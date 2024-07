Undgå magneter og vægtløftning, når du bruger Galaxy Ring

Samsung Galaxy Ring Samsung har desværre ikke en officiel udgivelsesdato for Danmark endnu, men vi er næsten sikre på, at det kun er et spørgsmål om tid, før den dukker op. Den officielle udgivelsesdato for resten af regionerne er den 24. juli, og til dem, der har overvejet at købe den nye wearable, har Samsung delt nogle officielle råd: Undgå magneter og vægtløftning.

Det var Sam Mobile der opdagede, at supportsiden til Galaxy Ring indeholder nogle tips til at få mest muligt ud af den. Nogle af dem er ret indlysende - vandsport i høj fart og højtryksrensning kan f.eks. teste ringens vandtæthed til det yderste.

Men der er også et par andre, som du måske ikke havde tænkt på. Samsung siger, at "nogle funktioner, som f.eks. skridttælling, muligvis ikke fungerer optimalt, hvis du holder en magnet eller en magnetisk genstand i hånden sammen med ringen" - så hold dig væk fra din magnet-samling.

Du bør også fjerne ringen under "øvelser, der bruger maskiner", siger Samsung: især vægte, håndvægte og jernstænger, da dette "kan forårsage skader på hænderne". Du bør også undgå at bære metalringe på samme finger eller på fingre, hvor de kan komme til at ramme Galaxy Ring.

De første indtryk

Vi har allerede brugt lidt tid med ringen. (Image credit: Future)

Der er masser af andre nyttige råd på supportsiden og vi anbefaler, at du læser den i sin helhed, hvis du planlægger at købe ringen på et tidspunkt i fremtiden. Der er også tips til, hvordan dine aktiviteter kan påvirke din enheds batterilevetid.

Vi kan ikke finde nogen omtale af magneter på supportsiderne for Oura-ringen, men der er en anbefaling om at "overveje at fjerne" ringen i situationer, hvor der er friktion involveret - med vægtløftning som et specifikt eksempel.

Vores britiske team arbejder stadig på den fulde anmeldelse af Samsung Galaxy Ring, de har allerede haft tid til at bruge den et stykke tid og kan rapportere, at det stort set har været en imponerende og positiv oplevelse indtil videre - selv om testen endnu ikke er færdig.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Enheden kommer til at koste $399 (ca. 2.750 kroner direkte omregnet), men priser og udgivelsesdatoer for Danmark er, som tidligere nævnt, endnu ikke fastlagt. Du vil få tilsendt et størrelsessæt før selve ringen, så du kan være sikker på at vælge den rigtige størrelse til din finger, og på de markeder, hvor ringen udkommer i første omgang, begynder leveringen den 24. juli.