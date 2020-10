Anmeldelse: OnePlus 8T

Anmeldelsen på to minutter

OnePlus 8T har ingen altdominerende ny funktion eller nye specifikationer, der for alvor gør den noget særligt i forhold til andre modeller i samme serie. Men OnePlus har taget al det, der gjorde de telefoner fantastiske og lavet vigtige forbedringer. Resultatet er den bedste OnePlus mobil til dato.

I T-serien har man i flere år justeret små elementer fra flagskibsmodellerne. Samme model er fulgt denne gang i stedet for at lave en kæmpe opgradering.

Den nye telefon har den samme processor og meget af den samme teknologi, som vi så i OnePlus 8. Den har dog fået et større batteri, justeret kameraopsætning og forbedret skærmteknologi. Det sikrer, at der er nok nyt til at tilfredsstille dem, der leder efter det bedste OnePlus har at tilbyde .

Skærmen på OnePlus 8T er en 6,55" 1080 x 2400 AMOLED, med en hurtig opdateringshastighed på 120 Hz. Vi fandt ud af, at både størrelse og kvalitet gjorde det at se se film og andre medier eller spille spil til en fantastisk oplevelse. Der er også en hurtig og nøjagtig fingeraftryksscanner på skærmen.

På designsiden har OnePlus rystet posen og tilføjet farven Aquamarine Green, og ændret placeringen af den bageste kamerablok. Det giver mobilen en særlig stil sammenlignet med nylige OnePlus-enheder, men det er ikke en ændring, der for alvor ændrer noget.

Batteritiden er lang. Vi opdagede, at 8T altid kan komme igennem en hel dag på en fuld opladning. Og når du en sjælden gang imellem er ved at løbe tør, oplader den hurtigt.

Kameraet på OnePlus 8T er ikke det bedste på markedet, men det er bedre end på andre OnePlus-modeller. Der er mange modes og funktioner, så det er en sjov mobil at tage billeder med.

Den har ikke noget banebrydende at byde på i form af specifikationer eller funktioner. Men det har nye mobiler sjældent nu om dage. I stedet får du meget af det, du ville få i de bedste smartphones fra konkurrenterne, men til en lavere pris. Det gør det her til endnu en overbevisende mobil fra OnePlus.

OnePlus 8T frigivelse og pris

Der er endnu ikke kommet ret meget information om, hvornår OnePlus 8T kan købes, og hvad den koster.

Den kan forudbestilles, men ingen præcis leveringsdato er oplyst. Ifølge den danske kundeservice hos OnePlus forventer man, det bliver mellem 19. - 23. oktober.

Hos OnePlus koster den 4.699 kr. for 8 GB RAM og 128 GB lagerplads.

Mobilselskabet 3 har åbnet for forudbestillinger af samme model, hvor telefonen kan købes med abonnement. Afbetalingen på selve mobilen udgør 108 kr. i 40 måneder. I det regnestykke kommer den dermed til at koste 4.320 kr.

Design

OnePlus-telefoner har et særligt udseende. Hver en tomme af OnePlus 8T ligner en OnePlus-mobil, men et par designdetaljer her og der får den til at skille sig ud fra andre modeller.

OnePlus 8T har en bagside af glas, der er beskyttet af Gorilla Glass-teknologi, og en metalramme. Designet føles lækkert, men ikke i en grad, man måske forvente af et stort brands flagskibsmodel.

Der er en lille kamerabule i øverste venstre hjørne på bagsiden af telefonen, der består af de bageste kameralinser og blitz. I den tidligere generation af OnePlus-produkter sad den øverst i midten. Nu er den flyttet for at give plads til ny køleteknologi.

Mobilen måler 160,7 mm. x 74,1 mm. x 8,4 mm. og vejer 188 g - det er nogenlunde størrelsen på de fleste flagskibsmodeller, og vi synes den er behagelig at bruge med begge hænder.

Hvis du leder efter en mindre telefon, er 8T sikkert ikke noget for dig. Det kan være svært at nå ud over den 6,55" store skærm, når man holder telefonen i den ene hånd.

USB-C-porten og SIM-bakken er i bunden af telefonen sammen med en enkelt højttaler. Volumen styres er på venstre side, mens oplåsningsknappen og lydløs-slideren er til højre.

Langt størstedelen af Android-telefoner har ikke denne slider, så det er noget særligt for OnePlus-enheder. Den giver dig mulighed for at skifte mellem notifikationslyde, vibrationer eller fuldstændig stilhed.

