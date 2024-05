Huawei Watch Fit 3 lanceret - et prisvenligt smartwatch med mange funktioner

Huawei har en masse spændende nye produkter på vej i foråret 2024, som bygger på deres "Fashion Forward"-koncept, der kombinerer avancerede teknologiske gadgets med moderne og stilfulde designs. Det første er deres nye smartwatch, Huawei Watch Fit 3, en prisvenlig enhed fyldt med funktioner og rettet mod et yngre publikum. Det blev lanceret i dag, den 7. maj, og den officielle udgivelse forventes den 27. maj.

Et moderne design

Designet af smarturet minder om tidligere udgaver, men med nogle mindre justeringer. Skærmen har bevaret sin kantede form, men er nu lidt bredere og lavere (36 x 43 mm sammenlignet med 33,5 x 46 mm tidligere). Den er også blevet lidt tyndere end sin forgænger med en tykkelse på kun 9,9 mm. Kroppen er lavet af aluminium og vejer kun 26 gram, hvilket gør Huawei Watch Fit 3 til et af de letteste smartwatches, der findes i øjeblikket.

Den 1,82 tommer store AMOLED-skærm er beskyttet af en metalramme, og det mest interessante ved skærmen er måske dens pixeltæthed og lysstyrke - her får du en HD-opløsning på 347 PPI og op til 1.500 nits. Det betyder, at du får en førsteklasses skærm, der viser alt fra fitness-indsigt, urskiver, emojis, grafer og meget mere tydeligt.

Ud over touch-funktionen på skærmen er der også en funktionsknap og en roterende krone på siden af skærmen, så det er nemt at navigere, selv under svedige træningspas, eller når man f.eks. har handsker på.

Smartwatchet fås i en række forskellige farver, bl.a. sort, pink, Moon White og Grey Nylon.

Fyldt til randen med funktioner

Selv om Huawei Watch Fit 3 ligger i en overkommelig prisklasse, er det på forkant og kan matche selv sine dyreste konkurrenter med hensyn til sundheds- og fitness-tracking samt andre smarte funktioner. Smarturet bruger TruSleep 4.0 til søvnanalyse og TruSeen 5.5 til nøjagtige pulsmålinger. Det indeholder over 100 forskellige træningstilstande understøttet af TruSport-teknologi, og du får adgang til ting som guidede stræk, åndedrætsøvelser, løbetræner, dybdegående søvnindsigt, SpO2-målinger og mulighed for at logge kalorier for at sikre en sund kost, og at du får nok næring og energi til at nå alle dine fitnessmål. Smartwatchet er også vandafvisende med en 5ATM-klassificering og kan forbindes til ethvert fitnessudstyr med Bluetooth-forbindelse for at synkronisere data.

Med hensyn til hverdags- og smartwatch-funktioner får du ting som indbygget musiklagring, opkaldsfunktion, notifikationer, lommelygte, der kan indstilles til forskellige farver og med en blinkende funktion, sporing af menstruationscyklus og hurtige svar til SMS og tredjepartsapps (såsom apps til sociale medier). En god detalje ved de hurtige svar er, at du kan vælge at tilføje dine egne svar, hvis standardsvarene ikke passer helt eller føles for simple - eller du kan vælge at svare med emojis! Noget, vi tror, at ivrige fotografer og håbefulde influencere også vil sætte pris på, er, at smarturet lader dig fjernstyre din telefons kamera.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig for at modtage daglige nyheder, anmeldelser, meninger, analyser, tilbud og mere fra teknologiens verden. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Huawei Watch Fit 3 har en batterilevetid på op til 10 dage ved normal brug og omkring 7 dage ved mere intensiv brug og meget GPS-sporing. Smartwatchet understøtter hurtig opladning, hvor 10 minutters opladning giver dig nok batteri til at klare dig igennem en hel dag.

Udgivelsesdato og pris

Huawei Watch Fit 3 er kompatibelt med alle iOS- og Android-enheder og kommer i handlen den 27. maj til en vejledende udsalgspriser på159 €, 169 € og 199 €.