Mobilselskaberne har åbnet for iPhone 12-forudbestillinger

Siden den længe ventede præsentation af iPhone 12, har Apple-fans talt ned. I første omgang til at kunne forudbestille iPhone 12 og iPhone 12 Pro, som der nu er åbnet for i Danmark. Mobilerne leveres fra 23. oktober.

Vil du have iPhone 12 mini eller iPhone 12 Pro Max må du væbne dig med tålmodighed. Forudbestillinger af dem åbner 6. november.

3

Hos 3 kan iPhone 12 blive din fra 153 kr. i 40 måneder. Pro-udgaven koster fra 195 kr. i 40 måneder. Oven i prisen for telefonen, kommer så et abonnement. Det gode ved dem, er at de alle har datadeling og 3LikeHome. Sidstnævnte er ikke et trækplaster, så længe verden er lukket ned. Men ellers er det markedets måske bedste abonnementer, hvis du rejser meget. Ulempen er, at 5G-nettet hos 3 ikke er så udbygget endnu. Så måske vil du ikke kunne få glæde af det endnu.

Oister

De nye iPhones er endnu ikke kommet på hylderne hos det 3-ejede lavprisselskab, Oister.

YouSee

Er du i forvejen TV eller bredbåndskunde hos YouSee venter der måske nogle fordele ved at købe en iPhone her. Du betaler fra 230 kr. om måneden i 24 måneder for iPhone 12. Vil du have iPhone 12 Pro betaler du fra 310 kr. i 24 måneder. Hos YouSee kommer du på det 5G-netværk, der lige nu er mest udbygget. Til gengæld er afbetalingsperioden relativt kort.

Telmore

Hvis du elsker streaming er Telmore en overvejelse værd. Selskabet er efterhånden mest kendt for sine Telmore Play-abonnementer, der giver dig adgang til en lang række streamingtjenester som Netflix, Viaplay og HBO Nordic. Her koster iPhone 12 fra 246 kr. om måneden i 24 måneder. iPhone 12 har fraprisen 304 kr. i 24 måneder. Hos Telmore kommer du også på det 5G-netværk, der i øjeblikket er Danmarks bedste.

Telenor

Her får du bl.a. skærmskift med i abonnementet. iPhone 12 koster fra 165 kr. i 36 måneder. Der er lagt planer for at bygge 5G-nettet sammen med Telia, men det er ikke for alvor kommet i gang endnu.

CallMe

Hos Telias lavprisselskab CallMe skal du af med fra 285 kr. om måneden i 24 måneder, hvis du vil eje iPhone 12. Har du kastet din kærlighed på Pro skal du finde fra 365 kr. i dit månedlige budget i 24 måneder. Du kommer på Telenor/Telia-mobilnettet, så med nogle få undtagelser skal du nok ikke regne med 5G-dækning lige med det samme.

CBB

Kun eksisterende CBB-kunder kan købe de nye mobiler på afbetaling. Man skal nemlig have været kunde hos selskabet i mindst tre måneder. Derfor bruger vi ikke mere tid på dem her.

Telia

Vi slutter gennemgangen hos den svenske gigant, som i øjeblikket kun har meget begrænset 5G-dækning. Priserne for iPhone 12 starter ved 160 kr. om måneden i 36 måneder. Pro er som altid lidt dyrere: 210 kr. om måneden i 36 måneder.

Overblik: De billigste iPhone 12 og iPhone 12 Pro

Mobilselskabernes fremhævede frapriser på iPhone 12 (64 GB) Selskab Månedligt afdrag Løbetid i måneder Mobilens samlede pris 3 153 kr. 40 6.120 kr. YouSee 230 kr. 24 5.520 kr Telmore 246 kr. 24 5.904 kr Telenor 165 kr. 36 5.940 kr. CallMe 285 kr. 24 6.360 kr. Telia 160 kr. 36 6.840 kr. CBB - -