Anmeldelse: Google Pixel Watch 2 - lettere, hurtigere og endnu bedre

Googles Pixel Watch 2 holder sig til det flotte design, men udskifter nøglekomponenter for bedre ydeevne, en lysere skærm og en længere batterilevetid, der slår de fleste Apple Watches. Det tilføjer også nyttige sundheds-, fitness- og sikkerhedsfunktioner, der fungerer godt til træning. Alt dette kan gøre det til en klar udfordrer for den bedste Fitbit-enhed, det bedste Wear OS-ur og (afhængigt af din telefons operativsystem) det bedste smartur generelt.

Google Pixel Watch 2: Anmeldelsen kort

Google Pixel Watch 2 holder sig til stilen fra det første ur, og det er langt hen ad vejen en rigtig god ting.

Du skal kigge godt efter for at finde forskelle på det nye smartwatchs design i forhold til det første Pixel Watch. Men Google har redesignet den digitale krone en smule for at øge brugervenligheden. Ellers er skærmen og dimensionerne de samme, som de var på det originale Google Pixel Watch. Udseendet kan dog snyde lidt. Dækglasset er tyndere (Google insisterer på, at det er lige så stærkt), og huset er nu lavet af letvægts, genbrugsaluminium. Tilsammen reducerer de vægten med, hvad Google insisterer på er en mærkbar mængde.

Endnu vigtigere (og måske mere bemærkelsesværdigt) har dette ur nye komponenter og en større platformopdatering. Det har en ny quad-core-processor og Wear OS 4.0, hvilket gør det nok til det bedste Wear OS-ur lige nu, hvis ikke et af de bedste smartwatches i det hele taget.

Der er vigtige nye funktioner som det nye Personal Safety Check, og endelig automatisk genkendelse af, hvornår du starter og stopper med at træne. Google Pixel Watch 2 gør muligvis også et bedre stykke arbejde med at genkende din træningspræstation takket være urets nye multi-sensor-pulsmåler på bagsiden.

Skærmen har stadig en lidt for bred sort ramme rundt om dens lyse 320ppi-urskive, men skærmen kører nu i Always On-tilstand som standard, mens den stadig bevarer 24-timers batterilevetid (ifølge Google).

Hvis du vil sove med uret, vil du måske sætte pris på, at det kan oplade meget hurtigere nu takket være fire fysiske opladningsstifter på bagsiden, som er en kontakt fra den induktionsopladning, der findes på den nye model.

Google hævder, at du kan få en opladning på 50 % på mindre end 30 minutter, hvilket betyder, at hvis du vil have en hurtig opladning før sengetid og måske ikke vil lade op igen, når du vågner og går ud på arbejde, er det muligt med Pixel Watch 2.

Hvis du leder efter flere søvndata, har Pixel Watch 2 dig også dækket med en ny hudtemperatursensor. Og når du er vågen, kan den nye sensor til måling af kontinuerlig elektrodermal aktivitet (CEDA) hjælpe med at opdage tegn på stress

Alt i alt ligner dette en smart, og træfsikker opdatering. Google forsøger ikke et revolutionere det ydre design, men de har ændret næsten alt under motorhjelmen, fra CPU'en til de fleste af nøglesensorerne og endda opladningsmetoden. Med Wear OS 4.0, sikkerhedsforbedringer og nogle nye Fitbit-funktioner er dette en fremragende smartwatch-opdatering - en mere markant stigning i ydeevnen end Samsung Galaxy Watch 6's iterative opdatering og et entydigt valg for det bedste Wear OS-ur generelt.

Google Pixel Watch 2: Specifikationer

Swipe to scroll horizontally Enhed Google Pixel Watch 2 Pris Fra 3.090 kr. Mål 41 x 12.3 mm Vægt 31 g Hus Aluminum Skærm 384 x 384 px always-on AMOLED 320 ppi GPS Ja Batterilevetid 24 timer, hurtig opladning Forbindelser Bluetooth 5.0, Wi-Fi, 4G LTE Water resistant Ja, 5ATM

Google Pixel Watch 2: Pris og tilgængelighed

Prisen begynder ved 3.090 kr. (WiFi), 3.490 kr. (LTE)

One size: 41mm

Google afslørede Google Pixel Watch 2 sammen med Google Pixel 8 og den fantastiske Google Pixel 8 Pro den 4. oktober.

