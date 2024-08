Så er den der: HMD afslører ikonisk Barbie-telefon

Så er Barbie Phone fra HMD landet. Human Mobile Devices (HMD) har i samarbejde med Mattel skabt en retro-inspireret mobiltelefon med et design fra Barbie-universet. Telefonen er en del af HMD's så kaldte detox-linup af telefoner, der er skal hjælpe brugere med at reducere deres skærmtid. Med denne telefon kan du foretage opkald, sende sms'er og nyde det virkelige liv fuldt ud uden digitale forstyrrelser. Human Mobile Devices og Mattel har samarbejdet om HMD Barbie™ Phone, en retroklaptelefon, der giver et strejf af nostalgi og glamour til din hverdag. Telefonen er lyserød, elegant og slank med et spejl på forsiden til brug på farten. Denne enhed er ideel til at tage en pause fra din smartphone.

Pris og tilgængelighed

HMD Barbie Phone er tilgængelig fra i dag hos udvalgte forhandlere til en vejledende salgspris på 999 kr.

Pink digital detox

HMD Barbie Phone kommer med to ekstra covers, et pink batteri, et pink USB-A til USB Type-C ladekabel, klistermærker og similisten, en perlebesat mobilstrop og tilhørende vedhæng og en lille renseklud.

De udskiftelige covers kommer i to designs: De farverige hvirvler fra Totally Hair Barbie fra 1992 og et vintage »shooting heart«-motiv. Du får også en pastelfarvet perlerem i pink, gul og blå. Båndet er dekoreret med charms inspireret af ikoniske Barbie-looks, som f.eks. minisolbriller fra 1959, en Malibu-rulleskøjte, et palmetræ, en isvaffel og et hjerte med et 'B'. Alt kommer i et smykkeskrin med Barbie- og HMD-logo.

Telefonen er tiltænkt unge brugere, som tager den digitale detox-bevægelse til sig og bevidst vælger at begrænse deres skærmtid. Ifølge HMD har detox-tanken betydet, at onlinesamtaler med venner siden 2021 er faldet med 13 procent, mens møder ansigt til ansigt er steget med 28 procent.

Den nye HMD Barbie Phone er udviklet i samarbejde med Mattels designteam og minder om den originale, vintage-chikke Barbie-verden, men med et moderne twist. Den er en hyldest til et af de mest ikoniske og langtidsholdbare stykker legetøj. Selv om det helt klart er en Barbie-telefon, giver den også mange muligheder for personlig tilpasning.

HMD Barbie Phone (Image credit: HMD)

Telefonen har en tilpasset brugergrænseflade med Barbie-baggrunde og app-ikoner. Når du tænder telefonen, bliver du mødt med et ‘Hi Barbie’ og får en notifikation om et ubesvaret opkald fra selveste Ken. Barbie Phone skal understøtte digitalt velvære med funktioner som »Tips til digital balance« og »BarbieMeditation« i indstillingerne. Lydene og alarmerne er afslappende med ringetoner som 'Floating', 'Coastal', 'DreamHouse™', 'Azure Barbie' og 'Surf Chimes'.

0,3 MP-kameraet med lommelygte giver autentiske fotos i Y2K-stil, en populær trend blandt generation Z, som elsker klassiske telefoner og vintage-kameraer. Kameraet leveres med en Barbie-kameraramme til dine fotos. Batteriet giver op til ni timers taletid.

Når man klapper telefonen op, ser skærmen ud som taget ud af DreamHouse. Du kan høre den velkendte opstartslyd »Hi Barbie!« og et ubesvaret opkald fra Ken, som du kan føje til dine kontakter. Brugergrænsefladen i Barbie-stil er nem at bruge. Apparatet indeholder også spillet Malibu Snake, hvor æblerne er erstattet af vandmeloner.