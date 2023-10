Vi tester Pixel 8 Pro - et alsidigt flagskib med lang holdbarhed

Google Pixel 8 Pro er den bedste Pixel-mobil, Google nogensinde har lavet, og den repræsenterer Googles vision for fremtidens mobilteknologi, selv om den vision nogle gange virker lidt uklar og ufokuseret. Den har en fantastisk skærm, der er større og lysere end konkurrenternes til denne pris, og fotofunktionerne er uovertrufne for nogen anden mobilproducent. Nogle af de nye AI-funktioner er seje og nyttige, men nogle er lidt underlige og andre slet ikke virker endnu i Danmark. Samtidig har telefonen nogle Android-udfordringer. Men Google vil give telefonen hele syv år med opdateringer, så der er masser af tid til forbedringer. Læs videre for at få vores fulde test af Google Pixel 8 Pro.

Pris og design

Pixel 8 Pro har et slankt, afrundet design, der ligger godt i hånden. (Image credit: Peter Hoffmann)

Findes i versioner på 128GB, 256GB eller 512GB

Startpris fra 8.499 kroner

Google Pixel 8 Pro - nyckelfakta Pris: 8.499 kroner

Mål: 162,6 x 76,5 x 8,8 mm

Vægt: 213g

OS: Android 14

Skærm: 6,7 tommer

Opløsning: 1344 x 2992 pixlar

Chipset: Google Tensor G3

RAM: 12GB

Lagerplads: 128GB, 256GB, 512GB

Bagkameraer: 50 MP hovedkamera; 48MP 5x tele; 48 MP ultrawide (makro)

Frontkamera: 10,5 MP

Batteri: 5.050 mAh

Med en startpris på 8.499 kroner for modellen med 128 GB lagerplads og op til 9.999 kroner for modellen med 512 GB lagerplads er dette års Pixel-mobiler dyrere end sidste års modeller, hvor den billigste model kostede 6.999 kr. Men med en masse forbedringer og hele 7 års opdateringer og sikkerhedsopdateringer, tilbyder de nok til at være prisen værd.

Der er nogle funktioner, som kun findes, hvis du bruger telefonen i et engelsktalende land: Call Screening-funktionen, hvor Pixel tager telefonen for dig, og finder ud af, om den, der ringer, faktisk er en person, du vil tale med. Den lyder genial, men findes kun på engelsk. Det samme gælder muligheden for at få Pixel 8 Pro til at læse korrektur på dine tekster, og funktionen, hvor du kan få oversat hjemmesider eller hvor du kan få lavet opsummeringer af hjemmesider og lydoptagelser - f.eks. fra møder. Det er funktioner, der faktisk lyder meget brugbare, men som vi altså ikke får i Danmark lige foreløbigt.

Designmæssigt er den næsten identisk med tidligere Pixel-modeller, med det ikoniske kameramodul, der strækker sig hen over telefonens bagside. Dette års Pixel 8 Pro har lidt mere afrundede hjørner end tidligere, samt nye farver og en mat finish. Ændringerne er måske små, men de skaber en stilfuld telefon, som også er mere behagelig at holde om. Desværre får du et ret begrænset udvalg af farver med lyseblå, hvid og sort, og konfigurationen med 512 GB lagerplads fås kun i sort.

Skærmen på Pixel 8 Pro er lysere og skarpere end før. Den har en maksimal lysstyrke på 2.400 nits, som justeres baseret på lysforholdene i omgivelserne. Skærmen på Pixel 8 Pro overskygger faktisk skærmen på dens største konkurrent, iPhone 15 Pro Max, i næsten alle aspekter, fra lysstyrke og opløsning til pixeltæthed.

Ydeevne og batteri

Pixel 8 Pro har en smuk, skarp og lysstærk skærm (Image credit: Peter Hoffmann)

Kan klare alle hverdagsopgaver og nogle spil

Nogle AI-funktioner er langsomme

Acceptabel batterilevetid og god strømstyring

Med hensyn til ydeevne fungerer Pixel 8 Pro godt, men slår ikke Samsung Galaxy S23 Ultra. Under vores test håndterede den spil godt og kunne afspille videoer i høj opløsning uden problemer, og den kommer tæt på niveau med telefoner som iPhone 15 Pro eller Galaxy S23 Ultra. Pixel 8 Pro er stadig en allround solid enhed, især når man sammenligner med andre mobiler i denne prisklasse. Batterilevetiden er fremragende takket være et større batteri og bedre strømstyring, med hjælp fra Googles Tensor G3-chipsæt. Skærmen er hurtig og jævn og kan levere farver med smæk på, hvis du vil have det, eller du kan få det hele i, dæmpede og naturlige toner, hvis du foretrækker det.