OnePlus 8T har en fingeraftryksscanner i skærmen. I vores testperiode fungerede det godt så vi hurtigt og nemt kunne låse telefonen op - det blev vores foretrukne måde at låse telefonen op. Det er nok en funktion, som mange brugere kommer til at holde af.

nePlus 8T kommer i to farver: Aquamarine Green (som du kan se i denne anmeldelse) og Lunar Silver. Afhængigt af hvor du køber telefonen, kan du dog risikere ikke at have noget valg.

Skærm

OnePlus 8T har skærm på6,55". skærm. Den føles stor, men ikke alt for stor, når du bruger telefonen. Der er minimal ramme omkring ydersiden af skærmen, hvilket maksimerer forholdet mellem skærm og krop, så man for fornemmelsen af, at skærmen næsten fylder det hele.

Skærmopløsningen er 2400 x 1080, hvilket giver 402 pixels per tomme. Det betyder, at skærmen er god til at se film og andet indhold. Vi fandt ud af, at farverne også blev smukt gengivet.

OnePlus har givet skærmen en opdateringshastighed på 120 Hz. Det betyder, at skærmen opdateres dobbelt så hurtigt som en 60 Hz-skærm, hvilket indtil for relativt nyligt var standarden. Det bliver en stadigt almindelig funktion på topmodeller, og det betyder, at skærmen "glider" problemfrit, når du ruller gennem dine feeds på sociale medier eller spiller spil.

I vores optik ser det rigtig godt ud op OnePlus 8T, og man bemærker det med det samme, når man begynder at bruge den. I vores test virkede AMOLED-skærmens lysstyrke kraftig. Man kunne læse ting på skærmen i stærkt sollys og under flere andre omstændigheder.

Som på OnePlus 8 og 8T er selfie-kameraet placeret bag et hul i øverste venstre hjørne af skærmen. Dette optager ikke meget plads, og det er lige i hjørnet af telefonen, så det er diskret.

Kamera

OnePlus 8T har en kompetent samling af kameraer, der fungerer godt på flere områder. Der er fire linser fire bagpå, som hver især bidrager med noget nyttigt.

Der er et 48 MP primært kamera med en blænde på f / 1.7, som både har optisk og elektronisk billedstabilisering.

Der er også et 16 MP f / 2.2 ultra hvidvinkel kamera, en 5 MP makro og en 2 MP monokrom linse. Mere om den om lidt.

I vores test konkluderede vi vi, at det primære kamera på 48 MP fungerer virkelig godt i god belysning - fokusering er hurtig, hvilket gør det let at tage de billeder, man ønsker. De billeder, vi tog, så naturtro ud med naturlige farver og kontrast.

Kameraet begyndte at kæmpe lidt på steder med svagt lys, men detaljerne i de fleste billeder, vi tog, så stadig godt ud med tilstrækkelig farve og detaljer. Der er ikke noget dedikeret tele-kamera som man finder på nogle topmodeller. Den indbyggede digitale zoom fungerede dog godt i de fleste situationer, hvor vi havde brug for det.

Billede 1 af 5 Ultra vidvinkel (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 5 Det primære kamera på OnePlus 8T (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 5 3x zoom med det primære kamera (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 5 5x zoom med hovedkameraet (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 5 10x zoom med hovedkameraet (Image credit: TechRadar)

Det kan zoome op til ti gange, men kvaliteten falder betydeligt, når man bruger det. Der er også et makrokamera, som vi synes var i stand til at hjælpe med at tage nærbilleder, men det er ikke bemærkelsesværdigt bedre end de fleste andre Android-telefoner.

Monokromkameraet på 2 MP fungerer sammen med det primære kamera, når man tager sort-hvide billeder. Formålet er at få billeder, der ser mere naturlige ud end hvis de var taget i farve og der var brugt et sort-hvidt filter. Det skulle minde om de resultater man får med en sort-hvid film.

Du kan se nogle eksempler på resultaterne nedenfor:

Billede 1 af 3 Taget med monokromkameraet på OnePlus 8T (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 3 Taget med det primære kamera på OnePlus 8T (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 3 Taget med det primære kamera på OnePlus 8T og et monokromfilter (Image credit: TechRadar)

Det er en interessant idé, og vi synes det fungerede godt, selvom vi ikke bemærkede en enorm forskel mellem de billeder vi tog på den måde og dem, vi satte et filter på. Dem, der går mere op i fotografi vil måske sætte mere pris på det.

Man kan optage 4K-video med enten 30 eller 60 billeder i sekundet på det bageste kamera, med super slowmotion på 720 p. og timelapse. Den optiske billedstabilisering hjælper med at gøre videooptagelse jævnere end på andre telefoner.

På forsiden af telefonen er der et 16 MP frontkamera. Vi fandt det mere end velegnet til både videoopkald og selfies.