Google Pixel Watch 2 koster 3.090 kr. for modellen med wi-fi. Med LTE-forbindelse koster det 3.490 kr.

Uret kom i handlen 12. oktober. Det fås i fire farvekombinationer: Poleret sølv/Bay, Poleret sølv/Porcelæn, Matsort/Obsidian og Champagneguld/Hazel.

Prisen er rimelig i forhold til, hvad du får. Uret er lidt billigere end Apple Watch Series 9 og lidt dyrere end Samsung Galaxy Watch 6 og lægger sig i prislejet imellem de to. Det er en god pris for en omfattende opgradering på sidste års ur.

Værdi: 4/5

Google Pixel Watch 2: Design

Bevarer elegance af originalt design

Lettere aluminiumshus

Nydesignet digital krone

Googles originale Pixel Watch var et af de flotteste smarture på markedet, og Google Pixel Watch 2, lever op til samme standard.

Skærmen og urkassen af genanvendt aluminium ser stadig ud, som om der er tale om én perfekt enhed. Den runde form ser nærmest overnaturlig ud, og føles generelt godt. Vægten er cirka 10% lavere end forgængeren, mens målene er det samme, så det uret på 41 mm, vil passe til de fleste.

Der er én ændring, der forbedrer urets udseende: Google redesignede den digitale krone, for det meste ved at ændre stilken, der fører til den, for at give den et mere ur-lignende udseende og gøre det nemmere at bruge det.

Google har ikke ændret remmen eller måden at lukke den på, men der findes et bredere udvalg af remme, blandt andet flere beregnet til fitness, så der er nok at vælge imellem.

Selvom bagsiden af uret er robust aluminium, så er vi stadig lidt nervøse over, at der ikke er nogen robust kant rundt om selve skærmen. For hvis du kommer til at ramme en hård væg, dørkarm eller husmus, når du går forbi, så tvivler jeg stærkt på, at du slipper for skrammer og i værste fald et smadret ur. Og uret er meget let, så det er nemt at glemme, at du har det på, så det er værd at være tænke over.

Hvis du plejer at gå med et ur af metal eller et stort fitness-ur, kan Pixel Watch føles en smule 'legetøjsagtig' i et stykke tid. Men vi er begejstrede for urets design, som gør det meget behageligt at have på, og lækkert at bruge, sammen med den lyse og flotte AMOLED-skærm.

Dette behagelige design gælder også brugerfladen, den integrerede Google Assistent og udvalget af apps, som du kan tilgå på skærmen ved at swipe på urskiven. Du kan tilpasse urskiven, så du kan placere favoritter som vejr, kalender og hurtigstart af Fitbit-træning ) og en komplet liste over apps tilgængelig ved at trykke på den digitale krone. Pæn og enkel at navigere og betjene.

Design: 4/5

Google Pixel Watch 2: Funktioner

Nye sikkerhedsfunktioner

måler hudtemperatur

Nye urskiver og muligheder

Bedre pulsmåler

Den nye quad-core processor betyder, at uret afvikler alle funktioner hurtigt og uden at hakke. Nogle af de store ændringer kommer ikke fra processoren, men fra det nye Wear OS 4.0, der hiver apps som Kalender, Gmail og en opdateret Google Assistant ind i den centrale Wear OS-oplevelse. Brugere kan endelig skifte til en ny telefon eller et ur uden at nulstille deres wearables til fabriksindstillinger nu, så du kan bruge dit dit Pixel Watch 2 med flere telefoner uden at skulle stole på din gemte Fitbit-konto for at gemme alle dine data eller konfigurere dine præferencer igen. Apps som Spotify og får også forbedringer i appen.

