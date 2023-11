Black Friday 2023 - Airfryers: Bedste priser, tilbud og rabatter

Vil du finde en billig airfryer? Her er de bedste rabatter og tilbud på airfryers under Black Friday.

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de bedste rabatter og tilbud fra dette års Black Friday, kan du tjekke vores hovedartikel, hvor vi løbende samler de bedste tilbud fra årets store udsalg. Black Friday 2023: Alle de bedste tilbud

Vil du finde en billig airfryer under dette års Black Friday? Så er du kommet til det rette sted. Her samler vi alle de bedste tilbud og rabatter på airfryers under hele udsalget, der starter med Black Week allerede en uge før Black Friday.

Her finder du en oversigt over nogle af de bedste airfryers, der kan købes, sammen med dagens bedste priser for hver model hos alle de store svenske forhandlere. Du kan også læse om vores forventninger til dette års Black Friday og se nogle ofte stillede spørgsmål om airfryers og Black Friday i bunden af artiklen. Hvis du vil finde flere tech-gadgets under udsalget, så tjek vores hovedartikel for Black Friday {år}, hvor vi samler alle de bedste priser og rabatter på tech-gadgets.

Airfryers - Black Friday 2023: De bedste priser

Airfryers er blevet virkelig populære, og det er det perfekte tidspunkt at få fat i en billig en på Black Friday. (Image credit: Hans Christian Haraldsen Moen)

Herunder samler vi alle de bedste priser, tilbud og rabatter på airfryers til årets Black Friday. I forventning om rabatter og tilbud har vi tilføjet købslinks til nogle af de nyeste og mest populære modeller i øjeblikket. Disse små bokse viser dagens bedste priser for hvert produkt hos forskellige forhandlere.

Airfryers - Black Friday 2023

Severin FR 2446 | 1619:- 979:- hos Kitchentime

Få 40% rabat: Denne prisvenlige airfryer med en kapacitet på 11 liter har en god rabat på Amazon lige nu, så du kan spare 33%.

Tefal Actifry Genius XL | 2.299:- 1.499:- hos Føtex

Spar 800 kroner: Denne airfryer kombinerer cirkulation af varm luft med omrøring. Den har både en gryde og en pande, så du kan lave to retter samtidig. Tilbered fx grøntsager i skålen, mens du griller laks på panden eller lav lækre pommes frites til en grillkylling – kun fantasien sætter grænser.

Swiss Pro+ Digital Airfryer 24L | 1.499:- 1.149:- hos Kvalitetskøkkenet

Spar 350 kroner: Mangler du en stor airfryer med plads til f.eks. en hel kylling? Så er denne måske værd at tjekke ud. Lige nu med en fin rabat.

Cosori Premium Airfryer | 1.990:- 1.111:- hos Elgiganten

Spar 879 kroner: Stor airfryer med Air Crisp-teknologi, en stor kapacitet på 5,5 l, 11 forudindstillede tilberedningsfunktioner og brugervenlig betjening.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer | 799:- 449:- hos Mi Store

Spar 350 kroner: Vores anbefaling til en billig og alsidig airfryer. Xiaomi Mi Smart Air Fryer giver dig meget for pengene, og lige nu sparer du over 40% på dette tilbud.

Ninja Foodi Dual Zone Airfryer | 1.497:- 1111:- hos Power

Spar 386 kroner: Denne alsidige og store airfryer fra Ninja har en god rabat hos Power lige nu. Hvis du bestiller den i dag, sparer du 800 kr.

Airfryers - Black Friday 2023: Ofte stillede spørgsmål

Hvor kan jeg finde en varmluftsfrituregryde billigt? I denne guide lister vi de bedste billige varmluftsfryser lige nu. Hvis du foretrækker at søge selv, kan du finde et bredt udvalg af airfryers hos forhandlere som Power eller Elgiganten.

Vilken är den bästa billiga airfryern? Xiaomi Mi Smart Air Fryer er vores favorit blandt billige air fryers, da den kombinerer lav pris, design, kvalitet og smarte funktioner på en god måde. Hvis du har brug for en større kapacitet, anbefaler vi Philips Essential Airfryer, som er en smule dyrere.

Hvor stor en airfryer har jeg brug for? En airfryer med en kapacitet på 3,5 liter er nok til 1-3 personer. Hvis du planlægger at bruge din airfryer til at lave mad til større selskaber eller familien, bør du vælge en model med en kapacitet på 5,5 liter eller mere.

Hvad kan man tilberede med en airfryer? En airfryer forbindes ofte med tilberedning af friturestegt mad, som et mere fedtfattigt og brugervenligt alternativ til en frituregryde. Airfryeren er unægtelig god til at få den rette sprødhed til chips, vinger og lignende, men kan også bruges til andre typer madlavning, som du normalt ville bruge ovnen til.

Hvad er forskellen på en airfryer og en konvektionsovn? Tilberedningstiden er generelt kortere i en airfryer, da luften cirkulerer hurtigere end i en almindelig ovn. Det er også det, der er med til at give maden den rette sprødhed, når den tilberedes i en airfryer, uden at det er nødvendigt at bruge en masse olie.