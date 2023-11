Black Friday-tilbud: Laveste pris nogensinde på Samsungs The Frame 4K QLED 75”

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de bedste rabatter og tilbud fra dette års Black Friday, kan du tjekke vores hovedartikel, hvor vi løbende samler de bedste tilbud fra årets store udsalg. Black Friday 2023: Alle de bedste tilbud

Black Week kører for fulde gardiner, og forhandlerne er gået i gang med at kæmpe om at levere de bedste rabatter og tilbud til dette års store salgsbegivenhed! Vi fortsætter med at søge efter og samle alle de bedste tilbud, der dukker op i løbet af perioden, og samler dem i vores store Black Friday-artikel. I den finder du billige tech-gadgets fra alle kategorier, men vi er bare nødt til at fremhæve dette tilbud på Samsungs Neo QLED TV, for det er lidt vildere end normalt.

Dette tilbud er på Samsungs The Frame 4K QLED på 75" i 2023 modellen kommer her med en lækker rabat på 12.000 kr., og det er næsten en halvering i prisen. Mangler du et tv, der både leverer et fantastisk billede og mange smarte funktioner, og som samtidig kan fungere som en ramme til digitale kunstværker? Her kan du se et udvalg af kunstværker, der er så livagtige, at et er svært at se, at der ikke er tale om malerier. Det er den laveste pris på dette tv nogensinde! Nedenfor finder du købslinks til forskellige forhandlere, hvor du kan bestille det.

Black Friday: Supertilbud på Samsungs The Frame 4K QLED 75”