På sundheds- og fitnessfronten vil Pixel Watch 2 matche Apple Watch Series 9 og Samsung Galaxy Watch 6 for automatisk at genkende, når du starter og stopper med at træne. det er en af mine foretrukne Apple Watch-funktioner, og jeg er glad for at se den her. Der er en ny pulszone for løbere, der kan hjælpe med tempocoaching og advare dig, når du falder ind og ud af din personlige zone.

Apropos hjerte, så består den nye multi-path pulssensor af flere sensorer, der ifølge Google meget mere præcist kan spore din puls under mere kraftige træningspas (Google hævder, at den er op til 40 % mere nøjagtig end den originale Pixel Watchs optiske pulsmåler). Så i stedet for én pulssensor sidder der nu fire i bunden af Pixel Watch 2. Der er også en ny sensor, der måler den elektriske aktivitet i huden (CEDA). Det bruger uret til at måle dit stressniveau.

Ud over alle disse sundheds- og aktivitetsjusteringer inkluderer Google Pixel Watch 2 nu personlige sikkerhedsfunktioner. Med Safety Check kan du indstille en timer, når du f.eks. skal ud på en løbetur, og hvis du ikke reagerer, når timeren rammer nul, kan uret automatisk sende en besked til din nødkontakt med din placering i realtid.

Normalt ville denne funktion ikke kun kræve en LTE-version af Pixel Watch 2, men også et månedligt abonnement. Google vil dog tilbyde det som en gratis funktion til Fitbit Premium-kunder. Fitbit Premium er naturligvis ikke gratis – det koster 69 kroner om måneden. Alle nye Pixel Watch 2-kunder får dog seks måneders Fitbit Premium gratis.

Disse funktioner kommer alle i tillæg til Pixel Watchs 2s allerede imponerende liste over funktioner. Vi er i øvrigt virkelig begejstrede for muligheden for at bruge Watch 2 om fjernbetjening til kameraet i vores Pixel 8 Pro telefon. Vi får endda vist kameraets billede på uret, så vi kan tage billedet i det helt rigtige øjeblik. Det virker både til fotos og video - og du kan endda skifte imellem foto/video på uret. Det fungerer lynhurtigt, og det er simpelthen genialt.

Til gengæld bliver vi i Danmark snydt for Fitbits elektrokardiogram-hjertescanner. Funktionen ligger der under apps, men hvis du prøver at bruge den, får du at vide, at den ikke er tilgængelig i vores land. Det er også muligt at se en liste over de lande, hvor funktionen er tilgængelig, og både i Sverige, Tyskland, Holland og Norge kan de tage EKG-målinger dagen lang. Men altså ikke i Danmark endnu. Det er meningen, at vi også får funktionen, men den virker altså ikke endnu.

Til gengæld kan du acceptere eller afvise opkald, læse og og oprette nye Keep-noter direkte fra uret, som derefter synkroniseres til min Google-konto. Det er en smart og praktisk funktion. Personligt er jeg ret begejstret for funktionen, der lader mig svare på sms-beskeder ved at diktere en talebesked, som Pixel Wacht 2 så forvandler til tekst og sender, uden at jeg behøver at tage mobilen op ad lommen. Det er virkelig en smart funktion, som jeg bruger dagligt.

Funktioner: 5/5

Google Pixel Watch 2: Ydelse

Forbedret batterilevetid fungerer som beskrevet

Hurtig og præcis Pulsmåling, GPS og løbesporing

Nyttig, let og diskret

Vi testede Google Pixel Watch 2 i en uge, hvor vi både trænede med uret, indtalte beskeder og brugte det til at styre musik og kameraet. Batteriet fungerer stort set som beskrevet og giver hele 24 timer i smartwatch-tilstand og omkring 20 timer efter en 45 minutters GPS-drevet træning.

