellen at vælge.

Du bare vil have noget nyt

Designet leder måske tankerne tilbage til ældre modeller, men den større skærm får det til at føles som en helt ny mobil (og det er det jo også).

Du er vild med at se film

Er du Netflix eller filmfan, er OLED-skærmen på iPhone 12 en virkelig god oplevelse.

Køb den ikke hvis...

Du vil lave film

iPhone 12 er fin til hjemmevideo, men hvis du laver videoer professionelt har iPhone 12 Pro mere at byde på.

Du ikke føler, dine hænder er store nok

Er du nervøs for, at dine hænder ikke er store nok til iPhone 12, er iPhone 12 mini nok et bedre valg for dig. Du får det samme, men i en mindre og billigere udgave.

Du vil have fremragende batteritid

Der er rigeligt med telefoner på markedet med bedre batteritid. Måske bør du overveje den billigere iPhone 11 eller overveje at gå over på den mørke side og vælge en Android-mobil.

Først anmeldt: oktober 2020