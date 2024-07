Google Pixel Watch 3-lækage nævner 4 opgraderinger, der kan være på vej

Google har planlagt en lanceringsevent tirsdag den 1. januar 13. augustog sammen med Google Pixel 9 kan vi meget vel komme til at se Google Pixel Watch 3 også. Nu har et nyt læk afsløret nogle af de vigtigste opgraderinger, der kan være på vej med det nye smartwatch.

En insiderkilde, der talte med Android Authority tyder på, at smartwatch-opgraderingen 2024 blandt andet vil reducere størrelsen på rammerne omkring skærmen, hvilket imødekommer en af de største kritikpunkter, vi havde i vores anmeldelse af Google Pixel Watch 2. De vil tilsyneladende skrumpe fra 5,5 mm til 4,5 mm.

Så er der lysstyrken: En maksimal lysstyrke på 2.000 nits er nævnt i softwaren til Pixel Watch 3, men Android Authority siger, at det måske ikke er det endelige tal, som Google bruger i sin markedsføring. Pixel Watch 2 toppede med 1.000 nits, så det ville have været en voldsom stigning.

En anden mulig opgradering, der nævnes her, og som vi har hørt før, er, at Pixel Watch 3 vil have ultra-wideband (UWB)-teknologi inkluderet. Det betyder bedre nøjagtighed til positionsbestemmelse og forbedret near field communication.

Farver og størrelser

Vi får også nye farver til Pixel Watch 3. Den mindre model på 41 mm kommer med en sølvfarvet urkasse og en rose quartz-rem sammen med de valg af urkasse og rem, vi så sidste gang: sort og obsidian, guld og hassel samt sølv og porcelæn.

Hvad angår den større størrelse på 45 mm, vil vi tilsyneladende se kombinationerne sort/obsidian og sølv/porcelæn samt en hasselfarvet kasse og en hasselfarvet remkonfiguration. Det bliver første gang, at Pixel Watch kommer i to størrelser, og det rygtes, at den større variant kommer til at hedde Google Pixel Watch 3 XL.

Vi vil selvfølgelig dække alle nyheder og meddelelser, der kommer ud af Googles event den 13. august. Indtil da har vi travlt med at teste Samsungs nye smartwatches. Galaxy Watch 7 og Galaxy Watch Ultra, som blev lanceret på deres Galaxy Unpacked-event den 10. juli.