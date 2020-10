Google Pixel 4a 5G og Pixel 5 kommer næppe hos danske mobilselskaber

I et hidsigt tempo præsenterede Google nye produkter forleden. Blandt dem var to nye smartphones: Pixel 4a 5G og Pixel 5. Desværre må danske Google-fans formentlig nøjes med at købe en af de nye mobiler hos en af de få danske webshops, der sælger dem uden abonnement. Det ser nemlig ikke ud til, at mobilselskaberne får fingre i dem.

TechRadar har været i kontakt med både 3 og TDC (der som bekendt ejer en række mobilselskaber som YouSee og Telmore) Begge steder lyder det, at man klart vil overveje, at tage de nye Pixel-modeller med i sit udvalg. Problemet er bare, at Google indtil videre har fravalgt Danmark, så derfor er det ikke en mulighed.

Ikke bare en fordanskning

Hos Google lyder forklaringen, at det er ligger meget bag at sende nye produkter på det danske marked.

“Jeg deler selv iveren med at få Googles produkter til Danmark hurtigst muligt. I nogle tilfælde sker det samtidig som den globale lancering, i andre tilfælde senere. Før vi lancerer et produkt på et nyt marked, vil vi sikre os at det leverer den bedst mulige oplevelse. Det er ikke bare en fordanskning, men også en række andre aspekter, afhængig af produktet. Eksempelvis samarbejder med lokale partnere, test og support osv. Når det er sagt, er vi altid på udkig efter at udvide til nye markeder så snart, at det kan lade sig gøre,” lyder det fra Google Danmarks kommunikationschef, Jesper Vangkilde, til TechRadar.

Vangkilde afviser at sætte ord på, hvad det helt konkret betyder i forhold til udsigterne til at få de to nye mobiler til landet.

Med den udmelding er det svært at se, hvad der skulle have ændret sig nu i forhold til de andre gange Google har sendt nye smartphones på gaden. Ingen af dem kom til Danmark.