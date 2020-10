12 GB RAM variant af OnePlus 8T spottet på Geekbench

Efter planen bliver OnePlus 8T lanceret 14. oktober. Lige siden datoen blev bekræftet, er vi blevet oversvømmet med læk om den kommende smartphone.

Producenten har fortalt, at OnePlus 8T ikke får følgeskab af en Pro-udgave i år. Det er også blevet offentliggjort, at den kommer med Android 11.

Et nyt læk antyder, at mobilen måske får 12 GB RAM.

Listen fra Geekbench viser, at telefonen kører Android 11, hvilket passer med udmeldingen fra OnePlus. Benchmark-scoren tyder desuden på, at telefonen har et Snapdragon 865 chipset, og bliver navngivet OnePlus KB2000.

For noget tid siden blev der spottet endnu en interessant liste fra Geekbench. Den viste en kommende OnePlus-mobil med modelnavnet OnePlus KB2001 og 8 GB RAM. Det tyder på, at telefonen kommer i to udgaver, baseret på hukommelse og lagerplads.

OnePlus 8T - Det ved vi

Direktøren for OnePlus har eksklusivt overfor TechRadar bekræftet, at telefonen får en 6,5" skærm med en opdateringshastighed på op til 120 Hz. Det forventes, at skærmen er SAMOLED, der måske understøtter fuld HD+-opløsning.

Hvad kræfter angår forventes mobilen at have en Snapdragon 865 processor og 8/16 GB RAM - sandsynligvis også i to udgaver hvad angår lagerplads: 128 GB og 256 GB.

På kameradelen forventes det at være firedobbelt-kamera med 48 megapixel som den primære kamera, 16 megapixel ultra vidvinkel, et 5 megapixel kamera til makrobilleder og 2 megapixel til monochrom-billeder. På forsiden har den måske et 16 megapixel selfie-kamera.

Mobilen får angiveligt strøm fra et batteri på 4.500 mAh, og OnePlus har bekræftet, at den har 65 W lynopladning.

