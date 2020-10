Sony gør comeback hos 3

3 har genoptaget samarbejdet med Sony. Elektronikgigantens kommende flagskib, Sony Xperia 5 II kan købes både med og uden abonnement hos 3, hvor direktøren glæder sig over til igen at få Sony på hylderne.

“De mere prisvenlige mobiler har indtil videre haft et godt år i 2020, men der er intet, der tyder på, at kunderne er klar til at gå på kompromis med kvaliteten. Derfor har vi glædet os til at genoptage samarbejdet med Sony, som med den nye Xperia 5 II virkelig formår at markere sig i markedet for toptelefoner på mellemklassebudget og med et kamera, der giver alle andre telefoner kamp til stregen”, siger direktøren for privatmarked hos 3, David Elsass, i en pressemeddelelse.

Den kommende Sony-mobil kan købes både med og uden de fleste 3-abonnementer. Køber du inden 19 oktober, får du de støjreducerende hovedtelefoner WH-1000XM3 med i købet.

Kan også købes hos andre mobilselskaber

Inden du besluter dig for at gøre brug af tilbuddet hos 3, er det værd at huske på, at Sony Xperia 5 II også forhandles hos bl.a. YouSee, Call Me, og Telia. Hos YouSee kommer mobilen på det nye og super hurtige 5G-netværk, der bliver rullet ud i disse dage. 3 oplyser, at man er i fuld gang med at teste sine 5G-master.