Når Pixel 8 Pro kører Googles særlige maskinlæringsfunktioner, har den nogle problemer med ydeevnen. Når man redigerer fotos med den nye Magic Editor, tager det et stykke tid at åbne appen, derefter længere tid at lave redigeringerne, og den crasher ofte, når man gemmer en kopi. AI-baggrundsfunktionen er cool, men det tog flere sekunder at oprette et enkelt sæt baggrunde. Det er også værd at bemærke, at nogle funktioner, som f.eks. screening af opkald, ikke er tilgængelige umiddelbart efter lanceringen. Det kan dog blive bedre i fremtiden med softwareopdateringer.

Batterilevetiden på Pixel-telefoner bliver bedre for hvert år, og under vores test havde Pixel 8 Pro ingen problemer med at holde en hel dags brug. Strømstyringen er god og sænker skærmens lysstyrke en hel del for at spare på batteriet, og du kan også vælge mellem en standard batterisparetilstand eller en ekstrem batterisparetilstand. Telefonen oplades rimeligt hurtigt ved 30 W, hvilket giver 100% batteri inden for en time og 50% på 30 minutter.

Kameraer

Pixel 8 Pros kameraer får god hjælp fra Googles AI (Image credit: Peter Hoffmann)

Fantastiske billeder med forbedret makrokvalitet

Opgraderinger på hvert kamera, især telefoto

Ikke så god til natbilleder som iPhone 15 Pro

Hovedkameraet på Pixel 8 Pro er betydeligt bedre end kameraet på Pixel 7 Pro. Det er takket være en større blændeåbning, der lukker mere lys ind, og du får en virkelig kraftfuld kameraopsætning her. Sammenlignet med iPhone 15 Pro Max tager Pixel 8 Pro lidt svagere natbilleder, men overskygger Apples topmodel, når det kommer til makrobilleder og madbilleder.

Der, hvor Pixel 8 Pro virkelig skiller sig ud, er, når det kommer til redigering af dine billeder. Google tilbyder en masse funktioner, som ikke er tilgængelige andre steder, såsom Magic Editor, Audio Eraser og Best Photo. Magic Editor giver dig en masse AI-værktøjer, som giver dig mulighed for at flytte motivet rundt på billedet, mens AI'en udfylder de tomme felter. Du kan også fjerne dele af et foto, gøre ting større eller mindre eller generelt få billedet til at se helt anderledes ud. Resultaterne er ikke fejlfri, og nogle gange kan den mobile AI udfylde ting på en meget mærkelig måde, men alt i alt er det kraftfulde værktøjer, som tager fotooplevelsen til et helt nyt niveau, og som Google er alene om lige nu. Audio Eraser lader dig fjerne generende støj fra dine videoer. Optager du f.eks. en video af to, der snakker, med støj i baggrunden, så analyserer Pixel 8 Pro videoen og lader dig skrue op og ned for elementer som støj, musik eller tale. Det fungerer ikke helt fejlfrit, men vi forventer, at funktionen bliver bedre, jo mere Pixel-ejere bruger den.

Kameran växlar automatiskt till makroläge för fantastiska resultat. (Image credit: Peter Hoffmann)

Best Foto gør det muligt at tage flere fotos af en gruppe og så efterfølgende skifte ansigter ud, så du samler alle de glade smil i ét foto. Det fungerer bedst i god belysning.

Det gælder for alle disse funktioner - og foto redigering i det hele taget - at de tager langt tid. Der kan godt gå 10 sekunder, fra du trykker på redigeringsknappen til du kan ændre noget. Sandsynligvis, fordi Pixel går ind og analyserer billedet eller videoen. Men det kan føles som rigtig langt tid, især hvis du bruger funktionen hele tiden. Generelt bliver resultaterne dog gode, og vi forventer også her, at tingene kommer til at gå hurtigere med tiden.

Funktioner

Skal du købe Pixel 8 Pro?

Pixel 8 Pro er et godt valg, hvis du kan lide at tage billeder og videoer, men ikke er professionel fotograf og måske har brug for lidt hjælp til at få perfekte resultater. Hvis du også vil have en ren Android-oplevelse og en telefon, der holder i mange år fremover, er Googles nyeste flagskib et godt valg. Men hvis du vil have den allerbedste ydeevne og kamerahardware, bør du i stedet kigge på flagskibe som iPhone 15 Pro Max og Galaxy S23 Ultra.