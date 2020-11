En million får mobilt bredbånd på 5G-netværket

5G-netværket bliver ved med at udvikle sig. Fokus er primært på smartphones, men det gælder selvfølgelig også mobilt bredbånd. En række selskaber har åbnet for, at kunderne kan komme på 5G-netværket via mobilt bredbånd. Det drejer sig om TDC Erhverv, Telmore og Relatel.

“Med mobilt bredbånd via 5G kan du downloade HD film på et øjeblik og hente dine playlister på et splitsekund. Og så vil en mobil bredbåndsforbindelse via 5G også kunne bidrage til øget mobilitet på tværs af landet, da flere virksomheder kan etablere sig uden for de store byer og derved skabe vækst og arbejdspladser flere steder i landet. Samtidig vil medarbejderne få langt bedre mulighed for at arbejde på farten og afholde f.eks. videomøder via en tablet eller laptop koblet på 5G-netværket", siger salgsdirektør hos Nuuday, Christian Morgan, i en pressemeddelelse.

Det TDC-ejede 5G-netværk er indtil videre fuldt udbygget i centrum af København, Odense, Aarhus og Helsingør. Inden årsskiftet regner selskabet med, at 90 % af danskerne har adgang til 5G.