Kamera eksempler

Billede 1 af 5 Taget med kameraet på bagsiden (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 5 Det primære kamera på OnePlus 8T (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 5 Vidvinkel på OnePlus 8T (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 5 3x zoom med primærkameraet på OnePlus 8T (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 5 Macrokameraet (Image credit: TechRadar)

Specifikationer og ydeevne

OnePlus 8T har et moderne chipsæt form af Qualcomm Snapdragon 865. Det er en af de mest kraftfulde chips på markedet, selvom nogle flagskibe bruger den lidt nyere Snapdragon 865 Plus, der er optimeret til spil .

Der er bestemt ingen problemer med ydeevnen i hvad OnePlus 8T med 12 GB RAM, som vi testede. I vores test var en stærk performer, som slet ingen problemer havde med hverdagsopgaver som apps og spil. Der var ingen forsinkelser og grafikken så godt ud.

Nogle steder kan du købe en model med 8 GB RAM, som vi ikke har testet. Vi forventer dog, at det er nok. Mange telefoner med 8 GB RAM kan udføre de samme opgaver som telefoner med mange flere.

Hvis du er heldig kan du vælge også mellem 128 og 256 GB lagerplads. Hvis du vælger 128 GB får du 8 GB RAM. Hvis du vil bruge lidt flere penge på modellen med 256GB får du 12 GB RAM.

Vores anbefaling er, at du vælger 12 GB / 256 GB-versionen (hvis det er muligt). Især hvis du regner med, at beholde mobilen længe. Så slipper du formentlig for at skulle slette for at frigøre plads. Det er værd at bemærke, at lagerpladsen på OnePlus-mobiler ikke kan udvides med microSD.

Som med de andre OnePlus 8-telefoner understøtter OnePlus 8T 5G, så du kan få mest muligt ud af næste generations netværk. Bemærk dog, at dit mobilselskab og abonnement også skal understøtte 5G - og så skal du være i et område med 5G.

TDC har bygget 5G i de største danske byer. De andre selskaber er i gang, og forventer at dække de største danske byer i midten af 2021.

Telefonen kører Android 11 fra første gang, du tender den. Så du får en lang række nye funktioner. Som på alle OnePlus-telefoner kommer den også med virksomhedens OxygenOS brugerflade, der giver Android et særpræg.

Batteritid

OnePlus 8T har et batteri på 4.500mAh. Det er større end batteriet i OnePlus 8 (4.300mAh) Forbedringen er mærkbar. Vi kom problemfrit gennem en typisk dag på en fuld opladning, ofte havde vi 10-20 % tilbage.

Bruger du telefonen hele dagen kan du komme ud for at skulle oplade inden dagens afslutning. Men batteritiden er blandt de bedste på markedet. Der er godt nok ingen trådløs opladning, men ladeteknologien Warp Charge fra OnePlus er noget af det hurtigste, der findes. Så hvis du har brug for strøm på mobilen sker det meget hurtigt.

Skal du købe OnePlus 8T?

Køb den hvis...

Du er vild med særpræget hos OnePlus

OnePlus-telefoner har en særlig stil, lige fra softwarejusteringer til farver. Denne gang er det Aquamarine Green. Hvis du er vild med særpræget hos OnePlus, skuffer den her telefon ikke.

Du vil have en virkelig lækker skærm

Opløsningen er godt nok ikke bedste på markedet, men OnePlus 8T har en skærm, der ser godt ud takket være 120Hz opdateringshastighed og stærke lysstyrkeniveauer. Det er en af de bedre smartphoneskærme på markedet og en fornøjelse at bruge.

Du har brug for lang batteritid

OnePlus 8T holder ikke to hele dage på en fuld opladning. Men det hører til sjældenhederne, at en telefon uden et usædvanligt stort batteri kan det. I stedet får du uden problemer strøm nok til en hel dag

Køb den ikke hvis...

Du skal bruge en billig mobil

Mobilerne fra OnePlus er ikke så billige, som da den allerførste kom på markedet. Firmaet har sænket prisen i forhold til OnePlus 8, men OnePlus 8T er ikke så billig som nogen sikkert havde håbet.

Du vil have trådløs opladning

OnePlus har givet OnePlus 8 Pro trådløs opladning. Men det gælder desværre ikke andre modeller - heller ikke 8T. Det er ikke en must-have-funktion for mange, men det er noget at huske på, hvis du vil gøre opladerkablet til fortid.



Du har brug for markedets bedste kamera

OnePlus 8T har et habilt bagkamera, der kan tage nogle flotte billeder, men du får ikke den banebrydende kamerateknologi, som du finder på telefoner som Samsung Galaxy S20-serien eller Huawei P40 Pro.

Først anmeldt: Oktober 2020