Den batterilevetid er bedre end de fleste Apple Watches og fin til de fleste formål: Google får point for at have forbedret et af de mest frustrerende aspekter ved det originale Pixel Watch. Den nye oplader også hurtigere og fjerner potentielt risikoen for overophedning. Uret er dog ikke velegnet, hvis du skal være ud i naturen i flere dage i træk, for så skal du løbende lade op. Her vil du være bedre tjent med ure, der har fokus på træning, som f.eks. Garmin, Suunto eller Fitbit Charge.

Men Pixel Watch 2 er fremragende til træning i det daglige. Vi er vilde med, hvor hurtigt GPS'en kobler sig på - ingen ventetid i starten af løbeturen - og de viste målinger er flotte og letlæselige. Muligheden for automatisk at registrere gå- og løbeture er også et stort plus.

Uret er generelt fantastisk til hverdagsbrug ud over træning. Google Assistant er lydhør og hurtig under stemmemeddelelser, og vi har ingen problemer med at acceptere et opkald og optage flere Keepnotes (muligheden for at tilføje en påmindelse til hver note er en god ide, især på uret). Synkronisering med Google Wallet og opsætning af personlige sikkerhedsfunktioner, som det førnævnte Safety Check, er også ret problemfrit. For Google-brugere gør det virkelig livet lettere.

Ydelse: 4/5

Google Pixel Watch 2: Samlet karakter

Swipe to scroll horizontally Kategori Noter Karakter Værdi Lidt dyrere end Samsung, lidt billigere end Apple. 4/5 Design Et elegant, men også skrøbeligt, design og en fantastisk brugerflade. 4/5 Funktioner En helt igennem fantastisk opdatering, med et sandt overflødighedshorn af ting til Google-brugere. 5/5 Ydelse Præcis på farten, brugbar til daglige opgaver, og batteriet er bedre - men kan stadig blive bedre. 4/5

Google Pixel Watch 2: Skal du købe det?

Køb det, hvis...

Du har en Pixel-mobil Hvis du har en Google Pixel-telefon, er dette sandsynligvis det bedste smartwatch for dig.

Du løbetræner Nyder du lidt mellemdistanceløb, såsom 10-15k i weekenden? Pixel Watch 2 vil være det helt rigtige for dig.

Du er en Fitbit-bruger Hvis du allerede har et Premium-abonnent og nyder Fitbit-brugerfladen, er dette den bedste Fitbit-aktiverede enhed, man kan købe.

Køb det ikke, hvis...

Du elsker friluftsture Elsker du at være ude i flere dage i træk? Få et Garmin eller Suunto-ur i stedet, for Pixel Watch 2 løber tør for strøm efter 24 timer.

Du sjældent bruger din Google-konto Pixel Watch 2 er designet til problemfri integration med en Google-konto. Hvis du ikke er en Gmail-, YouTube- eller Fitbit-bruger, bør du vælge noget andet.

Du vil have et robust ur Jeg er bange for, at et tilfældigt slag eller stød kan flække skærmen på Pixel Watch 2. Eventyrlystne typer bør måske investere i et Garmin eller Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Alternativer

Swipe to scroll horizontally Enhed Google Pixel Watch 2 Apple Watch Series 9 (41mm) Samsung Galaxy Watch 6 (40mm) Pris From $349 / £349 / AU$549 From $399 / £399 / AU$649 From $299 / $289 / AU$549 Mål 41 x 12.3 mm 41 x 35 x 10.7mm 38.8mm x 40.4mm x 9.0mm Vægt 31 g 32.1g (aluminum) 28.7g Urkasse Aluminum Aluminum eller rustfrit stål Aluminum, grafit Display 384 x 384 pixlel always-on AMOLED 320 ppi 352 x 430 pixel always-on OLED Retina Display 1.3-tommer, 432 x 432 pixel super AMOLED GPS Ja Ja GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo Batterilevetid 24 timer, hurtigopladning 18 timer Op til 40 timer Forbindelse Bluetooth 5.0, WiFi, 4G LTE Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE options available Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Vandtæt Ja, 5ATM Ja, WR50 (svømmesikkert?) 5ATM+IP68

